Сегодня разберем, как получить ВНЖ стартап в Европе. Ознакомим вас с подробным описанием программ ВНЖ через стартап визу в Европе, охватывая Финляндию, Испанию, Латвию, Нидерланды и Францию. Расскажем о подробных условиях, сроках, требованиях, документах.

Получение ВНЖ стартап – привлекательный путь для предпринимателей, желающих развивать инновационный бизнес и одновременно обрести право на проживание в Европе. В последние годы европейские страны активно запускают специальные визовые программы для стартапов, чтобы привлечь талантливых основателей со всего мира. Такие программы дают возможность не только легально жить и работать над своим проектом, но и воспользоваться богатой экосистемой, финансированием и поддержкой, которые предлагает стартап-среда Европы. В сравнении с традиционными путями иммиграции, стартап-визы зачастую требуют меньших инвестиций и ориентированы прежде всего на инновационность и потенциал роста бизнеса, а не на размер капитала. Кроме того, успешное использование этих программ открывает дорогу к ПМЖ и даже гражданству, превращая временный ВНЖ в Европе в постоянный статус.

Мы детально рассмотрим и сравним программы ВНЖ стартап в пяти странах: Финляндия, Испания, Латвия, Нидерланды и Франция. Для каждой страны вы найдете информацию об условиях участия, сроках действия первоначального ВНЖ, процедуре подачи и сроках рассмотрения заявок, финансовых и юридических требованиях, перечне необходимых документов, правилах продления, возможности дальнейшего получения ПМЖ и гражданства, дополнительных преимуществах (налоговые льготы, гранты, поддержка государства и т.д.), особенностях переезда с семьей, а также о частых причинах отказов и ошибках заявителей. В конце мы приведем сравнительную таблицу по всем пяти странам, а заключает статью раздел FAQ с ответами на популярные вопросы.

Финляндия: ВНЖ стартап (Finnish Startup Permit)

Переезд в Финляндию – плюсы и минусы

Программа Finnish Startup Permit – это финский вариант внж стартап, созданный для основателей быстрорастущих инновационных компаний из стран вне ЕС. Финляндия привлекает стартаперов развитой tech-экосистемой, доступом к европейскому рынку и высоким качеством жизни. Ниже рассмотрим ключевые аспекты этой программы.

Условия получения ВНЖ стартап в Финляндии

Чтобы претендовать на стартап-визу Финляндии, заявитель должен соответствовать ряду строгих критериев:

Команда. Финляндия требует наличие хотя бы двух основателей стартапа с разнообразной экспертизой, готовых переехать в страну. Соло-предпринимателям программа недоступна – если вы единственный основатель, рекомендуется привлечь co-founder’а или воспользоваться другой категорией (например, стандартный ВНЖ для предпринимателей).

Команда. Финляндия требует наличие хотя бы двух основателей стартапа с разнообразной экспертизой, готовых переехать в страну. Соло-предпринимателям программа недоступна – если вы единственный основатель, рекомендуется привлечь co-founder'а или воспользоваться другой категорией (например, стандартный ВНЖ для предпринимателей). Идея и инновационность. Проект должен быть по-настоящему инновационным и обладать потенциалом быстрого глобального роста. Обычные бизнесы вроде кафе, торговых или консультационных фирм не подходят – требуются новые технологии или уникальные решения, способные конкурировать на мировом рынке.

Бизнес-план. Необходим конкретный и продуманный бизнес-план с доказательством вашей приверженности проекту. Важно показать понимание рынка, модели роста и стратегии развития.

Доля в компании. Команда основателей должна владеть минимум 60% долей в создаваемой компании. Это исключает дочерние филиалы иностранных компаний – стартап должен быть самостоятельным предприятием основателей.

Полная занятость. Учредители обязуются работать над стартапом полный рабочий день, не совмещая этот проект с другой основной работой.

Учредители обязуются работать над стартапом , не совмещая этот проект с другой основной работой. Финансовые ресурсы. У команды должны быть достаточные ресурсы для развития проекта на ранней стадии, а у каждого основателя – средства для проживания в Финляндии (о суммах – ниже). При этом сама стартап-виза не предполагает никаких инвестиций от государства или грантов: финансирование проекта – ваша задача.

Ключевой шаг – получение положительного заключения (Eligibility Statement) от госорганизации Business Finland. Для этого команда подает онлайн-заявку с описанием бизнес-идеи, бизнес-плана, резюме участников и другими материалами. Эксперты Business Finland оценивают, соответствует ли стартап критериям быстрого роста и инновационности. Только при наличии письменного одобрения от Business Finland можно переходить к подаче на сам ВНЖ стартап. Таким образом, фактически программа двуступенчатая: сначала проверяется жизнеспособность идеи, затем уже иммиграционные органы рассматривают вопрос выдачи вида на жительство.

Важно учитывать, что Финляндия очень внимательно отбирает стартапы: низкая инновационность идеи, отсутствие убедительного плана или попытка использовать программу для локального малого бизнеса неизбежно приведут к отказу. Государство заинтересовано привлекать в страну только высокотехнологичные стартапы, способные масштабироваться и выходить на глобальные рынки, поэтому подготовьте сильную заявку, подкрепленную исследованиями и демонстрирующую вашу компетенцию.

Срок действия первоначального ВНЖ стартап Финляндии

Первичный ВНЖ стартап в Финляндии выдаётся на срок до 2 лет. В большинстве случаев одобряемые заявки сразу получают разрешение на 2 года, что позволяет предпринимателям основательно обосноваться и развивать бизнес без скорой необходимости продления. Однако возможны ситуации, когда вид на жительство могут выдать лишь на 1 год – например, если у заявителя показано средств ровно на год проживания (финансовое требование – см. ниже). Если же финансами покрыты 2 года вперёд, обычно сразу дают двухлетний срок.

После окончания начального периода возможно продление (об этом далее), но общий принцип таков: 2 года – максимальный срок первого стартап-пермита. Примечательно, что финская программа Fast Track позволяет некоторым заявителям получить решение очень быстро – в течение 2 недель, если они удовлетворяют определённым критериям срочности. Тем не менее сам срок действия карты остаётся стандартным.

Права, предоставляемые ВНЖ стартап: этот вид на жительство относится к категории рабочих (тип A), то есть помимо ведения собственного стартапа он даёт право работать по найму дополнительно, если потребуется. Основной деятельностью должен оставаться ваш стартап, но законодательство не запрещает заниматься иной работой параллельно (хотя физически на практике времени на стороннюю работу может не остаться). Также обладатели финского стартап-внж могут свободно путешествовать по Шенгенской зоне до 90 дней в полугодии.

Процедура подачи и сроки рассмотрения

Процедура оформления ВНЖ стартап Финляндии

Этап 1. Одобрение Business Finland.

Как упоминалось, сперва необходимо подать заявку на Eligibility Statement через онлайн-портал Enter Finland. Заявку подаёт один из основателей от имени команды (он выступает основным контактным лицом) с приложением бизнес-плана, копий паспортов и CV всех сооснователей. Рассмотрение в Business Finland занимает в среднем несколько недель. Если идея признана подходящей, вам на электронную почту придёт письменное положительное заключение.

Этап 2. Подача заявления в иммиграционную службу (Migri).

Получив положительное заключение, каждый основатель должен индивидуально подать заявление на вид на жительство стартапера в Иммиграционную службу Финляндии. Это делается онлайн через систему Enter Finland, где прикрепляется полученное письмо Business Finland и все необходимые документы. Каждый заявитель оплачивает пошлину (€450 при электронном обращении) и затем записывается в ближайшее посольство/консульство Финляндии в своей стране для подтверждения личности и предоставления биометрии. Заявку на первый ВНЖ по закону надо подавать за пределами Финляндии (то есть находясь вне страны), за исключением редких случаев.

Этап 3. Рассмотрение заявки Migri.

Иммиграционная служба проверяет соответствие всем требованиям (наличие письма Business Finland, средств, полного пакета документов). Стандартный заявленный срок рассмотрения – несколько месяцев, однако для стартаперов Финляндия ввела режим Fast Track, позволяющий получить решение примерно за 2 недели при подаче через онлайн-систему и оперативном прохождении всех этапов. Быстрое рассмотрение доступно тем, кто приложил все документы и подходит под критерии ускорения. Если Fast Track не применяется, обычное время ожидания может составлять порядка 1–2 месяцев (в зависимости от загруженности).

Этап 4. После одобрения – переезд и оформление.

После получения положительного решения заявитель получает визу D (если требуется для въезда) и приезжает в Финляндию. По прибытию нужно забрать пластиковую карту вида на жительство. Далее у предпринимателей есть обязанность встать на учет в местном реестре населения и получить финский личный идентификационный код (ID), что необходимо для открытия банковского счёта, аренды жилья и т.д. Кроме того, в течение 3 месяцев с момента получения решения нужно зарегистрировать компанию в Финляндии и стать членом правления этой новой фирмы. Как правило, стартаперы создают Oy (аналог ООО) – процесс регистрации в Финляндии относительно простой.

Финские власти сопровождают предпринимателей: доступен электронный Business Guide, консультации Business Finland и т.п. В общем, процесс получения ВНЖ стартап Финляндии можно считать довольно прозрачным и быстрым при условии, что проект действительно отвечает всем требованиям.

Финансовые и юридические требования для оформления ВНЖ по стартап визе Финляндии

Чтобы получить ВНЖ стартап в Европе, в частности в Финляндии, нужно соблюдать определенные требования. Расскажем о них более подробно.

Личные финансы заявителей

Финляндия предъявляет чёткие требования к наличию средств у каждого иностранного стартапера для проживания. По состоянию на 2025 год нужно показать доход или накопления исходя из суммы €1 210 в месяц (если жить в Хельсинки и крупных городах), либо €1 090/€1 030 в месяц для более мелких городов/регионов. В год это порядка €14 520 (для столицы). Данная сумма должна покрывать проживание на каждого основателя. Средства могут быть на личном банковском счёте, либо, например, подтверждённая зарплата из вашего стартапа или грант/инвестиции, уже предоставленные проекту – главное, чтобы деньги были доступны и достаточны для вашей жизни в стране.

Минимально требуют показать деньги за 1 год (€14–15 тыс.), но если вы хотите сразу 2-летний ВНЖ, нужно доказать наличие средств на 2 года (~€29 000). Допускаются разные источники финансирования – сбережения, инвестиции в стартап (например, если Business Finland выдала грант, это тоже считается), доход от удаленной работы и т.д. – но нужно убедительно подтвердить документами стабильность этих ресурсов.

Важно: заявитель обязан иметь собственные средства, кредиты или деньги на счету другого лица не подойдут без дополнительных договоров. Также требуют полную финансовую независимость – пользоваться социальными пособиями нельзя.

Юридические формальности

После переезда вы регистрируете новую компанию в Финляндии. Минимальный уставной капитал для Oy символический (€0 – можно без капитала начинать с 2019 года). Ключевое требование – основатели (минимум двое) должны войти в состав правления компании в течение 3 месяцев после получения ВНЖ. Таким образом, выполняется условие, что вы действительно реализуете заявленный проект через финское юридическое лицо. Отметим, что до получения вида на жительство регистрировать фирму не обязательно, можно подать идею без созданной компании, но спустя 3 месяца пребывания фирма должна уже быть оформлена.

Особенности занятости

Обладателям стартап-визы нельзя одновременно возглавлять другие фирмы в Финляндии или официально работать в другой финской компании на позиции члена правления. Иными словами, фокус только на своем стартапе. Быть акционером где-то еще не запрещено, но статус директора или трудовой деятельности на стороне – нет. Это контролируется при продлении: если обнаружится, что стартапер фактически занят чужим бизнесом, в продлении могут отказать.

Налоговые и корпоративные нюансы

Специальных налоговых льгот непосредственно для стартап-предпринимателей Финляндия не предоставляет (в отличие от некоторых других стран). Тем не менее стартапы могут претендовать на гранты и программы поддержки от Business Finland, участие в акселераторах и прочих инициативах, но это уже вне рамок иммиграционной программы. Главное – соответствие общим требованиям: отсутствие судимостей, благополучная медицинская страховка (для визы D и первых месяцев, пока не получите право на местное медстрахование), соблюдение законов.

Документы на ВНЖ Финляндии по стартап визе

При подаче заявления на финский ВНЖ стартап вам нужно собрать довольно обширный набор документов. Основные позиции включают:

Действующий загранпаспорт , копия страниц с данными. Паспорт должен быть актуальным (не истекшим).

, копия страниц с данными. Паспорт должен быть актуальным (не истекшим). Фотография паспортного образца (не старше 6 месяцев).

паспортного образца (не старше 6 месяцев). Документ о легальном пребывании в стране, откуда вы подаёте (например, если вы не гражданин той страны, но там находитесь – вид на жительство, виза).

в стране, откуда вы подаёте (например, если вы не гражданин той страны, но там находитесь – вид на жительство, виза). Форма MP_1 – заполненная анкета, если вы на момент подачи уже находитесь в Финляндии (например, по другой визе).

– заполненная анкета, если вы на момент подачи уже находитесь в Финляндии (например, по другой визе). Письмо Business Finland (Eligibility Statement) – ключевой документ, подтверждающий одобрение вашего стартап-проекта. Оно действительно 4 месяца с даты выдачи, поэтому подать на ВНЖ надо в этот период.

– ключевой документ, подтверждающий одобрение вашего стартап-проекта. Оно действительно 4 месяца с даты выдачи, поэтому подать на ВНЖ надо в этот период. Доказательства наличия средств для проживания. Это могут быть выписки с банковского счёта, письмо о финансировании стартапа, налоговые документы о доходах, договор аренды с постоянным доходом или трудовой контракт, если у вас есть сторонний доход. В идеале – банковская выписка за последние месяцы, показывающая требуемую сумму.

для проживания. Это могут быть выписки с банковского счёта, письмо о финансировании стартапа, налоговые документы о доходах, договор аренды с постоянным доходом или трудовой контракт, если у вас есть сторонний доход. В идеале – банковская выписка за последние месяцы, показывающая требуемую сумму. Бизнес-план и сопроводительные материалы. Хотя сам бизнес-план вы уже подавали в Business Finland, в пакет для иммиграционной службы стоит включить краткое описание стартапа, чтобы миграционные офицеры видели суть проекта. Обычно это free-form pitch или summary на английском.

Хотя сам бизнес-план вы уже подавали в Business Finland, в пакет для иммиграционной службы стоит включить краткое описание стартапа, чтобы миграционные офицеры видели суть проекта. Обычно это free-form pitch или summary на английском. CV основателей , подтверждающие их компетенции (образование, опыт работы). Это особенно полезно для Business Finland оценки, но и миграционные власти могут учесть.

, подтверждающие их компетенции (образование, опыт работы). Это особенно полезно для Business Finland оценки, но и миграционные власти могут учесть. Полный пакет для семьи (если едут супруг/дети) – о нем подробнее в разделе про семью ниже, но вкратце: свидетельства о браке/рождении, страховки, доказательство доходов также покрывающих семью и т.д.

Документы должны быть на английском или финском/шведском, либо с нотарическим переводом. Особое внимание – справке о несудимости: Финляндия не требует ее для бизнес-виз напрямую, однако при регистрации в стране полиция может запросить, а для гражданства потом понадобится. Лучше иметь на руках свежую справку о несудимости из страны гражданства.

После одобрения, перед получением самой карты ВНЖ, власти потребуют медицинскую страховку (на год, покрытие минимум €30 000) и справку об отсутствии туберкулёза (обычно флюорография). Эти документы предоставляются уже по приезду в Финляндию в местное отделение миграции (OCMA упоминается для Латвии в цитате, но аналогично в Финляндии – DVV для медстраховки). Также нужен документ о наличии адреса проживания в Финляндии – например, договор аренды или письмо от владельца жилья, что он вас прописывает.

Совет: финские власти очень ценят аккуратность – подайте все бумаги в точности по списку, чтобы не затягивать процесс. Если чего-то не хватает или есть ошибки, рассмотрение может замедлиться или вашу заявку вернут на доработку.

Условия продления ВНЖ стартап Финляндии

Первичный стартап ВНЖ Финляндии продлевается при соблюдении ряда условий. Через ~2 года (или за месяц-другой до истечения срока) вам нужно подать заявку на продление вида на жительство (Extended permit). К этому моменту ваш стартап должен показывать прогресс и соответствовать критериям:

Продолжение работы над стартапом. Вы фактически реализуете проект, проживаете в Финляндии и уделяете бизнесу основное время. В идеале – компания зарегистрирована, ведется деятельность (разработка продукта, поиск клиентов, привлечение инвестиций и пр.).

Вы фактически реализуете проект, проживаете в Финляндии и уделяете бизнесу основное время. В идеале – компания зарегистрирована, ведется деятельность (разработка продукта, поиск клиентов, привлечение инвестиций и пр.). Соблюдение требований стартап-пермита. Критерии, действовавшие для первой заявки (инновационность, команда и т.д.), в общем остаются в силе. Если у команды произошли изменения (например, один из двух основателей вышел), это может усложнить продление, ведь нужно минимум 2 основателя. Тем не менее, если проект развился и привлек сотрудников, это тоже плюс.

Критерии, действовавшие для первой заявки (инновационность, команда и т.д.), в общем остаются в силе. Если у команды произошли изменения (например, один из двух основателей вышел), это может усложнить продление, ведь нужно минимум 2 основателя. Тем не менее, если проект развился и привлек сотрудников, это тоже плюс. Финансовое обеспечение. На момент продления нужно подтвердить наличие устойчивого дохода или средств на следующий период. Здесь возможны варианты: либо ваш стартап уже начал генерировать доход (и вы можете платить себе зарплату), либо вы привлекли инвестиции – тогда финансовое требование считается выполненным за счёт этого. Миграционная служба проверит финансовые документы, которые вы приложите (баланс компании, выписку по счету и т.п.). Продление могут дать на срок до 4 лет сразу, если видят, что финансирование стабильно на длительный период.

На момент продления нужно или средств на следующий период. Здесь возможны варианты: либо ваш стартап уже начал генерировать доход (и вы можете платить себе зарплату), либо вы привлекли инвестиции – тогда финансовое требование считается выполненным за счёт этого. Миграционная служба проверит финансовые документы, которые вы приложите (баланс компании, выписку по счету и т.п.). Продление могут дать на срок до сразу, если видят, что финансирование стабильно на длительный период. Отчетность и соблюдение правил. От вас может потребоваться предоставить прогресс-репорт о проделанной работе: чего достигли за 2 года, какие есть результаты (MVP, первые продажи, гранты, инвестиции и т.д.). Также проверят, что вы выполняли условия – жили преимущественно в Финляндии, не нарушали законов, не привлекались к ответственности. Наличие уплаты налогов (если компания уже должна что-то платить) тоже плюс.

Хорошая новость: на этапе продления не требуется заново получать письмо Business Finland, если вы уже имели стартап ВНЖ. Повторную оценку инновационности делают только если вы вообще не имели этого статуса ранее и пытаетесь впервые продлить с другой категории (не ваш случай). Поэтому основной упор – на прогресс и финансы.

Процесс продления в целом аналогичен подаче: через Enter Finland, с уплатой госпошлины (€170 онлайн). Заявку на продление можно подать уже внутри Финляндии (в отличие от первой, которая подавалась за рубежом). Пока продление рассматривается, вы вправе оставаться в стране. Если все в порядке, вам выдадут новый ВНЖ (обычно продлевают на 2 года, но могут и сразу на 4, если, к примеру, проект получил крупное финансирование и очевидно нужен длительный период).

Если же стартап не достиг успехов и фактически заглох, продление могут не дать. В таком случае у предпринимателя есть возможность попробовать сменить статус на другой (например, обычный предпринимательский ВНЖ, трудовой контракт, учеба и пр.), но это отдельный процесс.

Путь к ПМЖ и гражданству Финляндии через ВНЖ Стартап

Финляндия известна относительно быстрым путем к постоянному виду на жительство (ПМЖ). Обладатель стартап-визы имеет тип разрешения A (непрерывный), поэтому время его проживания засчитывается в квалификационный период для ПМЖ. На данный момент (2025 год) требование для получения постоянного вида на жительство – 4 года непрерывного проживания в Финляндии с разрешением типа A. Таким образом, после ~четырёх лет на статусе стартапера (и/или с продлением) вы можете подавать на постоянный вид на жительство (oleskelulupa P).

Стоит отметить, что новое правительство Финляндии обсуждает продление этого срока до 6 лет, но по состоянию на середину 2025 года официально действует требование 4 года. При подаче на ПМЖ проверят, что все эти годы вы соблюдали условия (не уезжали надолго, были средства к существованию и др.), после чего постоянный статус выдается бессрочно. ПМЖ дает практически те же права, что и гражданство, кроме политических (например, нельзя голосовать на выборах). Также с ПМЖ финским легче жить и работать в любой стране ЕС по упрощенной схеме (через статус долгосрочного резидента ЕС).

Гражданство Финляндии

можно получить при длительном проживании и интеграции. С октября 2024 года Финляндия увеличила требуемый срок проживания для натурализации с 5 до 8 лет. Таким образом, основателю стартапа придётся прожить не менее 8 лет (из них минимум последние 5 с постоянным ВНЖ, согласно закону) перед подачей на гражданство.

Дополнительно нужно сдать экзамен на знание финского или шведского языка (уровень как минимум B1) и тест по основам общества (YKI). Для многих стартаперов 8 лет – достаточно долгий срок, но в перспективе это все же реальная возможность получить финский паспорт, особенно если бизнес успешно прижился. Отказ от исходного гражданства Финляндия не требует – двойное гражданство разрешено.

