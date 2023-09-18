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ВНЖ Сербии для россиян
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ВНЖ Сербии от 3 до 4 месяцев с гарантией
ВНЖ Сербии, или "privremeni boravak", является официальным документом, который предоставляет иностранцу право на временное пребывание в стране. Этот статус также разрешает свободное пересечение государственных границ и предоставляет ряд других привилегий. Существует несколько распространенных методов для получения этого статуса:
- открытие своего бизнеса;
- семейное воссоединение;
- приобретение недвижимости;
- инвестиции в местные компании.
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Документы для оформления:
Чтобы получить временный вид на жительство, иностранным гражданам нужно представить следующий перечень документов:
- Заполненная анкета;
- Актуальный паспорт для выезда за границу;
- Платежное поручение, подтверждающее оплату государственной пошлины;
- Действующий медицинский полис;
- Два цветных портретных фото на белом фоне (размеры 35 x 45 мм);
- Документы, подтверждающие финансовую состоятельность (например, справку о доходах, выписку со счета в банке или данные о пенсии/стипендии);
- Уведомление о регистрации по месту пребывания в стране.
Также, потребуются дополнительные документы в зависимости от программы получения ВНЖ. Актуальный список уточняйте у наших специалистов.
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Варианты оформления ВНЖ Сербии
Сейчас основных вариантов получения ВНЖ Сербии всего два:
- Получение ВНЖ Сербии на основании покупки недвижимости.
- Получение ВНЖ Сербии через юридическое лицо.
Рассмотрим их подробнее.
Как работает ВНЖ Сербии на основании покупки недвижимости?
Сербия предлагает иностранным гражданам возможность получения вида на жительство через покупку недвижимости. Это достаточно простая процедура, не требующая обязательных дополнительных инвестиций или регистрации бизнеса.
Вы можете выбрать любую недвижимость в Сербии, будь то квартира, дом или коммерческое помещение. Однако важно, чтобы в приобретенной недвижимости вы планировали проживать. Это обязательное условие для получения ВНЖ.
Для того чтобы получить ВНЖ на основании покупки недвижимости, важно соблюдать несколько ключевых условий и пройти через несколько этапов.
Условия получения ВНЖ Сербии через покупку недвижимости
Сумма для покупки недвижимости
Для получения ВНЖ Сербии через покупку недвижимости необязательно покупать дорогие объекты. Самая недорогая недвижимость в Сербии может стоить от 10 000 до 15 000 евро, однако для надежности и комфортного проживания рекомендуется рассматривать объекты стоимостью от 50 000 евро и выше. Такая сумма обеспечит более стабильное проживание и проще будет пройти проверку на получение ВНЖ.
Сроки оформления и подготовки документов
Процесс получения ВНЖ через покупку недвижимости в Сербии можно завершить за месяц, если соблюдать все этапы подготовки. Описание процесса выглядит следующим образом:
- Заранее определите срок прибытия в Сербию и основания для получения ВНЖ. Если основой для ВНЖ является покупка недвижимости, необходимо точно знать сроки и бюджет для покупки недвижимости.
- Подготовка объектов для просмотров. Для того чтобы подготовить объекты для осмотра, потребуется около 10 дней. В это время выбираются квартиры или дома, которые соответствуют вашему бюджету и предпочтениям.
- Осмотр недвижимости. По приезду в Сербию в течение 2–3 дней вы осматриваете предложенные объекты и выбираете подходящий вариант.
- Заключение сделки. После того как выбран объект недвижимости, вам потребуется максимум 5 рабочих дней для подготовки сделки. Сделка проводится у нотариуса и занимает около 1 часа. Для этого потребуется присутствие переводчика и двух свидетелей. Нотариус отправляет все данные о сделке в кадастр и налоговую службу.
- Подача документов на ВНЖ. После покупки недвижимости подается пакет документов в полицию для рассмотрения заявки на ВНЖ. Процесс рассмотрения обычно занимает около двух недель.
- Получение наклейки ВНЖ. После одобрения заявки и завершения рассмотрения документов, вам выдают наклейку о ВНЖ в ваш паспорт.
Какие документы нужны для подачи на ВНЖ Сербии?
Для подачи на ВНЖ через покупку недвижимости в Сербии потребуется подготовить следующий пакет документов:
- Заграничный паспорт заявителей, которые хотят получить ВНЖ. Паспорт должен быть действителен не менее 6 месяцев.
- Свидетельства о рождении детей. Если у вас есть дети, вам нужно предоставить свидетельства о их рождении.
- Свидетельство о браке. Для семейных пар необходимо предоставить официальный документ, подтверждающий брак.
- Согласие второго родителя на проживание и медицинское обслуживание детей. Если ваши дети находятся с вами, но есть бывший супруг/супруга, то вам нужно будет предоставить его или её согласие на проживание и медицинскую помощь в Сербии.
- Справка о финансовой состоятельности. Хотя для покупки недвижимости в Сербии сумма может быть низкой, требуется подтвердить наличие достаточных средств для жизни в стране. Это может быть выписка из банка или документы о доходах.
