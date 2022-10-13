Иммиграционные Услуги:
ВНЖ Словении для россиян
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ВНЖ Словении для россиян в срок от 6 до 8 месяцев
Для россиян, желающих проживать в Словении более 90 дней, законодательство страны предписывает получение соответствующего разрешения на пребывание. Первичное разрешение предоставляется в форме ВНЖ Словении (Временного Вида на Жительство).
Подача заявления на получение ВНЖ осуществляется через Посольство Словении в России. То есть вам не нужно проживать на территории Словении и постоянно продлевать визы. Вы можете получить ВНЖ Словении находясь в РФ.- FIRST CENTER IMMIGRATION
Документы для оформления ВНЖ
Процесс получения ВНЖ Словении для россиян можно разделить на 2 этапа:
- Подготовка и подача заявления на рассмотрение (1,5 мес.).
- Запуск процедуры оформления после рассмотрения.
Соответственно сразу подавать полный пакет документов на ВНЖ Словении не требуется. Сначала вы подаете документы для подготовки заявки:
- скан первого разворота паспорта РФ;
- скан первого разворота загранпаспорта РФ;
- номер ИНН РФ;
- адрес места проживания с индексом.
Этих документов хватит, чтобы начать работу. По истечении 1,5 месяцев вам необходимо предоставить второй пакет документов:
- нотариальная копия первой страницы загранпаспорта (2 шт);
- фото в электронном виде 3,5Х4,5 – 2 шт;
- справка об отсутствии судимости (можно запросить через Госуслуги);
- диплом о высшем образовании (оригинал) + нотариальная копия + апостиль;
- копия трудовой книжки, заверенная нотариусом.
Что дает ВНЖ Словении для россиян:
Временный вид на жительство Словении разрешается для различных целей: от трудовой деятельности и научных исследований до образовательных программ и семейного воссоединения.- FIRST CENTER IMMIGRATION
Дает ли ВНЖ Словении право на получение ПМЖ?
Да, на основании ВНЖ Словении вы можете претендовать на ПМЖ. Для перехода на постоянное проживание необходимо непрерывно проживать в Словении на основе ВНЖ в течение пяти лет.
Для перехода на ПМЖ ( постоянный бессрочный вид на жительство) необходимо 5 лет продлевать ВНЖ, при этом основания для продления ВНЖ можно изменять. Условия считаются выполненными, если проживание в стране (или в странах Шенгенского соглашения) составляет не менее 183 дней в году.
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FAQ для заявителей
Каковы законные основания для получения ВНЖ?
Процедура оформления ВНЖ в Словении относительно прямолинейна и похожа на подобные процессы в других странах Европы. Первым шагом является определение основания для иммиграции.
Основания для получения ВНЖ Словении могут быть следующими:
- Осуществление бизнес-активности.
- Семейное воссоединение.
- Вступление в брак.
- Нахождение местного работодателя.
- Получение образования в аккредитованных учебных заведениях.
- Наличие Голубой Карты ЕС.
Специфических программ для пенсионеров в Словении нет, однако они могут переехать по разным причинам, включая воссоединение с семьей, трудоустройство или запуск собственного дела. Кроме того, документ о получении пенсии в России может послужить основанием для получения социальных льгот в Словении.
В какие сроки рассматривают заявление?
Сроки обработки вашего запроса на ВНЖ Словении составляют от 6 до 8 месяцев. Для уточнения деталей рекомендуется записаться на консультацию с нашим менеджером по телефону +7 (915) 440-70-70
На какой срок можно получить ВНЖ Словении?
ВНЖ Словении в первый раз выдается сроком на 1 год. Далее его без проблем можно продлевать.
Кому не дадут ВНЖ Словении?
В ВНЖ Словении откажут следующим категориям лиц:
- нарушители миграционного законодательства ЕС;
- не имеющие оснований для получения ВНЖ.
Поэтому, прежде чем подавать документы на ВНЖ запишитесь на консультацию и оценку шансов на получение вида на жительство. Вы можете оставить заявку на нашем сайте или позвонить по номеру телефона +7 (915) 440-70-70
Как продлевать вид на жительство?
Для перехода с временного на постоянный вид на жительство (ВНЖ) в Словении, необходимо проживать в стране на основании временного ВНЖ не менее пяти лет. Однако важно помнить, что срок действия временного ВНЖ ограничен и требует регулярного продления. Для этого необходимо подать соответствующие документы в любом отделении миграционной службы Словении.
Заявление на продление временного ВНЖ следует подавать не позже одного месяца до истечения срока его действия. Процедура продления в целом аналогична первоначальному получению ВНЖ.
Что делать, если отказали в ВНЖ Словении?
Для наших клиентов не было ни одного отказа по ВНЖ Словении. Проблемы в основном возникают у заявителей, которые пробуют оформить вид на жительство самостоятельно или обращаются к некомпетентным специалистам.
Типичные причины отказа следующие:
- человек просто не имеет права на получение ВНЖ (например, была судимость);
- ложное основание для переезда (например, фиктивный брак)
- предоставлен неполный пакет документов;
- требования к документам не соблюдены;
- нарушены сроки предоставления документов.
Первые две причины можно устранить только подав апелляцию в судебном порядке в течении 2 недель после получения отказа. Во всех остальных случаях ничего не мешает просто заново запустить процедуру и сделать все правильно.
Видео отзывы клиентов о получении ВНЖ Словении
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