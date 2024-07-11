Получить гражданство Вануату можно всего за 1-2 месяца. Причем для этого совершенно не нужно учить язык, сдавать экзамены и даже специально ехать в страну. Все что для этого нужно – это сделать вклад в развитие страны. Гражданство Вануату за инвестиции получить довольно легко, если действовать при помощи специалиста по иммиграции.

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Гражданство Вануату за инвестиции особенности программы

Программа получения гражданства Вануату путем инвестирования в экономику страны открывает для инвесторов уникальные возможности. Страна с теплым климатом и живописной природой способна стать отличным местом для ведения бизнеса. Этому способствуют предоставляемые налоговые льготы, благоприятная экономическая среда.

Государственная инвестиционная программа гражданства Вануату действует с 2017 года. Условия регламентированы гл. 112 закона «О гражданстве», Постановлением правительства Вануату № 215 и Приказом № 8 от 2023 года.

Воспользовавшись инвестиционной программой, инвестор может ежегодно получать прибыль в размере 5% от вложенной суммы. Также он имеет право включать в заявку на получение паспорта членов своей семьи (супруги, дети, которым еще не исполнилось 25 лет и которые не состоят в браке на момент подачи заявления, родители, старше 50 лет, находящиеся на иждивении заявителя).

Кроме этого гражданство Вануату открывает огромные перспективы для ведения международного бизнеса. Для граждан этой страны открыты многие мировые рынки, поэтому предприниматель получает уникальный шанс вести деятельность без ограничений в различных странах мира.

Период рассмотрения заявки до 2 месяцев. Стоимость гражданства Вануату для россиян зависит от выбранной программы:

Безвозвратный взнос в Национальный фонд развития составляет 130 тысяч долларов. Кроме этого, оплачиваются дополнительные расходы (банковская комиссия, стоимость проверки на благонадежность и т. д.). Если подается заявка на получение гражданства страны Вануату супружеской парой, размер взноса составляет 150 тысяч долларов. Взнос за семью из 3 человек – 165 тысяч долларов, 4 человек – 180 тысяч долларов. За каждого члена семьи начиная с пятого и так далее, сумма увеличивается на 15 тысяч долларов. Все деньги идут на развитие экономики страны, борьбу с природными катаклизмами и т. п. Инвестиции в Future Fund. Этот фонд создан для развития и поддержки производства в стране кокосового масла из экологически чистого сырья и возобновляемых источников энергии. Для участия в этом проекте, инвестору нужно зарегистрировать в стране международную компанию. Важно, чтобы акции оставались у покупателя не менее 5 лет, в течение которых он сможет получать ежегодный доход в размере 5% от вложенной суммы. Сумма инвестиций, согласно этому проекту, составляет 157 тысяч долларов. Если семья состоит из более 4 человек, то за каждого члена (начиная с пятого) нужно дополнительно заплатить по 25 тысяч долларов. Покупка государственных облигаций – от 150 тысяч долларов. Минимальная сумма вложений, чтобы купить гражданство Вануату, зависит от выбранной категории облигаций:

от 180 тысяч долларов при покупке облигаций, срок погашения которых составляет 2 года;

от 170 тысяч долларов при покупке облигаций, срок погашения которых составляет 2,5 года;

от 150 тысяч долларов при покупке облигаций, срок погашения которых составляет 3 года.

С более подробной информацией вы также можете ознакомиться на официальном сайте государства Вануату: gov.vu

Документы для оформления гражданства Вануату

Миграционная политика страны признана одной из самых лояльных в мире. Поэтому получить гражданство Вануату можно доказав свою положительную репутацию и подтвердив стабильное финансовое положение.

Как получить гражданство Вануату для россиян? Для этого кандидат должен соответствовать ряду требований:

возраст от 18 до 65 лет;

отсутствие судимостей, ограничений и визовых запретов;

выполнение условия выбранной программы;

подтверждение наличия источника доходов;

отсутствие опасных заболеваний.