- Медицинская страховка. Страховка должна покрывать расходы на лечение на территории Сербии.
- Документы на недвижимость. После покупки недвижимости нужно предоставить нотариально заверенные документы о приобретении недвижимости в Сербии.
Для граждан России оформление ВНЖ Сербии по покупке недвижимости имеет несколько упрощений. Например, апостили на документы для граждан РФ не требуются, что значительно ускоряет процесс.
Процесс получения ВНЖ Сербии на основе покупки недвижимости занимает в общей сложности от 4 до 6 недель. Основное время уходит на осмотр недвижимости, подготовку сделки и оформление всех документов. Подача на ВНЖ и его получение занимает около 2-3 недель.
ВНЖ Сербии через юридическое лицо
Иностранные юридические и физические лица могут учредить компанию в Сербии, что дает право на получение вида на жительство (ВНЖ). Компания может быть зарегистрирована как на определенный, так и на неопределенный срок, при этом она имеет право осуществлять любую деятельность, которая не запрещена законом.
Организационно-правовые формы для получения ВНЖ
Наиболее распространенные организационно-правовые формы юридических лиц для получения ВНЖ Сербии:
- Общество с ограниченной ответственностью (ООО)
- Индивидуальное предпринимательство (ИП)
Общество с ограниченной ответственностью (ООО)
- Учредительные документы и нотариальное заверение — для регистрации ООО необходимо подготовить учредительные документы и устав, а также нотариально заверить их.
- Минимальный уставной капитал — 100 динар (меньше 1 евро).
- Учредительский состав — может включать до 5 человек.
- Юридический адрес — необходим для регистрации компании в Сербии.
Индивидуальное предпринимательство (ИП)
- Более простая и быстрая форма, позволяющая зарегистрировать компанию на одного человека.
- Требования к регистрации аналогичны ООО, но упрощены для одного учредителя.
Процесс регистрации юридического лица в Сербии
- Юридический адрес в Сербии.
- Сербская сим-карта и электронная почта.
- Регистрация компании — занимает 5 рабочих дней.
- После регистрации компании можно подавать документы на ВНЖ Сербии.
Дополнительные затраты при получении ВНЖ через юридическое лицо:
- Госпошлина — 165 евро на одного человека (без учета возраста).
- Медицинская страховка — 75-80 евро в зависимости от возраста.
Список необходимых документов для подачи на ВНЖ через ИП:
- Анкета.
- Копия паспорта.
- Копия решения о регистрации ИП.
- Выписка из местного банка о средствах на счету.
- Медицинская страховка.
- Биография.
- Два фото (3,5 x 4,5 см).
- Квитанции о уплате госпошлины.
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Что дает ВНЖ Сербии?
Мы поможем получить ВНЖ Сербии всего за 3-4 месяца без задержек и с гарантией. Вся процедура ведется под ключ, начиная от подготовки документов и заканчивая получением вида на жительство. Вы можете узнать подробности на бесплатной консультации.- FIRST CENTER IMMIGRATION
Дает ли ВНЖ Сербии право на получение ПМЖ и гражданства?
После того как иностранец проживет в Сербии с временным видом на жительство от трех до пяти лет, он сможет подать заявку на получение постоянного места жительства, а позднее и гражданства этой страны.
Сербия является страной-кандидатом для вступления в Европейский союз, и ожидается, что она присоединится к нему к 2025 году. Это означает, что после вступления Сербии в ЕС, у ее резидентов появятся дополнительные преимущества для жизни в европейских странах.
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FAQ для заявителей
Какова процедура оформления ВНЖ Сербии?
Первый этап в процессе получения временного вида на жительство в Сербии — это определение оснований для иммиграции. Юристы, специализирующиеся на международном праве, могут помочь вам разобраться в тонкостях сербского законодательства и предложить подходящие варианты.
Основные этапы процедуры получения ВНЖ Сербии:
- Подготовка документов. Необходимо собрать все требуемые документы, подтверждающие основание для получения временного вида на жительство, а также оформить медицинскую страховку, признаваемую в Сербии.
- Получение национальной долгосрочной визы категории D. После подготовки документов, их нужно предоставить в посольстве или консульстве Сербии. Запись проходит заранее, и общение с консульскими работниками может включать разговор на сербском языке по телефону.
- Въезд в Сербию и подача документов на ВНЖ. После прибытия в Сербию заявитель должен зарегистрировать свое место проживания, которое подтверждается договором аренды или купли-продажи жилья. Затем следует перевести все необходимые документы на сербский язык и оплатить государственный сбор для оформления ВНЖ.
- Получение разрешения на временное проживание. После того, как все документы прошли проверку, заявителю выдаётся уведомление о предоставлении временного вида на жительство. Личное присутствие необходимо для получения паспорта с соответствующей отметкой.
Если в заявлении на ВНЖ есть ошибки или недостаточно документов, это может стать основанием для отказа. Поэтому весь процесс лучше проводить под надзором квалифицированного миграционного адвоката.
Для уточнения деталей рекомендуется записаться на консультацию с нашим менеджером по телефону +7 (915) 440-70-70
Какие страны можно посещать с ВНЖ Сербии?
