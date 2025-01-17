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Стартап виза Испании на 3 года. ВНЖ по start-up визе за 60-90 дней

Стартап виза в Испанию — это специальная виза для иностранных предпринимателей, которые хотят развивать инновационные, технологичные и высокорисковые стартапы в Испании. Эта программа позволяет создать стартап с добавленной стоимостью для испанской экономики, привлечь инвестиции, а также предоставить доступ к высококвалифицированной рабочей силе в Испании. С 2018 года Испания активно развивает программу стартап визы в Испанию, которая стала привлекательной для предпринимателей со всего мира. Эта инициатива предназначена для тех, кто хочет развивать инновационные бизнес-проекты в стране, независимо от того, на какой стадии находится их идея или бизнес. Стартап виза в Испанию дает предпринимателям возможность не только воплотить свои инновационные проекты в реальность, но и получить вид на жительство (ВНЖ), а затем — возможность претендовать на постоянное место жительства и гражданство Испании. Стартап виза в Испанию подходит для следующих категорий предпринимателей: Начинающие предприниматели: те, кто находится на стадии идеи и только планирует открыть свой стартап в Испании. Даже если у вас нет готового бизнеса, но есть инновационная идея с потенциалом, вы можете подать заявку на стартап визу в Испанию. Уже существующие компании: если у вас есть действующий бизнес в вашей стране, и вы хотите расширить его в Испании, эта программа поможет вам сделать первые шаги для масштабирования. Специалисты в области инноваций: виза привлекает специалистов в таких областях, как информационные технологии, биотехнологии, экология, искусственный интеллект и другие перспективные направления.

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Стартап виза Испании: основные требования к проекту и заявителям

Чтобы получить стартап визу в Испанию, предприниматели должны соответствовать ряду условий. Вот основные требования и этапы подачи заявки: Требования к проекту для стартап визы Испании: Инновационный проект: ваш стартап должен быть связан с инновационными технологиями или идеями, которые могут привести к созданию рабочих мест и улучшению экономики страны. Наличие финансовых ресурсов: вы должны доказать, что у вас есть достаточно финансовых средств для того, чтобы жить и развивать бизнес в Испании. Обычно это сумма в пределах 25,000–30,000 евро на человека. Подтверждение бизнес-идеи: важно, чтобы проект был утвержден Министерством экономики Испании или одной из признанных организаций, работающих с предпринимателями и стартапами. Доказательство наличия опыта или квалификации: хотя стартап виза доступна для начинающих, наличие опыта работы в своей отрасли или образования в сфере предпринимательства будет преимуществом. Чтобы получить стартап визу в Испанию, необходимо представить проект, который соответствует определённым требованиям. Испания заинтересована в стартапах, которые способствуют развитию таких отраслей, как: IT и технологии (включая искусственный интеллект, виртуальную реальность и программное обеспечение).

(включая искусственный интеллект, виртуальную реальность и программное обеспечение). Экология и возобновляемые источники энергии .

. Здравоохранение (в том числе биотехнологии).

(в том числе биотехнологии). Сектор туризма и sustainable производство.

и sustainable производство. Кибербезопасность и ИКТ (информационно-коммуникационные технологии).

и ИКТ (информационно-коммуникационные технологии). Химическая отрасль, автомобилестроение и другие высокотехнологичные сферы. Ваш стартап должен быть масштабируемым, с потенциалом привлечения инвестиций и созданием новых рабочих мест. Также проект должен представлять общественный интерес и обладать социальной и экономической значимостью для Испании. Требования к заявителям Для подачи на стартап визу в Испанию есть несколько важных требований, которым должен соответствовать заявитель: Вы должны быть совершеннолетним — старше 18 лет.

Необходимо иметь действующий заграничный паспорт и быть на территории Испании легально (по шенгенской визе).

У заявителя не должно быть запрета на въезд в страны ЕС.

Не должно быть уголовных обвинений.

Необходима медицинская страховка, включающая госпитализацию и репатриацию.

У вас должна быть чётко сформулированная идея для развития стартапа, ориентированная на технологии и инновации. Кроме того, важным требованием является наличие финансовых средств для проживания в Испании, а также квалификация, соответствующая проекту. Также проект должен быть направлен на решение актуальных проблем, например, в области экологии или технологий, и быть в состоянии создать новые рабочие места.

Мы поможем оформить бизнес-план и заявку в соответствии с требованиями Испании для получения одобрения и последующей подачи на ВНЖ. Даем гарантию одобрения проекта. Подробности узнавайте у наших специалистов. - FIRST CENTER IMMIGRATION

Стартап виза Испании: необходимые документы

Для получения стартап визы в Испанию, необходимо предоставить ряд документов, которые помогут подтвердить ваш бизнес-проект и соответствие требованиям испанских властей. Вот полный список документов, которые вам понадобятся для подачи: Заграничный паспорт, актуальный на 3 года. Ваш заграничный паспорт должен быть действительным минимум 3 года с момента подачи заявки. Это обязательное требование для всех заявителей. Бизнес-план и материалы по проекту. Подготовьте подробный бизнес-план, который включает описание вашего стартапа, его цели, целевую аудиторию, бизнес-модель и финансовую проекцию. Эти материалы должны показать, что ваш проект отвечает критериям испанской программы стартапов. Анкета на визу. Заполненная анкета на получение визы, которая включает личные данные и информацию о проекте. Это обязательный документ для подачи заявки. Страховка. Оформите медицинскую страховку с покрытием госпитализации и репатриации, которая соответствует требованиям Испании. Страховку можно получить через банки, такие как BBVA, при открытии счета в испанском банке. Выписка со счета (от 8400 евро). Для подтверждения финансовой состоятельности вам нужно предоставить выписку с банковского счета, на котором должно быть минимум 8400 евро. Эти деньги подтверждают, что у вас есть достаточно средств для жизни в Испании. Оплаченная пошлина 73,26 евро. При подаче заявки на визу необходимо уплатить пошлину в размере 73,26 евро. Это стандартная плата за обработку визовой заявки. Справка о несудимости с апостилем. Обязательным требованием является справка о несудимости из вашей страны, заверенная апостилем. Этот документ подтверждает отсутствие у вас уголовных правонарушений. Декларация о легальном пребывании в Испании (о въезде). Заявители должны предоставить декларацию, подтверждающую их легальное пребывание на территории Испании (например, с использованием шенгенской визы, если вы въехали в страну по ней). Доверенность (если загружает документы кто-то другой). Если документы подает представитель, а не сам заявитель, потребуется доверенность, которая подтверждает полномочия этого лица действовать от вашего имени. Все документы должны быть поданы в оригинале и с копиями. Некоторые документы, такие как справка о несудимости и другие, могут потребовать нотариального заверения и апостиля, чтобы подтвердить их подлинность для испанских властей.

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