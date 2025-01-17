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Start-up Visa Spain
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Стартап виза Испании на 3 года. ВНЖ по start-up визе за 60-90 дней
Стартап виза в Испанию — это специальная виза для иностранных предпринимателей, которые хотят развивать инновационные, технологичные и высокорисковые стартапы в Испании. Эта программа позволяет создать стартап с добавленной стоимостью для испанской экономики, привлечь инвестиции, а также предоставить доступ к высококвалифицированной рабочей силе в Испании.
С 2018 года Испания активно развивает программу стартап визы в Испанию, которая стала привлекательной для предпринимателей со всего мира. Эта инициатива предназначена для тех, кто хочет развивать инновационные бизнес-проекты в стране, независимо от того, на какой стадии находится их идея или бизнес. Стартап виза в Испанию дает предпринимателям возможность не только воплотить свои инновационные проекты в реальность, но и получить вид на жительство (ВНЖ), а затем — возможность претендовать на постоянное место жительства и гражданство Испании.
Стартап виза в Испанию подходит для следующих категорий предпринимателей:
- Начинающие предприниматели: те, кто находится на стадии идеи и только планирует открыть свой стартап в Испании. Даже если у вас нет готового бизнеса, но есть инновационная идея с потенциалом, вы можете подать заявку на стартап визу в Испанию.
- Уже существующие компании: если у вас есть действующий бизнес в вашей стране, и вы хотите расширить его в Испании, эта программа поможет вам сделать первые шаги для масштабирования.
- Специалисты в области инноваций: виза привлекает специалистов в таких областях, как информационные технологии, биотехнологии, экология, искусственный интеллект и другие перспективные направления.
Мы поможем получить Start-up визу в Испанию от проработки бизнес-плана до фактического получения стартап визы и ВНЖ Испании. Узнавайте подробности на консультации.- FIRST CENTER IMMIGRATION
Стартап виза Испании: основные требования к проекту и заявителям
Чтобы получить стартап визу в Испанию, предприниматели должны соответствовать ряду условий. Вот основные требования и этапы подачи заявки:
Требования к проекту для стартап визы Испании:
- Инновационный проект: ваш стартап должен быть связан с инновационными технологиями или идеями, которые могут привести к созданию рабочих мест и улучшению экономики страны.
- Наличие финансовых ресурсов: вы должны доказать, что у вас есть достаточно финансовых средств для того, чтобы жить и развивать бизнес в Испании. Обычно это сумма в пределах 25,000–30,000 евро на человека.
- Подтверждение бизнес-идеи: важно, чтобы проект был утвержден Министерством экономики Испании или одной из признанных организаций, работающих с предпринимателями и стартапами.
- Доказательство наличия опыта или квалификации: хотя стартап виза доступна для начинающих, наличие опыта работы в своей отрасли или образования в сфере предпринимательства будет преимуществом.
Чтобы получить стартап визу в Испанию, необходимо представить проект, который соответствует определённым требованиям. Испания заинтересована в стартапах, которые способствуют развитию таких отраслей, как:
- IT и технологии (включая искусственный интеллект, виртуальную реальность и программное обеспечение).
- Экология и возобновляемые источники энергии.
- Здравоохранение (в том числе биотехнологии).
- Сектор туризма и sustainable производство.
- Кибербезопасность и ИКТ (информационно-коммуникационные технологии).
- Химическая отрасль, автомобилестроение и другие высокотехнологичные сферы.
Ваш стартап должен быть масштабируемым, с потенциалом привлечения инвестиций и созданием новых рабочих мест. Также проект должен представлять общественный интерес и обладать социальной и экономической значимостью для Испании.
Требования к заявителям
Для подачи на стартап визу в Испанию есть несколько важных требований, которым должен соответствовать заявитель:
- Вы должны быть совершеннолетним — старше 18 лет.
- Необходимо иметь действующий заграничный паспорт и быть на территории Испании легально (по шенгенской визе).
- У заявителя не должно быть запрета на въезд в страны ЕС.
- Не должно быть уголовных обвинений.
- Необходима медицинская страховка, включающая госпитализацию и репатриацию.
- У вас должна быть чётко сформулированная идея для развития стартапа, ориентированная на технологии и инновации.
Кроме того, важным требованием является наличие финансовых средств для проживания в Испании, а также квалификация, соответствующая проекту. Также проект должен быть направлен на решение актуальных проблем, например, в области экологии или технологий, и быть в состоянии создать новые рабочие места.
Мы поможем оформить бизнес-план и заявку в соответствии с требованиями Испании для получения одобрения и последующей подачи на ВНЖ. Даем гарантию одобрения проекта. Подробности узнавайте у наших специалистов.- FIRST CENTER IMMIGRATION
Стартап виза Испании: необходимые документы
Для получения стартап визы в Испанию, необходимо предоставить ряд документов, которые помогут подтвердить ваш бизнес-проект и соответствие требованиям испанских властей. Вот полный список документов, которые вам понадобятся для подачи:
- Заграничный паспорт, актуальный на 3 года. Ваш заграничный паспорт должен быть действительным минимум 3 года с момента подачи заявки. Это обязательное требование для всех заявителей.
