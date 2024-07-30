Золотая виза Венгрии на 10 лет: как оформить и что дает?

С 1июля 2024 года программа золотая виза Венгрии с ВНЖ на 10 лет стала доступна для обеспеченных иммигрантов с семьей. Экономическое вложение 250 000 € в государство дает возможность поселиться в живописной стране с развитой инфраструктурой. Неспешная жизнь с термальными комплексами и средневековыми улочками наверняка придется по вкусу переселенцам и вкладчикам. Расскажем обо всем по порядку.

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Что такое золотая виза Венгрии на 10 лет?

Так кулуарно называется иммиграционный проект для иностранных инвесторов, бизнесменов и специалистов с высокой квалификацией. Программа, позволяющая стать постоянным резидентом Венгрии, создана в целях привлечения капиталовложений в народное хозяйство.

Золотая виза Венгрии, известная также как вид на жительство за инвестиции, предоставляется на срок 10 лет. После этого срока вид на жительство можно продлить еще на 10 лет.

Оформить золотую визу Венгрии стало доступно для россиян с выполнением определенных требований, включающих вложение капитала или трудовую деятельность на благо страны. Как только завершается процедура получения разрешения на въезд в страну, можно в полной мере насладиться преимуществами пребывания в этой европейской стране.

Какие преимущества дает Золотая виза Венгрии?

Основным преимуществом считается вхождение в ЕС и получение шенгенской визы, что делает открытой дорогу в Европу. Кроме того:

безвизовое посещение европейских стран с пребыванием до трех месяцев;

семейное резидентство доступно как инвестору, так и всем членам семьи;

доступность стоимости жизни в стране – в отличие от соседних европейских стран, Венгрия считается самой дешевой;

комфортная атмосфера для развития бизнеса – идеально для выхода на рынки Европы, налогообложение прибыли не превышает 9%;

выгодно инвестировать в недвижимое имущество – жилищная стоимость и арендная плата стабильно растут в цене;

необязательно все время проживать в Венгрии. Обладатели обычной визы вынуждены постоянно находиться в стране, чтобы не было аннулировано разрешение. Золотая виза Венгрии действует безограничительно – после выдачи ВНЖ можно проживать в любой стране мира;

действует безограничительно – после выдачи ВНЖ можно проживать в любой стране мира; отсутствует двойное налогообложение – не потребуется выплачивать налоги с полученной за границей прибыли;

детям доступно бесплатное образование – посещение правительственных школ и детских садов;

получение гражданства на перспективу – после восьми лет пребывания в стране предоставляется право получить венгерский паспорт и гражданство Евросоюза;

возможность получения высшего европейского образования – венгерские университеты имеют мировой уровень, что дает шансы легко устроиться на подработку в Европе;

высококачественное здравоохранение – местная медицина не хуже германской, по ценам ниже почти наполовину. Поэтому сильное развитие в стране получил медицинский туризм.

Венгрия сравнивается с «окном в Европу». Находящаяся в центрально-континентальной части, страна богата достопримечательностями, открыта для туристов и путешественников. Кроме того, тут практически отсутствует криминальность.

С чего начать оформление Золотой визы?

Начать получение венгерского резидентства нужно с выдачи гостевого разрешения через посольское представительство. Для этого потребуется подача заявления, пакет документов и назначение времени для проведения собеседования. Действие гостевой визы – 2 года. После того, как будет оформлена золотая виза Венгрии, она прекратит свое функционирование. Условия оформления:

заявить о желании получить золотую визу Венгрии сроком на 10 лет с участием в инвестиционных программах;

сроком на с участием в инвестиционных программах; подтвердить наличие инвестиционных доходов;

констатировать стабильность доходности для проживания в стране на время действия разрешения;

засвидетельствовать легальное происхождение инвестиционных средств;

оформить медицинское страхование.

После получения гостевой визы потребуется необходимо выехать в страну и проинвестировать одно из выбранных направлений. В течение трех месяцев нахождения в Венгрии по гостевому разрешению, вкладчик должен подать требуемую документацию на ВНЖ.

Как получить золотую визу Венгрии на 10 лет?

Чтобы получить ВНЖ Венгрии за инвестиции, вкладчик ориентируется на одно из трех направлений.