В целом, маршрут может выглядеть так: 2 года стартовый ВНЖ → продление на 2-4 года → получение ПМЖ (через 4 года) → еще через 4 года (итого 8) – гражданство. Многие используют ПМЖ как конечную цель, поскольку он уже дает стабильность пребывания и социальные гарантии, а язык учат и сдают экзамен в комфортном режиме.

Дополнительные преимущества программы ВНЖ стартап Финляндии

Финская программа Startup Permit ценна не только самим фактом ВНЖ в Европе, но и рядом сопутствующих плюсов:

Доступ к финской стартап-экосистеме. Хельсинки и другие города Финляндии славятся активным сообществом стартапов (вспомним Slush – одну из крупнейших стартап-конференций). Попав в эту среду, иностранные основатели получают возможности для нетворкинга, менторства и партнерств. Business Finland, в частности, может приглашать стартаперов на мероприятия, знакомить с инвесторами и т.д.

Хельсинки и другие города Финляндии славятся активным сообществом стартапов (вспомним – одну из крупнейших стартап-конференций). Попав в эту среду, иностранные основатели получают возможности для нетворкинга, менторства и партнерств. Business Finland, в частности, может приглашать стартаперов на мероприятия, знакомить с инвесторами и т.д. Программы финансирования и поддержки. Хотя сама стартап-виза не дает денег автоматически, стартапы в Финляндии могут претендовать на гранты и займы. Например, Business Finland имеет программы финансирования инноваций (Tempo, NIY и др.), доступны гранты ЕС (Horizon Europe) и национальные акселераторы. Иностранные основатели на равных правах могут подаваться на такие возможности.

Хотя сама стартап-виза не дает денег автоматически, стартапы в Финляндии могут претендовать на гранты и займы. Например, имеет программы финансирования инноваций (Tempo, NIY и др.), доступны гранты ЕС (Horizon Europe) и национальные акселераторы. Иностранные основатели на равных правах могут подаваться на такие возможности. Высокое качество жизни и инновационная среда. Финляндия лидирует в мировых рейтингах образования, технологий и качества жизни. Учредители стартапа и их семьи получают все социальные блага – от отличной экологии и медицины до безопасной среды для детей. Это косвенно помогает бизнесу: довольная жизнь стимулирует продуктивность.

Финляндия лидирует в мировых рейтингах образования, технологий и качества жизни. Учредители стартапа и их семьи получают все социальные блага – от отличной экологии и медицины до безопасной среды для детей. Это косвенно помогает бизнесу: довольная жизнь стимулирует продуктивность. Налоговые условия для новых фирм. Специальных льгот под стартап-визу нет, но общая ставка налога на прибыль компаний – 20% (сравнительно невысоко в ЕС). Стартапы могут пользоваться режимом отложенного списания убытков на будущее (полезно на этапе вложений). Кроме того, дивиденды и опционные программы для работников имеют свои налоговые тонкости, которые Финляндия делает понятными и прозрачными.

Специальных льгот под стартап-визу нет, но общая ставка налога на прибыль компаний – 20% (сравнительно невысоко в ЕС). Стартапы могут пользоваться режимом отложенного списания убытков на будущее (полезно на этапе вложений). Кроме того, дивиденды и опционные программы для работников имеют свои налоговые тонкости, которые Финляндия делает понятными и прозрачными. Свобода передвижения. Как и любой ВНЖ в Европе, финский вид на жительство дает право свободно перемещаться по странам Шенгенской зоны без виз. Это важно для стартаперов – можно посещать европейские конференции, привлекать клиентов по всему ЕС, не тратя время на визовые барьеры.

Также стоит отметить внимание государства к стартапам: в Финляндии есть концепция Talent Boost, направленная на привлечение зарубежных специалистов и основателей. В рамках этого проводятся упрощения административных процедур, предоставляется информация на английском языке, работает сервис Startup Kit для новичков. Все это значительно облегчает адаптацию иностранных предпринимателей.

Могут ли члены семьи переехать вместе с заявителем по стартап визе?

Финляндия позволяет стартаперам привозить с собой семью по категории Family ties (воссоединение семьи). Сразу после получения вами положительного решения на стартап-внж, ваш супруг(а) и несовершеннолетние дети имеют право подать заявления на вид на жительство члена семьи стартап-предпринимателя. Это делается параллельно или после вашего оформления, через тот же портал Enter Finland (можно в одном аккаунте добавить).

Супруг/супруга получает тип разрешения B (временный, привязанный к вашему), но фактически это полноценный ВНЖ в Европе для члена семьи, дающий право жить, учиться и работать в Финляндии без ограничений. То есть ваш супруг имеет непосредственный доступ к рынку труда – отдельное разрешение на работу не требуется (приведена цитата для Нидерландов, но в Финляндии аналогично: у семейных нет запрета на работу). Финляндия стремится удержать высококвалифицированных приезжих, поэтому создает комфортные условия и для вторых половин: можно искать работу по найму (часто для них действуют интеграционные программы по обучению языку и трудоустройству).

Дети получают ВНЖ и право на бесплатное обучение в финских школах/садах наравне с гражданами. Образование в Финляндии высоко ценится – ваши дети смогут учиться в англоязычных классах (если доступны) или постепенно освоят финский язык. Медицинское обслуживание семьи также будет на уровне – после регистрации в системе Kela (соцстрах) все резиденты имеют доступ к госмедицине.

От семьи требуют выполнить финансовое условие: к сумме €1 210/мес на основателя надо добавить примерно €600/месяц на супругу и €500 на каждого ребенка (примерно 50% от базового дохода на каждого зависимого). Это следует из правил иммиграции Финляндии о достаточных средствах для семьи. Т.е. если едете с женой и ребенком, нужно показать около €1 210 + €600 + €500 = €2 310 в месяц дохода/сбережений. Однако на практике, если стартап-проект убедителен, финские власти лояльны: они могут запросить подтверждение, но критичных отказов по семье при наличии одобрения стартап-визы почти не бывает – скорее попросят довести деньги или предоставить спонсорское письмо.

Что важно – срок действия ВНЖ для членов семьи совпадает с вашим сроком. То есть им выдадут карты тоже на 2 года, синхронизированные по дате истечения с вашей. Далее они продляют одновременно с вами.

Финляндия – одна из самых комфортных стран для семейной жизни. Дети быстро интегрируются через школы, множество кружков и безопасную среду. Супруги могут бесплатно посещать курсы финского языка (есть гос. программы Integration Courses для иммигрантов). Также семье доступна вся инфраструктура – детские пособия, если рождается ребенок в Финляндии, отпуск по уходу и т.д., спустя определенное время проживания.

Частые причины отказов и ошибки заявителей

Программа финского Startup Permit хоть и открыта, но выдвигает высокие требования. Рассмотрим, по каким причинам чаще всего случаются отказы и как их избежать:

Неубедительная инновационность проекта. Самая частая причина – Business Finland не одобряет бизнес-идею. Если ваш проект не обладает очевидным инновационным преимуществом или нацелен только на локальный финский рынок, вы получите отказ еще на этапе Eligibility Statement. Ошибка многих – пытаться подать типовой бизнес (например, открыть кафе или торговую компанию) под видом стартапа. Без уникальности и масштабируемости шансы равны нулю.

Самая частая причина – Business Finland не одобряет бизнес-идею. Если ваш проект не обладает очевидным инновационным преимуществом или нацелен только на локальный финский рынок, вы получите отказ еще на этапе Eligibility Statement. Ошибка многих – пытаться подать типовой бизнес (например, открыть кафе или торговую компанию) под видом стартапа. Без уникальности и масштабируемости шансы равны нулю. Отсутствие команды из 2 человек. Заявки от одиночных основателей не соответствуют критериям – Финляндия требует минимум двоих. Даже если у вас гениальная идея, сначала найдите co-founder’а. Иногда люди пытаются указать формально второго человека, который не планирует ехать – это выявляется и ведет к отказу.

Заявки от одиночных основателей не соответствуют критериям – Финляндия требует минимум двоих. Даже если у вас гениальная идея, сначала найдите co-founder’а. Иногда люди пытаются указать формально второго человека, который не планирует ехать – это выявляется и ведет к отказу. Недостаточные финансовые средства. Если заявитель не смог подтвердить требуемую сумму на счету или источник дохода, миграционная служба откажет. Например, показано только €3 000 на счету при требовании ~€15 000 – этого явно мало. Либо деньги лежат на счете меньше необходимого срока (желательно показать движение средств за несколько месяцев). Решение: заранее накопите нужную сумму или получите письменное обязательство финансирования.

Если заявитель не смог подтвердить требуемую сумму на счету или источник дохода, миграционная служба откажет. Например, показано только €3 000 на счету при требовании ~€15 000 – этого явно мало. Либо деньги лежат на счете меньше необходимого срока (желательно показать движение средств за несколько месяцев). Решение: заранее накопите нужную сумму или получите письменное обязательство финансирования. Неполный пакет документов. Любой пропуск – отсутствие копии паспорта, не приложенная фотография, забытый перевод документа – может привести к приостановке или отказу. Финские органы требовательны к формальностям. Частая ошибка – не приложить Eligibility Statement или подать его просроченным (действует 4 месяца).

Любой пропуск – отсутствие копии паспорта, не приложенная фотография, забытый перевод документа – может привести к приостановке или отказу. Финские органы требовательны к формальностям. Частая ошибка – не приложить Eligibility Statement или подать его просроченным (действует 4 месяца). Несоответствие заявленной информации и действительности. Если выявится, что в бизнес-плане или биографии указаны неверные сведения (например, вы приписали себе опыт или проект, которого не было), это практически гарантированно приведет к отказу из-за недостоверности данных. Всю информацию могут проверить по открытым источникам или на интервью.

Если выявится, что в бизнес-плане или биографии указаны неверные сведения (например, вы приписали себе опыт или проект, которого не было), это практически гарантированно приведет к отказу из-за недостоверности данных. Всю информацию могут проверить по открытым источникам или на интервью. Плохая подготовка к интервью (если назначат). В некоторых случаях заявителя могут пригласить на беседу в консульство или позвонить из Migri для уточнений. Если предприниматель не может внятно рассказать о своем проекте, путается или не владеет деталями, доверие к заявке падает. Подготовьтесь четко объяснить бизнес-модель, монетизацию, почему выбрали Финляндию.

В некоторых случаях заявителя могут пригласить на беседу в консульство или позвонить из Migri для уточнений. Если предприниматель не может внятно рассказать о своем проекте, путается или не владеет деталями, доверие к заявке падает. Подготовьтесь четко объяснить бизнес-модель, монетизацию, почему выбрали Финляндию. Нарушения визового режима в прошлом. Если у заявителя есть история депортаций, запретов на въезд или серьезных правонарушений, это может стать причиной отказа по общим основаниям безопасности. Финляндия проверяет фон заявителя.

Если у заявителя есть история депортаций, запретов на въезд или серьезных правонарушений, это может стать причиной отказа по общим основаниям безопасности. Финляндия проверяет фон заявителя. Подача внутри страны без разрешения. Некоторые пытаются приехать по туристической визе и подать на стартап-внж из Финляндии. Это нарушает правила (первый ВНЖ нужно запрашивать за рубежом). В итоге миграционные службы откажут, и придется выезжать и подавать заново. Если вы уже в Финляндии по другой долгосрочной визе – тогда можно сменить статус, но по туристической – нельзя.

Некоторые пытаются приехать по туристической визе и подать на стартап-внж из Финляндии. Это нарушает правила (первый ВНЖ нужно запрашивать за рубежом). В итоге миграционные службы откажут, и придется выезжать и подавать заново. Если вы уже в Финляндии по другой долгосрочной визе – тогда можно сменить статус, но по туристической – нельзя. Отсутствие реального намерения осуществлять стартап. Например, заявитель получил ВНЖ, въехал и не предпринимает шагов по регистрации компании, поиску финансирования, а пытается просто жить и работать по найму. При продлении это вскроется – требуется прогресс проекта. Тогда продление не дадут, а первый ВНЖ просто закончится. То есть, формально отказа не было, но программа не дала долгосрочного эффекта.

Чтобы избежать отказов: тщательно готовьте бизнес-план, привлекайте партнера, обеспечьте финансовую подушку, честно указывайте все данные и следуйте инструкциям. Финляндия ценит прозрачность и реальную предпринимательскую мотивацию. Успешные кандидаты, как правило, показывают сильное досье: инновационный продукт (например, ИИ-платформа, биотех, финтех), команда с хорошим образованием и опытом, наличие хотя бы предварительных переговоров с инвесторами или инкубаторами, а также явное желание развивать бизнес именно в Финляндии.

Если вдруг получили отказ, не отчаивайтесь – можно попытаться устранить недостатки и подать повторно. Либо рассмотреть другие страны ЕС, о которых далее, где критерии могут быть чуть иные.

Итого по Финляндии: Startup Permit – отличная возможность для команд с большими амбициями. Несмотря на высокий порог входа, программа предлагает длительный ВНЖ, благоприятные условия для роста и понятный переход к постоянному статусу. Если ваш стартап способен впечатлить экспертов Business Finland, Финляндия станет надежным плацдармом для покорения европейского и мирового рынков.

Испания: ВНЖ стартап (Visa de Emprendedor)

Испания – одна из первых стран Европы, запустивших специальный режим для предпринимателей. Здесь программа известна как Visado y Residencia para Emprendedores (виза и резиденция для предпринимателей) по Закону 14/2013 «О поддержке предпринимателей». В 2023 году Испания приняла новый «Закон о стартапах», который обновил и улучшил условия этой программы. Испанский ВНЖ стартап привлекает основателей средиземноморским климатом, большим рынком (47 млн населения), богатым культурным и социальным фоном, а также растущей экосистемой стартапов (особенно в Барселоне и Мадриде). Рассмотрим детали испанской схемы.

Условия получения ВНЖ стартап в Испании

Чтобы получить стартовую визу в Испании, нужно соответствовать следующим условиям:

Инновационный проект специального интереса. Ваш стартап должен быть инновационным и иметь особую ценность для экономики Испании – например, внедрять новые технологии, создавать рабочие места, способствовать научно-техническому прогрессу или социально-экономическому развитию страны. Закон прямо говорит об «инновационной предпринимательской деятельности особого экономического интереса для Испании» как критерии. Проще говоря, обычный бизнес не подойдет – нужен технологичный или уникальный продукт/услуга.

Ваш стартап должен быть инновационным и иметь особую ценность для экономики Испании – например, внедрять новые технологии, создавать рабочие места, способствовать научно-техническому прогрессу или социально-экономическому развитию страны. Закон прямо говорит об «инновационной предпринимательской деятельности особого экономического интереса для Испании» как критерии. Проще говоря, обычный бизнес не подойдет – нужен технологичный или уникальный продукт/услуга. Положительное заключение (informe) о проекте. До подачи на визу необходимо получить благоприятное заключение от уполномоченного органа. Раньше таким органом был Минэкономики (через UGE – Unidad de Grandes Empresas), но по новому закону теперь оценкой занимается ENISA – Национальная инновационная компания Испании. Вам предстоит подготовить бизнес-план и направить его онлайн в ENISA для экспертизы. Если проект признан инновационным и жизнеспособным, ENISA выдаёт отчёт (informe favorable) , без которого ни консульство, ни миграционная служба не примет ваше заявление.

До подачи на визу необходимо получить от уполномоченного органа. Раньше таким органом был Минэкономики (через UGE – Unidad de Grandes Empresas), но по новому закону теперь – Национальная инновационная компания Испании. Вам предстоит подготовить бизнес-план и направить его онлайн в ENISA для экспертизы. Если проект признан инновационным и жизнеспособным, ENISA выдаёт , без которого ни консульство, ни миграционная служба не примет ваше заявление. Отсутствие судимости. За последние 5 лет не должно быть судимостей по серьезным статьям ни в Испании, ни в странах проживания. По обновленному закону теперь требуется предоставить справки только за последние 2 года, а за предшествующие 3 года – подписать декларацию об отсутствии судимости, что упрощает сбор документов.

За последние 5 лет не должно быть судимостей по серьезным статьям ни в Испании, ни в странах проживания. По обновленному закону теперь требуется предоставить справки только за последние 2 года, а за предшествующие 3 года – подписать декларацию об отсутствии судимости, что упрощает сбор документов. Достаточные финансовые средства. Заявитель должен доказать наличие средств для проживания себя и семьи в Испании без обращения за госпомощью. Требование относительно невысокое: минимум 100% IPREM на основного заявителя плюс 50% IPREM на каждого члена семьи. IPREM – это индикатор дохода, в 2024 году он составляет €600 в месяц (то есть €7 200 в год). Таким образом, нужно показать доход/накопления около €7 200 на год , а на супругу – €3 600, на ребенка – €3 600 дополнительно. Это может быть банковская выписка, подтверждение зарплаты, инвестиции и т.д. Часто предприниматели показывают накопления или подтверждение финансирования стартапа.

Заявитель должен доказать наличие средств для проживания себя и семьи в Испании без обращения за госпомощью. Требование относительно невысокое: минимум на основного заявителя плюс 50% IPREM на каждого члена семьи. IPREM – это индикатор дохода, в 2024 году он составляет €600 в месяц (то есть €7 200 в год). Таким образом, нужно показать доход/накопления около , а на супругу – €3 600, на ребенка – €3 600 дополнительно. Это может быть банковская выписка, подтверждение зарплаты, инвестиции и т.д. Часто предприниматели показывают накопления или подтверждение финансирования стартапа. Полис медицинского страхования. Обязателен испанский мед.полис (частный или если получится государственный), покрывающий пребывание. Обычно покупается частная страховка без франшизы на год вперед.

Обязателен испанский мед.полис (частный или если получится государственный), покрывающий пребывание. Обычно покупается частная страховка без франшизы на год вперед. Полный пакет документов и соответствие общим требованиям. Включая загранпаспорт (сроком более 1 года вперед), фото, заполненные анкеты, оплату консульского сбора, доказательство места жительства в стране подачи (для консульства) и т.д.. Все иностранные документы должны быть апостилированы и переведены на испанский.

Отдельно отметим, что формального требования по образованию или опыту для стартап-визы нет – вас оценивают через проект. Но конечно, имея профильное образование или успешный бэкграунд, вы повышаете шансы (это можно отразить в бизнес-плане или CV).

Испания приветствует стартапы в различных областях: ИИ, финтех, биотех, туризм, экология и др. Особенно ценятся проекты, которые могут создавать рабочие места для испанцев или привлекать инвестиции в страну. Плюсом будет, если вы уже установили контакты с испанскими инкубаторами, акселераторами или инвесторами – это можно упомянуть, чтобы подчеркнуть «особый интерес» вашего стартапа.

Новый Ley de Startups 2022/2023 ввел также некоторые налоговые льготы для стартапов (например, сниженный налог на прибыль 15% первые годы, облегчение по stock options и др.), что делает Испанию еще привлекательнее для основателей. Эти льготы косвенно связаны с программой, о них – в разделе преимуществ.

Срок действия первоначального ВНЖ стартап Испании

Благодаря реформе стартап-закона, первоначальный вид на жительство для предпринимателя в Испании теперь выдается на 3 года (раньше было 2). Это одно из самых длительных стартовых разрешений в Европе. Такой срок весьма комфортен: основатель может три года спокойно развивать бизнес до первой необходимости продлевать статус.

Важно разграничить два этапа получения статуса в Испании:

Национальная виза (visado) на 1 год – выдаётся консульством для въезда, если вы подавали документы находясь за пределами Испании.

– выдаётся консульством для въезда, если вы подавали документы находясь за пределами Испании. Резиденция (autorización de residencia) на 3 года – выдаётся Управлением по большим предприятиям (UGE) в Испании, если вы подавали находясь внутри страны, либо после въезда по визе меняете ее на карточку резидента.

По закону, если вы уже находитесь в Испании (например, по безвизу или туристической визе), вы можете напрямую податься в UGE на разрешение резидента без выезда – и тогда сразу получите карточку на 3 года. Если же вы подаетесь из своей страны через консульство, то процедура двухшаговая: сначала въездная виза на 1 год, по приезде в Испанию в течение этого года вы обращаетесь в местное отделение миграции за TIE (Tarjeta de Identidad de Extranjero) – пластиковой карточкой резидента, которая по новому закону будет действовать до общей длины 3 лет с момента выдачи разрешения. Раньше делали так: 1 год виза + 2 года резиденция = 3. Теперь, возможно, консульства сразу выдают визы D на 3 года (нужны уточнения практики), либо по-прежнему 1 год виза, но по приезду дают карточку еще на 2 дополнительные года. В любом случае, общее начальное законное пребывание = 3 года.

Через 3 года резиденцию можно продлить еще на 2 года (а затем получить ПМЖ). Согласно поправкам, длительность продления осталась 2 года. Таким образом, 3 + 2 = 5 лет – и вы можете подавать на долгосрочный вид на жительство (аналог ПМЖ). По словам законодателей, «можно будет запросить долгосрочную резиденцию после всего лишь одного продления, если соблюдены условия», то есть через 5 лет.

Отметим, что решения выдаются быстро: по закону рассмотрение заявлений предпринимателей – до 20 рабочих дней (около месяца). Если за 20 дней ответа нет, срабатывает принцип «положительного молчания», и разрешение считается выданным автоматически. Это очень удобно, бюрократия не затягивается.