Все, кто соответствует перечисленным критериям, может обратиться к профильному юристу для оформления необходимых документов. При этом подается следующий пакет документов:

заявление о предоставлении гражданства Вануату установленного образца (форма D);

копия загранпаспорта и паспорта гражданина РФ (они должны быть цветными, четкими, переведенными и заверенными у нотариуса);

свидетельство о браке (если заявитель женат/замужем);

справка об отсутствии судимостей (предоставляется заявителем и всеми членами его семьи, старше 12 лет) – должна быть переведена и заверена у нотариуса;

результат проведения проверки на благонадежность (выдается Комиссией по гражданству);

медицинское освидетельствование, подтверждающее отсутствие у заявителя опасных для общества заболеваний и хронических недугов;

автобиография или подробное резюме – в них нужно на английском языке подробно расписать сведения о себе (ФИО, дата и место рождения, место работы или учебы, регистрации и фактического проживания, другая информация, предусмотренная Vanuaty Citizenshup Commission);

фото 4*5 (6 штук);

документ, подтверждающий наличие денежных средств для получения гражданства Вануату путем инвестирования в ее экономику – к ним относятся справка с места работы с информацией о заработной плате, справка из банка (выписка, полученная из интернет-банкинга, для этого не подойдет), документы, подтверждающие продажу бизнеса, движимого и недвижимого имущества и т. д.;

владельцы бизнеса должны предоставить свидетельство о регистрации, лицензию, отчетность за прошедшие периоды (налоговую и финансовую);

диплом об образовании;

поручительство или профессиональные рекомендации – используются для подтверждения наличия определенных компетенций (документ составляется в произвольной форме);

поручение на проведение международного денежного перевода (МТ103) – документ предоставляет банк.

Службы страны имеют право при необходимости запрашивать дополнительные документы. Если подается запрос на получение гражданства семьи заявителя (супруги, несовершеннолетних детей), то на каждого из них подается отдельный пакет с перечисленными документами. Для несовершеннолетних детей, вместо российского паспорта предоставляется свидетельство о рождении.

Как оформить гражданство Вануату за инвестиции?

Как получить гражданство Вануату? Для этого разработан определенный алгоритм:

Правовая консультация. Человек, желающий получить гражданство Вануату за инвестиции должен обратиться к иммиграционному специалисту для анализа его ситуации и выбора подходящего варианта получения нового паспорта. Специалист объяснит, какие документы необходимо предоставить на правительственную проверку. После того, как все вопросы будут согласованы, подписывается договор между инвестором и компанией, предоставляющей миграционные услуги. Проведение проверки заявителя на благонадежность. Для этого вся предоставленная им информация проверяется в международных базах. Процедура проходит при поддержке иммиграционного специалиста в несколько этапов. На первом на проверку предоставляется паспорт, справку, что отсутствует судимость и автобиография. На втором этапе проверяют все остальные документы. При положительном результате проверки, заявитель получает письмо, в котором находится разрешение подавать заявление и необходимые документы для предоставления ему гражданства Вануату, путем внесения инвестиций в ее экономику. Сбор документов, подготовка досье и инвестирование необходимой суммы. Цена гражданства Вануату напрямую связана с выбранной программой инвестирования. Согласно закону, вносить сумму нужно частями. Вначале переводится 25% одновременно с подачей заявки на получение паспорта, остальные 75% выплачиваются после получения письма об одобрении заявки. После перевода первого транша, нужно собрать нужный перечень бумаг поможет юрист иммиграционной компании, с которой был подписан соответствующий договор. Готовое досье отправляется в Комиссию по гражданству. Перевод инвестиций контролирует Уполномоченный агент. Получение гражданства Вануату. Для этого в онлайн-формате проводят торжественную церемонию, в ходе которой заявитель должен дать присягу, прочитав ее текст. Только после этого ему предоставляется право получить паспорт. Выдача инвестиционного сертификата. После проведения торжественной церемонии, заявитель получает сертификат. Он будет отправлен по почте, вместе с паспортом.

Нужно учесть, что паспорт выдается на 10 лет, после чего его нужно продлять. Чтобы сделать это, необходимо обратиться за 2 месяца до окончания срока в консульство, уплатив пошлину в размере 500 долларов.

Что дает гражданство Вануату ?

