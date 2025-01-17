Если вы рассматриваете возможность получения Золотой визы Греции через покупку недвижимости, важно понимать все расходы, которые могут возникнуть в процессе сделки. Рассмотрим пример расходов на покупку недвижимости стоимостью 250 000 €.

1. Стоимость недвижимости:

Покупка недвижимости: 250 000 €

2. Налог на переход прав собственности:

Этот налог взимается при передаче прав собственности на недвижимость. Его размер составляет 3,09% от стоимости недвижимости.

250 000 € х 3,09% = 7 725 €

3. Запись в кадастровом комитете:

Для того чтобы недвижимость была официально зарегистрирована в кадастровой системе Греции, необходимо уплатить сбор в размере 0,60% от стоимости недвижимости.

250 000 € х 0,60% = 1 500 €

4. Услуги нотариуса:

При заключении договора купли-продажи недвижимости обязательным является использование услуг нотариуса. Стоимость нотариальных услуг составляет 1,3% от стоимости недвижимости.

250 000 € х 1,3% = 3 250 €

5. Услуги адвоката:

Рекомендуется обратиться к адвокату для юридического сопровождения сделки. Средняя стоимость услуг адвоката также составляет 1,3% от стоимости недвижимости.

250 000 € х 1,3% = 3 250 €

6. Иммиграционный сбор:

Для подачи документов на Золотую визу Греции необходим иммиграционный сбор, который составляет 2 000 € на одного заявителя.

2 000 € на 1 заявителя.

7. Карта ВНЖ:

Для оформления карты ВНЖ (вид на жительство) необходимо заплатить сбор в размере 16 €.

16 € на 1 заявителя.

8. Страховой сбор:

Дополнительно потребуется оплатить страховой сбор в размере 130 €.

130 € на 1 заявителя.

Итоговые расходы:

Покупка недвижимости: 250 000 €

Налог на переход прав собственности: 7 725 €

Запись в кадастровом комитете: 1 500 €

Услуги нотариуса: 3 250 €

Услуги адвоката: 3 250 €

Иммиграционный сбор: 2 000 €

Карта ВНЖ: 16 €

Страховой сбор: 130 €

Общая сумма расходов: 267 176 €

Этот расчет представляет собой пример расходов, которые необходимо учесть при приобретении недвижимости в Греции и получении Золотой визы Греции. Важно помнить, что эти расходы могут немного варьироваться в зависимости от особенностей сделки и местоположения недвижимости.

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