Права держателя стартап-резиденции Испании

Вы получаете разрешение на работу и проживание. Особенность испанского режима – вам не требуется отдельное разрешение на работу, вы сразу имеет право осуществлять свою предпринимательскую деятельность и нанимать себя директором. Более того, члены семьи (супруг) также получают право работать по найму или заниматься бизнесом в Испании без ограничений. Это часть гибкости закона 14/2013, где семейные резиденции «sin limitación» (без ограничений на работу). Конечно, как резидент ЕС вы можете передвигаться по Шенгену, но жить постоянно должны преимущественно в Испании.

Процедура подачи и сроки рассмотрения ВНЖ стартап Испании

Процедура оформления ВНЖ Испании по стартап визе глобальное делится на 3 шага. Сейчас мы их с вами рассмотрим.

Шаг 1. Подготовка бизнес-плана и получение отчета ENISA.

Это ключевой предварительный этап. Вам нужно создать детальный бизнес-план вашего стартапа (часто на испанском или английском языке, ~10-30 страниц), в котором описать: концепцию продукта, инновационные аспекты, анализ рынка и конкурентов, модель монетизации, команду и их роли, финансовые прогнозы и потребность в инвестициях. Также приложите свое резюме и другие документы, подтверждающие ваши способности (например, прототип, патенты, письма поддержки инвесторов).

Далее регистрируетесь на онлайн-платформе ENISA Emprendedores (или через сайт UGE, который перенаправляет). Выбираете опцию заявки на autorización de residencia para emprendedores. Заполняете данные о себе и стартапе, прикрепляете бизнес-план. После подачи ENISA совместно с UGE оценивает проект. Как правило, могут запросить дополнительные сведения или провести видеоконференцию, если что-то непонятно.

Результатом будет Informe motivado – официальный документ, подтверждающий (или не подтверждающий) инновационность вашего проекта. При положительном исходе вы получаете “informe favorable de proyecto innovador”, необходимый для иммиграционной части. Срок получения отчета – ориентировочно 1 месяц. Новый закон сделал этот этап более централизованным (ENISA вместо нескольких комиссий) и тем самым более понятным.

Шаг 2. Подача заявления на визу или резиденцию.

Теперь, имея отчет ENISA, вы решаете, где подаваться:

В своей стране (через консульство Испании) – если вы находитесь вне Испании. Вы готовите пакет документов и подаете лично в консульство (либо через визовый центр, если указан). Понадобится заполнить национальную визовую анкету, приложить фото, паспорт, оригинал отчета ENISA , доказательства финансов (выписки), справки о несудимости, страховку, доказательство адреса проживания в вашем консульском округе и оплатить сбор (около 60-80€ обычно). Консульство отправляет ваше дело в Испанию (UGE) для принятия решения. Срок принятия решения – 10 дней по закону, но на практике обычно до 1 месяца, учитывая пересылки.

– если вы находитесь вне Испании. Вы готовите пакет документов и подаете лично в консульство (либо через визовый центр, если указан). Понадобится заполнить национальную визовую анкету, приложить фото, паспорт, , доказательства финансов (выписки), справки о несудимости, страховку, доказательство адреса проживания в вашем консульском округе и оплатить сбор (около 60-80€ обычно). Консульство отправляет ваше дело в Испанию (UGE) для принятия решения. по закону, но на практике обычно до 1 месяца, учитывая пересылки. В самой Испании (через UGE) – если вы, например, по безвизовому въезду (до 90 дней) прибываете в Испанию. Тогда можно подать онлайн или через представителя (адвоката) заявление на autorización de residencia напрямую в отдел UGE (Unidad de Grandes Empresas y Colectivos Estratégicos). Пакет документов схож: отчет ENISA, копия всего паспорта, подтверждения средств, страховка, справки, + документ, подтверждающий ваше легальное пребывание (штамп о въезде). Подавать лучше сразу по прибытии, т.к. обработка займет до 20 рабочих дней. Решение UGE высылают на email. Если одобрено, вам назначают время в иммиграционном офисе для получения TIE-карты (биометрия, фото и через ~30 дней выдадут карту на руки).

Шаг 3. Получение визы/карты и регистрация.

Если вы шли через консульство, после одобрения вам вклеивают в паспорт въездную визу типа D сроком на 1 год. С ней приезжаете в Испанию, и далее в полиции подаете на TIE-карту (резиденция) – обычно ее делают на оставшийся 2-летний период, итого получится 3 года от даты первого разрешения. Если шли через UGE внутри страны – вы сразу получите решение на 3 года и TIE на 3 года.

После приезда/получения карты нужно оформить некоторые формальности: прописаться по адресу (empadronamiento в мэрии), получить номер NIE (он будет на TIE автоматически), открыть счет в банке, при необходимости – зарегистрировать компанию. Кстати, Испания не обязывает сразу открывать фирму, можно вести деятельность как индивидуальный предприниматель (autónomo). Однако для роста стартапа обычно создается юридическое лицо (например, S.L. – Sociedad Limitada, аналог ООО, мин. капитал €3000). Многие инкубаторы требуют зарегистрировать компанию для участия в программах. На регистрацию фирмы уйдет 1-2 недели (через нотариуса).

Сроки рассмотрения

Испания славится сравнительно быстрым решением – 20 рабочих дней на резиденцию стартапера (или 10 дней на визу) по закону. Новшество: если через 20 дней нет ответа, автоматически считается одобрено (можно запросить выдать документ о “silencio positivo”). Этот механизм защищает заявителей от бюрократических проволочек.

На практике большинство получают решение в срок от 1 до 4 недель. Бывает задержка, если запрашивают доп.документы. После одобрения выпуск карты TIE занимает ~3-4 недели (пока напечатают). Так что от подачи до фактической карты можно ожидать 2 месяца суммарно.

В целом процесс стал более прозрачным и дружелюбным после вступления в силу закона о стартапах в 2023 году. Сократился набор документов (справки за 2 года, а не 5, меньше бюрократии), увеличились сроки действия карт, появилась отдельная категория цифровых кочевников (если вдруг стартапер хочет оформить как удаленный работник – но это другая опция).

Финансовые и юридические требования к ВНЖ по стартам визе Испании

Испания требует подтвердить, что у вас есть средства для проживания хотя бы на первый год. Как упоминалось, базовым критерием служит IPREM – для 2024 года это €600/мес. Минимум – 100% IPREM = ~€7 200 в год на заявителя. Добавляется +50% IPREM (€3 600) на каждого члена семьи. Эти суммы на удивление низкие по сравнению с другими странами (для сравнения, Финляндия требовала ~€14 000). То есть финансовый барьер весьма невысок: например, если у вас на счету есть €10 000-15 000 – этого вполне может хватить, чтобы убедить консульство. Конечно, лучше показать больше, т.к. жизнь в Испании потребует средств (даже аренда квартиры потянет €800-1000 в месяц в крупном городе).

Документально можно предоставить: выписки с вашего банковского счета (желательно за последние 6-12 месяцев с движением средств), письмо из банка о балансе, документы о получаемом доходе (например, удаленная работа – контракт с зарплатой). Также подойдет справка о получении инвестиций вашим стартапом или о наличии гранта. Важно: средства должны быть «собственными или имеющимися регулярно». Привезти чемодан наличных не получится – все должно быть на счетах и подтверждено официально.

Юридические нюансы:

Форма ведения бизнеса. Стартапер в Испании может действовать как индивидуальный предприниматель (autónomo) или открыть компанию (Sociedad Limitada). Закон не обязывает к какому-то конкретному варианту для сохранения ВНЖ – главное, чтобы вы реализовывали утвержденный проект. Однако через 3 года, при продлении, обычно лучше иметь зарегистрированную компанию и результаты деятельности.

Стартапер в Испании может действовать как индивидуальный предприниматель (autónomo) или открыть компанию (Sociedad Limitada). Закон не обязывает к какому-то конкретному варианту для сохранения ВНЖ – главное, чтобы вы реализовывали утвержденный проект. Однако через 3 года, при продлении, обычно лучше иметь зарегистрированную компанию и результаты деятельности. Налоги. Если вы становитесь autónomo, вам нужно зарегистрироваться в налоговой и соцстрахе, платить ежемесячный социальный взнос (для новых предпринимателей сейчас льготный тариф €80 в месяц первый год) и потом ~€300. Если открываете SL – компания платит налог на прибыль (для стартапов сниженный до 15% первые 4 года прибыли) и вы как директор платите взносы/налоги на свою зарплату. Важно вести бухгалтерию и сдавать декларации, чтобы не нарушать закон. Но наличие статуса резидента не требует от вас сразу платить какие-то минимумы – налоги взимаются только с фактических доходов.

Если вы становитесь autónomo, вам нужно зарегистрироваться в налоговой и соцстрахе, платить ежемесячный социальный взнос (для новых предпринимателей сейчас льготный тариф €80 в месяц первый год) и потом ~€300. Если открываете SL – компания платит налог на прибыль (для стартапов сниженный до 15% первые 4 года прибыли) и вы как директор платите взносы/налоги на свою зарплату. Важно вести бухгалтерию и сдавать декларации, чтобы не нарушать закон. Но наличие статуса резидента не требует от вас сразу платить какие-то минимумы – налоги взимаются только с фактических доходов. Контроль выполнения проекта. Новым законом введено требование, что для продления через 3 года, ENISA или другой орган может оценивать прогресс проекта. Формулировка: нужно показать, что проект все еще реализуется и по-прежнему инновационный. Также миграционная служба может запросить отчет о проделанной работе или “informe de continuidad”. Поэтому юридически рекомендуется: сохранять документацию о развитии стартапа, фиксировать ключевые достижения (релиз продукта, привлечение инвестиций, рост выручки и т.п.).

Новым законом введено требование, что для продления через 3 года, ENISA или другой орган может оценивать прогресс проекта. Формулировка: нужно показать, что проект все еще реализуется и по-прежнему инновационный. Также миграционная служба может запросить отчет о проделанной работе или “informe de continuidad”. Поэтому юридически рекомендуется: сохранять документацию о развитии стартапа, фиксировать ключевые достижения (релиз продукта, привлечение инвестиций, рост выручки и т.п.). Обязанность пребывания. Чтобы продлить ВНЖ и позже получить ПМЖ, важно действительно проживать в Испании более 183 дней в году (налоговое резидентство) и не отсутствовать более 6 месяцев подряд. Разовые длительные отъезды могут навредить – рассмотрят как утрату интереса к проекту. Лучше строить присутствие в стране постоянно.

Чтобы продлить ВНЖ и позже получить ПМЖ, важно действительно проживать в Испании более 183 дней в году (налоговое резидентство) и не отсутствовать более 6 месяцев подряд. Разовые длительные отъезды могут навредить – рассмотрят как утрату интереса к проекту. Лучше строить присутствие в стране постоянно. Обязательные расходы. Помимо личных, иммиграционных сборов (€99 за визу D, €15 за карточку), будьте готовы к затратам на юриста/гестора, если не свободно владеете испанским. Хотя многие делают самостоятельно, услуги консультантов помогают ускорить и правильно оформить документы.

С 2023 года Испания существенно либерализовала требования. Например, если раньше требовали подтверждать инвестиции в €50 000 для предпринимательского ВНЖ (был такой критерий в иных подкатегориях), то для стартап-визы этого нет – акцент только на инновации, а не на сумме денег. Это позволяет стартапам на ранней стадии, еще без инвесторов, приехать и развиваться.

Требуемый пакет документов на ВНЖ стартап Испании

Список документов для испанской стартап-визы достаточно обширен, но многие из них стандартны. Ниже приведем основной пакет (для подачи через консульство, для UGE аналогично, только без визовой анкеты):

Визовая анкета (для подачи в консульстве) – заполненная на национальную визу D для предпринимателя.

(для подачи в консульстве) – заполненная на национальную визу D для предпринимателя. Цветная фотография паспортного формата (35×45 мм).

паспортного формата (35×45 мм). Загранпаспорт (оригинал + копия всех страниц с отметками). Паспорт должен быть действителен минимум 1 год и иметь 2 чистые страницы.

(оригинал + копия всех страниц с отметками). Паспорт должен быть действителен минимум 1 год и иметь 2 чистые страницы. Отчет ENISA (Informe favorable) – оригинал или копия документа, подтверждающего одобрение вашего проекта как инновационного. Этот документ – краеугольный камень заявки.

– оригинал или копия документа, подтверждающего одобрение вашего проекта как инновационного. Этот документ – краеугольный камень заявки. Подтверждение финансовых средств: выписки из банка, письма о финансировании и т.п., демонстрирующие необходимые суммы (€7,2k + семья). Желательно приложить также краткую справку с расчетом, что на вас X евро, на супругу Y – всего достаточно.

выписки из банка, письма о финансировании и т.п., демонстрирующие необходимые суммы (€7,2k + семья). Желательно приложить также краткую справку с расчетом, что на вас X евро, на супругу Y – всего достаточно. Справка о несудимости из всех стран, где вы жили более 5 лет (но по новому – за последние 2 года проживания). Документ должен быть апостилирован и переведен на испанский язык.

из всех стран, где вы жили более 5 лет (но по новому – за последние 2 года проживания). Документ должен быть апостилирован и переведен на испанский язык. Медицинская страховка испанской компании, покрывающая основные риски (госпитализацию, лечение) на 1 год без франшиз. Обычно прикладывается страховой полис и квитанция об оплате.

испанской компании, покрывающая основные риски (госпитализацию, лечение) на 1 год без франшиз. Обычно прикладывается страховой полис и квитанция об оплате. Подтверждение места жительства в консульском округе – например, ВНЖ той страны, если вы не гражданин, или справка о учебе. (Требуется лишь консульством, чтобы доказать, что вы подаете в правильном месте).

в консульском округе – например, ВНЖ той страны, если вы не гражданин, или справка о учебе. (Требуется лишь консульством, чтобы доказать, что вы подаете в правильном месте). Доверенность на представителя (если подаете через представителя).

(если подаете через представителя). Чек об оплате визового сбора (сумма зависит от страны, обычно ~€60-€80, или эквивалент в валюте).

(сумма зависит от страны, обычно ~€60-€80, или эквивалент в валюте). Копии свидетельств о браке/рождении детей (при одновременной подаче на семью) + их переводы и апостили. Семейные документы: свидетельство о браке, о рождении детей, если дети старше 18 – доказательства финансовой зависимости, для партнера незарегистрированного – свидетельство о сожительстве или аналог.

Все иностранные документы должны иметь апостиль (или двойную легализацию) и официальный перевод на испанский. Переводы лучше делать у аккредитованных переводчиков (в некоторых консульствах список имеется).

Бизнес-план как таковой консульство может и не запросить (он шел в ENISA). Но я рекомендую приложить резюме проекта на 1-2 страницы на испанском для консульства – чтобы офицер видел суть, даже если отчёт ENISA есть. Это не обязательно, но повысит прозрачность.

Если подача в UGE онлайн: нужен будет электронный сертификат, чтобы заполнить форму. Там прикрепляются сканы тех же документов (отчет, паспорт, финансы, страховка, справки). После одобрения оригиналы справок покажете при получении TIE.

Семейные документы

Если семья подает одновременно, на каждого заполняется свой бланк, свой пакет: фото, паспорт, справка о несудимости (для супруга), страховка, финансы (общие, но копии класть ко всем делам). Свидетельство о браке/рождении – ключевое для подтверждения связи. Семейное заявление может рассматриваться вместе с вашим. Испания обычно выдает резиденции семье на тот же срок, что и основателю.

Условия продления ВНЖ стартап Испании

Через 3 года будет необходимо продлевать стартап-резиденцию (prórroga). Условия продления во многом схожи с первичным получением, но акцент смещается на результаты:

Проект все еще реализуется и актуален. Вам нужно будет показать, что за первые 3 года вы добились существенного прогресса. Как минимум, вы действительно начали бизнес: зарегистрировали компанию или оформились как autónomo, получили необходимые лицензии, возможно, вывели продукт на рынок или хотя бы MVP, есть клиенты или пользователи. Если ваш стартап “не взлетел” , но вы активно работали – нужно собрать подтверждения этой работы (отчеты, метрики, публикации, участия в выставках, попытки pivot и т.п.). Главное – доказать, что проект живой, а не заброшен.

Вам нужно будет показать, что за первые 3 года вы добились существенного прогресса. Как минимум, вы действительно начали бизнес: зарегистрировали компанию или оформились как autónomo, получили необходимые лицензии, возможно, вывели продукт на рынок или хотя бы MVP, есть клиенты или пользователи. Если ваш стартап , но вы активно работали – нужно собрать подтверждения этой работы (отчеты, метрики, публикации, участия в выставках, попытки pivot и т.п.). Главное – доказать, что проект живой, а не заброшен. Выполнение критериев инновационности/интереса. Формально, по новому закону, для продления предпринимательского ВНЖ может потребоваться новый отчет о целесообразности продления . Возможно, ENISA или Минэкономики будет участвовать. Например, могут запросить, чтобы вы снова подали информацию о проекте, достигнутых результатах и планах дальше, а комиссия оценит, продолжает ли ваш стартап представлять “especial interés económico” для Испании. Пока практика не до конца ясна, но готовьтесь к тому, что придется отчитываться за успехи.

Формально, по новому закону, для продления предпринимательского ВНЖ может потребоваться . Возможно, ENISA или Минэкономики будет участвовать. Например, могут запросить, чтобы вы снова подали информацию о проекте, достигнутых результатах и планах дальше, а комиссия оценит, продолжает ли ваш стартап представлять “especial interés económico” для Испании. Пока практика не до конца ясна, но готовьтесь к тому, что придется отчитываться за успехи. Финансовое обеспечение и отсутствие долгов. К продлению важно, чтобы у вас не было налоговых или социальных задолженностей. Если у вас SL, убедитесь, что сдавали все декларации, даже нулевые. Также нужно подтвердить, что у вас есть средства на дальнейшее проживание (аналогично IPREM) – но если бизнес уже приносит доход, это не проблема, достаточно показать выписки счетов фирмы или зарплату, которую вы себе платите. Если дохода нет, придется предъявить сбережения или договор инвестиций.

К продлению важно, чтобы у вас не было налоговых или социальных задолженностей. Если у вас SL, убедитесь, что сдавали все декларации, даже нулевые. Также нужно подтвердить, что у вас есть средства на дальнейшее проживание (аналогично IPREM) – но если бизнес уже приносит доход, это не проблема, достаточно показать выписки счетов фирмы или зарплату, которую вы себе платите. Если дохода нет, придется предъявить сбережения или договор инвестиций. Проживание в стране. Если выяснится, что вы большую часть времени не жили в Испании за 3 года (например, уехали на год куда-то), это плохо для продления. Необходимо доказать “центр жизненных интересов” в Испании – аренда жилья на все время, дети ходили в школу, и т.д.

Если выяснится, что вы большую часть времени не жили в Испании за 3 года (например, уехали на год куда-то), это плохо для продления. Необходимо доказать “центр жизненных интересов” в Испании – аренда жилья на все время, дети ходили в школу, и т.д. Страховка и прочие формальности. Опять понадобится актуальный полис медстрахования (к моменту продления у вас скорее всего уже будет право на испанскую государственную медицину, если платили взносы, но на всякий случай или для семьи – частная страховка продлевается). Также обновить справки о несудимости, если запросят.

Продление подается через 3 года либо в МВД (Extranjería) по месту жительства, либо через UGE (возможно, централизовано). Закон пока говорит, что продление на 2 года при соблюдении условий. После еще 2 лет (итого 5 лет) вы можете подать на долгосрочную резиденцию (аналог ПМЖ).

Типичные сценарии к 3 году:

Стартап получил инвестиции, вырос, нанял сотрудников – продление почти гарантировано, вы продолжаете на 2 года.

Стартап не взлетел, но вы переключились на новый проект – можно попытаться продлить, подав его как эволюцию первого, или же поменять основание ВНЖ (например, на работника по найму, если нашли работу).

Стартап закрылся, а вы ничем не занимались – продление скорее всего откажут, так как цель резиденции исчезла.

Однако даже при закрытии первоначального проекта, если вы запускаете новый стартап, вы можете подать заявку заново на стартап-визу с новым проектом. Испания в этом плане лояльна: не получилось с первой идеей – попробуйте еще раз с другой, лишь бы опять пройти оценку инновационности.

Также по новым правилам можно сменить категорию резиденции. Например, вы после 3 лет решаете перейти на обычную предпринимательскую визу (Talent – Business activity) или, скажем, на Digital nomad visa (если стартап превратился в фриланс). Это допускается в рамках законов.

Путь к ПМЖ и гражданству Испании через стартап

Постоянный вид на жительство (residencia de larga duración) в Испании доступен после 5 лет непрерывного пребывания на основании временных резиденций. Стартап-виза относится к рабочим резиденциям, которые засчитываются. Таким образом, отработав 5 лет (3 + продление 2) легально, вы можете запросить ПМЖ.

Требования к ПМЖ: 5 лет проживания (отсутствовать из Испании суммарно не более 10 мес за 5 лет, и не более 6 мес подряд), наличие стабильного дохода или средств к существованию, наличие жилья, отсутствие судимости. Языковых экзаменов для ПМЖ Испания не требует.

Дает ПМЖ право жить в Испании бессрочно и работать где угодно без специальных разрешений. Более того, обладая долгосрочной резиденцией ЕС, через 5 лет вы можете свободнее переехать в другую страну ЕС по работе. Испанский ПМЖ оформляется сначала как 5-летняя карточка, потом ее можно продлевать тоже на 5 лет (фактически это формальность).

Можно ли получить гражданство Испании?