Прежде чем принимать решение об участии в программе, нужно понять, что дает гражданство Вануату для россиян:

доступ к различным финансовым услугам этой страны;

международные финансовые возможности;

возможность отказаться от основного гражданства, в связи с нестабильной экономической и политической ситуацией;

возможность обмена налоговой информацией со многими странами мира;

стабильно работающий и хорошо развитый банковский сектор страны;

возможность купить недвижимость в живописном регионе;

отсутствие языковых ограничений и строгих требований – в стране используют около 100 разных мировых языков.

У гражданства Вануату для россиян есть множество преимуществ:

Быстрое получение нового паспорта. Воспользовавшись инвестиционной программой, можно стать обладателем гражданства Вануату всего за несколько месяцев с момента подачи заявления. Получение гражданства Вануату удаленно. Для этого не нужно специально ехать в страну. Заявление и документы подаются удаленно в офисе инвестиционной компании. Условия программы предусматривают принесение присяги. Сделать это также можно в режиме видеоконференции или в офисе миграционной службы. К примеру, россияне могут сделать это в Москве. Отсутствие необходимости проходить множество собеседований, сдавать экзамены, подтверждать знание языка, истории, законов страны и т. д. Инвестируя в страну, заявитель автоматически освобождается от всего этого. После получения инвестиционного сертификата, он получает сертификат о натурализации, который и дает право на получение паспорта. Возможность безвизового посещения многих стран мира. В 60 странах с Вануату действует безвизовый режим. Поэтому оформление специальных документов для их посещения не требуется. Также в 34 странах оформить визу можно при въезде. Желающим посетить Шри-Ланку, достаточно получить разрешение на въезд. Оно выдается в электронном формате. При этом владельцы гражданства Вануату вправе находиться от 1 до 6 месяцев. Получение долгосрочной американской визы, благодаря которой в США можно находиться до 180 дней в течение года. Выдается такой документ на 5 лет. Стоимость визы составляет всего 185 долларов США. Получение австралийской визы сроком на 1 год. Для этого необходимо дистанционно подать заявку. При ее наличии человек может в течение 1 года посещать Австралию, при условии, что продолжительность одной поездки не будет превышать 180 дней. Стоимость такой услуги 140 долларов. Оптимизация налогов. Налоговые условия здесь одинаковые для всех граждан. Налоговым резидентом становится каждый, кто проживает в стране 183 дней и более дней в течение 1 года. Физические лица освобождены от уплаты всех видов налогов. Юридические лица имеют право на налоговые льготы. Все международные компания, зарегистрированные на территории страны также полностью освобождены от уплаты любых налога в течение 20 лет, при условии неполучения доходов на территории Вануату. Для них налог заменен на взнос в размере 300 долларов, которые они должны оплачивать ежегодно. Налог на добавленную стоимость (НДС) входит в цену товаров и услуг, поэтому оплачивать его дополнительно не нужно. Ставка НДС составляет 12,5%. Возможность получения гражданства Вануату членам семьи инвестора, включенных в программу. Возможность открытия счетов в одном из банков, работающих на территории страны. Всего здесь работают представительства 8 разных международных финансовых учреждений. Также физические и юридические лица смогут оформить в них кредит, открыть счет или совершать любые валютные операции без ограничений, в рамках действующего законодательства. Возможность сохранения своего первого гражданства. Возможность проживать в любой стране мира. Чтобы сохранить гражданство Вануату, не обязательно жить здесь. Инвестор вправе приезжать сюда в любое время. Возможность получать стипендию или гранты британских вузов для обучения. Они могут полностью покрывать расходы на переезд, обучение и проживание. На некоторые виды стипендий также могут рассчитывать дети инвесторов.

Рассматривая, что дает гражданство Вануату, нельзя не сказать и о некоторых минусах. К ним относят:

Ограниченные возможности для совершения поездок, в сравнении с другими странами Карибского бассейна. К примеру, имея паспорт Сент-Люсии можно посещать 146 стран без оформления визы, Невис – 156 стран. Невозможность передачи гражданства Вануату по наследству. Получить паспорт в этой стране ребенок инвестора сможет только в двух случаях – если родиться здесь или же будет включен в программу инвестирования. Сложности проживания в стране с другой культурой, традициями менталитетом. Из-за удаленности государства от «большой земли» откуда привозят все продукты, цены на них достаточно высокие. Островное государство находится достаточно далеко от России. Добраться сюда можно только с несколькими пересадками, потратив несколько дней и не менее 300 долларов. У государства на сегодняшний день нет безвизового режима со странами Евросоюза. Но в планах есть начало переговоров со странами Шенгенской зоны о смягчении требований. Поэтому нужно следить за актуальной информацией. Не исключено, что в ближайшем будущем, такая возможность у граждан Вануату появится.

