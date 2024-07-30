Гражданство Венгрии для россиян: как получить?

Получение гражданство Венгрии для россиян позволяет не только свободно путешествовать или проживать на территории Европейского союза. Владельцы паспорта этой страны имеют возможность жить, учиться, работать, заниматься бизнесом в Европе и при этом получают дополнительную защиту своего имущества. Рассмотрим самые доступные способы и программы, как получить гражданство Венгрии для россиян в 2024 году.

Кроме этого, необходимо подать заявление, предоставив ряд документов.

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Положения Конституции страны, относительно гражданства Венгрии

Согласно Конституции страны, каждый человек, отвечающий ряду требований, имеет возможность получить венгерское гражданство. Такие требования и способы получения гражданства Венгрии перечислены в Законе «О гражданстве».

Исходя из этого, гражданство Венгрии для россиян может быть предоставлено:

По факту рождения или происхождения. Венгром становится ребенок, у которого один или оба родителя имеют гражданство этой страны. Также гражданство обретают дети усыновленные венграми или найденные на территории страны, при условии, что их родителей установить не удалось. По корням (репатриация) при доказательстве наличия предков-венгров. Программа получения гражданство Венгрии по репатриации доступно тем, у кого предки (вплоть до 4-го колена) были венграми. По натурализации. Такую возможность получают те, кто в течение длительного времени проживает в стране и отвечает определенным требованиям (знает язык, имеет стабильный источник дохода и медицинскую страховку). Основными обоснованиями для переезда могут стать воссоединение семьи, необходимость учебы или работы, заключение брака с венгром, ведение бизнеса и т. д.

Ранее также действовала возможность оформить гражданство Венгрии для россиян через инвестиции, но сейчас законодательство изменили и таким способом можно получить только вид на жительство, сроком на 10 лет с возможностью его продления. Также обладатели ВНЖ имеют возможность подавать заявки на получение венгерского паспорта, если соответствуют ряду критериев, установленных законодательно.

Как оформить гражданство Венгрии по репатриации?

Оформление гражданства Венгрии по корням – самый простой и быстрый способ при наличии родственных связей в этой стране. Условия для получения гражданства Венгрии для россиян таким способом следующие:

Наличие доказанного венгерского происхождения. Для этого человек должен предоставить официальные документы, которые бы могли подтвердить его родословную и то, что его предок имел венгерское гражданство. Если в наличии их нет, можно обратиться в загс, архив, изучить записи церковных книг. Предоставление документов, которые подтвердят семейное положение заявителя. Все они должны быть переведены на венгерский язык и нотариально заверены. Если документ получен из архива, важно, чтобы были указаны его источники и регистрационный номер, по которому его можно отыскать в архиве. Если венграми были предки по материнской линии, дополнительно придется предоставлять документы, указывающие на смену женщинами фамилии. Знание венгерского языка на достаточном уровне. Репатриантам, согласно действующей программе, не нужно сдавать экзамены, чтобы подтвердить знание Конституции, истории страны. Но, беседа с представителем консульства или другим должностным лицом, которое принимает решение о выдаче гражданства Венгрии для россиян, проходит исключительно на венгерском языке. Отсутствие судимости, проблем с законом, в том числе непогашенных кредитов.

Чтобы оформить гражданство Венгрии для русских, необходимо предоставить следующие документы:

Заявление. В нем необходимо расписать о желании получить новое гражданство и наличие оснований для этого (указать предков-венгров). Свидетельство о рождении. Если его нет, необходимо сделать дубликат, обратившись в загс. Также требуется предоставить паспорт или другой документ, который может подтвердить личность заявителя. Документы, которые подтверждают основания для репатриации. Это могут быть свидетельства о рождении или смерти предков, другие документы, которые подтвердят наличия у них гражданства Венгрии. Подтверждение семейного положения соискателя (свидетельства о браке, рождении детей, при их наличии).