Гражданство Испании – привлекательная цель, так как испанский паспорт является довольно сильным в мировом рейтинге. Общий срок натурализации – 10 лет проживания. Для граждан большинства стран (в т.ч. России, Украины) требуется 10 лет законного проживания, причем нет строгого требования иметь ПМЖ именно, достаточно 10 лет на резиденции (после 5-го года вы все равно перейдете на ПМЖ). Также нужно сдать экзамен на базовый испанский язык (A2 уровень, DELE A2) и экзамен CCSE по конституции и культуре. В случае успешной сдачи и проверки интеграции, через ~1-2 года процесса выдается гражданство. Но придется отказаться от предыдущего гражданства, так как Испания требует это (исключение – граждане стран Латинской Америки, Филиппин, Экватор. Гвинеи, Андорры, Португалии – у них сроки 2 года и можно сохранить свои гражданства). Для предпринимателей обычно 10-летнее ожидание – довольно долгий горизонт, поэтому многие довольствуются ПМЖ.

Стартап-виза обеспечивает довольно прямой путь к ПМЖ: 5 лет – и вы на равных правах с испанцами (кроме права голосовать и быть избранным). Через 5 лет многие и так остаются, особенно если бизнес прижился: Испания – комфортная страна для жизни с семьей, и постоянный статус закрепляет ваше будущее.

Дополнительные преимущества программы

Испанский ВНЖ стартап сопровождается рядом существенных преимуществ:

Налоговые льготы для стартапов. Принятый закон о стартапах ввел сниженный налог на прибыль 15% вместо 25% в течение первых 4 лет прибыльной деятельности компании. Также улучшены условия налогообложения доходов от опционов для сотрудников (лимит необлагаемой суммы повышен до €50k) и венчурных инвестиций (льготы для бизнес-ангелов). Это делает запуск компании в Испании более выгодным финансово.

Принятый закон о стартапах ввел сниженный налог на прибыль в течение первых 4 лет прибыльной деятельности компании. Также улучшены условия налогообложения доходов от опционов для сотрудников (лимит необлагаемой суммы повышен до €50k) и венчурных инвестиций (льготы для бизнес-ангелов). Это делает запуск компании в Испании более выгодным финансово. Быстрое получение резиденции с правом работы. Процесс занимает считанные недели, а разрешение сразу на 3 года – редкий случай столь длительного статуса с первой выдачи. Вам не нужно проходить сложные квоты на рабочие визы, доказывать отсутствие местных кадров (как это бывает при обычном найме) – стартаперы проходят по облегченному порядку.

Процесс занимает считанные недели, а разрешение сразу на 3 года – редкий случай столь длительного статуса с первой выдачи. Вам не нужно проходить сложные квоты на рабочие визы, доказывать отсутствие местных кадров (как это бывает при обычном найме) – стартаперы проходят по облегченному порядку. Возможность подачи изнутри страны. Вы можете приехать в Испанию по безвизу или туристической визе и подать документы прямо в Мадриде, не возвращаясь домой. Это удобно, если хотите лично ознакомиться с экосистемой, посетить инкубаторы перед подачей. Но учтите, что срок пребывания туристического – 90 дней, успеть надо в этот период.

Вы можете приехать в Испанию по безвизу или туристической визе и подать документы прямо в Мадриде, не возвращаясь домой. Это удобно, если хотите лично ознакомиться с экосистемой, посетить инкубаторы перед подачей. Но учтите, что срок пребывания туристического – 90 дней, успеть надо в этот период. Развитая стартап-экосистема. В Испании особенно бурно развивается сцена стартапов в Барселоне (европейский тех-хаб, много международных стартапов) и Мадриде, также появляются кластеры в Валенсии, Малаге (там проект Malaga TechPark ). Присоединившись к этой экосистеме, вы получите доступ к сообществу фаундеров, менторов, инвесторов. Государственная инициатива SpainUp и Red.es поддерживает стартапы грантами (например, программа NEOTEC предоставляет до €250k грантов, ею может воспользоваться и иностранный стартап, зарегистрированный в Испании).

В Испании особенно бурно развивается сцена стартапов в Барселоне (европейский тех-хаб, много международных стартапов) и Мадриде, также появляются кластеры в Валенсии, Малаге (там проект ). Присоединившись к этой экосистеме, вы получите доступ к сообществу фаундеров, менторов, инвесторов. Государственная инициатива и поддерживает стартапы грантами (например, программа NEOTEC предоставляет до €250k грантов, ею может воспользоваться и иностранный стартап, зарегистрированный в Испании). Поддержка от акселераторов и инкубаторов. Испания – дом для известных акселераторов (Plug and Play Spain, Wayra, SeedRocket и др.). Имея резиденцию, вы можете свободно участвовать в их программах, получать инвестиции от фондов. Многие города предлагают soft-landing программы для иностранных стартапов (например, Barcelona Activa).

Испания – дом для известных акселераторов (Plug and Play Spain, Wayra, SeedRocket и др.). Имея резиденцию, вы можете свободно участвовать в их программах, получать инвестиции от фондов. Многие города предлагают программы для иностранных стартапов (например, Barcelona Activa). Высокое качество жизни, привлекательность для талантов. Испания – солнечная страна с богатой культурой. Это помогает привлекать сотрудников в вашу компанию – многие будут не против переехать работать в Барселону или Мадрид. Государство упрощает найм иностранцев для стартапов – запущена даже виза для высококвалифицированных работников стартапа, если вам нужно привезти специалистов извне. Также Испания – относительно недорогая страна по сравнению с той же Скандинавией, что снижает издержки для стартапа (зарплаты разработчиков здесь ниже, чем в США или Северной Европе, но качество хорошее).

Испания – солнечная страна с богатой культурой. Это помогает привлекать сотрудников в вашу компанию – многие будут не против переехать работать в Барселону или Мадрид. Государство упрощает найм иностранцев для стартапов – запущена даже виза для высококвалифицированных работников стартапа, если вам нужно привезти специалистов извне. Также Испания – относительно недорогая страна по сравнению с той же Скандинавией, что снижает издержки для стартапа (зарплаты разработчиков здесь ниже, чем в США или Северной Европе, но качество хорошее). Свободное перемещение по ЕС. Как и другие виды ВНЖ, испанская резиденция дает вам и семье право безвизово путешествовать по всему Шенгену до 90 дней. Это облегчает встречу с иностранными партнерами, участие в европейских конференциях, исследование рынков других стран ЕС для масштабирования.

Как и другие виды ВНЖ, испанская резиденция дает вам и семье право безвизово путешествовать по всему Шенгену до 90 дней. Это облегчает встречу с иностранными партнерами, участие в европейских конференциях, исследование рынков других стран ЕС для масштабирования. Семейные бонусы. Ваш супруг(а) получит полное право на работу, а дети – доступ к бесплатному образованию и медицине. Испания славится дружественной для семьи атмосферой: дети адаптируются легко (много международных школ, если нужно обучение на английском), а медицина на высоком уровне и зачастую доступна бесплатно или за символические суммы по государственной системе.

Ваш супруг(а) получит полное право на работу, а дети – доступ к бесплатному образованию и медицине. Испания славится дружественной для семьи атмосферой: дети адаптируются легко (много международных школ, если нужно обучение на английском), а медицина на высоком уровне и зачастую доступна бесплатно или за символические суммы по государственной системе. Гос.контракты и гранты. Как европейская компания, ваш стартап может участвовать в тендерах и проектах, финансируемых ЕС. Например, выиграть грант Horizon Europe или контракт с местной администрацией. В частности, в Испании существуют программы типа CDTI Neotec (гранты до €250k), ENISA Jóvenes Emprendedores (беспроцентные кредиты), которыми активно пользуются стартапы. Эти возможности открыты и иностранным резидентам.

Все эти преимущества делают Испанию одним из лучших направлений для основателей, которые ищут одновременно бизнес-возможности и высокое качество жизни. Недаром в Барселону и Мадрид ежегодно переезжают сотни стартаперов по этой программе.

Особенности интеграции семьи, возможности для супругов и детей

Испанское законодательство весьма благосклонно к семьям иностранцев-стартаперов. Ваши близкие – супруг(а) и дети (а также, при определенных условиях, финансово зависимые взрослые дети и родители) – могут получить ВНЖ в Европе вместе с вами по категории reagrupación familiar или как сопровождающая семья в рамках предпринимательской визы.

Ключевые моменты:

Единая подача. Вы можете включить семью в свое заявление или подать одновременно их отдельные заявления. Часто делают параллельно: вы – как основной заявитель стартап-визы, и члены семьи – как сопутствующие. Консульства допускают одновременный прием документов. Это удобно, так как вся семья вместе переезжает с самого начала.

Вы можете включить семью в свое заявление или подать одновременно их отдельные заявления. Часто делают параллельно: вы – как основной заявитель стартап-визы, и члены семьи – как сопутствующие. Консульства допускают одновременный прием документов. Это удобно, так как вся семья вместе переезжает с самого начала. Упрощенные требования. Семья освобождена от требования инновационности, конечно. Им нужны только базовые вещи: доказать родство с вами, отсутствие судимости, наличие медстраховки и финансирования (которое вы уже учитываете). Финансовое требование – +50% IPREM на каждого, как упомянуто, т.е. супруг ~€3 600/год, ребенок ~€3 600/год. Это совсем немного.

Семья освобождена от требования инновационности, конечно. Им нужны только базовые вещи: доказать родство с вами, отсутствие судимости, наличие медстраховки и финансирования (которое вы уже учитываете). Финансовое требование – +50% IPREM на каждого, как упомянуто, т.е. супруг ~€3 600/год, ребенок ~€3 600/год. Это совсем немного. Статус супруг(и). Выдается ВНЖ для членов семьи на тот же срок, что и ваша резиденция (сразу на 3 года). Причем этот вид на жительство даёт право работать без ограничений . То есть ваш супруг/супруга может легально устроиться на любую работу в Испании или даже открыть свой бизнес, не получая отдельную рабочую визу. На их карточке будет пометка «Autoriza a trabajar». Это огромное преимущество – семья не будет привязана и зависима, может тоже строить карьеру.

Выдается на тот же срок, что и ваша резиденция (сразу на 3 года). Причем этот вид на жительство даёт . То есть ваш супруг/супруга может легально устроиться на любую работу в Испании или даже открыть свой бизнес, не получая отдельную рабочую визу. На их карточке будет пометка «Autoriza a trabajar». Это огромное преимущество – семья не будет привязана и зависима, может тоже строить карьеру. Образование детей. Дети резидентов имеют право бесплатно посещать государственные школы и детские сады (места в садиках не всегда гарантированы, но для школьников система работает). Есть много двуязычных школ , также при желании – частные международные (платно). Через пару лет дети, как правило, уже говорят по-испански свободно, что помогает интеграции.

Дети резидентов имеют право бесплатно посещать государственные школы и детские сады (места в садиках не всегда гарантированы, но для школьников система работает). Есть много , также при желании – частные международные (платно). Через пару лет дети, как правило, уже говорят по-испански свободно, что помогает интеграции. Медицина. После получения резиденции и оформления в системе социального страхования (обычно через вашего работодателя или как самозанятый вы платите Seguridad Social), ваша семья также получает право на медицинское обслуживание по государственной системе (NHS). Испания славится хорошими врачами, хотя очереди бывают. Пока вы еще не вступили в соцстрах, у вас будет частная страховка (это требование при въезде). Многие резиденты оставляют и частную страховку на всякий случай, но не обязательно.

После получения резиденции и оформления в системе социального страхования (обычно через вашего работодателя или как самозанятый вы платите Seguridad Social), ваша семья также получает право на медицинское обслуживание по государственной системе (NHS). Испания славится хорошими врачами, хотя очереди бывают. Пока вы еще не вступили в соцстрах, у вас будет частная страховка (это требование при въезде). Многие резиденты оставляют и частную страховку на всякий случай, но не обязательно. Климат и культура. Для семьи Испания – одно из лучших мест: теплый климат, море (если вы выберете город на побережье), открытая доброжелательная культура, низкий уровень криминала. Дети растут в мультикультурной среде, осваивают сразу два языка (испанский и каталанский в Каталонии, например). Супруги могут найти сообщества экспатов, если не говорят по-испански сначала, – во многих городах есть клубы, мероприятия для иностранцев.

Для семьи Испания – одно из лучших мест: теплый климат, море (если вы выберете город на побережье), открытая доброжелательная культура, низкий уровень криминала. Дети растут в мультикультурной среде, осваивают сразу два языка (испанский и каталанский в Каталонии, например). Супруги могут найти сообщества экспатов, если не говорят по-испански сначала, – во многих городах есть клубы, мероприятия для иностранцев. Воссоединение родителей. Если, скажем, ваши родители на иждивении, через год вашего проживания вы можете их тоже перевезти по особыми условиям (для этого надо показать, что вы их содержали минимум год до этого). Но это вторичный момент.

Таким образом, ВНЖ стартап в Испании – не преграда для семейной жизни, а скорее билет для всей семьи. Супруги на равных включаются в рабочую жизнь страны, дети получают европейское образование. Все члены семьи через 5 лет также получат ПМЖ, а затем могут претендовать на гражданство (для детей, кстати, часто делают проще: если ребенок 10 лет прожил в Испании с малолетства, ему могут упростить получение гражданства).

Важно только: все семейные документы (свидетельства) должны быть верно оформлены, переведены, апостилированы, чтобы консульство не завернуло по формальным причинам. Особенно внимательно – к именам, фамилиям, чтобы совпадали с паспортами, и к наличию разрешения второго родителя на вывоз ребенка, если едет только один родитель (это требование, например, для выдачи визы ребенку – нужно согласие второго родителя, если он не едет).

Частые причины отказов и ошибки заявителей

Хотя испанская стартап-программа считается довольно дружелюбной, отказы случаются. Рассмотрим основные причины неудач и как их предотвратить:

Отрицательный отчёт ENISA. Если ваш проект не убеждает экспертов в инновационности или значимости, ENISA может выдать отрицательное заключение. Без него визу не дадут . Типичные причины: недостаточно новый продукт (уже есть аналоги на рынке Испании), расплывчатый бизнес-план, отсутствие технологического компонента. Ошибка – подать сырой или поверхностный бизнес-план. Решение: уделите максимум внимания подготовке проекта, возможно, привлечь консультантов по написанию бизнес-плана. Покажите, что ваш стартап решает конкретную проблему инновационным способом.

Если ваш проект не убеждает экспертов в инновационности или значимости, ENISA может выдать отрицательное заключение. Без него . Типичные причины: недостаточно новый продукт (уже есть аналоги на рынке Испании), расплывчатый бизнес-план, отсутствие технологического компонента. Ошибка – подать сырой или поверхностный бизнес-план. Решение: уделите максимум внимания подготовке проекта, возможно, привлечь консультантов по написанию бизнес-плана. Покажите, что ваш стартап решает конкретную проблему инновационным способом. Недостаточное обоснование «особого интереса». Даже если проект инновационный, комиссия хочет видеть конкретную пользу для Испании. Если бизнес-план не упоминает, как стартап интегрируется в испанскую экономику (например, создание X рабочих мест, привлечение Y инвестиций, сотрудничество с местными университетами), то ценность может быть неочевидна. Стоит явно указать такие вещи.

Даже если проект инновационный, комиссия хочет видеть конкретную пользу для Испании. Если бизнес-план не упоминает, как стартап интегрируется в испанскую экономику (например, создание X рабочих мест, привлечение Y инвестиций, сотрудничество с местными университетами), то ценность может быть неочевидна. Стоит явно указать такие вещи. Финансовые просчеты. Хотя требуемые суммы невелики, совсем без денег приезжать нельзя. Если вы покажете на счету, скажем, всего €2 000 – консульство усомнится, что вам хватит. Иногда заявители забывают учесть +50% на семью, и по факту средств недостаточно. Решение: убедитесь, что на день подачи у вас нужные цифры на счете и справка об этом готова.

Хотя требуемые суммы невелики, совсем без денег приезжать нельзя. Если вы покажете на счету, скажем, всего €2 000 – консульство усомнится, что вам хватит. Иногда заявители забывают учесть +50% на семью, и по факту средств недостаточно. Решение: убедитесь, что на день подачи у вас нужные цифры на счете и справка об этом готова. Документы без апостиля/перевода. Очень частая причина задержек и отказов – предоставление документов без должной легализации. Особенно это касается справок о несудимости и свидетельств. Если нет апостиля – документ не признают. Или перевод сделан не сертифицированным переводчиком – могут не принять. Будьте педантичны в этом вопросе.

Очень частая причина задержек и отказов – предоставление документов без должной легализации. Особенно это касается справок о несудимости и свидетельств. Если нет апостиля – документ не признают. Или перевод сделан не сертифицированным переводчиком – могут не принять. Будьте педантичны в этом вопросе. Просроченные справки. Справка о несудимости действительна 3 месяца (а в некоторых странах 6) – убедитесь, что она свежая. Страховка должна покрывать период с въезда + быть оплаченной. Если какой-то документ устарел – его исключат.

Справка о несудимости действительна 3 месяца (а в некоторых странах 6) – убедитесь, что она свежая. Страховка должна покрывать период с въезда + быть оплаченной. Если какой-то документ устарел – его исключат. Неправильно выбран тип визы/неправильно заполнена анкета. Визовая анкета для предпринимателя – не такая же, как туристическая. Нужно отметить соответствующую категорию (в консульстве подскажут). Люди иногда по ошибке подают как «трудовая виза» вместо «виза предпринимателя», и консульство возвращает на переделку.

Визовая анкета для предпринимателя – не такая же, как туристическая. Нужно отметить соответствующую категорию (в консульстве подскажут). Люди иногда по ошибке подают как «трудовая виза» вместо «виза предпринимателя», и консульство возвращает на переделку. Неявка на интервью. Консульство может вызвать на собеседование или запросить доп.данные. Если вы игнорируете – получаете отказ. Всегда проверяйте email и отвечайте оперативно. На интервью будьте готовы на испанском или английском рассказать о своем проекте, мотивации, почему Испания – это иногда спрашивают для проверки ваших намерений.

Консульство может вызвать на собеседование или запросить доп.данные. Если вы игнорируете – получаете отказ. Всегда проверяйте email и отвечайте оперативно. На интервью будьте готовы на испанском или английском рассказать о своем проекте, мотивации, почему Испания – это иногда спрашивают для проверки ваших намерений. Нарушения пребывания. Если вы решили подавать изнутри Испании, важно не просрочить 90-дневный безвиз. Если к моменту подачи вы уже нелегально находитесь – UGE может отказать, т.к. вы нарушили режим. Лучше подать, имея хотя бы 1 месяц оставшийся, чтобы все прошло в легальном статусе.

Если вы решили подавать изнутри Испании, важно не просрочить 90-дневный безвиз. Если к моменту подачи вы уже нелегально находитесь – UGE может отказать, т.к. вы нарушили режим. Лучше подать, имея хотя бы 1 месяц оставшийся, чтобы все прошло в легальном статусе. Предыдущие миграционные нарушения. Если у вас были до этого депортации из ЕС или вам отказывали в испанской визе из-за обмана, это всплывет. Придется очень убедительно объяснять, что теперь ситуация другая. Каждый случай индивидуален.

Если у вас были до этого депортации из ЕС или вам отказывали в испанской визе из-за обмана, это всплывет. Придется очень убедительно объяснять, что теперь ситуация другая. Каждый случай индивидуален. Отсутствие явного технологического профиля у команды. Неофициально, комиссия оценивает и вас лично – сможете ли воплотить идею. Если у вас нет ни образования, ни опыта, связанного с заявленным проектом, доверия мало. Например, вы гуманитарий, а предлагаете делать сложный ИИ-продукт – вопросы возникают. Лучше привлечь в команду (хотя бы как советника) человека с нужной экспертизой и упомянуть его.

Неофициально, комиссия оценивает и вас лично – сможете ли воплотить идею. Если у вас нет ни образования, ни опыта, связанного с заявленным проектом, доверия мало. Например, вы гуманитарий, а предлагаете делать сложный ИИ-продукт – вопросы возникают. Лучше привлечь в команду (хотя бы как советника) человека с нужной экспертизой и упомянуть его. Слишком ранняя стадия без проработки. Бывает, люди отправляют просто идею без прототипа, без ничего. Теоретически, можно и на стадии идеи, но тогда план должен быть блестящим. Если все на уровне «я придумал приложение, сделаю потом» – не пройдет. Нужно показать, что вы уже вложили усилия: провели исследование, может, есть концепт-дизайн, какая-то технология проверена.

Бывает, люди отправляют просто идею без прототипа, без ничего. Теоретически, можно и на стадии идеи, но тогда план должен быть блестящим. Если все на уровне «я придумал приложение, сделаю потом» – не пройдет. Нужно показать, что вы уже вложили усилия: провели исследование, может, есть концепт-дизайн, какая-то технология проверена. Невыполнение условий после приезда (для продления). Хотя это не про отказ на этапе получения, но важно: если вы получили визу и въехали, но потом не запускаете бизнес, к продлению получите отказ. Часто ошибка – думать «получу ВНЖ, а там разберусь». Время быстро летит, и Испания теперь будет проверять прогресс. Поэтому готовьтесь работать над стартапом с первого дня.

Если отказ все же случился, закон позволяет подать апелляцию (recurso de reposición) в течение 1 месяца в то же консульство. Либо подать судебный иск в течение 2 месяцев в Высокий суд в Мадриде. Но это долго и дорого. Лучше устранить причину отказа и подать новую заявку через некоторое время, скорректировав ошибки.