Обладатели временного вида на жительство в Сербии имеют возможность без препятствий посетить 136 различных стран, включая Израиль, Катар, ОАЭ и европейские нации, такие как Бельгия, Хорватия, Греция, а также такие дальние страны как Китай и Аргентина. Однако для поездок в страны Европейского Союза им потребуется шенгенская виза, которую можно получить по ускоренному процессу в консульствах ЕС на территории Сербии.
Для получения дополнительной информации рекомендуется записаться на консультацию с нашим менеджером по телефону +7 (915) 440-70-70
Каковы основные требования к заявителю на ВНЖ Сербии?
Основные критерии для получения временного резидентства в Сербии включают в себя:
- Активный медицинский страховой полис;
- Возраст не менее 18 лет;
- Финансовая состоятельность на уровне хотя бы минимальной месячной зарплаты в Сербии;
- Оплата соответствующего государственного сбора;
- Наличие места проживания, будь то собственное или арендованное жилье;
- Подтверждение оснований для долгосрочного пребывания в стране.
Для уточнения деталей рекомендуется записаться на консультацию с нашим менеджером по телефону +7 (915) 440-70-70
На какой срок выдается ВНЖ Сербии и можно ли его продлевать?
Первоначально временное резидентство в Сербии предоставляется на срок до одного года. Однако для инвесторов этот срок составляет всего полгода. По истечении срока действия такого статуса, его можно продлить на еще один год, при условии наличия убедительных оснований для продолжения пребывания в стране.
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Как получить ВНЖ Сербии через юридическое лицо?
Иностранцы, как физические, так и юридические лица, имеют право основать компанию в Сербии в соответствии с местными законами о корпоративном управлении и инвестициях.
Такая компания может быть учреждена на определенный или неопределенный срок. Она может заниматься основной и любой другой законной коммерческой деятельностью, даже если последняя не указана в уставе.
Наиболее популярными формами бизнеса в Сербии для целей получения временного резидентства являются общество с ограниченной ответственностью (ООО) и индивидуальное предпринимательство (ИП). Для создания ООО необходимо подготовить учредительные документы, заверенные нотариусом, и иметь уставный капитал минимум в размере 100 динаров. Максимальное число учредителей ограничено пятью лицами.
Для успешной регистрации компании вам потребуется юридический адрес в Сербии, местная SIM-карта и электронная почта. Процесс регистрации занимает около 5 рабочих дней, после чего можно подать на временное резидентство.
Дополнительные расходы в процессе получения временного резидентства включают государственную пошлину в размере 165 евро для каждого человека, независимо от возраста, а также стоимость годовой медицинской страховки, которая составляет от 75 до 80 евро в зависимости от возраста.
Дополнительную информацию узнавайте у наших специалистов. Вы можете оставить заявку на нашем сайте или позвонить по номеру телефона +7 (915) 440-70-70
Как получить ВНЖ Сербии на основании покупки недвижимости?
В Сербии можно выбрать любой тип недвижимости для оформления временного резидентства. Стоимость объектов начинается от 10,000 до 15,000 евро, хотя рекомендуется рассматривать варианты от 50,000 евро, поскольку вы будете проживать в этой недвижимости.
Предварительные условия. Необходимо заблаговременно определить сроки приезда и основание для получения резидентства. В случае покупки недвижимости, необходимо иметь представление о бюджете и критериях выбора. Вам понадобится примерно 10 дней для подготовки списка объектов для просмотра. После приезда, осмотр недвижимости занимает 2-3 дня.
Последующие шаги. Оформление документов на выбранный объект недвижимости занимает до 5 рабочих дней. Сделка проходит только через нотариуса и занимает около часа, с участием переводчика и двух свидетелей. Нотариус отправляет необходимую информацию в кадастровую службу и налоговые органы. Заявление на получение временного резидентства подается в полицию и обрабатывается в течение двух недель. После одобрения вы можете получить соответствующую наклейку в паспорт.
Требуемые документы:
- Заграничные паспорта лиц, желающих получить резидентство;
- Свидетельства о рождении для детей;
- Свидетельство о браке, если применимо;
- Согласие на проживание, обучение и медобслуживание детей от второго родителя в случае разделенной опеки;
- Для граждан РФ апостиль на документы не требуется.
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Что такое свободные зоны в Сербии?
В Сербии действуют свободные зоны, регулируемые соответствующим законодательством, что делает их привлекательными для иностранных инвестиций и создания рабочих мест.
Ключевые преимущества этих зон включают в себя льготные таможенные и налоговые условия, а также упрощенные административные процессы.
Согласно действующему закону, товары и услуги можно свободно импортировать в эти зоны и экспортировать из них без уплаты таможенных пошлин. Кроме того, на ввозимые сырье и материалы для производства, предназначенного для экспорта, не налагаются таможенные сборы, НДС и другие сопутствующие платежи. Отсутствуют также квоты и различные разрешения для внешнеторговой деятельности в этих зонах.
Информацию о текущих свободных зонах в Сербии можно найти на официальном веб-сайте отдела по управлению свободными зонами при Министерстве финансов Сербии.
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