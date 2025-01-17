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Стартап виза Испании

Иммиграционные Услуги:

Start-up Visa Spain

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Стартап виза Испании на 3 года. ВНЖ по start-up визе за 60-90 дней

Стартап виза в Испанию — это специальная виза для иностранных предпринимателей, которые хотят развивать инновационные, технологичные и высокорисковые стартапы в Испании. Эта программа позволяет создать стартап с добавленной стоимостью для испанской экономики, привлечь инвестиции, а также предоставить доступ к высококвалифицированной рабочей силе в Испании.

С 2018 года Испания активно развивает программу стартап визы в Испанию, которая стала привлекательной для предпринимателей со всего мира. Эта инициатива предназначена для тех, кто хочет развивать инновационные бизнес-проекты в стране, независимо от того, на какой стадии находится их идея или бизнес. Стартап виза в Испанию дает предпринимателям возможность не только воплотить свои инновационные проекты в реальность, но и получить вид на жительство (ВНЖ), а затем — возможность претендовать на постоянное место жительства и гражданство Испании.

Стартап виза в Испанию подходит для следующих категорий предпринимателей:

  1. Начинающие предприниматели: те, кто находится на стадии идеи и только планирует открыть свой стартап в Испании. Даже если у вас нет готового бизнеса, но есть инновационная идея с потенциалом, вы можете подать заявку на стартап визу в Испанию.
  2. Уже существующие компании: если у вас есть действующий бизнес в вашей стране, и вы хотите расширить его в Испании, эта программа поможет вам сделать первые шаги для масштабирования.
  3. Специалисты в области инноваций: виза привлекает специалистов в таких областях, как информационные технологии, биотехнологии, экология, искусственный интеллект и другие перспективные направления.

Мы поможем получить Start-up визу в Испанию от проработки бизнес-плана до фактического получения стартап визы и ВНЖ Испании. Узнавайте подробности на консультации.

- FIRST CENTER IMMIGRATION
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Стартап виза Испании: основные требования к проекту и заявителям

Чтобы получить стартап визу в Испанию, предприниматели должны соответствовать ряду условий. Вот основные требования и этапы подачи заявки:

Требования к проекту для стартап визы Испании:

  1. Инновационный проект: ваш стартап должен быть связан с инновационными технологиями или идеями, которые могут привести к созданию рабочих мест и улучшению экономики страны.
  2. Наличие финансовых ресурсов: вы должны доказать, что у вас есть достаточно финансовых средств для того, чтобы жить и развивать бизнес в Испании. Обычно это сумма в пределах 25,000–30,000 евро на человека.
  3. Подтверждение бизнес-идеи: важно, чтобы проект был утвержден Министерством экономики Испании или одной из признанных организаций, работающих с предпринимателями и стартапами.
  4. Доказательство наличия опыта или квалификации: хотя стартап виза доступна для начинающих, наличие опыта работы в своей отрасли или образования в сфере предпринимательства будет преимуществом.

Чтобы получить стартап визу в Испанию, необходимо представить проект, который соответствует определённым требованиям. Испания заинтересована в стартапах, которые способствуют развитию таких отраслей, как:

  • IT и технологии (включая искусственный интеллект, виртуальную реальность и программное обеспечение).
  • Экология и возобновляемые источники энергии.
  • Здравоохранение (в том числе биотехнологии).
  • Сектор туризма и sustainable производство.
  • Кибербезопасность и ИКТ (информационно-коммуникационные технологии).
  • Химическая отрасль, автомобилестроение и другие высокотехнологичные сферы.

Ваш стартап должен быть масштабируемым, с потенциалом привлечения инвестиций и созданием новых рабочих мест. Также проект должен представлять общественный интерес и обладать социальной и экономической значимостью для Испании.

Требования к заявителям

Для подачи на стартап визу в Испанию есть несколько важных требований, которым должен соответствовать заявитель:

  • Вы должны быть совершеннолетним — старше 18 лет.
  • Необходимо иметь действующий заграничный паспорт и быть на территории Испании легально (по шенгенской визе).
  • У заявителя не должно быть запрета на въезд в страны ЕС.
  • Не должно быть уголовных обвинений.
  • Необходима медицинская страховка, включающая госпитализацию и репатриацию.
  • У вас должна быть чётко сформулированная идея для развития стартапа, ориентированная на технологии и инновации.

Кроме того, важным требованием является наличие финансовых средств для проживания в Испании, а также квалификация, соответствующая проекту. Также проект должен быть направлен на решение актуальных проблем, например, в области экологии или технологий, и быть в состоянии создать новые рабочие места.