В целом, при тщательной подготовке Испания одобряет большинство заявок стартаперов. Дружелюбие программы подтверждается низкими финансовыми барьерами и быстрыми сроками. Главное – убедите страну в ценности вашего проекта, и вы откроете для себя испанские возможности.

Латвия: ВНЖ стартап (Startup Visa Latvia)

Латвия предлагает иностранным предпринимателям особую Startup Visa, которая фактически является временным видом на жительство (Temporary Residence Permit, TRP) для основателей стартапов. Эта программа стартовала около 2017 года и привлекает фаундеров лояльными требованиями, налоговыми льготами и быстрым рассмотрением. Несмотря на небольшой размер страны (население ~1,9 млн), Латвия позиционируется как удобная площадка для тестирования продуктов и выхода на рынки ЕС. Далее – подробности латвийской схемы ВНЖ стартап.

Условия получения ВНЖ стартап в Латвии

Латвийская Startup Visa нацелена на основателей технологических и инновационных стартапов из вне ЕС. Основные условия участия:

Инновационная бизнес-идея: Заявитель должен представить креативную, легко масштабируемую идею стартапа (обычно технологической направленности), способную приносить высокую добавленную стоимость. Подчёркивается, что чаще всего речь о технологиях – IT, программное обеспечение, научные разработки. Простые бизнесы (магазины, кафе) не подходят.

Заявитель должен представить (обычно технологической направленности), способную приносить высокую добавленную стоимость. Подчёркивается, что чаще всего речь о технологиях – IT, программное обеспечение, научные разработки. Простые бизнесы (магазины, кафе) не подходят. Документированное описание проекта: Требуется подготовить письменное описание планируемой коммерческой деятельности (free-form бизнес-план на ~3 года вперед). В нем надо чётко расписать, чем займется компания, какие шаги по развитию будут предприняты в каждый из трех лет, почему идея инновационна и перспективна.

Требуется подготовить (free-form бизнес-план на ~3 года вперед). В нем надо чётко расписать, чем займется компания, какие шаги по развитию будут предприняты в каждый из трех лет, почему идея инновационна и перспективна. Минимальные инвестиции собственные не требуются: В отличие от виз инвестора, Startup Visa Латвии не требует вложить определенную сумму. Достаточно зарегистрировать компанию с минимальным уставным капиталом €1 (да, по закону можно даже с 1 евро). Однако есть требование привлечь внешние инвестиции после приезда (подробнее в разделе продления).

В отличие от виз инвестора, Startup Visa Латвии не требует вложить определенную сумму. Достаточно зарегистрировать компанию с минимальным уставным капиталом €1 (да, по закону можно даже с 1 евро). Однако есть после приезда (подробнее в разделе продления). Наличие команды (желательно): Формально Латвия не требует команду из нескольких человек, как Финляндия. Визу может получить и один основатель . Тем не менее, разрешается выдать Startup Visa максимум 5 иностранным основателям одного стартапа. То есть, если у вас есть кофаундеры, все до пяти человек могут параллельно получить ВНЖ на основе одной идеи.

Формально Латвия не требует команду из нескольких человек, как Финляндия. Визу может получить и . Тем не менее, разрешается выдать Startup Visa максимум одного стартапа. То есть, если у вас есть кофаундеры, все до пяти человек могут параллельно получить ВНЖ на основе одной идеи. Образование/опыт не строго регламентированы: В законе нет жесткого критерия по дипломам или опыту, но в описании проекта вы должны убедить, что способны реализовать идею. Хорошо, если укажете свое образование, навыки, приложите CV.

В законе нет жесткого критерия по дипломам или опыту, но в описании проекта вы должны убедить, что способны реализовать идею. Хорошо, если укажете свое образование, навыки, приложите CV. Средства на проживание: Требуется показать наличие денег на жизнь – €430 в месяц на человека, что составляет €5 160 на год . Это относительно небольшой порог. Достаточно выписки из банка с суммой ~€5–6 тыс. на счету заявителя.

Требуется показать наличие денег на жизнь – на человека, что составляет . Это относительно небольшой порог. Достаточно выписки из банка с суммой ~€5–6 тыс. на счету заявителя. Чистая репутация: Как и везде, отсутствие судимостей и нарушений. Понадобится справка о несудимости из страны гражданства (с апостилем и переводом).

Как и везде, отсутствие судимостей и нарушений. Понадобится справка о несудимости из страны гражданства (с апостилем и переводом). Обязательство зарегистрировать бизнес в Латвии: Заявитель должен в течение 3 месяцев после получения ВНЖ зарегистрироваться в качестве члена правления новосозданной латвийской компании (компания должна быть молодой – зарегистрирована не более года назад). То есть либо вы уже создали firmu в Латвии не позднее чем за год до подачи, либо создадите ее сразу по приезду.

Заявитель должен в течение 3 месяцев после получения ВНЖ зарегистрироваться в качестве члена правления новосозданной латвийской компании (компания должна быть молодой – зарегистрирована не более года назад). То есть либо вы уже создали firmu в Латвии не позднее чем за год до подачи, либо создадите ее сразу по приезду. Полная занятость стартапом: Условие – держатель стартап-визы не может работать по найму в других латвийских компаниях или быть директором другой местной фирмы. Разрешено владеть долями в других компаниях, но заниматься управлением – только своим стартапом.

Критически важно: латвийская программа предполагает, что стартапер реально будет развивать инновационный продукт, а не использует визу просто для переезда. Поэтому установлены дальнейшие контрольные показатели: за время действия ВНЖ проект должен привлечь инвестиции (или показать существенный прогресс) – об этом в разделе продления.

В целом Латвия довольно открыта: бюрократии минимум, упор делается на саму идею стартапа. Перед подачей даже рекомендуют прислать свое описание проекта в Латвийское агентство инвестиций и развития (LIAA) на проверку, чтобы убедиться, что идея подходит.

Срок действия первоначального ВНЖ

Латвийская Startup Visa выдается максимум на 3 года, но с определенной спецификой: карта ВНЖ продлевается ежегодно. Что это значит: формально иммиграционная служба (OCMA) одобряет вашу кандидатуру как стартапера на трехлетний период, однако карту резидента делают на 1 год, и каждый год нужно ее перевыпускать, подтверждая выполнение условий.

Таким образом, схема: первый ВНЖ – на 1 год, затем ежегодное продление 2 раза (итого 3 года суммарно). После 3 лет по программе стартап-визы, дальнейшее продление в этой же категории невозможно – предполагается, что к тому времени ваш бизнес либо стал на ноги и вы перейдете на другой тип ВНЖ (например, как нанятый работник своей же компании или как инвестор), либо вы уже получите постоянный статус.

Если разложить:

1-й год: вы получаете TRP на 1 год.

вы получаете TRP на 1 год. 2-й год: продление еще на 1 год при выполнении условий (инвестиции/прогресс).

продление еще на 1 год при выполнении условий (инвестиции/прогресс). 3-й год: еще одно продление (с дополнительными условиями инвестиций).

еще одно продление (с дополнительными условиями инвестиций). После 3-го года: либо покидаете Латвию, либо переходите на иной тип ВНЖ (рабочий, бизнес- инвестор и пр.), либо, если прошло 5 лет – можно подаваться на ПМЖ (но 5 лет на стартап-визе не выйдет, только 3, значит надо 2 года еще каким-то образом прожить).

Формулировка закона: «TRP is issued for a period not exceeding 3 years, but the permit card needs to be renewed each year». То есть три года – это привилегированный период существования стартапа, когда ему даются льготы (например, налоговые, см. ниже).

Ожидание решения: Латвия весьма оперативна. Стандартное время рассмотрения заявки – 30 дней (за госпошлину €100), но есть опция ускоренного рассмотрения за доплату: 10 рабочих дней (€200) или 5 рабочих дней (€400). Многие стартаперы выбирают fast-track за 10 дней, чтобы быстро получить ответ. Так что получить ВНЖ можно реально в течение месяца, а то и пары недель.

Прибытие и оформление: После одобрения в иммиграционной службе (OCMA) вам присылают решение-приглашение. По нему вы идете в ближайшее посольство Латвии за въездной визой (D). Далее приезжаете в Ригу, лично посещаете OCMA, предоставляете оригиналы доп. документов и биометрические данные, после чего за ~2 недели изготавливают TRP-карту. Ее надо лично забрать в OCMA. Только после получения карты вы официально считаетесь резидентом Латвии.

Процедура подачи и сроки рассмотрения

Процесс получения латвийского ВНЖ стартап можно разбить на этапы:

Этап 1. Консультация (необязательно)

Латвия поощряет потенциальных стартаперов сначала связаться с агентством LIAA (Latvian Investment and Development Agency) или с другими уполномоченными (например, TechHub Riga) – можно отправить им свой pitch или описание идеи на startup@liaa.gov.lv. Они бесплатно подскажут, подходит ли идея под критерии и что нужно улучшить. Хотя это необязательно, но полезно – сразу получите фидбэк от локальных специалистов.

Этап 2. Подача документов в иммиграционную службу (OCMA)

Заявление можно подать либо:

Лично в Риге (в OCMA) – если у вас есть возможность приехать по Шенгенской визе или безвизу, то можно прямо в Латвии все оформить. Нужна запись на прием.

(в OCMA) – если у вас есть возможность приехать по Шенгенской визе или безвизу, то можно прямо в Латвии все оформить. Нужна запись на прием. В посольстве Латвии за рубежом – если нет безвизового доступа, подаетесь через консульство. Они перешлют дело в Ригу.

Основные документы для подачи:

Заполненная анкета-заявление на временный вид на жительство.

на временный вид на жительство. Паспорт (копия, оригинал показать).

(копия, оригинал показать). Описание стартап-проекта (Free-form). Это ключевое: документ в свободной форме, где расписано, что за продукт/технология, в чем инновация, план развития на 3 года. Желательно на английском (латышский можно, но не требуют от иностранцев).

(Free-form). Это ключевое: документ в свободной форме, где расписано, что за продукт/технология, в чем инновация, план развития на 3 года. Желательно на английском (латышский можно, но не требуют от иностранцев). Подтверждение наличия средств: выписка из банка, показывающая хотя бы €5 160 на счете. Или письмо о финансировании. Эта сумма должна быть на личном счету заявителя.

выписка из банка, показывающая хотя бы €5 160 на счете. Или письмо о финансировании. Эта сумма должна быть на личном счету заявителя. Справка об отсутствии судимости из страны гражданства (с апостилем/легализацией + переводом на латышский или английский).

из страны гражданства (с апостилем/легализацией + переводом на латышский или английский). Документ о жилище в Латвии: например, бронь отеля или договор аренды, или письмо, что предоставят жилье. Это часто просят, чтобы знать, куда прислать приглашение и что у вас будет адрес.

например, бронь отеля или договор аренды, или письмо, что предоставят жилье. Это часто просят, чтобы знать, куда прислать приглашение и что у вас будет адрес. Страховой полис на первый год пребывания с покрытием €42 600 (глобальное требование Латвии для въезжающих).

на первый год пребывания с покрытием €42 600 (глобальное требование Латвии для въезжающих). Квитанция об оплате госпошлины (€100 или €200/€400 за ускорение).

(€100 или €200/€400 за ускорение). Цветное фото 3×4 см (или сделают на месте).

После подачи, через 5-30 дней (смотря что оплатили) вы получите решение. Если положительное, OCMA вышлет «решение о выдаче резидент-пермит». Оно действительно 3 месяца, за это время нужно успеть въехать.

Этап 3. Въезд в страну и завершение оформления

С решением идете в посольство за въездной визой (обычно D, мультишенген на 30 дней для въезда). По приезду в Латвию – идете в OCMA, предоставляете оригиналы: полис страховки, медсправку об отсутствии туберкулеза (требуется медосмотр на месте, т.к. Латвия страхуется от TB у новых резидентов), доказательство адреса проживания (договор аренды на длительный срок), а также подтверждаете, что уже зарегистрировали компанию и вошли в правление (или сделаете это в течение 3 месяцев, пока можно без этого). Сдаете отпечатки пальцев, подписываете некоторые бумаги.

Этап 4. Получение TRP-карты

Спустя указанный срок (обычно 10 рабочих дней стандарт или 2 рабочих дня – за доплату ~€30) получаете ID-карту резидента. Теперь вы официально стартапер-резидент Латвии.

Финансовые и юридические требования

Латвия выставляет одно из самых низких требований по средствам – всего €5 160 на год. В сравнении, этого едва хватит на жизнь, но власти исходят из прожиточного минимума €430/мес. Наличие этой суммы нужно подтвердить выпиской. В дальнейшем, при продлении, ожидается, что у стартапа появятся инвестиции, но на въезд – порог очень низкий. Если у вас с собой даже €6-7k, этого уже выше минимума.

Учтите, что жизнь в Риге дешевле, чем в Западной Европе, но все же расходы будут: аренда квартиры €300-500/мес, питание, транспорт – итого может выходить €700-800/мес на человека. Поэтому лучше иметь запас денег или план по привлечению инвестиций вскоре.

Регистрация компании

Обязательно нужно зарегистрировать новую компанию в Латвии. Обычно выбирают форму SIA (Sabiedrība ar ierobežotu atbildību) – аналог ООО. Минимальный уставной капитал – €1 (если учредителей ≤5 и они физлица, можно воспользоваться правилом понижения капитала). Впрочем, чтобы не выглядеть несерьезно, многие регистрируют капитал побольше (например, €1 000). Регистрация компании занимает 1-3 рабочих дня (Латвия – лидер по скорости регистрации, все можно онлайн).

После регистрации вам нужно войти в правление (Board Member). По закону: «в течение 3 месяцев после выдачи ВНЖ иностранец должен быть зарегистрирован членом правления новосозданной компании». И компания должна быть не старше 1 года на момент подачи (чтобы была «startup»). Если у вас уже есть стартап-компания за пределами Латвии, вы не можете просто филиал открыть – требуется именно новая латвийская фирма.

Привлечение инвестиций

Главное юридическое условие продления: в ваш стартап должны быть привлечены инвестиции от квалифицированных инвесторов – не менее €30 000 в первые 6 месяцев, и суммарно €60 000 в первые 18 месяцев. Это прописано в иммиграционном законе как обязательство. Инвестором должен быть либо аккредитованный венчурный фонд, либо акселератор/бизнес-ангел (список критериев имеется). Если инвестиций нет, то через 12 месяцев вы должны подать подробный отчет о прогрессе, и специальная комиссия решит, продлевать ли вам ВНЖ дальше или нет.

Альтернатива инвестициям: progress report. Латвия дает шанс даже без денег продлить, если проект продвигается. Через год, если не привлекли €30k, вы готовите отчет: чего достигли, какая разработка выполнена, есть ли пользователи, почему не было инвестиций и что планируется. Комиссия (возможно от LIAA или Минэкономики) изучает отчет и может принять решение продлить ВНЖ на следующий год, даже без инвесторов. Это гибкость программы: не всем стартапам сразу дают деньги, можно показать другими метриками успех (например, прибыль или подписанное намерение о финансировании).

Налоговые льготы

Латвия ввела специальные налоговые послабления для сертифицированных стартапов (есть понятие Startup company status). Если ваш стартап получит этот статус (надо соответствовать ряду критериев по инновационности, численности и оплате сотрудников), то:

0% подоходный налог для сотрудников и основателей на зарплату (вместо ~23%), государство фактически покрывает за вас НДФЛ.

для сотрудников и основателей на зарплату (вместо ~23%), государство фактически покрывает за вас НДФЛ. Сниженные социальные взносы – вместо полной ставки (~35%), платится льготный фиксированный взнос за каждого сотрудника (чуть более €300/мес), что экономит бюджет при найме.

Эти льготы действуют 3 года с момента получения статуса стартапа. И они распространяются как на учредителей, так и на нанятых работников. По сути, государство стимулирует, освобождая от налоговой нагрузки на ранней стадии.

Чтобы получить статус стартапа, фирма должна подать заявку, комитет рассмотрит (похожие критерии: инновационность, наличие инвестиций, потенциал роста). Обычно тем, кому дали Startup Visa, добиться и налогового статуса несложно.

Ограничения на работу

Как упоминалось, вы не можете быть официально трудоустроены или директором вне своего стартапа. Это проверят: если вы учредите вторую фирму и войдете в ее правление – нарушите условия. Однако вы можете владеть акциями других компаний, или быть ментором, или фрилансить удаленно (эти доходы лучше декларировать). Главное – не появляться формально на позициях вне заявленного проекта.

Отчетность

Стартап-компания обязана вести обычную бухгалтерию, сдавать годовые отчеты. Если привлечете инвестиции – сделать увеличение капитала и уведомить коммерческий регистр. Сам основатель должен при продлении заполнить форму, где укажет, выполнены ли условия (приложить документы о привлечении денег или прогресс-репорт).

Требуемый пакет документов

Список документов, необходимый для подачи на Startup Visa Latvia, можно условно поделить на иммиграционные и связанные со стартапом:

Иммиграционные документы:

Анкета-заявление на ВНЖ (форма можете скачать или заполнить на месте).

(форма можете скачать или заполнить на месте). Заграничный паспорт (+ копия). Если у вас два гражданства или два паспорта, предоставьте оба.

(+ копия). Если у вас два гражданства или два паспорта, предоставьте оба. Фотография (одно фото 35×45 мм, цветное, на белом фоне).

(одно фото 35×45 мм, цветное, на белом фоне). Справка об отсутствии судимости из страны гражданства и любой другой страны, где жили >1 года (апостиль и перевод обязателен).

из страны гражданства и любой другой страны, где жили >1 года (апостиль и перевод обязателен). Медицинская страховка (можно предоставить при получении визы/ВНЖ, должна покрывать €42 600, сроком на год; многие покупают европейскую travel insurance).

(можно предоставить при получении визы/ВНЖ, должна покрывать €42 600, сроком на год; многие покупают европейскую travel insurance). Документ о достаточных средствах – выписка с вашего банковского счета за последние 3-6 месяцев, где на конец периода есть не меньше €5 160. Можно приложить спонсорское письмо, но обычно проще личные средства.

– выписка с вашего банковского счета за последние 3-6 месяцев, где на конец периода есть не меньше €5 160. Можно приложить спонсорское письмо, но обычно проще личные средства. Подтверждение адреса проживания в Латвии – например, письмо от друга, что он предоставит вам жилье, бронь гостиницы или предварительный договор аренды.

– например, письмо от друга, что он предоставит вам жилье, бронь гостиницы или предварительный договор аренды. Квитанция об уплате госпошлины (€100, €200 или €400).

(€100, €200 или €400). Доверенность на представителя (если вы наняли юриста подавать за вас).

Документы по стартапу:

Описание запланированной коммерческой деятельности (бизнес-план) – ключевой документ. Не существует жестких требований к формату, но рекомендации LIAA: 5-10 страниц, на английском, структура: Описание продукта/услуги, чем инновационный. Целевая аудитория, рынок и конкуренты. Модель монетизации. План развития по годам (какие этапы, когда MVP, когда выход на рынок, масштабирование). Команда: кто основатели, их опыт. Потребность в инвестициях и план их привлечения. Ожидаемые финансовые показатели (прикидочно).

– ключевой документ. Не существует жестких требований к формату, но рекомендации LIAA: 5-10 страниц, на английском, структура: Письмо от LIAA (если есть) – необязательно, но если вы консультировались, могли получить рекомендательное письмо от агентства, что они считают ваш проект стартапом. Можно приложить для солидности.

– необязательно, но если вы консультировались, могли получить рекомендательное письмо от агентства, что они считают ваш проект стартапом. Можно приложить для солидности. Регистрационные документы компании (если фирма уже создана на момент подачи). Если вы подаете документы после регистрации SIA – приложите копию регистрации (решение Регистра предприятий). Но это не строго обязательно при подаче первого заявления; можно зарегистрировать фирму и спустя, главное – в 3-месячный срок.

(если фирма уже создана на момент подачи). Если вы подаете документы после регистрации SIA – приложите копию регистрации (решение Регистра предприятий). Но это не строго обязательно при подаче первого заявления; можно зарегистрировать фирму и спустя, главное – в 3-месячный срок. CV основателя – опять же необязательно, но лучше приложить краткую биографию, чтобы эксперты видели вашу квалификацию.

– опять же необязательно, но лучше приложить краткую биографию, чтобы эксперты видели вашу квалификацию. Поддерживающие материалы: если есть прототип (например, скриншоты приложения), маркетинговые материалы, письма интереса от потенциальных клиентов – все это можно включить в приложение к бизнес-плану.

При подаче через посольство все иностранные документы (справки, финансы) должны быть переведены на латышский или английский. Обычно принимают на английском (его знают в OCMA). Перевод должен быть нотариально заверен.

Если документы подает адвокат в Латвии от вашего имени – нужна доверенность, заверенная в консульстве Латвии или у местного нотариуса с апостилем.

Условия продления ВНЖ Латвии по стартап визе

Продление латвийского стартап-ВНЖ происходит ежегодно и тесно связано с выполнением специальных условий:

Регистрация компании и статус основателя. К моменту первого продления (через год) вы обязательно должны числиться членом правления (board member) латвийской компании, созданной не позднее 3 месяцев после получения первичного ВНЖ. Иначе продления не будет. Обычно это проверяется – запросят выписку из Регистра предприятий о составе правления.