- Бизнес-план и материалы по проекту. Подготовьте подробный бизнес-план, который включает описание вашего стартапа, его цели, целевую аудиторию, бизнес-модель и финансовую проекцию. Эти материалы должны показать, что ваш проект отвечает критериям испанской программы стартапов.
- Анкета на визу. Заполненная анкета на получение визы, которая включает личные данные и информацию о проекте. Это обязательный документ для подачи заявки.
- Страховка. Оформите медицинскую страховку с покрытием госпитализации и репатриации, которая соответствует требованиям Испании. Страховку можно получить через банки, такие как BBVA, при открытии счета в испанском банке.
- Выписка со счета (от 8400 евро). Для подтверждения финансовой состоятельности вам нужно предоставить выписку с банковского счета, на котором должно быть минимум 8400 евро. Эти деньги подтверждают, что у вас есть достаточно средств для жизни в Испании.
- Оплаченная пошлина 73,26 евро. При подаче заявки на визу необходимо уплатить пошлину в размере 73,26 евро. Это стандартная плата за обработку визовой заявки.
- Справка о несудимости с апостилем. Обязательным требованием является справка о несудимости из вашей страны, заверенная апостилем. Этот документ подтверждает отсутствие у вас уголовных правонарушений.
- Декларация о легальном пребывании в Испании (о въезде). Заявители должны предоставить декларацию, подтверждающую их легальное пребывание на территории Испании (например, с использованием шенгенской визы, если вы въехали в страну по ней).
- Доверенность (если загружает документы кто-то другой). Если документы подает представитель, а не сам заявитель, потребуется доверенность, которая подтверждает полномочия этого лица действовать от вашего имени.
Все документы должны быть поданы в оригинале и с копиями. Некоторые документы, такие как справка о несудимости и другие, могут потребовать нотариального заверения и апостиля, чтобы подтвердить их подлинность для испанских властей.
Хотите узнать, как оформляется стартап виза Испании более подробно? Оставляйте заявку на сайте и получите консультацию миграционного адвоката бесплатно.- FIRST CENTER IMMIGRATION
Мы поможем получить ВНЖ Испании по стартап визе
Мы оказываем профессиональные услуги по подготовке бизнес-плана и заявки на стартап визу в Испанию с последующим получением вида на жительство. Наша компания предоставляет комплексную поддержку «под ключ», начиная с проработки идеи и заканчивая подачей всех необходимых документов в соответствующие органы Испании.
Чем мы можем помочь:
- Подготовка бизнес-плана в соответствии с требованиями комитета. Мы разработаем бизнес-план, который полностью соответствует требованиям испанских органов и бизнес-инкубаторов, чтобы повысить шансы на одобрение вашего проекта.
- Проработка бизнес-идеи (питч, «проблема — решение», целевая аудитория). Поможем сформулировать основную идею вашего стартапа, чётко обозначив, какую проблему решает ваш продукт, и кто является целевой аудиторией. Это поможет вам эффективно презентовать ваш проект.
- Описание продукта (подход, технология, бизнес-модель и модель оплаты). Мы детально опишем ваш продукт или услугу, подходы к его разработке, используемые технологии, а также бизнес-модель и способы монетизации.
- Маркетинговый план (ключевые преимущества проекта, конкурентный анализ, выход на целевые рынки). Проведем анализ рынка, конкурентов и ключевых факторов, которые сделают ваш стартап привлекательным для инвесторов и клиентов. Разработаем стратегию выхода на целевые рынки.
- Создание дорожной карты и плана/результатов на ближайшие 12 месяцев. Мы составим подробную дорожную карту с учётом всех этапов реализации проекта и определим результаты, которых вы планируете достичь в первые 12 месяцев.
- Описание учредителей, их ролей в проекте. Подготовим описание команды, включая информацию о каждом основателе, его роли и квалификации, что покажет компетентность и профессионализм вашего проекта.
- Описание сроков подбора команды и иных ресурсов. Мы определим сроки и этапы подбора ключевых сотрудников и необходимых ресурсов, что даст чёткое представление о развитии проекта.
- Описание текущего статуса проекта и плана разработки. Опишем текущую стадию вашего стартапа и план его развития, включая уже достигнутые успехи и ключевые шаги на будущее.
- Инвестиционный план (планируемый бюджет, привлечение внешнего финансирования). Разработаем инвестиционный план, в котором укажем предполагаемый бюджет проекта, а также возможные способы привлечения внешнего финансирования.