Процесс предоставления гражданства Венгрии для россиян занимает 6-12 месяцев и состоит из нескольких этапов:

Сбор всех необходимых документов. На это может потребоваться до 3 месяцев. Все документы должны быть переведены на венгерский и заверены у нотариуса. Подача документов. После того, как пакет документов будет готов, с ним необходимо обратиться в венгерское консульство. Здесь предстоит написать заявление, приложив к нему собранные бумаги. На это может уйти от нескольких недель до месяца. Прохождение собеседования. После подачи заявления, человеку назначают дату проведения собеседования. Как правило, оно проводится через 1-2 месяца. В ходе беседы у заявителя проверят знание языка. Также ему могут дополнительно задаваться вопросы об истории или законах Венгрии. Рассмотрение заявления. Процесс может растянуться на 2-6 месяцев. Если при проверке документов не будет выявлено нарушений или подлога, заявитель получить оповещение о предоставлении ему гражданства. Принятие присяги. Если заявление было одобрено, в течение месяца человек получает письмо, в котором будет указана дата и место проведения присяги. Как правило, это происходит в течение 1 месяца. И только после этого, можно оформлять паспорт.

Кстати ознакомиться с программой оформления гражданства Венгрии по репатриации можете здесь: Гражданство Венгрии по репатриации в ускоренном порядке (espassport.pro)

Гражданство Венгрии для россиян по рождению

Согласно действующей программе, если хотя бы у одного из родителей есть венгерский паспорт, ребенок может получить гражданство Венгрии по рождению. Процедура доступна даже для тех детей, которые родились в другой стране. Также его получают дети, которые были усыновлены венграми или те, кого нашли на территории страны, но информации об их родителях нет.

Для получения ребенком гражданства, родители должны написать соответствующее заявление. После чего они по упрощенной процедуре получат венгерское свидетельство о рождении.

К заявлению нужно приложить пакет документов, включающий:

заявление о регистрации новорожденного;

свидетельство о рождении ребенка (если он родился на территории другой страны, документы переводятся на венгерский язык, после чего заверяются нотариально);

копия паспорта родителя, написавшего заявление и имеющего венгерское гражданство;

свидетельство о браке родителей (если заявитель находится в браке).

Размер государственной пошлины при оформлении гражданства для ребенка по рождению, составляет 6 евро. Процедура длится не более 150 дней.

Гражданство Венгрии для россиян за инвестиции

В прошлом гражданство Венгрии для россиян было доступно при внесении ними определенных инвестиций в экономику страны. Сегодня законодательство изменено, и инвесторы могут рассчитывать только на предоставление Золотой визы Венгрии на 10 лет с возможностью дальнейшего продления и преобразования в ВНЖ. При этом человек получает гостевую визу инвестора с возможность заниматься в стране профессиональной деятельность или вести бизнес.

Уже после оформления Золотой визы, можно через 3 года подать документы на ПМЖ (в принципе этого многим хватает, так как права почти такие же, как и у граждан). А через 8 лет можно получить гражданство.

Хоть и как таковой программы получения гражданства за инвестиции в Венгрии нет, но оформление Золотой визы Венгрии значительно облегчает процесс, если вы идете путем натурализации.

Куда можно вложить деньги, чтобы получить гражданство Венгрии для россиян:

В открытие собственного бизнеса. Этот вариант на данный момент является наиболее востребованным, так как сумма инвестиций может быть абсолютно любой. Согласно условиям данной программы, претендент на ВНЖ должен иметь собственно жилье, медицинскую страховку и легально полученные средства к существованию. Также он должен подготовить бизнес-план. Документ должен быть понятным и легко реализуемым. После начала работы компании, необходимо трудоустроить сюда не менее 3 венгров. Но, выбрав такой вариант, вид на жительство предоставят только на 3 года, после чего возможно продление еще на 3 года. Россияне часто выбирают данную программу для выхода на международный рынок. Приобретение недвижимости на территории страны. Здесь доступно несколько вариантов. Согласно первому, для получения ВНЖ необходимо купить сертификат фонда недвижимости на сумму не менее 250 тысяч евро. По второму – купить в стране собственное жилье, стоимостью не менее 500 тысяч евро. Выполнив одно из доступных условий, можно рассчитывать на получение вида на жительство, сроком на 10 лет с возможностью его продления в дальнейшем также на 10 лет. Для этого заявитель должен иметь собственное жилье, медицинскую страховку и средства для жизни. В научные, образовательные или культурные проекты венгерских вузов. Сумма пожертвований по этой программе не менее 1 млн. евро. Конечно, такие вложения в будущем не окупятся. Однако они позволяют получить вид на жительство в стране на 10 лет, без необходимости дополнительных вкладов или различных подтверждений. Единственно, что требуется сделать заявителю – это подтвердить свой адрес проживания в стране, наличие медицинской страховки и наличие денег для жизни в Венгрии.