Покупка жилья в Венгрии

Покупка недвижимого имущества на сумму от 500 000 € считается самым перспективным капиталовложением. Местное жилище с каждым годом подрастает по стоимости. Возможно приобретение нескольких жилых объектов без обременения, единой платежкой, без рассроченного погашения. Важный момент – золотая виза Венгрии не выдается при покупке нежилой недвижимости.

При покупке недвижимости, необходимо заранее заложить дополнительные расходы, связанные с совершением сделки. Необходимо оплатить государственный сбор, налоги, оказание услуг риэлтором, нотариусом, адвокатом, переводчиком. Кроме того, потребуется оплата государственной пошлины за ВНЖ.

Покупка инвестиционных паев

Для второго направления подразумевается инвестиция 250 000 € в покупку паев фонда недвижимости специального назначения. Здесь уже важно проследить, чтобы фонд имел лицензию венгерского банка (MNB).

Взносы в фонды

Третье направление предусматривает взнос от 1000 000 €. Нужно вложиться в социальные инвестфонды с поддержкой венгерской культуры и образования. Такая инвестиция не принесет никакой выгоды, ее можно расценивать как безвозмездное пожертвование для университета.

Пожертвование в образовательные или культурные учреждения

Пожертвование в размере от 1,000,000 евро в образовательные или культурные учреждения Венгрии. Это не совсем инвестиции, здесь вы не получите никакого дохода. Тем не менее, такой способ получения ВНЖ и, впоследствии, венгерского гражданства существует.

Золотая виза Венгрии на 10 лет: требования к инвесторам

Потенциальные участники инвестиционной программы должны выполнить ряд требований на соответствие следующим критериям:

возрастные ограничения – кандидат не младше 18 лет;

имеется счет в зарубежном банке, для российских и белорусских граждан;

отсутствие запретов на въезд в страну;

отсутствие серьезных миграционных правонарушений;

отсутствие гражданства ЕС, ЕЭС.

При подаче заявление указывают сведения о родственниках. Учитывая национальные интересы, прибытие и нахождение в стране иностранцев должно подтверждаться в письменном виде намерениями проинвестировать программы золотых виз в Венгрии.

Важным моментом станет осуществление заявленной инвестиции за время нахождения в стране. Как только все требования будут выполнены, инвестор получит ВНЖ на 10 лет. Если инвестор сохраняет инвестиционные вложения в экономику страны, то ВНЖ продлевается.

Документы для оформления Золотой визы Венгрии

Для получения разрешения на ВНЖ потребуется собрать положенный пакет документов и подтвердить происхождение капитала:

заполненное заявление на программу золотая виза Венгрии;

заграничный паспорт, действительный не меньше года с момента завершения ориентировочного времени нахождения в стране;

цветные фотографии 3*4, 2 шт.;

медицинское страхование, оформленное на всех членов семьи;

документальное обоснования наличия имеющихся денежных сбережений на жизнь в период получения ВНЖ Венгрии через золотую визу . К примеру, банковская выписка на счет, сведения о заработной плате, пенсионных выплатах;

. К примеру, банковская выписка на счет, сведения о заработной плате, пенсионных выплатах; подтвержденная справка об отсутствии судимости;

документальное засвидетельствование легальности инвестиционных доходов.

При инвестициях в недвижимое имущество предоставляют договор купли-продажи, реестровую выписку о пригодности жилища для жизни.

Для инвестиций в фонды недвижимости предъявляют выкуп паев.

При проведении пожертвований заручаются доказательством пожертвования.

Вся представленная документация переводится на венгерский язык и заверяется нотариусом.

Могут ли отказать в золотой визе?

Причины, по которым может быть отказ:

допущение ошибок, неточностей в подаваемом пакете документов. Потребуется скрупулезная ревизия всей документации, заявлений, приглашений;

недостоверные сведения о целях и обязательствах пребывания в стране. Посольство может заподозрить заявителя в планах по нарушению правил нахождения на территории Венгрии;

имеющаяся непогашенная или неснятая судимость, административные правонарушения в стране потенциального вкладчика;

невозможность подтвердить документально происхождение капитала для инвестиций;

выявлены поддельные документы;

имеется заболевание, предоставляющее угрозу гражданам государства.

