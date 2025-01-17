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Golden Visa Greece
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Золотая виза Греции (Golden Visa Greece) для россиян за 3-4 мес. через инвестиции и получение ВНЖ Греции
Золотая виза Греции — это программа, предназначенная для иностранных инвесторов, которые готовы инвестировать в экономику страны. Взамен, они получают право на постоянное место жительства, а также могут передавать это право своим близким родственникам. Виза дает право на проживание в Греции, возможность путешествовать по Шенгенской зоне и открывает доступ к многим привилегиям, которые страна предоставляет своим гражданам.
Обязательные условия для получения Золотой визы Греции
Программа Золотая виза Греции имеет определенные условия, которые обязательны:
- Отсутствие гражданства другой страны Евросоюза. Основным требованием для получения Золотой визы Греции является отсутствие гражданства в другой стране ЕС. Это условие гарантирует, что программа будет доступна только для граждан стран, не входящих в Европейский Союз, что является важным моментом для поддержки интересов государства.
- Наличие легального дохода. Для получения Золотой визы Греции необходимо доказать наличие стабильного легального дохода. Это может быть как доход от бизнеса, так и пассивный доход от инвестиций. Греция требует, чтобы ваши финансовые источники были прозрачными и подтверждены соответствующими документами.
- Подтверждение отсутствия судимостей. Еще одним обязательным условием является предоставление справки о несудимости. Это требование направлено на обеспечение безопасности и надежности иностранных инвесторов, планирующих проживание в стране. Отсутствие судимостей является важным условием для получения Золотой визы Греции.
- Приезд в Грецию для сдачи биометрии и открытия счета. Для завершения процесса получения Золотой визы Греции инвестор и члены его семьи должны лично посетить Грецию для сдачи биометрии (фото и отпечатки пальцев) и открытия банковского счета в местном банке. Этот процесс является обязательным, несмотря на то, что все остальные этапы можно выполнить через адвоката по доверенности.
Золотая виза Греции может быть получена легко с помощью наших специалистов. Мы проведем вас за руку, начиная от подготовки и подачи заявления, вплоть до получения ВНЖ по программе Golden Visa Greece.- FIRST CENTER IMMIGRATION
Золотая виза Греции: необходимые документы
Мы рассмотрим основной пакет документов для получения Золотой визы Греции:
- Загранпаспорт.
- Справка о составе семьи (перевод, заверена нотариально).
- Свидетельство о рождении детей (перевод, заверено нотариально).
- Четыре фотографии 4 х 6 см (оригинал или в электронном виде).
- Страховка ВЗР (выезжающих за рубеж) – Альфа страхование, Росгосстрах, полис на 1 год с покрытием на 60-90 дней нахождения в странах ЕС, на английском языке
- Квитанция об уплате госпошлины 2 000€ (150 € для супругов, детей и родителей).
- Договор купли-продажи.
- Справка о регистрации договора в кадастровом органе Греции.
Как получить ВНЖ по программе Золотая виза Греции?
Процесс получения Золотой визы Греции достаточно понятен, но включает несколько важных этапов, которые нужно пройти. Мы рассмотрим весь процесс, от начала и до получения вашего долгожданного ВНЖ Греции.
- Приезд в Грецию для первого визита. На первом этапе вам необходимо приехать в Грецию на 2-3 дня для встречи с нашим агентом. Это важный шаг, потому что в Греции вам предстоит выполнить несколько формальностей, а также обсудить все детали программы.
- Получение налогового номера AFM (аналог TIN или ИНН). После прибытия в Грецию, следующим шагом будет получение налогового номера — AFM. Этот номер необходим для всех финансовых операций в стране. Его можно получить дистанционно через доверенность, что существенно упрощает процесс для иностранных инвесторов.
- Оплата через банковский счет. Для получения Золотой визы Греции важным условием является оплата недвижимости. Оплата должна быть произведена с вашего банковского счета на счет продавца недвижимости. Это обязательный шаг, так как все транзакции должны быть прозрачными и доказать легальность ваших финансовых операций. Мы поможем вам открыть банковский счет, для этого потребуются следующие документы:
- Цветная копия российского паспорта — первая страница и страница с пропиской (PDF, скан).
- Цветная копия первой страницы заграничного паспорта (PDF, скан).
- Цветная копия ИНН (PDF, скан).
- Свидетельство от государственных учреждений, удостоверяющее гражданство (муниципальные органы, полиция, налоговая инспекция, консульский отдел).
- Справка с работы (заверена и переведена Греческим консульским отделом).
- Справка регистрации по месту жительства (заверена и переведена Греческим консульским отделом).
- Цветная копия документа о наличии налогового номера AFM в Греции (PDF, скан).
- Номер телефона (сим-карта, купленная в Греции), email.
- Выбор объекта недвижимости. Вместе с агентом вы выбираете подходящий объект недвижимости, который соответствует условиям программы. Как правило, минимальная стоимость недвижимости для получения Золотой визы Греции составляет 250 000 евро. Наш агент окажет полное сопровождение, помогая выбрать лучший вариант с учетом ваших пожеланий и бюджета.
- Бронирование объекта недвижимости и оплата залога. После выбора объекта недвижимости нужно забронировать его, заплатив залог. Сумма залога зависит от стоимости недвижимости и может варьироваться от 5 000 до 20 000 евро. Этот шаг необходим для того, чтобы гарантировать серьезность вашей сделки.
- Оформление доверенности на адвоката и нотариуса. Для ускорения процесса оформления ВНЖ, вы оформляете доверенность на адвоката и нотариуса, которые будут представлять ваши интересы в Греции. Все юридические действия можно будет оформить через доверенность, что экономит ваше время и силы.
- Заключение договора купли-продажи и ожидание «голубой карты ЕС». После подписания договора купли-продажи недвижимости, вам нужно будет подождать примерно 1,5 месяца для получения так называемой «голубой карты ЕС», которая является временным разрешением на проживание в Греции. На этом этапе вы можете спокойно ожидать, не находясь постоянно в стране.
- Посещение Центра Социальных Услуг. После получения «голубой карты ЕС» нужно посетить Центр Социальных Услуг, где вам придется заверить документы и сфотографироваться для биометрии. Этот процесс необходим для подготовки к выдаче Золотой визы Греции.
- Полная оплата объекта недвижимости. Для завершения сделки необходимо полностью оплатить стоимость недвижимости. Это можно сделать дистанционно, не находясь в Греции. После этого ваш агент сообщит вам о готовности всех документов, что будет означать, что вы готовы к следующему этапу.
- Второй визит для сдачи биометрии. После того, как все документы будут готовы, вам нужно будет приехать в Грецию повторно для сдачи биометрии. Это обязательный шаг, который необходим для внесения ваших данных в государственные базы.
- Золотая виза Греции будет выдана. После сдачи биометрии и завершения всех формальностей, вы получите долгожданное ВНЖ Греции, что открывает перед вами все двери для проживания, работы и путешествий по Европе. Срок ожидания получения ВНЖ составляет примерно 1 месяц, и вам не обязательно находиться в Греции в течение этого времени.
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Что дает Золотая виза Греции?
Золотая виза Греции — это уникальная возможность для инвесторов и их семей обрести статус резидента в одной из самых привлекательных стран Европы. Программа предоставляет ряд исключительных привилегий, которые обеспечат вам и вашим близким комфортное проживание, бизнес-возможности и высокое качество жизни. Рассмотрим основные преимущества Золотой визы Греции.
- Проживание и бизнес в Греции. Одним из основных преимуществ Золотой визы Греции является возможность проживать на территории этой страны. Программа не обязывает вас постоянно находиться в Греции, но предоставляет право проживать здесь и заниматься любым видом деятельности, включая ведение бизнеса. Это также дает доступ к бесплатному качественному образованию в Греции, что является важным фактором для семей с детьми.
- Безвизовое пребывание в других странах ЕС. Получив Золотую визу Греции, вы получаете право не только жить и работать в самой Греции, но и беспрепятственно пребывать в других странах Европейского Союза. С Грецией, как частью Шенгенской зоны, вы можете свободно перемещаться по 27 государствам ЕС, что открывает множество бизнес-возможностей и упрощает путешествия.
- Виза в США и другие страны. Одним из ключевых преимуществ Золотой визы Греции является возможность получения виз в другие страны, включая США. Как резидент Греции, вы можете претендовать на долгосрочную визу в США сроком до 10 лет, что значительно облегчает деловые поездки и личные путешествия.
- Оптимизация налогообложения. Программа Золотая виза Греции позволяет оптимизировать налоги, используя преимущества налогового резиденства в Греции. Это особенно важно для предпринимателей, поскольку Греция предоставляет привлекательные налоговые условия, включая снижение налога на прибыль и на другие виды дохода.
- ПМЖ и гражданство. Еще одно значительное преимущество Золотой визы Греции — это возможность получения постоянного места жительства (ПМЖ) спустя 5 лет и гражданства спустя 7 лет с момента подачи документов на ВНЖ. Этот процесс значительно упрощен, и он открывает вам двери к полным правам гражданина ЕС, включая участие в выборах и доступ к социальным льготам.
- Возврат инвестиций. Инвестиции, которые вы сделаете в рамках Золотой визы Греции, могут быть не только выгодными с финансовой точки зрения, но и обеспечат возврат средств. Вы можете выбрать удобную инвестиционную программу, такую как покупка недвижимости, инвестиции в бизнес или в облигации, и позже получить обратно свои средства или даже заработать на них.
- ВНЖ Греции для вашей семьи. Программа Золотая виза Греции распространяется на вашу семью, включая супругов, партнеров и детей до 21 года, которые не состоят в браке. Это дает возможность всем членам вашей семьи наслаждаться жизнью в Греции и пользоваться всеми привилегиями, которые предоставляет статус резидента.
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Варианты получения ВНЖ Греции
Есть 2 основных варианта оформления ВНЖ Греции. Рассмотрим их кратко:
Мы поможем получить ВНЖ Греции:
- Проведем процедуру оформления за вас
- Предоставим гарантии получения Золотой визы и ВНЖ Греции
- Поможем в оформлении ПМЖ и, при желании, гражданства Греции.
- Окажем поддержку в адаптации
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FAQ для заявителей
Можно ли получить ПМЖ и гражданство Греции по Золотой визе?
Да, Золотая виза Греции позволяет получить ВНЖ и претендовать на гражданство страны:
- Получение ПМЖ Греции. Возможно спустя 5 лет с момента подачи документов на ВНЖ по программе Золотая виза Греции. Это значит, что после пяти лет проживания в Греции на основании Золотой визы, вы сможете подать заявку на получение постоянного места жительства. ПМЖ предоставляет вам все преимущества гражданина, за исключением права участвовать в выборах.
- Гражданство Греции можно получить через 7 лет с момента подачи документов на ВНЖ. Важно, что за эти годы вы должны находиться в Греции, следовать законодательству и активно интегрироваться в общество.
Необходимые условия для получения ПМЖ и гражданства:
- Возраст: для подачи заявления на ПМЖ и гражданство необходимо быть старше 18 лет.
- Отсутствие судимостей: вы не должны иметь судимостей или депортаций из Греции или других стран, поскольку это может стать препятствием для получения гражданства.
- Знание языка и культуры: для получения гражданства вам предстоит сдать экзамен, который включает два компонента:
- Языковой экзамен уровня В1: вы должны продемонстрировать знания греческого языка на уровне, достаточном для повседневного общения.
- Экзамен по обществознанию: тест по ключевым дисциплинам, связанным с историей, культурой и обществом Греции. Это важно для того, чтобы продемонстрировать свою готовность стать полноправным членом греческого общества.
Нужно ли отказываться от своего гражданства?
Согласно законодательству Греции, получение гражданства по программе Золотая виза Греции не требует отказа от вашего первоначального гражданства. Это означает, что вы можете сохранить гражданство своей родной страны, если это не противоречит её законодательству. Этот аспект является важным преимуществом для тех, кто не хочет терять связь с родиной и правами, которые предоставляет гражданство своей страны.
Для уточнения деталей рекомендуется записаться на консультацию с нашим менеджером по телефону +7 (915) 440-70-70
Можете привести пример расходов на приобретение недвижимости в Греции?
Если вы рассматриваете возможность получения Золотой визы Греции через покупку недвижимости, важно понимать все расходы, которые могут возникнуть в процессе сделки. Рассмотрим пример расходов на покупку недвижимости стоимостью 250 000 €.
1. Стоимость недвижимости:
- Покупка недвижимости: 250 000 €
2. Налог на переход прав собственности:
Этот налог взимается при передаче прав собственности на недвижимость. Его размер составляет 3,09% от стоимости недвижимости.
- 250 000 € х 3,09% = 7 725 €
3. Запись в кадастровом комитете:
Для того чтобы недвижимость была официально зарегистрирована в кадастровой системе Греции, необходимо уплатить сбор в размере 0,60% от стоимости недвижимости.
- 250 000 € х 0,60% = 1 500 €
4. Услуги нотариуса:
При заключении договора купли-продажи недвижимости обязательным является использование услуг нотариуса. Стоимость нотариальных услуг составляет 1,3% от стоимости недвижимости.
- 250 000 € х 1,3% = 3 250 €
5. Услуги адвоката:
Рекомендуется обратиться к адвокату для юридического сопровождения сделки. Средняя стоимость услуг адвоката также составляет 1,3% от стоимости недвижимости.
- 250 000 € х 1,3% = 3 250 €
6. Иммиграционный сбор:
Для подачи документов на Золотую визу Греции необходим иммиграционный сбор, который составляет 2 000 € на одного заявителя.
- 2 000 € на 1 заявителя.
7. Карта ВНЖ:
Для оформления карты ВНЖ (вид на жительство) необходимо заплатить сбор в размере 16 €.
- 16 € на 1 заявителя.
8. Страховой сбор:
Дополнительно потребуется оплатить страховой сбор в размере 130 €.
- 130 € на 1 заявителя.
Итоговые расходы:
- Покупка недвижимости: 250 000 €
- Налог на переход прав собственности: 7 725 €
- Запись в кадастровом комитете: 1 500 €
- Услуги нотариуса: 3 250 €
- Услуги адвоката: 3 250 €
- Иммиграционный сбор: 2 000 €
- Карта ВНЖ: 16 €
- Страховой сбор: 130 €
Общая сумма расходов: 267 176 €
Этот расчет представляет собой пример расходов, которые необходимо учесть при приобретении недвижимости в Греции и получении Золотой визы Греции. Важно помнить, что эти расходы могут немного варьироваться в зависимости от особенностей сделки и местоположения недвижимости.
Для получения дополнительной информации рекомендуется записаться на консультацию с нашим менеджером по телефону +7 (915) 440-70-70
Сколько времени оформляется Золотая виза Греции?
Золотая виза Греции (Golden Visa Greece) оформляется 3-4 месяца. Этот срок включается в себя оформление ВНЖ по данной программе.
Для уточнения деталей рекомендуется записаться на консультацию с нашим менеджером по телефону +7 (915) 440-70-70
Есть ли другие варианты получения ВНЖ Греции?
Золотая виза Греции предлагает несколько вариантов для получения вида на жительство, помимо традиционной покупки недвижимости. Если вы ищете альтернативные способы получить ВНЖ Греции, рассмотрите следующие варианты.
1. Покупка земельного участка для строительства или сельского хозяйства
Если вы заинтересованы в приобретении земли для дальнейшего строительства или использования в сельском хозяйстве, вы можете получить ВНЖ Греции при покупке земельного участка стоимостью от 250 000 €.
- Это может быть выгодным вариантом для тех, кто хочет инвестировать в долгосрочные проекты или развитие сельского хозяйства в Греции.
2. Таймшер на 10 лет
Другим вариантом получения ВНЖ является покупка таймшера — права на использование недвижимости на определенное время. Для этого необходимо приобрести таймшер на срок 10 лет, стоимостью от 250 000 €.
- Таймшер представляет собой договор, по которому вы приобретаете право на пользование недвижимостью в течение установленного времени, например, несколько недель в году.
3. Аренда отеля или туристической резиденции на 10 лет
Вместо покупки недвижимости, вы можете арендовать отель или туристическую резиденцию на срок 10 лет, начиная от 250 000 €. Это может быть полезно для тех, кто хочет иметь возможность проживать в Греции без необходимости владеть недвижимостью.
- Такой вариант также позволяет наслаждаться пребыванием в Греции, предоставляя гибкость по срокам и местоположению.
4. Получение недвижимости в наследство или по договору дарения
Если вы получаете недвижимость в наследство или по договору дарения, стоимость объекта должна составлять от 250 000 € для того, чтобы вы могли претендовать на ВНЖ Греции.
- Это может быть подходящим вариантом для тех, кто уже имеет близких родственников или друзей в Греции и желает воспользоваться наследственными правами для получения вида на жительство.
5. Покупка ценных бумаг, инвестиции в ПИФы или открытие депозита в банке
Для тех, кто хочет вложить средства в финансовые активы, существует возможность получить ВНЖ Греции через инвестиции в ценные бумаги или ПИФы (паевые инвестиционные фонды). Минимальная сумма инвестиций для этого составляет 400 000 €.
- Вложив средства в ценные бумаги или ПИФы, вы можете не только обеспечить себе ВНЖ, но и получать доход от таких инвестиций.
Существует несколько вариантов получения Золотой визы Греции и, соответственно, ВНЖ Греции, в зависимости от ваших интересов и финансовых возможностей. Вы можете выбрать наиболее подходящий вариант в соответствии с вашими инвестиционными целями, будь то покупка недвижимости, земельного участка, арендная сделка или финансовые вложения в ценные бумаги.
Для уточнения деталей рекомендуется записаться на консультацию с нашим менеджером по телефону +7 (915) 440-70-70
Какие налоги мне предстоит платить за приобретенную недвижимость в Греции?
При приобретении недвижимости в Греции, в том числе в рамках программы Золотой визы Греции, владельцы обязаны уплатить несколько налогов. Эти расходы являются частью процесса покупки и их нужно учитывать при планировании финансов. Рассмотрим основные налоги, которые вам предстоит оплатить:
1. НДС (Налог на добавленную стоимость)
Если разрешение на строительство объекта было выдано после 2006 года, на покупку недвижимости взимается НДС в размере 24%. Однако, в некоторых случаях, в связи с актуальной экономической ситуацией, этот налог может не взиматься до конца 2021 года, но это касается только определенных категорий сделок и объектов недвижимости.
- Для недвижимости, построенной до 2006 года, НДС обычно не взимается.
2. Налог на переход права собственности
Налог на переход права собственности взимается в размере 3,09% от стоимости сделки или кадастровой стоимости недвижимости, в зависимости от того, какая из этих сумм окажется больше. Этот налог включает несколько составляющих, которые перечислены ниже:
- 3% — основной налог на переход права собственности на жилье, взимаемый на государственном уровне.
- 0,09% — региональный налог, который выплачивается в местные органы власти.
3. Другие возможные расходы
Кроме НДС и налога на переход права собственности, могут возникать дополнительные расходы, связанные с покупкой недвижимости:
- Запись в кадастровом комитете: в зависимости от стоимости недвижимости, взимается плата за внесение информации о праве собственности в кадастровую базу.
- Услуги нотариуса и адвоката: в среднем, услуги нотариуса могут составлять 1,3% от стоимости объекта недвижимости, а услуги адвоката — также около 1,3%.
- Иммиграционный сбор и карта ВНЖ для заявителя.
Для уточнения деталей рекомендуется записаться на консультацию с нашим менеджером по телефону +7 (915) 440-70-70