К моменту первого продления (через год) вы обязательно должны числиться членом правления (board member) латвийской компании, созданной не позднее 3 месяцев после получения первичного ВНЖ. Иначе продления не будет. Обычно это проверяется – запросят выписку из Регистра предприятий о составе правления. Инвестиции или прогресс. Как уже упоминалось: Через 6 месяцев пребывания необходимо, чтобы стартап привлек хотя бы €30 000 от венчурного фонда (квалифицированного). На практике OCMA, скорее всего, проверит это ближе к 12 месяцам, когда вы подаете на продление. Через 18 месяцев – суммарно €60 000 инвестиций должны быть влиты в капитал компании. Инвестиции считаются только от “признанных инвесторов” . Обычно это: венчурные фонды, аккредитованные Latvian Startup VC ; бизнес-ангелы, состоящие в Latvian Business Angel Network или акселераторы. Инвестиции могут быть частями (например, €15k от акселератора + €15k от ангела). Если эти критерии выполнены, продление проходит относительно автоматически – вы просто предоставите документы о получении инвестиций (например, изменение уставного капитала, где указано, что инвестор вложил деньги, плюс договор инвестирования). Обычно к продлению через год уже достаточно иметь €30k commitment, даже если деньги поступили ближе к концу года.

Как уже упоминалось: Отчет о прогрессе (если нет инвестиций). Если по истечении года вы не смогли привлечь инвестора, но работаете над проектом, вы подаете подробный отчет (произвольной формы, но лучше структурировано): Что сделано за 12 месяцев: прототип, пилотные клиенты, подписанные MoU, участие в выставках, итоги акселератора, возможно, выручка. Причины, почему пока нет инвестиций: например, продукт еще на этапе бета, но есть переговоры с инвесторами, ожидаете закрыть раунд через 3 месяца и т.д. План действий на следующий год для улучшения и привлечения инвестиций. Этот отчет рассматривает специальная Startup Visa Committee (обычно при LIAA). Они могут либо одобрить продление еще на год (при условии, что прогресс убедительный), либо отказать, если посчитают, что стартап “не движется”.

Если по истечении года вы не смогли привлечь инвестора, но работаете над проектом, вы подаете (произвольной формы, но лучше структурировано): Выполнение спец.условий на 2-й год. Если вам продлили на второй год без инвестиций, значит, доверили кредит доверия. Но к концу 2-го года от вас уже ожидают выполнения условий €60k. Иначе, боюсь, продлить на третий год будет почти нереально. Исключение – если проект уже на самоокупаемости и без внешних денег, но очень успешен по метрикам (может быть, комиссия учтет).

Если вам продлили на второй год без инвестиций, значит, доверили кредит доверия. Но к концу 2-го года от вас уже ожидают выполнения условий €60k. Иначе, боюсь, продлить на третий год будет почти нереально. Исключение – если проект уже на самоокупаемости и без внешних денег, но очень успешен по метрикам (может быть, комиссия учтет). Общий прожиточный минимум. На момент каждого продления нужно повторно подтвердить наличие средств на следующий год (снова выписка >€5k). Обычно к тому времени стартапер либо имеет инвестиции (часть которых может идти на его зарплату), либо израсходовал предыдущие накопления – тогда надо пополнить счет перед продлением.

На момент каждого продления нужно повторно подтвердить наличие средств на следующий год (снова выписка >€5k). Обычно к тому времени стартапер либо имеет инвестиции (часть которых может идти на его зарплату), либо израсходовал предыдущие накопления – тогда надо пополнить счет перед продлением. Отсутствие нарушений. Если выяснится, что вы нарушили условия пребывания (например, работали на другую фирму, что не разрешено), или совершили преступления, или уехали из Латвии надолго (формально можно до 90 дней в году отсутствовать без потери резидентства), это усложнит продление или приведет к отказу.

Если выяснится, что вы нарушили условия пребывания (например, работали на другую фирму, что не разрешено), или совершили преступления, или уехали из Латвии надолго (формально можно до 90 дней в году отсутствовать без потери резидентства), это усложнит продление или приведет к отказу. Налоговая и отчетность. К продлению ваша компания должна сдать годовой отчет за прошедший период (если на момент продления уже прошла финансовая отчетная дата). Желательно, чтобы у компании не было крупных долгов перед бюджетом (но стартапы, как правило, платят мало налогов из-за льгот). Если вы получили статус сертифицированного стартапа, это скорее плюс – значит, государство вас признает.

Процесс продления: За 30-40 дней до истечения текущей карты ВНЖ вы подаете в OCMA:

Заявление на продление.

Свежие справки: выписка из банка, страховка, документы о жилье (если сменили адрес).

Отчет или документы об инвестициях.

Опять фото, госпошлина (€100 за 30 дней рассмотрения, или €200/€400 за срочное).

Паспорт (и его копии) обновится, если был новый.

Обновленную справку о несудимости обычно не требуют при продлении, если вы не покидали страну надолго. Но уточнить стоит – возможно, попросят новую, если прошло более года.

Далее – решение, и выпуск новой карты на следующий год.

После 3 лет: стартап-виза продлеваться не может (максимум 3 года дано). Но если ваш бизнес успешен, вы можете поменять свой статус:

Получить постоянный ВНЖ (ПМЖ) – но он требует 5 лет проживания. После 3 лет у вас будет не хватать 2 лет. Можно попытаться получить другой временный ВНЖ (например, как высококвалифицированный работник – Blue Card, или по браку, или инвесторский).

– но он требует 5 лет проживания. После 3 лет у вас будет не хватать 2 лет. Можно попытаться получить другой временный ВНЖ (например, как высококвалифицированный работник – Blue Card, или по браку, или инвесторский). Перейти на рабочую визу : вы можете оформить себя как наемного сотрудника своей же компании или другой. Но для этого нужно соблюсти требования по зарплате (сейчас минимум ~€1 200/мес для рабочих виз и €1 800 для высококвалифицированных). Если стартап начал прибыльно работать, можно пойти этим путем.

: вы можете оформить себя как наемного сотрудника своей же компании или другой. Но для этого нужно соблюсти требования по зарплате (сейчас минимум ~€1 200/мес для рабочих виз и €1 800 для высококвалифицированных). Если стартап начал прибыльно работать, можно пойти этим путем. Перейти на временный вид на жительство для ведения бизнеса вне рамок стартап-программы. Латвия позволяет получить ВНЖ инвестору, вложившему €50k в уставной капитал + уплатившему €10k в бюджет. Либо купить недвижимость. В некоторых случаях фаундеры идут на такой шаг: после 3 лет стартап-визы, если хотят остаться, инвестируют немного и получают предпринимательский ВНЖ.

вне рамок стартап-программы. Латвия позволяет получить ВНЖ инвестору, вложившему €50k в уставной капитал + уплатившему €10k в бюджет. Либо купить недвижимость. В некоторых случаях фаундеры идут на такой шаг: после 3 лет стартап-визы, если хотят остаться, инвестируют немного и получают предпринимательский ВНЖ. Учеба/наука: Поступить в латвийский вуз (хотя это вряд ли интересный путь для предпринимателя) или оформить ВНЖ исследователя (если стартап R&D – маловероятно, другой режим).

Хорошая новость: 3 года достаточно, чтобы, если все хорошо, привлечь инвестиции, дорасти и, возможно, продаться или переехать в другую страну ЕС с фирмой (например, Эстония или Германия). Плохая новость: для ПМЖ немного не хватает – надо искать как закрыть gap 2 года.

Путь к ПМЖ и гражданству Латвии

Постоянный вид на жительство в Латвии (ПМЖ) можно получить после 5 лет непрерывного проживания с временными ВНЖ. Годы на стартап-визе полностью засчитываются. То есть, теоретически, если после 3 лет стартап-визы вы найдете способ еще 2 года прожить легально (например, продлитесь как инвестор или работник), то через 5 лет пребывания можете подать на ПМЖ.

Однако в Латвии есть особенность: для ПМЖ нужно сдать экзамен по латышскому языку на уровень A2. Это требование введено в 2022 году. Без знания языка ПМЖ не дадут, только может быть продлят временный. Для тех, кто 5 лет прожил – A2 уровень довольно базовый, достижим, если постараться (знать алфавит, уметь объясниться в быту простыми фразами).

С ПМЖ (постоянной резиденцией) вы уже не ограничены никакими условиями стартап-программы – можно работать где угодно, бизнес вести любой, вы практически местный.

Гражданство Латвии – получить сложнее. Требуется прожить 10 лет (из них 5 на ПМЖ), сдать экзамен на латышский язык уже на B2-C1 уровне (довольно сложный, практически свободное владение), знать гимн, историю и т.д.. А главное – Латвия не разрешает двойное гражданство со многими странами (кроме ЕС, НАТО, Швейцарии, Австралии, НЗ, Бразилии и парочки других – Россия, Украина, Беларусь, например, не разрешены). То есть пришлось бы отказаться от своего паспорта. Для большинства это неинтересно.

Тем не менее, через 10 лет пребывания (и фактической интеграции) можно стать гражданином Латвии, Евросоюза соответственно, с правом жить и работать по всему ЕС. Но путь длинный и требует сильно вжиться (выучить язык в совершенстве).

Таким образом, наиболее реальный кейс для стартаперов: отработать 3 года по стартап-визе, потом переключиться на другой вид ВНЖ на 2 года, подать на ПМЖ (сдав А2 язык). Получив ПМЖ, можно в принципе и остаться, пользуясь всеми правами резидента ЕС (и путешествовать свободно, и семью перевезти навсегда, и т.д.). Гражданство – только если есть желание стать латвийцем политически.

Дополнительные преимущества программы

Латвийская Startup Visa предоставляет несколько важных преимуществ:

Минимальный порог входа. Требования к средствам (около €5k) и отсутствие обязаловки иметь большой капитал делают программу доступной для начинающих фаундеров. Даже без инвестора можно въехать и попробовать себя.

Требования к средствам (около €5k) и отсутствие обязаловки иметь большой капитал делают программу доступной для начинающих фаундеров. Даже без инвестора можно въехать и попробовать себя. Низкие затраты ведения бизнеса. Латвия – одна из самых бюджетных юрисдикций в ЕС. Аренда офисов, зарплаты IT-специалистов, стоимость жизни – ощутимо ниже, чем в Западной Европе. Это позволит экономно расходовать средства на раннем этапе стартапа.

Латвия – одна из самых бюджетных юрисдикций в ЕС. Аренда офисов, зарплаты IT-специалистов, стоимость жизни – ощутимо ниже, чем в Западной Европе. Это позволит экономно расходовать средства на раннем этапе стартапа. Налоговые каникулы. Как уже упомянуто, сертифицированные стартапы пользуются льготами – 0% подоходного налога и сниженные соцвзносы на 3 года . То есть, если вы оформите себя и команду официально, вы практически не платите налогов с зарплат, экономя средства на развитие.

Как уже упомянуто, сертифицированные стартапы пользуются льготами – . То есть, если вы оформите себя и команду официально, вы практически не платите налогов с зарплат, экономя средства на развитие. Гранты и поддержка от государства. Латвия предлагает стартапам программы поддержки через LIAA. Например, Innovation Voucher – грант до €25k на R&D услуги, Acceleration funds – несколько фондов (Buildit, Commercialization Reactor) выдают по €50k-250k в обмен на долю, Science Commercialization grants – если ваш проект из научной среды. Быть резидентом и иметь компанию в Латвии – условие участия.

Латвия предлагает стартапам программы поддержки через LIAA. Например, – грант до €25k на R&D услуги, – несколько фондов (Buildit, Commercialization Reactor) выдают по €50k-250k в обмен на долю, – если ваш проект из научной среды. Быть резидентом и иметь компанию в Латвии – условие участия. Маленькая страна – легкость общения. В Риге стартап-сообщество компактное. Легко выйти на нужных людей – будь то инвесторы или чиновники. Нет бюрократических барьеров: можно напрямую встретиться с руководством LIAA или Минэкономики на мероприятии. Этот нетворкинг часто ускоряет поиск возможностей.

В Риге стартап-сообщество компактное. Легко выйти на нужных людей – будь то инвесторы или чиновники. Нет бюрократических барьеров: можно напрямую встретиться с руководством LIAA или Минэкономики на мероприятии. Этот часто ускоряет поиск возможностей. 0% налог на реинвестированную прибыль. Если ваш стартап становится прибыльным, в Латвии корпоративный налог 0%, пока прибыль не распределяется. Налог 20% платится только с распределенных дивидендов. Это значит, вы можете все заработанные деньги пускать обратно в рост без налогов.

Если ваш стартап становится прибыльным, в Латвии корпоративный налог 0%, пока прибыль не распределяется. Налог 20% платится только с распределенных дивидендов. Это значит, вы можете все заработанные деньги пускать обратно в рост без налогов. Упрощенный документооборот. Латвия – довольно продвинутая в e-government. У вас будет электронная подпись (eID), можно удаленно подавать отчетность, регистрировать изменения онлайн и т.п. Перевод документов обычно на английский – госорганы его принимают, много инфы тоже на англ., т.к. страна международно ориентирована.

Латвия – довольно продвинутая в e-government. У вас будет электронная подпись (eID), можно удаленно подавать отчетность, регистрировать изменения онлайн и т.п. Перевод документов обычно на английский – госорганы его принимают, много инфы тоже на англ., т.к. страна международно ориентирована. Возможность нанимать иностранных специалистов. Если вашему стартапу нужно нанять, скажем, разработчика из вне ЕС, в Латвии это быстрее и проще, чем во многих странах. Особенно если стартап сертифицирован – там даже упрощен процесс получения рабочей визы сотрудниками.

Если вашему стартапу нужно нанять, скажем, разработчика из вне ЕС, в Латвии это быстрее и проще, чем во многих странах. Особенно если стартап сертифицирован – там даже упрощен процесс получения рабочей визы сотрудниками. Свобода передвижения. Латвийский ВНЖ – это ВНЖ в Европе (Шенген) , позволяющий ездить по всей Европе без виз. Отлично, если нужно навещать клиентов в Лондоне или участвовать в конференции в Берлине – с видом на жительство это легко.

Латвийский ВНЖ – это , позволяющий ездить по всей Европе без виз. Отлично, если нужно навещать клиентов в Лондоне или участвовать в конференции в Берлине – с видом на жительство это легко. Качество жизни. Рига – уютный исторический город, много зелени, нет столпотворения. Английский язык широко понят (особенно молодежь, стартап-сфера – все говорят). Для тех, кто ценит спокойную жизнь, Латвия предлагает и безопасность, и природу, и богатую культуру (балтийская, русская, европейская культуры переплетаются). Цены на жилье и услуги приятны после дорогих мегаполисов.

Рига – уютный исторический город, много зелени, нет столпотворения. Английский язык широко понят (особенно молодежь, стартап-сфера – все говорят). Для тех, кто ценит спокойную жизнь, Латвия предлагает и безопасность, и природу, и богатую культуру (балтийская, русская, европейская культуры переплетаются). Цены на жилье и услуги приятны после дорогих мегаполисов. Низкий порог для ПМЖ. Латвия – одна из немногих стран, где ПМЖ можно получить уже через 5 лет и знание языка на уровне A2 (достаточно невысоком). Это реальная цель – стать постоянным резидентом ЕС в достаточно короткий срок, прилагая умеренные усилия к интеграции.

Интересная деталь: Латвия предоставляет опцию для семьи (расскажем далее), что важно, и даже допускает до 5 основателей на одну идею (то есть можно целой командой переехать, а не одного назначать).

Можно ли перевезти семью в Латвию по стартап ВНЖ?

Латвия позволяет стартап-предпринимателю привезти свою семью практически сразу. Правило: если у вас есть действующий временный ВНЖ, вы можете подать на воссоединение семьи для супруги/супруга и несовершеннолетних детей.

Особенности:

Одновременная подача. Можно подать заявления на семью параллельно с вашим или сразу после получения вами решения. Но, как показывает практика, часто стартапер сначала получает свое решение, а потом уже вызывает семью (потому что сперва нужно самому обосноваться). В принципе, если нет ограничений, можно вместе. Закон не запрещает.

Финансовое требование. На каждого члена семьи нужно показать дополнительные средства – обычно по тем же €430/мес на человека. То есть, если едет жена и ребенок, надо иметь €430*3 = €1 290/мес, ~€15 480 на год. Но Латвия может применить более низкий коэффициент на ребенка. В любом случае, желательно сумму на счету увеличить соответственно, иначе посольство усомнится, что вы всех прокормите.

Статус семьи. Супруг(а) и дети получают временный ВНЖ на тот же срок, что и главный заявитель. То есть сначала на 1 год, потом продляют вместе с вами ежегодно.

Право на работу супруга. Семья, получившая ВНЖ по воссоединению, имеет право на работу, но требуются определенные формальности. По латвийским правилам, супругам резидентов можно работать, если работодатель получает разрешение на их трудоустройство (процедура проще, чем для иностранца извне, но не автоматическая). В 2022 году обсуждали упростить, возможно сейчас уже супругам резидентов не надо отдельного разрешения. В любом случае, многие супруги находят работу – Латвия в этом плане лояльна.

Образование детей. Дети резидентов посещают государственные сады и школы на тех же условиях, что и граждане. Обучение в школах бесплатное, много школ с обучением на латышском, есть и на русском. Англоязычных школ мало (несколько международных школ, где обучение платное).

Медицина. Резиденты Латвии имеют доступ к государственной медицине, но она частично платная (страховая система). Детям и беременным – почти бесплатно, взрослым – с небольшими соплатежами. Стоит оформить европейскую медстраховку или частную хотя бы на первое время.

Язык и интеграция. Супруги могут посещать бесплатные курсы латышского, которые государство периодически организует для новоприбывших (есть интеграционные программы). В Риге довольно большая русскоязычная диаспора, так что особенно выходцы из СНГ не чувствуют языкового барьера – по-русски можно объясниться. Англоязычным членам семьи может быть чуть сложнее вне профессиональной сферы, но молодежь латышская английский знает хорошо.

Супруги могут посещать бесплатные курсы латышского, которые государство периодически организует для новоприбывших (есть интеграционные программы). В Риге довольно большая русскоязычная диаспора, так что особенно выходцы из СНГ не чувствуют языкового барьера – по-русски можно объясниться. Англоязычным членам семьи может быть чуть сложнее вне профессиональной сферы, но молодежь латышская английский знает хорошо. Спокойная жизнь. Латвия – тихая страна, удобна для семей: нет перегруженности городов, много парков, море рядом (Юрмала), экология неплохая. Уровень преступности низкий. Семье обычно комфортно, хоть и ритм жизни не такой динамичный как в мегаполисах.

Семье, конечно, не выдают стартап-визу, их основание – семейное. Поэтому их не касаются условия про инвестиции и т.д. Но косвенно касаются: если основателю не продлят ВНЖ из-за невыполнения условий, то и семья потеряет статус.

Важный момент: супруг(а) стартапера может параллельно сам получить Startup Visa, если тоже сооснователь. Например, муж и жена вместе запускают стартап – каждый может как отдельный заявитель пройти (но это редко, обычно делают главного заявителя). Впрочем, Латвия позволяет до 5 основателей, можно включить супругу как вторую основательницу, тогда у нее свой ВНЖ как стартапер. Но тогда и ответственность выполнять условия тоже на ней (хотя на одном проекте обычно смотрят в целом).

Частые причины отказов и ошибки заявителей

Латвийская Startup Visa менее конкурентна (не так много заявок), поэтому отказы редки. Однако вот, что может пойти не так:

Неубедительный бизнес-план. Основная причина отказа – эксперты не видят в вашем проекте инновационного стартапа. Если описание слишком общее, идея тривиальная, нет чёткого понимания технологии – могут отказать. Ошибка – представить идею, которая не отличается от обычного малого бизнеса. Решение: фокус на новизне и масштабируемости, показать технологию.

Основная причина отказа – эксперты не видят в вашем проекте инновационного стартапа. Если описание слишком общее, идея тривиальная, нет чёткого понимания технологии – могут отказать. Ошибка – представить идею, которая не отличается от обычного малого бизнеса. Решение: фокус на новизне и масштабируемости, показать технологию. Отсутствие потенциала роста. Латвия ожидает, что стартап будет ориентирован на глобальный рынок (Латвия сама маленькая). Если вы описываете проект только для локального латвийского рынка, это минус. Сформулируйте, как будете масштабироваться на Европу/мир.

Латвия ожидает, что стартап будет ориентирован на глобальный рынок (Латвия сама маленькая). Если вы описываете проект только для локального латвийского рынка, это минус. Сформулируйте, как будете масштабироваться на Европу/мир. Неподготовленность к требованиям инвестиций. Возможно, не сразу отказ, но люди недооценивают, что через год надо показать €30k инвестиций. Если проект совсем без прогресса, комиссия через год может не продлить. Это не отказ на входе, но потенциальный провал программы. Нужно понимать и заранее работать над поиском инвесторов/акселераторов, практически с приезда.

Возможно, не сразу отказ, но люди недооценивают, что через год надо показать €30k инвестиций. Если проект совсем без прогресса, комиссия через год может не продлить. Это не отказ на входе, но потенциальный провал программы. Нужно понимать и заранее работать над поиском инвесторов/акселераторов, практически с приезда. Не предоставление всех документов. Например, забыли справку о несудимости или апостиль. В таком случае OCMA оставит заявку без движения до устранения – это потеря времени. Бывает, люди не знают, что нужно апостилировать документы, и присылают просто перевод – это ошибка. Обязательно апостиль на справке, банковская справка – на английском.

Например, забыли справку о несудимости или апостиль. В таком случае OCMA оставит заявку без движения до устранения – это потеря времени. Бывает, люди не знают, что нужно апостилировать документы, и присылают просто перевод – это ошибка. Обязательно апостиль на справке, банковская справка – на английском. Недостаток средств. Если вы покажете выписку на €2 000 – могут отказать, мол недостаточно для жизни. Соберите нужную сумму перед подачей.