Причины отказа указываются на штампе письма из посольства. Код содержит буквы, передающие тип разрешения, и обозначающие причины отказа цифры.

Многих интересует вопрос: если я инвестирую, то есть уже купил недвижимость в Венгрии или инвестировал в паи, могут ли отказать в ВНЖ?

Ответ: не могут, если у вас что-то не в порядке с документами или вы не проходите по требованиям, то вам это сообщат ДО фактического вложения средств.

Инструкция по оформлению ВНЖ Венгрии на основании Золотой визы

Процесс оформления ВНЖ Венгрии порой занимает несколько месяцев. Сроки оформления зависят прежде всего от инвестора – скорости подготовки необходимой документации и выбора инвестиционного направления с последующей оплатой. Также на сроки влияет загруженность дипломатического представительства и службы миграции.

Чтобы не затягивать с оформлением и не оказаться в ситуации, когда будет получен отказ, лучше воспользоваться услугами юридической компании. Рассмотрим пошагово все этапы:

Консультирование по вопросам перспектив получения ВНЖ по программе золотая виза Венгрии, времени исполнения, расходам, выбору направления для вложения инвестиций. Предваряющая проверка документации вкладчика минимизирует сроки оформления, своевременно выявляет и устраняет возможные риски. Заблаговременный контроль, как показала практика, повышает шансы на положительное решение по программе золотая виза Венгрии почти на 100%. Конфиденциальность гарантирована. Начальная проверка проводится по паспорту. Подача пакета документов на гостевую визу. Потенциальный вкладчик определяется с инвестиционным направлением и пишет о заявление о готовности инвестировать в венгерскую экономику. Далее готовит документацию согласно представленного списка. Документы юристами апостилируются, переводятся, заверяются копии, заполняются правительственные формы. Готовый пакет документов с фотографиями и анкетой передается в генконсульство по месту проживания вкладчика. Выполнение инвестиционных требований. За время действия гостевой визы инвестор должен в течение трех месяцев с момента прибытия выполнить инвестиционное поручительство. К этому времени вкладчик должен определиться, какое из трех направление программы золотая виза Венгрии он готов проинвестировать: покупку недвижимости, инвестиционные паи, пожертвование на образование. Оплата требуемых налогов и пошлин. Подача пакета документов на ВНЖ. После инвестирования вкладчик направляет заявление в венгерскую миграционную службу дистанционно, доставляет лично. При условии положительного решения, инвестор и члены семьи приглашаются для сбора биометрии – отпечатков пальцев и фотографирования. В течение трех недель с момента сдачи биометрических данных карта на ВНЖ выпускается и ее отправляют по венгерскому почтовому адресу. Золотая виза Венгрии действует 10 лет, при сохранении инвестиций ее можно продлить. В 2024 году постоянное проживание в стране не является обязательным требованием.

Можно ли получить ПМЖ Венгрии по Золотой визе?

Золотая виза Венгрии позволяет получить ВНЖ Венгрии и делает возможным получение нового статуса. После трехлетнего нахождения в государстве, инвестор может рассчитывать на выдачу ПМЖ. При неукоснительном соблюдении требований государства, уже через 8 лет возможно рассчитывать на гражданство Венгрии.

Обладание статусом ПМЖ Венгрии равняет инвестора в правах с гражданином страны. Единственное, нет права голосовать и представлять свою кандидатуру на выборы.

Паспорт Венгрии выдается через 8 лет, с учетом постоянного нахождения в стране по ПМЖ. Также потребуется подтвердить хороший уровень владения языком успешной сдачей экзамена.

Раз в пять потребуется замена карты ПМЖ. Эта процедура потребует подачу заявления через официальный сайт миграционной службы и сдачу биометрических данных.

Уникальная возможность для потенциальных инвесторов положить начало новой жизни в Европе – это золотая виза Венгрии. Эта динамичная страна с богатыми культурными традициями, уникальными природными достопримечательностями и комфортным уровнем жизни расположена в самом сердце Европейского Союза. Такое удачное сочетание позволяет вкладчикам не только закрепиться в Европе, но и открыть для себя новый горизонт возможностей.