Мы поможем оформить бизнес-план и заявку в соответствии с требованиями Испании для получения одобрения и последующей подачи на ВНЖ. Даем гарантию одобрения проекта. Подробности узнавайте у наших специалистов.
- FIRST CENTER IMMIGRATION

Стартап виза Испании: необходимые документы

Для получения стартап визы в Испанию, необходимо предоставить ряд документов, которые помогут подтвердить ваш бизнес-проект и соответствие требованиям испанских властей. Вот полный список документов, которые вам понадобятся для подачи:

  1. Заграничный паспорт, актуальный на 3 года. Ваш заграничный паспорт должен быть действительным минимум 3 года с момента подачи заявки. Это обязательное требование для всех заявителей.
  2. Бизнес-план и материалы по проекту. Подготовьте подробный бизнес-план, который включает описание вашего стартапа, его цели, целевую аудиторию, бизнес-модель и финансовую проекцию. Эти материалы должны показать, что ваш проект отвечает критериям испанской программы стартапов.
  3. Анкета на визу. Заполненная анкета на получение визы, которая включает личные данные и информацию о проекте. Это обязательный документ для подачи заявки.
  4. Страховка. Оформите медицинскую страховку с покрытием госпитализации и репатриации, которая соответствует требованиям Испании. Страховку можно получить через банки, такие как BBVA, при открытии счета в испанском банке.
  5. Выписка со счета (от 8400 евро). Для подтверждения финансовой состоятельности вам нужно предоставить выписку с банковского счета, на котором должно быть минимум 8400 евро. Эти деньги подтверждают, что у вас есть достаточно средств для жизни в Испании.
  6. Оплаченная пошлина 73,26 евро. При подаче заявки на визу необходимо уплатить пошлину в размере 73,26 евро. Это стандартная плата за обработку визовой заявки.
  7. Справка о несудимости с апостилем. Обязательным требованием является справка о несудимости из вашей страны, заверенная апостилем. Этот документ подтверждает отсутствие у вас уголовных правонарушений.
  8. Декларация о легальном пребывании в Испании (о въезде). Заявители должны предоставить декларацию, подтверждающую их легальное пребывание на территории Испании (например, с использованием шенгенской визы, если вы въехали в страну по ней).
  9. Доверенность (если загружает документы кто-то другой). Если документы подает представитель, а не сам заявитель, потребуется доверенность, которая подтверждает полномочия этого лица действовать от вашего имени.

Все документы должны быть поданы в оригинале и с копиями. Некоторые документы, такие как справка о несудимости и другие, могут потребовать нотариального заверения и апостиля, чтобы подтвердить их подлинность для испанских властей.

Хотите узнать, как оформляется стартап виза Испании более подробно? Оставляйте заявку на сайте и получите консультацию миграционного адвоката бесплатно.

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Мы поможем получить ВНЖ Испании по стартап визе

Стартап виза Испании

Мы оказываем профессиональные услуги по подготовке бизнес-плана и заявки на стартап визу в Испанию с последующим получением вида на жительство. Наша компания предоставляет комплексную поддержку «под ключ», начиная с проработки идеи и заканчивая подачей всех необходимых документов в соответствующие органы Испании.

Чем мы можем помочь:

  1. Подготовка бизнес-плана в соответствии с требованиями комитета. Мы разработаем бизнес-план, который полностью соответствует требованиям испанских органов и бизнес-инкубаторов, чтобы повысить шансы на одобрение вашего проекта.
  2. Проработка бизнес-идеи (питч, «проблема — решение», целевая аудитория). Поможем сформулировать основную идею вашего стартапа, чётко обозначив, какую проблему решает ваш продукт, и кто является целевой аудиторией. Это поможет вам эффективно презентовать ваш проект.
  3. Описание продукта (подход, технология, бизнес-модель и модель оплаты). Мы детально опишем ваш продукт или услугу, подходы к его разработке, используемые технологии, а также бизнес-модель и способы монетизации.
  4. Маркетинговый план (ключевые преимущества проекта, конкурентный анализ, выход на целевые рынки). Проведем анализ рынка, конкурентов и ключевых факторов, которые сделают ваш стартап привлекательным для инвесторов и клиентов. Разработаем стратегию выхода на целевые рынки.
  5. Создание дорожной карты и плана/результатов на ближайшие 12 месяцев. Мы составим подробную дорожную карту с учётом всех этапов реализации проекта и определим результаты, которых вы планируете достичь в первые 12 месяцев.
  6. Описание учредителей, их ролей в проекте. Подготовим описание команды, включая информацию о каждом основателе, его роли и квалификации, что покажет компетентность и профессионализм вашего проекта.
  7. Описание сроков подбора команды и иных ресурсов. Мы определим сроки и этапы подбора ключевых сотрудников и необходимых ресурсов, что даст чёткое представление о развитии проекта.
  8. Описание текущего статуса проекта и плана разработки. Опишем текущую стадию вашего стартапа и план его развития, включая уже достигнутые успехи и ключевые шаги на будущее.
  9. Инвестиционный план (планируемый бюджет, привлечение внешнего финансирования). Разработаем инвестиционный план, в котором укажем предполагаемый бюджет проекта, а также возможные способы привлечения внешнего финансирования.
  10. Создание упаковки. Мы поможем создать упаковку вашего продукта, которая будет соответствовать рынку Испании и заинтересует местных инвесторов.
  11. Брендинг (название, логотип, слоган). Мы разработаем стратегию брендинга, которая будет включать название, логотип и слоган, отражающие уникальность вашего стартапа.
  12. Подготовка презентации и питча. Создадим профессиональную презентацию и питч для вашего стартапа, которые будут поданы на рассмотрение испанскому бизнес-инкубатору или комитету.
  13. Сопровождение клиента на этапе подачи заявки в комитет/инкубатор. Предоставим всестороннюю поддержку в процессе подачи заявки в испанский бизнес-инкубатор, а также в процессе прохождения всех необходимых проверок и утверждений.
  14. Сопровождение на этапе подачи заявки на получение ВНЖ. Мы также предоставим помощь на этапе подачи заявки на стартап визу и вид на жительство, гарантируя, что все документы поданы корректно и в срок.