Если вы покажете выписку на €2 000 – могут отказать, мол недостаточно для жизни. Соберите нужную сумму перед подачей. Плохая репутация заявителя. Если у вас были нарушения визового режима в ЕС или депортации, Латвия вероятно узнает при проверке. Тогда шанс на отказ высокий (безупречность – важна). Лучше сразу раскрыть, если было, и объяснить, что ситуация исправилась.

Если у вас были нарушения визового режима в ЕС или депортации, Латвия вероятно узнает при проверке. Тогда шанс на отказ высокий (безупречность – важна). Лучше сразу раскрыть, если было, и объяснить, что ситуация исправилась. Языковой барьер при общении. Нечасто, но если пригласят на интервью (OCMA может позвать Zoom-call для уточнений) и заявитель не сможет объясниться ни на английском, ни на русском/латышском, будет сложно. Рекомендуется владеть хотя бы английским на уровне рассказать о своем проекте.

Нечасто, но если пригласят на интервью (OCMA может позвать Zoom-call для уточнений) и заявитель не сможет объясниться ни на английском, ни на русском/латышском, будет сложно. Рекомендуется владеть хотя бы английским на уровне рассказать о своем проекте. Несоответствие формальностям. Например, заявитель не создал компанию в срок 3 месяцев – тогда при проверке через 3 месяца OCMA может аннулировать ВНЖ. Либо человек устроился работать официантом где-то – миграционная служба узнает (через налоговые данные) – и это повод отобрать ВНЖ за нарушение условий.

Например, заявитель не создал компанию в срок 3 месяцев – тогда при проверке через 3 месяца OCMA может аннулировать ВНЖ. Либо человек устроился работать официантом где-то – миграционная служба узнает (через налоговые данные) – и это повод отобрать ВНЖ за нарушение условий. Ошибки при регистрации компании. Иногда фаундеры регистрируют компанию без себя в правлении, или как филиал чужой фирмы – это не подходит, надо новая компания и вы – в правлении. Если этого не будет, продление завернут.

Иногда фаундеры регистрируют компанию без себя в правлении, или как филиал чужой фирмы – это не подходит, надо новая компания и вы – в правлении. Если этого не будет, продление завернут. Недопонимание про семью. Некоторые думают, что семья автоматически с ними – нет, нужно отдельно оформить воссоединение. Забыв об этом, можно затянуть сроки. Если, скажем, через 6 месяцев после вашего въезда вы подали на семью, а у вас еще нет инвестиций – миграционная может придираться к финансам. Лучше либо вместе подавать, либо дождаться инвестиций, либо иметь деньги на счете достаточные.

Некоторые думают, что семья автоматически с ними – нет, нужно отдельно оформить воссоединение. Забыв об этом, можно затянуть сроки. Если, скажем, через 6 месяцев после вашего въезда вы подали на семью, а у вас еще нет инвестиций – миграционная может придираться к финансам. Лучше либо вместе подавать, либо дождаться инвестиций, либо иметь деньги на счете достаточные. Не обращение за помощью. Латвия предоставляет поддержку (консультации LIAA), но некоторыми игнорируется. В итоге люди подают не оптимально подготовленный проект. Лучше потратить время на бесплатный ревью идеи от LIAA – это снизит риск отказа.

Если отказ получен, его можно обжаловать в Управлении по делам гражданства и миграции (OCMA) или в суде. Но на практике лучше исправить недостатки и подать заново. Благо, госпошлины не очень большие.

Нидерланды: ВНЖ стартап (Dutch Startup Visa)

Нидерланды – признанный европейский хаб стартапов, особенно город Амстердам. Здесь действует специальная Startup Visa Netherlands, которая предоставляет год проживания для запуска инновационной компании. Отличительная особенность голландской программы – необходимость иметь местного бизнес-ментра (facilitator). Рассмотрим подробнее условия этой визы и возможности, которые она открывает.

Условия получения ВНЖ стартап в Нидерландах

Голландская стартап-виза ориентирована на не-EU предпринимателей с инновационными идеями. Условия:

Наличие надёжного ментора-фасилитатора. Ключевое требование – вы должны сотрудничать с сертифицированным ментором (facilitator) из Нидерландов. Фасилитатор – это организация (инкубатор, акселератор, венчурный студия или опытный предприниматель), признанная правительством, которая будет направлять вас. Требуется подписанный контракт между вами и фасилитатором, описывающий характер поддержки (консультации, помощь с нетворком, пространством и т.д.). Также фасилитатор не должен иметь мажоритарную долю в вашем стартапе и не может быть близким родственником. Это гарантия, что наставник независим.

Ключевое требование – вы должны сотрудничать с сертифицированным ментором (facilitator) из Нидерландов. Фасилитатор – это организация (инкубатор, акселератор, венчурный студия или опытный предприниматель), признанная правительством, которая будет направлять вас. Требуется подписанный контракт между вами и фасилитатором, описывающий характер поддержки (консультации, помощь с нетворком, пространством и т.д.). Также фасилитатор не должен иметь мажоритарную долю в вашем стартапе и не может быть близким родственником. Это гарантия, что наставник независим.

Ваш продукт или услуга должны быть новыми для Нидерландов, либо применять новую технологию в бизнес-процессах, либо иметь новую организационную модель. То есть нужно доказать, что в Нидерландах еще нет прямого аналога вашему решению (или оно существенно отличается/улучшает что-то). Это оценивает агентство RVO (Netherlands Enterprise Agency) по вашей заявке.

Необходим поэтапный план (step-by-step plan) по превращению идеи в бизнес. Он должен включать: структура организации, роли и обязанности команды, форма юрлица, данные о персонале (сколько людей, какие компетенции нужны), цели компании, описание инновационного продукта и конкретные шаги по созданию бизнеса. RVO будет оценивать план на реалистичность и полноту.

Учредитель обязан активно участвовать в работе стартапа – не пассивный инвестор, а именно тот, кто ежедневно занимается развитием (это и так обычно). Проверяется, что вы более чем просто акционер.

Вы и ваш фасилитатор должны зарегистрироваться в Торговом реестре (KvK) – ваш стартап как компания, а фасилитатор как деятельность. В реестре должно быть видно сотрудничество.

Нужно показать, что у вас есть . Конкретная сумма не фиксирована, но ориентир – размер минимальной голландской зарплаты (~€1 200-1 300 в месяц * 12 = ~€15 000). Вы можете доказать финансами на счету, или указанием, что фасилитатор покрывает проживание. Закон предлагает 2 способа подтверждения: Общие требования. Отсутствие судимостей, соответствие визовым правилам (МВВ, если нужно), медицинская страховка после въезда и т.п.

Кроме того, голландская программа единоразовая: дается только 1 год, продлить по ней нельзя, поэтому за год надо подготовиться перейти на другую категорию (обычно – self-employed visa). Это учтите, поскольку за год нужно добиться существенного прогресса.

Срок действия первоначального ВНЖ стартап Нидерландов

Нидерландский стартап ВНЖ– временный вид на жительство на 1 год. Продление именно в этой категории не предусмотрено. То есть, 12 месяцев – максимальный период, чтобы поставить бизнес на ноги. После истечения этого срока, если вы хотите остаться, нужно переключиться на вид на жительство для предпринимателей (zelfstandig ondernemer) или иной подходящий (например, высококвалифицированный сотрудник, если наймут).

Детали:

Type разрешения: выдаётся разрешение типа I (временное), специальное примечание «Start-up».

выдаётся , специальное примечание «Start-up». MVV (въездная виза). Зависит от гражданства. Россиянам, украинцам и др. нужна MVV – ее запрашивают одновременно с ВНЖ. Если вы уже находитесь в Нидерландах по безвизу/другому ВНЖ, можно подать без MVV (но Dutch Immigration IND требует указать «no MVV needed» и обосновать – безвизовое пребывание).

Зависит от гражданства. Россиянам, украинцам и др. нужна MVV – ее запрашивают одновременно с ВНЖ. Если вы уже находитесь в Нидерландах по безвизу/другому ВНЖ, можно подать без MVV (но Dutch Immigration IND требует указать «no MVV needed» и обосновать – безвизовое пребывание). Рассмотрение заявления. Законодательно срок – 90 дней, но благодаря RVO-интеграции процесс может занять ~4-8 недель. Сначала IND проверяет общие доки, потом RVO оценивает план и сообщает IND.

Законодательно срок – 90 дней, но благодаря RVO-интеграции процесс может занять ~4-8 недель. Сначала IND проверяет общие доки, потом RVO оценивает план и сообщает IND. Быстрый старт: Есть опция apply from NL (если вы приехали как турист) – IND не отклонит за отсутствие MVV, но всё равно решение ждать в Нидерландах нельзя более 90 дней, иначе нарушите режим. К счастью, обычно успевают за 60 дней максимум вынести результат.

Есть опция (если вы приехали как турист) – IND не отклонит за отсутствие MVV, но всё равно решение ждать в Нидерландах нельзя более 90 дней, иначе нарушите режим. К счастью, обычно успевают за 60 дней максимум вынести результат. После одобрения. Вам выдадут ВНЖ-карту на 1 год. По приезду (или если уже там) надо зарегистрироваться в муниципалитете, получить BSN (номер соцстрахования), открыть счет (если не сделали до).

Вам выдадут ВНЖ-карту на 1 год. По приезду (или если уже там) надо зарегистрироваться в муниципалитете, получить BSN (номер соцстрахования), открыть счет (если не сделали до). Работа по ВНЖ. Стартап-виза даёт вам право работать только в своем стартапе. Но Нидерланды сделали послабление: помимо работы над своим бизнесом, вы можете подрабатывать где-то еще (тут по тексту IND: “право на работу неограничен, но основная деятельность должна быть стартап”). Фактически – да, работать можно, но при продлении (точнее, при переходе на self-employed) спросят, что стартап – основное. ВНЖ для семьи (об этом далее) – супруг может свободно работать (отмечено “arbeid vrij toegestaan”, т.е. свободный доступ к рынку труда).

В Нидерландах нет специального ускоренного процесса именно для стартаперов, но IND нацелена держать сроки. Заявку подает лучше сам facilitator онлайн через Business Portal – тогда быстрее обычно.

Процедура подачи и сроки рассмотрения заявления на ВНЖ стартап Нидерландов

Процедура состоит из 7 шагов. Наша команда помогает на каждом этапе, от проработки бизнес плана и подачи заявки до фактического получения ВНЖ Нидерландов на руки.

Шаг 1. Поиск фасилитатора.

Это, пожалуй, самое важное и сложное. Нужно найти голландскую организацию, готовую стать вашим ментором. RVO публикует список признанных фасилитаторов. Это около 40+ компаний/инкубаторов по всей стране. Вам следует связаться с некоторыми из них, представить свой проект (pitch deck), обсудить условия. Некоторые берут эквити или плату. Например, HighTechXL (Эйндховен) или YES!Delft (Делфт) – известные акселераторы, Rockstart (Амстердам). Условия разные: кто-то хочет 2-5% акций, кто-то ~€5k программный взнос. Когда найдете согласие – заключаете договор об сотрудничестве. Там оговаривается какая поддержка: менторство, помощь с бизнес-планом, инвестпоиск, офис.

Шаг 2. Подготовка step-by-step плана

С помощью фасилитатора составляете детальный бизнес-план по шаблону RVO:

Описание инновационного аспекта (чем ново для Нидерландов).

Пошагово по месяцам/кварталам: что будете делать (прототип, регистрация, первые клиенты и т.д.).

Структура: определились ли с формой (BV, аналог LLC, или ИП – обычно BV), укажите это.

Роли: кто команда (если несколько фаундеров, описать).

Цели: чего хотите достичь за год (например, выйти на рынок с продуктом, привлечь инвестиции).

Фасилитатор должен помочь, т.к. у них опыт – их репутация тоже на кону при подаче.

Шаг 3. Подача заявления в IND

Можно:

Через Dutch consulate в своей стране (на MVV + VVR одновременно).

в своей стране (на MVV + VVR одновременно). Либо, если вы вне Шенгена, сам фасилитатор онлайн подает ходатайство (это предпочтительно, они привычны). Нужно, чтоб фасилитатор имел ваш контракт и все документы.

подает ходатайство (это предпочтительно, они привычны). Нужно, чтоб фасилитатор имел ваш контракт и все документы. Если вы внутри Нидерландов по визе – можно самим в IND записаться и подать бумажный комплект.

Документы:

Анкета на MVV/VVR startup (скачивается с IND).

на MVV/VVR startup (скачивается с IND). Подтверждение о фасилитаторе: контракт сотрудничества, копия сертификата фасилитатора (RVO listing print).

контракт сотрудничества, копия сертификата фасилитатора (RVO listing print). Step-by-step business plan (на англ. или нидерландском).

(на англ. или нидерландском). Доказательство средств: письмо из голландского банка о балансе или нотариальное письмо от фасилитатора о финансировании, или вариант с счетом Postbus (это сложнее).

письмо из голландского банка о балансе или нотариальное письмо от фасилитатора о финансировании, или вариант с счетом Postbus (это сложнее). Паспорт (+копия).

(+копия). Справка о несудимости (IND обычно требует от взрослых из страны гражданства, не старше 6 мес).

(IND обычно требует от взрослых из страны гражданства, не старше 6 мес). Письмо-мотивация (опционально): можно приложить мотивационное письмо, почему вы хотите в Нидерланды запускаться.

можно приложить мотивационное письмо, почему вы хотите в Нидерланды запускаться. Оплата сбора €421 (на 2023 год), оплатить можно картой при онлайн подаче или в посольстве при подаче MVV.

(на 2023 год), оплатить можно картой при онлайн подаче или в посольстве при подаче MVV. Фотографии (если бумажно).

(если бумажно). Если через представителя – доверенность.

Шаг 4. Рассмотрение

IND проверит комплектность и отправит бизнес-план фасилитатора в RVO на оценку инновационности и осуществимости. RVO может запросить доп. информацию, но обычно нет – они решают по тому, что есть. IND может также проверить финансы и форму контракта. Этот процесс ~4-6 недель.

Шаг 5. Получение MVV

Если решение положительное, вы идете в консульство за D-визой MVV (если требовалась). Она выдается на 90 дней для въезда. Если подавались внутри – MVV не нужна, получите сразу резиденцию при IND.

Шаг 6. Приезд и получение ВНЖ

С MVV въезжаете, регистрируетесь в муниципалитете по адресу (получаете BSN), после этого записываетесь в IND (или expat center) за residence permit card. Обычно карту делают за пару недель после приезда, но для стартаперов запускают *fast-track: если в письмо указано, резиденция может быть готова к вашему приезду (программа «orange carpet»). Если нет – то 2 недели.

Шаг 7. Последующие шаги

Открыть банковский счет (в NL с BSN уже можно, лучше иметь). Зарегистрировать компанию (KvK) – но можно было и до, под иностранное лицо тоже регистрируют BV. Начать работать с фасилитатором по плану.

Финансовые и юридические требования

Голландия – страна с высоким прожиточным минимумом. Требование IND формулирует гибко: нужно доказать, что вы не станете обузой системе за год, т.е. есть деньги на жизнь. Конкретно:

Банковская выписка. Если открыли счет в NL (например, по приезду по туристической), и положили туда достаточно – IND принимает как доказательство. Про Postbus rekening – это счёт через доверенное лицо (голландца) – мало кто делает.

Если открыли счет в NL (например, по приезду по туристической), и положили туда достаточно – IND принимает как доказательство. Про Postbus rekening – это счёт через доверенное лицо (голландца) – мало кто делает. Поддержка фасилитатора. Фасилитатор может в контракте указать, что обеспечивает вам, например, жилье + €х ежемесячно. Некоторые инкубаторы так делают: выделяют стипендию из грантов. Нужно это прописать и приложить.

Фасилитатор может в контракте указать, что обеспечивает вам, например, жилье + €х ежемесячно. Некоторые инкубаторы так делают: выделяют стипендию из грантов. Нужно это прописать и приложить. Третий вариант. IND упоминает возможность третьего финансиста – например, у вас инвестор, готовый ежемесячно перечислять на счет. Тогда требуется письмо от инвестора, его паспорт и выписка о наличии денег.

IND упоминает возможность – например, у вас инвестор, готовый ежемесячно перечислять на счет. Тогда требуется письмо от инвестора, его паспорт и выписка о наличии денег. Сумма: прям цифры нет, но логично брать ориентир – €14-15k на год. Иногда упоминают уровень социальной помощи – он ~€1 100/мес. Так или иначе, при <€10k точно мало. Лучше показать €15k+.

на год. Иногда упоминают уровень социальной помощи – он ~€1 100/мес. Так или иначе, при <€10k точно мало. Лучше показать €15k+. Семья: если едут с вами, нужно больше. IND на семью считает иначе: для супруги ~€750/мес, на ребенка ~€300/мес (дети часто бесплатно медицина/образование).

Юридические требования:

Форма компании. В течение года нужно зарегистрировать компанию (не обязательно сразу, но желательно). Обычно выбирают BV (Besloten Vennootschap) – аналог ООО, мин. капитал €1. Фаундеры – директора. Фасилитатор не обязан входить, и не должен иметь >49%. Регистрация BV занимает 1-2 недели (через нотариуса).

В течение года нужно (не обязательно сразу, но желательно). Обычно выбирают – аналог ООО, мин. капитал €1. Фаундеры – директора. Фасилитатор не обязан входить, и не должен иметь >49%. Регистрация BV занимает 1-2 недели (через нотариуса). Facilitator obligations. Фасилитатор должен реально выполнять свою роль. RVO при переходе на self-employed спросит у фасилитатора декларацию , что вы прошли менторство минимум 3 месяца. Без неё нельзя перейти на следующий этап. То есть фасилитатор на выходе должен письменно подтвердить сотрудничество.

Фасилитатор должен реально выполнять свою роль. RVO при переходе на self-employed спросит у фасилитатора , что вы прошли менторство минимум 3 месяца. Без неё нельзя перейти на следующий этап. То есть фасилитатор на выходе должен письменно подтвердить сотрудничество. Общие требования. как обычно, быть чистым по закону, не совершать преступлений – иначе ВНЖ могут аннулировать.

как обычно, быть чистым по закону, не совершать преступлений – иначе ВНЖ могут аннулировать. Обязанность информирования. У вас есть obligation to inform – надо уведомлять IND об изменениях (например, сменили фасилитатора или поменяли адрес/компанию). За несообщение – штраф.

У вас есть – надо уведомлять IND об изменениях (например, сменили фасилитатора или поменяли адрес/компанию). За несообщение – штраф. Основное время на стартап. IND требует, чтобы ваша главная деятельность была именно стартап. Можно работать на стороне, но если выяснится, что вы, например, устроились full-time куда-то, а стартап забросили – право на ВНЖ потеряете.

IND требует, чтобы ваша была именно стартап. Можно работать на стороне, но если выяснится, что вы, например, устроились full-time куда-то, а стартап забросили – право на ВНЖ потеряете. Регистрация в KvK. Вас и фасилитатора регистрируют в KvK. Обычно стартап регистрируют на этапе подачи или сразу после приезда. Фасилитатор часто уже есть в KvK. Нужно потом IND показать выписку из KvK, что фирма создана и вы в ней директор.

Налоги и финансы для стартапа:

Сама стартап-виза не требует инвестиций, можно приехать без денег на проект. Однако, чтоб бизнес двигался, нужны средства – либо свои, либо привлеченные.

Налоговых льгот специальных нет именно для стартаперов (по сравнения с Латвией). Но Нидерланды вообще привлекательны умеренным корпоративным налогом (19% на первые €200k прибыли).

По трудовому праву, вы не обязаны платить себе минимальную зарплату, пока на стартап-визе, т.к. у вас нет ограничения по работе (в Blue Card надо).

Государство предлагает стартапам программы (например, Innovation credit, гранты R&D), но получить их за первый год сложно, они часто требуют уже результатов.

Требуемый пакет документов на ВНЖ стартап Нидерландов

Резюмируем документы (частично упоминалось):

Заявление (Application form) на MVV/VVR – подписанное вами и фасилитатором (там есть разделы).

на MVV/VVR – подписанное вами и фасилитатором (там есть разделы). Контракт с фасилитатором – с подписью обеих сторон. Желательно включить: описание проекта, виды помощи (mentoring sessions X раз в месяц, office space, access to network), условие о финподдержке (если есть), условие о отказе от majority share, срок действия (минимум год).

– с подписью обеих сторон. Желательно включить: описание проекта, виды помощи (mentoring sessions X раз в месяц, office space, access to network), условие о финподдержке (если есть), условие о отказе от majority share, срок действия (минимум год). Step-by-step план – на 2-4 стр (можно и больше, но RVO ценит краткость). Его может составить фасилитатор или вы, но лучше совместно.

– на 2-4 стр (можно и больше, но RVO ценит краткость). Его может составить фасилитатор или вы, но лучше совместно. Описание инновационности – можно в самом плане, но иногда прикладывают отдельный документ, сравнение с конкурентами, почему продукт новый. (RVO внимательно смотрит это).

– можно в самом плане, но иногда прикладывают отдельный документ, сравнение с конкурентами, почему продукт новый. (RVO внимательно смотрит это). Доказательство средств : Если через банк: письмо/выписка с вашим именем и балансом. Лучше от голландского банка, но можно и международный. Если через фасилитатор: финансовый план – он пишет, сколько вам нужно, сколько он дает. И контракт содержит сумму, или отдельное письмо гарантийное от фасилитатора на бланке. Если третий финансист: его письмо + паспорт + его банковская выписка (показывающая, что у него деньги есть).

