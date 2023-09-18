ВНЖ Сербии от 3 до 4 месяцев с гарантией

ВНЖ Сербии , или "privremeni boravak", является официальным документом, который предоставляет иностранцу право на временное пребывание в стране. Этот статус также разрешает свободное пересечение государственных границ и предоставляет ряд других привилегий. Существует несколько распространенных методов для получения этого статуса:

Мы поможем получить ВНЖ Сербии в срок до 4 месяцев. Мы предоставляем гарантии выдачи вида на жительство или вернем деньги. Для консультации со специалистом оставьте заявку на сайте.

Документы для оформления:

Также, потребуются дополнительные документы в зависимости от программы получения ВНЖ. Актуальный список уточняйте у наших специалистов.

Чтобы получить временный вид на жительство, иностранным гражданам нужно представить следующий перечень документов:

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Варианты оформления ВНЖ Сербии

Сейчас основных вариантов получения ВНЖ Сербии всего два:

Получение ВНЖ Сербии на основании покупки недвижимости. Получение ВНЖ Сербии через юридическое лицо.

Рассмотрим их подробнее.

Как работает ВНЖ Сербии на основании покупки недвижимости?

Сербия предлагает иностранным гражданам возможность получения вида на жительство через покупку недвижимости. Это достаточно простая процедура, не требующая обязательных дополнительных инвестиций или регистрации бизнеса.

Вы можете выбрать любую недвижимость в Сербии, будь то квартира, дом или коммерческое помещение. Однако важно, чтобы в приобретенной недвижимости вы планировали проживать. Это обязательное условие для получения ВНЖ.

Для того чтобы получить ВНЖ на основании покупки недвижимости, важно соблюдать несколько ключевых условий и пройти через несколько этапов.

Условия получения ВНЖ Сербии через покупку недвижимости

Сумма для покупки недвижимости

Для получения ВНЖ Сербии через покупку недвижимости необязательно покупать дорогие объекты. Самая недорогая недвижимость в Сербии может стоить от 10 000 до 15 000 евро, однако для надежности и комфортного проживания рекомендуется рассматривать объекты стоимостью от 50 000 евро и выше. Такая сумма обеспечит более стабильное проживание и проще будет пройти проверку на получение ВНЖ.

Сроки оформления и подготовки документов

Процесс получения ВНЖ через покупку недвижимости в Сербии можно завершить за месяц, если соблюдать все этапы подготовки. Описание процесса выглядит следующим образом:

Заранее определите срок прибытия в Сербию и основания для получения ВНЖ. Если основой для ВНЖ является покупка недвижимости, необходимо точно знать сроки и бюджет для покупки недвижимости. Подготовка объектов для просмотров. Для того чтобы подготовить объекты для осмотра, потребуется около 10 дней. В это время выбираются квартиры или дома, которые соответствуют вашему бюджету и предпочтениям. Осмотр недвижимости. По приезду в Сербию в течение 2–3 дней вы осматриваете предложенные объекты и выбираете подходящий вариант. Заключение сделки. После того как выбран объект недвижимости, вам потребуется максимум 5 рабочих дней для подготовки сделки. Сделка проводится у нотариуса и занимает около 1 часа. Для этого потребуется присутствие переводчика и двух свидетелей. Нотариус отправляет все данные о сделке в кадастр и налоговую службу. Подача документов на ВНЖ. После покупки недвижимости подается пакет документов в полицию для рассмотрения заявки на ВНЖ. Процесс рассмотрения обычно занимает около двух недель. Получение наклейки ВНЖ. После одобрения заявки и завершения рассмотрения документов, вам выдают наклейку о ВНЖ в ваш паспорт.

Какие документы нужны для подачи на ВНЖ Сербии?

Для подачи на ВНЖ через покупку недвижимости в Сербии потребуется подготовить следующий пакет документов:

Заграничный паспорт заявителей, которые хотят получить ВНЖ. Паспорт должен быть действителен не менее 6 месяцев.