- Создание упаковки. Мы поможем создать упаковку вашего продукта, которая будет соответствовать рынку Испании и заинтересует местных инвесторов.
- Брендинг (название, логотип, слоган). Мы разработаем стратегию брендинга, которая будет включать название, логотип и слоган, отражающие уникальность вашего стартапа.
- Подготовка презентации и питча. Создадим профессиональную презентацию и питч для вашего стартапа, которые будут поданы на рассмотрение испанскому бизнес-инкубатору или комитету.
- Сопровождение клиента на этапе подачи заявки в комитет/инкубатор. Предоставим всестороннюю поддержку в процессе подачи заявки в испанский бизнес-инкубатор, а также в процессе прохождения всех необходимых проверок и утверждений.
- Сопровождение на этапе подачи заявки на получение ВНЖ. Мы также предоставим помощь на этапе подачи заявки на стартап визу и вид на жительство, гарантируя, что все документы поданы корректно и в срок.
Преимущества работы с Первым иммиграционным центром:
- Наши специалисты имеют опыт работы с испанскими властями и бизнес-инкубаторами.
- Предлагаем полный спектр услуг, включая бизнес-план, маркетинговую стратегию и помощь в подаче документов на ВНЖ.
- Тщательно изучаем ваш проект и учитываем все особенности бизнеса для обеспечения успешного результата.
- Имеем положительную репутацию на рынке иммиграционных услуг.
- Ведем бизнес максимально открыто и прозрачно.
Если вам необходима помощь в получении стартап визы Испании, то обращайтесь в FIRST IMMIGRATION CENTER. Мы работаем 10+ лет и предоставляем гарантии в письменном виде по договору. Для получения консультации вы можете позвонить по телефону: +7 (915) 430-70-70
- Отзывы о нашей компании вы можете посмотреть на сайте: Отзывы — Первый иммиграционный центр ESPASSPORT (ЕСПАСПОРТ).
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Если вам необходима помощь в получении ВНЖ, ПМЖ или гражданства Испании, то обращайтесь в FIRST IMMIGRATION CENTER. Мы работаем 10+ лет и предоставляем гарантии в письменном виде по договору. Для получения консультации вы можете позвонить по телефону: +7 (915) 430-70-70
- Отзывы о нашей компании вы можете посмотреть на сайте: Отзывы — Первый иммиграционный центр ESPASSPORT (ЕСПАСПОРТ).
- Кейсы клиентов здесь: Кейсы клиентов по иммиграции. Реальные истории иммиграции
Или в независимых источниках Яндекс и Google:
FAQ для заявителей
Если стартап виза Испании получена, что будет дальше?
После получения стартап визы вы можете начать свой бизнес в Испании и получить ВНЖ. Важно продолжать развивать проект, привлекать инвестиции, создавать новые рабочие места, а также регулярно поддерживать связь с испанскими органами власти и инкубатором (если вы с ним работаете). По истечении 5 лет вы можете податься на ПМЖ, а еще через 5 лет стать полноправным гражданином Испании. При этом, отказываться от своего родного гражданства не потребуется.
Для уточнения деталей рекомендуется записаться на консультацию с нашим менеджером по телефону +7 (915) 440-70-70
Сколько времени оформляется стартап виза Испании?
Оформление стартап визы в Испанию обычно занимает от 60 до 90 дней с момента подачи всех необходимых документов. Этот срок включает в себя рассмотрение вашего бизнес-плана и проекта, а также его одобрение испанскими властями.
Для уточнения деталей рекомендуется записаться на консультацию с нашим менеджером по телефону +7 (915) 440-70-70
Как долго действительна стартап виза после получения?
Стартап виза Испании выдается на 3 года с момента получения. После этого срока виза может быть продлена на 2 года. Важно, чтобы за это время ваш бизнес развивался и отвечал требованиям, установленным для продления визы и получения ПМЖ Испании.
Для получения дополнительной информации рекомендуется записаться на консультацию с нашим менеджером по телефону +7 (915) 440-70-70
Нужно ли использовать инкубатор для подачи на стартап визу Испании?
Хотя использование инкубатора не является обязательным для подачи заявки на стартап визу в Испанию, это может быть полезным. Многие предприниматели решают сотрудничать с испанскими бизнес-инкубаторами, которые помогают не только в подготовке проекта, но и в привлечении инвестиций, а также обеспечивают дальнейшее сопровождение бизнеса.
Для уточнения деталей рекомендуется записаться на консультацию с нашим менеджером по телефону +7 (915) 440-70-70
Можно ли привезти семью по стартап визе в Испанию?
Да, стартап виза в Испанию позволяет привезти членов вашей семьи, включая супругов, детей и, в некоторых случаях, родителей (с оговорками). Семья также получает ВНЖ на 3 года с возможностью продления.
Для уточнения деталей рекомендуется записаться на консультацию с нашим менеджером по телефону +7 (915) 440-70-70