Для участия в инвестиционной программе, необходимо предоставить следующие документы:

заявление;

биографию, написанную в произвольной форме;

анкету для оформления гостевой визы;

фото;

копию загранпаспорта;

документы, подтверждающие внесение инвестиций и легальности получения этих средств;

подтверждение наличия на банковском счету суммы, необходимой для проживания в стране;

документы о родственных связей (свидетельства о браке, рождении детей и т.д.);

медицинскую страховку.

Что дает гражданство Венгрии для россиян?

Гражданство Венгрии для россиян имеет массу преимуществ. К ним следует отнести:

возможность перемещения по территории Европейского Союза и других стран, с которыми заключен безвизовый режим, без необходимости оформления визы или других документов;

возможность проживать, учиться или работать в странах Евросоюза, без необходимости получать дополнительные разрешения на это;

возможность проходить лечение в европейских клиниках, пользоваться услугами медицинской страховки, которая действует на всей территории Еврозоны;

возможность открыть и вести собственный бизнес, покупать недвижимость на льготных условиях;

возможность пользоваться банковскими услугами в ЕС (открывать счета, оформлять кредиты на любые цели на выгодных условиях с минимальной процентной ставкой;

возможность сохранить подданство другой страны, так как допускается двойное гражданство Венгрии ;

возможность получения консульской помощи и защиты в странах, где нет венгерского консульства, обратившись в дипломатическое представительство любой другой Европейской страны.

Однако получение гражданства Венгрии также имеет и ряд минусов, хотя их нельзя назвать существенными. Сюда относят необходимость сдачи экзамена на знание языка, истории, законодательства страны, сравнительно длительный срок проживания, чтобы оформить гражданство Венгрии для россиян. Срок оседлости здесь составляет не менее 8 лет.

Могут ли отказать в гражданстве Венгрии или лишить уже полученного паспорта?

Существует ряд причин, по которым заявителю может быть отказано в удовлетворении его просьбы. К ним относят:

предоставление неполного пакета документов или указание неполной информации в заявлении (анкете);

предоставление поддельных документов, неточной или неправдивой информации;

наличие судимости, другие проблемы с законом;

не сдача экзамена на знание языка или законодательства страны.

Лишить могут также уже полученного паспорта, если после его выдачи будет выявлен подлог документов или указание заявителем неправдивых данных. Также лишить гражданства могут тех, кто совершил преступление в стране и представляет угрозу для общества.

За то, что вы русский гражданин вас никогда не лишат гражданства Венгрии. В сети многие СМИ сейчас поговаривают о том, что в такой-то стране отобрали паспорта, в другой отобрали… Друзья это все бред. Ни одна страна согласно своей же Конституции не сможет лишить гражданства, кроме случаев когда вы нарушаете законы, например занимаетесь шпионажем или порочите репутацию страны.

Возьмите в пример хоть Россию. Да, признали инагентами блогеров, которые гадости про Россию говорят, но пока никого гражданства не лишили. Поэтому сохраняйте критичность мышления. Если вы получаете паспорт Венгрии или любой другой страны, то вы УЖЕ защищены ее конституцией. Вы полноправный гражданин.

В основном отказывает в гражданстве на этапе подачи заявления по причинам, которые мы указали выше.

Чтобы избежать отказа, заявителю нужно внимательно отнестись к процессу сбора документов и заполнения анкет. Если неточности незначительные, получения гражданства Венгрии для россиян все же возможно, после устранения ошибок и повторной подачи заявки.

Если с этим возникают сложности, можно обратиться за помощью к юристам. Они также помогут обжаловать отказ, если заявитель считает его неправомерным.

Получение гражданства Венгрии для россиян возможно. Для этого существует несколько программ (натурализации, репатриации). При этом отказываться от российского паспорта необязательно, так как в Венгрии допускается иметь второе и даже третье гражданство.

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