Могут ли отказать в гражданстве Вануату ?

Иногда заявители сталкиваются с отказом в предоставлении им гражданства Вануату. Причин этому достаточно много:

Предоставление недостоверной или неполной финансовой информации. Самая распространенная причина отказа – финансовая несостоятельность человека, подавшего заявление. Для получения паспорта не достаточно просто заплатить определенную стоимость за гражданство Вануату. Нужно, чтобы после внесения инвестиций на счету претендента на паспорт оставалось еще не менее 250 тысяч долларов. Негативная история прошлых визовых заявок. Если человек уже получал отказы в предоставлении виз, то и здесь его может ожидать негативное решение. Отсутствие планов и связей с Вануату. Преимущество в получении паспорта у тех, кто сможет внести определенный вклад в развитие страны или сможет стать активным членов общества. Предоставление ненадежных или недостоверных документов. Вся информация тщательно проверяется. И если будут обнаружены несоответствия, человек получит отказ. Отсутствие легальных доходов или невозможность подтвердить их источник. Человеку, претендующему на получение гражданства Вануату, придется подтвердить, что свои деньги он заработал законными методами. Наличие судимости. Чтобы подтвердить, что человек чист перед законом, ему нужно предоставить определенные справки. Гражданство стран, которые отнесены к «красной зоне» (Северная Корея, Ливия и т.д.).

Чтобы избежать отказа, необходимо:

Предоставлять для проверки только точную и максимально полную информацию. Также стоит убедиться в том, что заявка заполнена правильно, в соответствии с установленным образцом. Быть финансово состоятельным. Причем все сбережения должны быть получены законным путем. Улучшить историю прошлых визовых заявок. Если у человека были проблемы с оформлением виз, необходимо постараться улучшить свою историю. Подсказать, как это сделать, смогут консультанты инвестиционной компании, с которой заключен договор. Создать связи с Вануату. Это может быть посещение страны, участие в культурных и других мероприятиях, местных проектах и т. д. Чтобы увеличить шансы на одобрение, необходимо постараться стать активным членом общества. Предоставлять для проверки только надежные документы. Предоставление фальшивок приведет к отказу. Если имеются сомнения относительно какой-либо бумаги, стоит проконсультироваться со специалистом. Соблюдать правила выбранной программы. Для этого нужно изучить требования и убедиться в соответствии им.

На стадии подачи заявления на получение гражданства Вануату, необходимо внести первоначальный взнос. Его сумма составляет 25% от стоимости инвестиции. Если на этапе проверки документов и принятия решения о предоставлении паспорта, будут выявлены несоответствия или недостоверные данные, заявитель получит отказ. При этом первоначальный взнос будет ему возвращен.

Законодательство страны предусматривает возможность отзыва гражданства уже после получения паспорта. Причиной может стать обнаружение обмана, подлога предоставленных документов, доказанные факты мошенничества и т.д. В таком случае вернуть деньги уже не получится.

Гражданство Вануату путем внесения инвестиций в экономику страны – отличная возможность для тех, кто ищет новые идеи для развития собственного бизнеса и хочет получить доступ к международным рынкам. Привлекательным это предложение также делают отсутствие строгих требований, сравнительно низкая сумма вложений, получение налоговых льгот. Но, подача заявления не гарантирует получение желаемого паспорта. Чтобы избежать отказа, важно хорошо изучить все требования и удостовериться в соответствии им. Также нужно внимательное отнестись к сбору необходимых документов и другой предоставляемой информации.

Но, даже получив отказ, не стоит отчаиваться. Если причина отказа понятна и не связана с обманом или криминалом, достаточно принять определенные меры, которые позволят увеличить шанс на получение разрешения. Как это сделать могут подсказать специалисты компании, с которой заключен договор.

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