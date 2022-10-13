Да, на основании ВНЖ Словении вы можете претендовать на ПМЖ. Для перехода на постоянное проживание необходимо непрерывно проживать в Словении на основе ВНЖ в течение пяти лет.

Для перехода на ПМЖ ( постоянный бессрочный вид на жительство) необходимо 5 лет продлевать ВНЖ, при этом основания для продления ВНЖ можно изменять. Условия считаются выполненными, если проживание в стране (или в странах Шенгенского соглашения) составляет не менее 183 дней в году.