Преимущества работы с Первым иммиграционным центром:

  • Наши специалисты имеют опыт работы с испанскими властями и бизнес-инкубаторами.
  • Предлагаем полный спектр услуг, включая бизнес-план, маркетинговую стратегию и помощь в подаче документов на ВНЖ.
  • Тщательно изучаем ваш проект и учитываем все особенности бизнеса для обеспечения успешного результата.
  • Имеем положительную репутацию на рынке иммиграционных услуг.
  • Ведем бизнес максимально открыто и прозрачно.

Если вам необходима помощь в получении стартап визы Испании, то обращайтесь в FIRST IMMIGRATION CENTER. Мы работаем 10+ лет и предоставляем гарантии в письменном виде по договору. Для получения консультации вы можете позвонить по телефону: +7 (915) 430-70-70

  1. Отзывы о нашей компании вы можете посмотреть на сайте: Отзывы — Первый иммиграционный центр ESPASSPORT (ЕСПАСПОРТ).
  2. Кейсы клиентов здесь: Кейсы клиентов по иммиграции. Реальные истории иммиграции

Или в независимых источниках Яндекс и Google:

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Стартап виза Испании

Если вам необходима помощь в получении ВНЖ, ПМЖ или гражданства Испании, то обращайтесь в FIRST IMMIGRATION CENTER. Мы работаем 10+ лет и предоставляем гарантии в письменном виде по договору. Для получения консультации вы можете позвонить по телефону: +7 (915) 430-70-70

  1. Отзывы о нашей компании вы можете посмотреть на сайте: Отзывы — Первый иммиграционный центр ESPASSPORT (ЕСПАСПОРТ).
  2. Кейсы клиентов здесь: Кейсы клиентов по иммиграции. Реальные истории иммиграции

Или в независимых источниках Яндекс и Google:

FAQ для заявителей

После получения стартап визы вы можете начать свой бизнес в Испании и получить ВНЖ. Важно продолжать развивать проект, привлекать инвестиции, создавать новые рабочие места, а также регулярно поддерживать связь с испанскими органами власти и инкубатором (если вы с ним работаете). По истечении 5 лет вы можете податься на ПМЖ, а еще через 5 лет стать полноправным гражданином Испании. При этом, отказываться от своего родного гражданства не потребуется.

Для уточнения деталей рекомендуется записаться на консультацию с нашим менеджером по телефону +7 (915) 440-70-70

Сколько времени оформляется стартап виза Испании?

Оформление стартап визы в Испанию обычно занимает от 60 до 90 дней с момента подачи всех необходимых документов. Этот срок включает в себя рассмотрение вашего бизнес-плана и проекта, а также его одобрение испанскими властями.

    Для уточнения деталей рекомендуется записаться на консультацию с нашим менеджером по телефону +7 (915) 440-70-70

    Стартап виза Испании выдается на 3 года с момента получения. После этого срока виза может быть продлена на 2 года. Важно, чтобы за это время ваш бизнес развивался и отвечал требованиям, установленным для продления визы и получения ПМЖ Испании.

    Для получения дополнительной информации рекомендуется записаться на консультацию с нашим менеджером по телефону +7 (915) 440-70-70

      Хотя использование инкубатора не является обязательным для подачи заявки на стартап визу в Испанию, это может быть полезным. Многие предприниматели решают сотрудничать с испанскими бизнес-инкубаторами, которые помогают не только в подготовке проекта, но и в привлечении инвестиций, а также обеспечивают дальнейшее сопровождение бизнеса.

      Для уточнения деталей рекомендуется записаться на консультацию с нашим менеджером по телефону +7 (915) 440-70-70

      Да, стартап виза в Испанию позволяет привезти членов вашей семьи, включая супругов, детей и, в некоторых случаях, родителей (с оговорками). Семья также получает ВНЖ на 3 года с возможностью продления.

      Для уточнения деталей рекомендуется записаться на консультацию с нашим менеджером по телефону +7 (915) 440-70-70

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