заявителей, которые хотят получить ВНЖ. Паспорт должен быть действителен не менее 6 месяцев. Свидетельства о рождении детей . Если у вас есть дети, вам нужно предоставить свидетельства о их рождении.

. Если у вас есть дети, вам нужно предоставить свидетельства о их рождении. Свидетельство о браке . Для семейных пар необходимо предоставить официальный документ, подтверждающий брак.

. Для семейных пар необходимо предоставить официальный документ, подтверждающий брак. Согласие второго родителя на проживание и медицинское обслуживание детей. Если ваши дети находятся с вами, но есть бывший супруг/супруга, то вам нужно будет предоставить его или её согласие на проживание и медицинскую помощь в Сербии.

на проживание и медицинское обслуживание детей. Если ваши дети находятся с вами, но есть бывший супруг/супруга, то вам нужно будет предоставить его или её согласие на проживание и медицинскую помощь в Сербии. Справка о финансовой состоятельности . Хотя для покупки недвижимости в Сербии сумма может быть низкой, требуется подтвердить наличие достаточных средств для жизни в стране. Это может быть выписка из банка или документы о доходах.

. Хотя для покупки недвижимости в Сербии сумма может быть низкой, требуется подтвердить наличие достаточных средств для жизни в стране. Это может быть выписка из банка или документы о доходах. Медицинская страховка . Страховка должна покрывать расходы на лечение на территории Сербии.

. Страховка должна покрывать расходы на лечение на территории Сербии. Документы на недвижимость. После покупки недвижимости нужно предоставить нотариально заверенные документы о приобретении недвижимости в Сербии.

Для граждан России оформление ВНЖ Сербии по покупке недвижимости имеет несколько упрощений. Например, апостили на документы для граждан РФ не требуются, что значительно ускоряет процесс.

Процесс получения ВНЖ Сербии на основе покупки недвижимости занимает в общей сложности от 4 до 6 недель. Основное время уходит на осмотр недвижимости, подготовку сделки и оформление всех документов. Подача на ВНЖ и его получение занимает около 2-3 недель.

ВНЖ Сербии через юридическое лицо

Иностранные юридические и физические лица могут учредить компанию в Сербии, что дает право на получение вида на жительство (ВНЖ). Компания может быть зарегистрирована как на определенный, так и на неопределенный срок, при этом она имеет право осуществлять любую деятельность, которая не запрещена законом.

Организационно-правовые формы для получения ВНЖ

Наиболее распространенные организационно-правовые формы юридических лиц для получения ВНЖ Сербии:

Общество с ограниченной ответственностью (ООО)

Индивидуальное предпринимательство (ИП)

Общество с ограниченной ответственностью (ООО)

Учредительные документы и нотариальное заверение — для регистрации ООО необходимо подготовить учредительные документы и устав, а также нотариально заверить их.

— для регистрации ООО необходимо подготовить учредительные документы и устав, а также нотариально заверить их. Минимальный уставной капитал — 100 динар (меньше 1 евро).

— 100 динар (меньше 1 евро). Учредительский состав — может включать до 5 человек.

— может включать до 5 человек. Юридический адрес — необходим для регистрации компании в Сербии.

Индивидуальное предпринимательство (ИП)

Более простая и быстрая форма, позволяющая зарегистрировать компанию на одного человека.

Требования к регистрации аналогичны ООО, но упрощены для одного учредителя.

Процесс регистрации юридического лица в Сербии

Юридический адрес в Сербии.

в Сербии. Сербская сим-карта и электронная почта .

и . Регистрация компании — занимает 5 рабочих дней.

— занимает 5 рабочих дней. После регистрации компании можно подавать документы на ВНЖ Сербии.

Дополнительные затраты при получении ВНЖ через юридическое лицо:

Госпошлина — 165 евро на одного человека (без учета возраста).

— 165 евро на одного человека (без учета возраста). Медицинская страховка — 75-80 евро в зависимости от возраста.

Список необходимых документов для подачи на ВНЖ через ИП: