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ВНЖ Словении

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ВНЖ Словении для россиян

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ВНЖ Словении для россиян. Помощь в получении

ВНЖ Словении для россиян в срок от 6 до 8 месяцев

Для россиян, желающих проживать в Словении более 90 дней, законодательство страны предписывает получение соответствующего разрешения на пребывание. Первичное разрешение предоставляется в форме ВНЖ Словении (Временного Вида на Жительство).

Подача заявления на получение ВНЖ осуществляется через Посольство Словении в России. То есть вам не нужно проживать на территории Словении и постоянно продлевать визы. Вы можете получить ВНЖ Словении находясь в РФ.

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Документы для оформления ВНЖ

Процесс получения ВНЖ Словении для россиян можно разделить на 2 этапа:

  1. Подготовка и подача заявления на рассмотрение (1,5 мес.).
  2. Запуск процедуры оформления после рассмотрения.

Соответственно сразу подавать полный пакет документов на ВНЖ Словении не требуется. Сначала вы подаете документы для подготовки заявки:

  • скан первого разворота паспорта РФ;
  • скан первого разворота загранпаспорта РФ;
  • номер ИНН РФ;
  • адрес места проживания с индексом.

Этих документов хватит, чтобы начать работу. По истечении 1,5 месяцев вам необходимо предоставить второй пакет документов:

  • нотариальная копия первой страницы загранпаспорта (2 шт);
  • фото в электронном виде 3,5Х4,5 – 2 шт;
  • справка об отсутствии судимости (можно запросить через Госуслуги);
  • диплом о высшем образовании (оригинал) + нотариальная копия + апостиль;
  • копия трудовой книжки, заверенная нотариусом.

Что дает ВНЖ Словении для россиян:

Вы можете проживать на территории Словении без ограничений

Путешествовать по странам Евросоюза без оформления виз

Как резидент ЕС, вы можете получать визы других стран на более длительный срок и на лояльных условиях

Имеете право на бесплатное медицинское обслуживание и образование

Временный вид на жительство Словении разрешается для различных целей: от трудовой деятельности и научных исследований до образовательных программ и семейного воссоединения.

- FIRST CENTER IMMIGRATION

Дает ли ВНЖ Словении право на получение ПМЖ?

Да, на основании ВНЖ Словении вы можете претендовать на ПМЖ. Для перехода на постоянное проживание необходимо непрерывно проживать в Словении на основе ВНЖ в течение пяти лет.

Для перехода на ПМЖ ( постоянный бессрочный вид на жительство) необходимо 5 лет продлевать ВНЖ, при этом основания для продления ВНЖ можно изменять. Условия считаются выполненными, если проживание в стране (или в странах Шенгенского соглашения) составляет не менее 183 дней в году.

Мы поможем с оформлением ВНЖ под ключ:
  • Проведем процедуру оформления за вас
  • Предоставим гарантии получения ВНЖ
  • Поможем в оформлении сопутствующих документов после получения ВНЖ Словении
  • Окажем поддержку в адаптации

Узнайте ваши шансы на получение вида на жительство Словении, пройдите небольшой опрос, получите консультацию миграционного адвоката и актуальный список документов бесплатно:

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ВНЖ Словении
FAQ для заявителей
Каковы законные основания для получения ВНЖ?

Процедура оформления ВНЖ в Словении относительно прямолинейна и похожа на подобные процессы в других странах Европы. Первым шагом является определение основания для иммиграции.

Основания для получения ВНЖ Словении могут быть следующими:

  1. Осуществление бизнес-активности.
  2. Семейное воссоединение.
  3. Вступление в брак.
  4. Нахождение местного работодателя.
  5. Получение образования в аккредитованных учебных заведениях.
  6. Наличие Голубой Карты ЕС.

Специфических программ для пенсионеров в Словении нет, однако они могут переехать по разным причинам, включая воссоединение с семьей, трудоустройство или запуск собственного дела. Кроме того, документ о получении пенсии в России может послужить основанием для получения социальных льгот в Словении.

    Сроки обработки вашего запроса на ВНЖ Словении составляют от 6 до 8 месяцев. Для уточнения деталей рекомендуется записаться на консультацию с нашим менеджером по телефону +7 (915) 440-70-70

      ВНЖ Словении в первый раз выдается сроком на 1 год. Далее его без проблем можно продлевать.

      В ВНЖ Словении откажут следующим категориям лиц:

      • нарушители миграционного законодательства ЕС;
      • не имеющие оснований для получения ВНЖ.

      Поэтому, прежде чем подавать документы на ВНЖ запишитесь на консультацию и оценку шансов на получение вида на жительство. Вы можете оставить заявку на нашем сайте или позвонить по номеру телефона +7 (915) 440-70-70

      Для перехода с временного на постоянный вид на жительство (ВНЖ) в Словении, необходимо проживать в стране на основании временного ВНЖ не менее пяти лет. Однако важно помнить, что срок действия временного ВНЖ ограничен и требует регулярного продления. Для этого необходимо подать соответствующие документы в любом отделении миграционной службы Словении.

      Заявление на продление временного ВНЖ следует подавать не позже одного месяца до истечения срока его действия. Процедура продления в целом аналогична первоначальному получению ВНЖ.

      Для наших клиентов не было ни одного отказа по ВНЖ Словении. Проблемы в основном возникают у заявителей, которые пробуют оформить вид на жительство самостоятельно или обращаются к некомпетентным специалистам.

      Типичные причины отказа следующие:

      1. человек просто не имеет права на получение ВНЖ (например, была судимость);
      2. ложное основание для переезда (например, фиктивный брак)
      3. предоставлен неполный пакет документов;
      4. требования к документам не соблюдены;
      5. нарушены сроки предоставления документов.

      Первые две причины можно устранить только подав апелляцию в судебном порядке в течении 2 недель после получения отказа. Во всех остальных случаях ничего не мешает просто заново запустить процедуру и сделать все правильно.

      Видео отзывы клиентов о получении ВНЖ Словении

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