: Копии паспорта (всех страниц).

(всех страниц). Справка о несудимости (с апостилем и переводом, если нужна; IND требует оригинал + перевод).

(с апостилем и переводом, если нужна; IND требует оригинал + перевод). Резюме основателя – в списке официально не написано, но прикладывают часто, чтобы RVO видело background (не помешает).

– в списке официально не написано, но прикладывают часто, чтобы RVO видело background (не помешает). Копия регистрации фасилитатора – раз он должен быть зарегистрирован, можно приложить KvK extract (но IND и RVO сами имеют список признанных фасилитаторов, могут сами проверить).

– раз он должен быть зарегистрирован, можно приложить KvK extract (но IND и RVO сами имеют список признанных фасилитаторов, могут сами проверить). Письмо/мотивация – если есть какие-то особенности. Можно объяснить, почему именно ваш фасилитатор выбран, где будете базироваться (город).

– если есть какие-то особенности. Можно объяснить, почему именно ваш фасилитатор выбран, где будете базироваться (город). Оплата €421 – если подает фасилитатор онлайн, он оплатит (обычно они попросит вас оплатить им или включают в услуги).

Для семьи дополнительно (потом, рассмотрим в FAQ): свидетельства о браке/рождении, финансы на них, страховка.

Условия продления ВНЖ Голландии

Продлить стартап-визу нельзя, но после 1 года вы можете подать на вид на жительство предпринимателя (self-employed). Требования для этого:

Успешное окончание стартап года. IND хочет видеть, что вы “успешно прошли менторскую программу минимум 3 месяца”. Фасилитатор должен дать декларацию , что вы сотрудничали и проект продвигается.

IND хочет видеть, что вы “успешно прошли менторскую программу минимум 3 месяца”. Фасилитатор должен дать , что вы сотрудничали и проект продвигается. Баллы по системе для предпринимателей: обычный self-employed permit требует набрать 90 баллов из 300 (по категориям: личный опыт, бизнес-план, добавленная стоимость для Нидерландов). Но для тех, кто прошел стартап-визу, процесс упрощен: если есть декларация фасилитатора, RVO уже считает, что вы получили достаточно баллов.

обычный self-employed permit требует набрать 90 баллов из 300 (по категориям: личный опыт, бизнес-план, добавленная стоимость для Нидерландов). Но для тех, кто прошел стартап-визу, процесс упрощен: если есть декларация фасилитатора, RVO уже считает, что вы получили достаточно баллов. Требование по доходу. При переходе на self-employed нужно показать реальную выручку или финансирование , подтверждающее жизнеспособность. Обычно, либо вы привлекли инвестицию (тогда супер), либо есть доходы от клиентов. Если нет ни того, ни другого – могут отказать, посчитав бизнес неустойчивым.

При переходе на self-employed нужно показать , подтверждающее жизнеспособность. Обычно, либо вы привлекли инвестицию (тогда супер), либо есть доходы от клиентов. Если нет ни того, ни другого – могут отказать, посчитав бизнес неустойчивым. Средства к существованию. По self-employed вы должны зарабатывать минимум около €1 300/мес (считается нормативной прибылью), иначе не выдадут.

По self-employed вы должны зарабатывать минимум около €1 300/мес (считается нормативной прибылью), иначе не выдадут. Вид деятельности. Будет та же компания, но теперь без фасилитатора (он выполнил свою роль). Вы должны продолжить бизнес самостоятельно.

Таким образом, продление условно: стартап-виза – трамплин, а цель – получить обычный предпринимательский ВНЖ на 2 года. После еще 3 лет – можно ПМЖ.

Если стартап успешен, многие стараются к концу года либо поднять инвестиционный раунд, либо выйти на выручку. С инвестициями проще: если инвестор вложил деньги, IND часто считает, что бизнес перспективен.

Если стартап не полетел: бывает, что идея провалилась. Тогда опции:

Найти работу и перейти на рабочий ВНЖ (ваш статус стартап-визы не запрещает искать работу).

Поступить на учебу (студенческий ВНЖ).

Или, если у вас средства, попытаться “купить” self-employed (вложить деньги, показать прибыль – но если бизнеса нет, сложновато).

Путь к ПМЖ и гражданству Нидерландов

Нидерланды дают ПМЖ (verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd) после 5 лет непрерывного проживания на основании временных ВНЖ. Стартап-виза засчитывается, self-employed – тоже. Требования:

5 лет проживания, из них суммарно не более 6 месяцев вне Нидерландов за 5 лет (нестрого, но лучше <=6 мес в год).

Интеграционный экзамен (Inburgering) : нужно сдать тест по голландскому языку (A2 уровень) и основы общества.

: нужно сдать тест по голландскому языку (A2 уровень) и основы общества. Наличие стабильного дохода (т.е. ваш бизнес прибыльный или иная работа).

Без нарушений, без зависимости от соцпособий в последние годы.

Так что: 1 год стартап + 4 года предпринимательского = 5 лет – можно подавать на ПМЖ.

Никаких доп. сложностей, кроме языка А2 (довольно доступный уровень, хотя голландский язык не самый простой, но A2 за 5 лет реально).

Гражданство Нидерландов доступно тоже через 5 лет проживания (с ПМЖ необязательно, можно на временном через 5 лет подавать). Но с 2022 обсуждали увеличить до 7 лет – пока 5. Требования:

Уровень языка повыше – B1 (с 2023 вроде подняли до B1).

Отказаться от предыдущего гражданства (Нидерланды обычно не допускают двойное, исключения – брак с голландцем, беженцы).

Быть интегрированным (аналог inburgering – если сдали ради ПМЖ, то ок).

Если вы россиянин/украинец – придется отказаться от своего гражданства ради голландского. Это многих останавливает. Но как гражданин Нидерландов – свободно жить/работать где угодно в ЕС, сильный паспорт.

Впрочем, большинству хватит ПМЖ: он дает почти те же права (кроме голосовать).

Дополнительные преимущества программы

Голландская стартап-виза, помимо самого факта ВНЖ в Европе, дает:

Наставничество высокого уровня. Обязательное наличие фасилитатора, хоть и барьер для входа, но гарантирует, что у вас будет местный наставник . В Голландии сильные акселераторы и инкубаторы (StartupBootcamp, HighTechXL, YES!Delft). Вы получите доступ к их опыту, контактам с инвесторами, возможностям пилотирования. Это ускоряет развитие проекта.

Обязательное наличие фасилитатора, хоть и барьер для входа, но гарантирует, что у вас будет . В Голландии сильные акселераторы и инкубаторы (StartupBootcamp, HighTechXL, YES!Delft). Вы получите доступ к их опыту, контактам с инвесторами, возможностям пилотирования. Это ускоряет развитие проекта. Развитая стартап-экосистема. Нидерланды – родина таких компаний как Adyen, Booking.com. Здесь легко найти инвесторов (много фондов в Амстердаме), встретить партнёров. Правительство поддерживает инициативы – есть гранты на R&D (VLAIO), налоговые льготы (WBSO – компенсация НДФЛ разработчиков).

Нидерланды – родина таких компаний как Adyen, Booking.com. Здесь легко найти инвесторов (много фондов в Амстердаме), встретить партнёров. Правительство поддерживает инициативы – есть гранты на R&D (VLAIO), налоговые льготы (WBSO – компенсация НДФЛ разработчиков). Удобное бизнес-климат. Открыть компанию BV – дело 2 дней, бюрократия минимальна. В рейтингах Doing Business Нидерланды в топ-30. Почти все говорят по-английски – нет языкового барьера в деловой среде (даже контракты можно на английском).

Открыть компанию BV – дело 2 дней, бюрократия минимальна. В рейтингах Doing Business Нидерланды в топ-30. Почти все говорят по-английски – нет языкового барьера в деловой среде (даже контракты можно на английском). Центральное расположение. Легко путешествовать и поставлять продукцию по Европе – крупные порты (Роттердам), аэропорт Схипхол.

Легко путешествовать и поставлять продукцию по Европе – крупные порты (Роттердам), аэропорт Схипхол. Качественная инфраструктура и жизнь. Амстердам – динамичный город, привлекающий таланты, англоязычная среда. Высокое качество жизни: отличный транспорт, медицина, образование (школы с англ программами). Жить здесь комфортно и безопасно.

Амстердам – динамичный город, привлекающий таланты, англоязычная среда. Высокое качество жизни: отличный транспорт, медицина, образование (школы с англ программами). Жить здесь комфортно и безопасно. Специализированные хабы. У страны есть отраслевые кластеры: AI (в Амстердаме), агротех (в Вагенингене), высокие технологии (Эйндховен). Если ваш стартап в этих областях, можете получить доступ к лабораториям, корпоративным партнерам.

У страны есть отраслевые кластеры: AI (в Амстердаме), агротех (в Вагенингене), высокие технологии (Эйндховен). Если ваш стартап в этих областях, можете получить доступ к лабораториям, корпоративным партнерам. Доступ к финансированию. Помимо приватных VC, есть государственные инструменты – например, Innovation Credit (минэкономики дает займ до €150k для высокотехнолог. стартапов), Seed Business Angel co-investment – государство соинвестирует с ангелами. Фасилитатор поможет податься на них.

Помимо приватных VC, есть государственные инструменты – например, Innovation Credit (минэкономики дает займ до €150k для высокотехнолог. стартапов), Seed Business Angel co-investment – государство соинвестирует с ангелами. Фасилитатор поможет податься на них. Нет ограничений на семью. Ваш супруг(а) получает свободный доступ к рынку труда, дети – к образованию. То есть ваша семья тоже выиграет: партнер может продолжить карьеру, дети – в международные школы или местные.

Ваш супруг(а) получает свободный доступ к рынку труда, дети – к образованию. То есть ваша семья тоже выиграет: партнер может продолжить карьеру, дети – в международные школы или местные. Переходные возможности. Даже если стартап не взлетит, год жизни в Нидерландах – шанс встроиться: вы обрастете связями, можете найти работу по найму (что дает Blue Card или Highly Skilled Migrant). Страна охотно оставляет тех, кто учил язык, интегрировался.

Даже если стартап не взлетит, год жизни в Нидерландах – шанс встроиться: вы обрастете связями, можете найти работу по найму (что дает Blue Card или Highly Skilled Migrant). Страна охотно оставляет тех, кто учил язык, интегрировался. Имидж и credibility. Быть стартапом из Нидерландов уже престижно в глазах инвесторов. У вас EU-корпорация, защита IP европейская, доступ к 500-миллионному рынку. Это облегчает переговоры и продажи.

Особенности интеграции семьи, возможности для супругов и детей

Голландия отлично подходит для семейных предпринимателей. Основные моменты:

Подача на семью. Вы можете включить семью при подаче (IND есть форма для сопутствующих членов). Чаще делают после: сначала основатель получает решение, потом подает на семью, чтобы не тянуть сроки. Но можно и сразу (тогда нужно еще больше доказывать финансовую обеспеченность).

Вы можете включить семью при подаче (IND есть форма для сопутствующих членов). Чаще делают после: сначала основатель получает решение, потом подает на семью, чтобы не тянуть сроки. Но можно и сразу (тогда нужно еще больше доказывать финансовую обеспеченность). Финансы для семьи. На супругу IND требует около €834 в месяц дополнительных средств, на каждого ребенка ~€255/мес. Т.е. на жену и двоих детей около €1 344/мес. В год ~€16 128. Эти суммы можно включить в поддержку фасилитатора (мол, они покрывают семью).

На супругу IND требует около €834 в месяц дополнительных средств, на каждого ребенка ~€255/мес. Т.е. на жену и двоих детей около €1 344/мес. В год ~€16 128. Эти суммы можно включить в поддержку фасилитатора (мол, они покрывают семью). Статус супруга. Получает ВНЖ «Family member of startup visa holder» на тот же срок (1 год). На его карте будет пометка «Arbeid vrij toegestaan» (работа разрешена без ограничений). Значит, жена/муж может устраиваться на любую работу без отдельного разрешения, или вести свой бизнес. Это огромное преимущество – не у всех стран так (где-то требуют отдельные разрешения).

Получает на тот же срок (1 год). На его карте будет пометка (работа разрешена без ограничений). Значит, жена/муж может устраиваться на любую работу без отдельного разрешения, или вести свой бизнес. Это огромное преимущество – не у всех стран так (где-то требуют отдельные разрешения). Образование для детей. Дети 4-18 лет обязаны ходить в школу. Есть бесплатные государственные школы , но они ведут на голландском (с погружением, что полезно, но поначалу сложновато). Альтернатива – International Schools , где обучение на англ., но они либо дорогие частные, либо субсидированные (подешевле, но мест может не быть). Младшие дети обычно быстро впитывают язык, старшим сложнее – тогда чаще выбирают интернациональные.

Дети 4-18 лет обязаны ходить в школу. Есть , но они ведут на голландском (с погружением, что полезно, но поначалу сложновато). Альтернатива – , где обучение на англ., но они либо дорогие частные, либо субсидированные (подешевле, но мест может не быть). Младшие дети обычно быстро впитывают язык, старшим сложнее – тогда чаще выбирают интернациональные. Дошкольники. Детские сады в Нидерландах платные и недешевые (~€800-1200/мес за полный день), но есть компенсации для работающих (которые у expats редко, т.к. нужен BSN и оба родителя официально работали бы).

Детские сады в Нидерландах платные и недешевые (~€800-1200/мес за полный день), но есть компенсации для работающих (которые у expats редко, т.к. нужен BSN и оба родителя официально работали бы). Медицина. Обязательная медстраховка (~€120/мес на взрослого). Дети до 18 бесплатно страхуются вместе с родителем. Качество медицины высокое, но система может шокировать экспатов (не бегут с антибиотиками сразу, более family doctor подход).

Обязательная медстраховка (~€120/мес на взрослого). Дети до 18 бесплатно страхуются вместе с родителем. Качество медицины высокое, но система может шокировать экспатов (не бегут с антибиотиками сразу, более family doctor подход). Язык и интеграция. Жить можно на английском, но для долговременной интеграции желательно учить нидерландский. Курсы для мигрантов (inburgering) доступны, особенно если планируете ПМЖ/гражданство – супруге тоже надо будет сдавать. Голландцы в быту открыты, много соц. активностей (спортклубы, кружки), так что семья найдет чем заняться.

Жить можно на английском, но для долговременной интеграции желательно учить нидерландский. Курсы для мигрантов (inburgering) доступны, особенно если планируете ПМЖ/гражданство – супруге тоже надо будет сдавать. Голландцы в быту открыты, много соц. активностей (спортклубы, кружки), так что семья найдет чем заняться. Качество жизни. Нидерланды – одна из самых благополучных стран. Высокие показатели безопасности, экологии (ну, плотность людей большая, но куча парков). Для детей куча развлечений (музеи, аттракционы), отличные велодорожки – все на велосипедах катаются с детства.

Нидерланды – одна из самых благополучных стран. Высокие показатели безопасности, экологии (ну, плотность людей большая, но куча парков). Для детей куча развлечений (музеи, аттракционы), отличные велодорожки – все на велосипедах катаются с детства. Childcare benefits. Если ваш стартап официально платит себе и супруге зарплату, возможно, вы можете получать компенсации за садик и прочее. Но на 1-й год вы как бы не работник, а стартапер – не уверен, дадут ли детские пособия (гражданам дают на каждого ребенка ~€100/мес, резидентам тоже обычно если работаешь).

Если ваш стартап официально платит себе и супруге зарплату, возможно, вы можете получать компенсации за садик и прочее. Но на 1-й год вы как бы не работник, а стартапер – не уверен, дадут ли детские пособия (гражданам дают на каждого ребенка ~€100/мес, резидентам тоже обычно если работаешь). Разрешение на работу супруга без препятствий. Повторимся, это супер-условие – ваш партнер может продолжать свою карьеру (IT или другое) без отдельного геморроя. Например, в Латвии или Финляндии тоже можно, но не везде (где-то надо разрешение для супругов).

В итоге, переезд по стартап-визе можно осуществить «всей командой и семьями»: до 3 сооснователей + у каждого семья. Хотя редкий случай, но юридически возможно.

Частые причины отказов и ошибки заявителей

Голландская программа довольно строгая на входе. Основные причины отказов:

Неспособность найти фасилитатора. Многие заявки «застревают» на первом шаге – кандидаты не могут убедить ни одного из признанных фасилитаторов сотрудничать. Без этого податься невозможно. Ошибка – не уделить достаточно времени на поиск, рассылать поверхностные письма. Решение: готовить качественный питч, ездить на networking events, возможно, платить за акселератор.

Многие заявки «застревают» на первом шаге – кандидаты не могут убедить ни одного из признанных фасилитаторов сотрудничать. Без этого податься невозможно. Ошибка – не уделить достаточно времени на поиск, рассылать поверхностные письма. Решение: готовить качественный питч, ездить на networking events, возможно, платить за акселератор. Слабая инновационность. RVO часто отклоняет проекты как недостаточно новые. Например, заявили очередное маркетплейс- приложение без уникальных функций – они скажут, что это не инновация. Ошибка – не провести анализ рынка в Нидерландах. Нужно явно показать: «в NL еще нет сервиса, который делает X, мы будем первыми/лучшими, вот почему».

RVO часто отклоняет проекты как недостаточно новые. Например, заявили очередное маркетплейс- приложение без уникальных функций – они скажут, что это не инновация. Ошибка – не провести анализ рынка в Нидерландах. Нужно явно показать: «в NL еще нет сервиса, который делает X, мы будем первыми/лучшими, вот почему». Неполный или поверхностный бизнес-план. Если step-by-step план без конкретики («будем развивать, клиентская база – все 18-35 лет» – вода), RVO может решить, что вы несерьезно подготовлены. Нужны конкретные шаги и реалистичные.

Если step-by-step план без конкретики («будем развивать, клиентская база – все 18-35 лет» – вода), RVO может решить, что вы несерьезно подготовлены. Нужны конкретные шаги и реалистичные. Неубедительные финансы. Если не показать достаточно средств, IND откажет. Например, был случай: заявитель предоставил выписку только на €5k – IND сказал, что мало для года. Ошибка – думать, что примут любую сумму. Лучше превышать минимум.

Если не показать достаточно средств, IND откажет. Например, был случай: заявитель предоставил выписку только на €5k – IND сказал, что мало для года. Ошибка – думать, что примут любую сумму. Лучше превышать минимум. Проблемы с договором фасилитатора. Если контракт не соответствует требованиям (например, фасилитатор хочет 60% доли – IND откажет, т.к. нарушено правило majority). Или фасилитатор не признан (IND проверяет список). Поэтому важно брать именно сертифицированного партнера.

Если контракт не соответствует требованиям (например, фасилитатор хочет 60% доли – IND откажет, т.к. нарушено правило majority). Или фасилитатор не признан (IND проверяет список). Поэтому важно брать именно сертифицированного партнера. Отсутствие договора аренды или регистрации KvK. IND иногда при принятии решения смотрит, зарегистрировали ли вы компанию (желательно, но не критично). А вот после приезда, если в 3 месяца не зарегистрируете – могут быть вопросы при переходе на self-employed.

IND иногда при принятии решения смотрит, зарегистрировали ли вы компанию (желательно, но не критично). А вот после приезда, если в 3 месяца не зарегистрируете – могут быть вопросы при переходе на self-employed. Язык/коммуникация. Если IND или RVO запрашивают доп. данные, а заявитель не отвечает вовремя (бывает 2 недели на ответ) – они могут закрыть дело. Следите за почтой. Общение – на голландском или английском, убедитесь, что понимаете их письма.

Если IND или RVO запрашивают доп. данные, а заявитель не отвечает вовремя (бывает 2 недели на ответ) – они могут закрыть дело. Следите за почтой. Общение – на голландском или английском, убедитесь, что понимаете их письма. Чистота нац. визовой истории. Если у вас ранее отказывались визы в Нидерланды или ЕС, или депортации – IND очень серьезно к этому относится. Старые иммиграционные нарушения могут быть причиной отказа на общих основаниях (нарушен public order).

Если у вас ранее отказывались визы в Нидерланды или ЕС, или депортации – IND очень серьезно к этому относится. Старые иммиграционные нарушения могут быть причиной отказа на общих основаниях (нарушен public order). Затягивание с MVV. После одобрения надо быстро получить MVV и въехать. Если вы не использовали MVV в течение срока, решение аннулируется.

После одобрения надо быстро получить MVV и въехать. Если вы не использовали MVV в течение срока, решение аннулируется. Недопонимание насчет продления. Не то чтобы отказ, но ошибка – думать, что дадут больше года. Некоторые расслабляются, а потом удивляются, что через год надо что-то новое. Планировать надо вперед: как мы за год выйдем на self-employed или найдем работу.

Не то чтобы отказ, но ошибка – думать, что дадут больше года. Некоторые расслабляются, а потом удивляются, что через год надо что-то новое. Планировать надо вперед: как мы за год выйдем на self-employed или найдем работу. Несоответствие ожиданиям фасилитатора. Бывает, фасилитатор сам может разорвать контракт, если видит, что стартапер не выполняет работу. Например, приехал и пропал. Тогда он сообщает IND, и IND может отменить ВНЖ (ведь фасилитатора нет). Так что работайте активно со своим ментором.

Если IND отказало, можно подать bezwaarschrift (возражение) в течение 4 недель, или сразу апеллировать в суд. Но лучше устранить причину (например, улучшить план, сменить фасилитатора) и подать новую заявку.

В общем, секрет успеха: сильный фасилитатор + уникальный проект + внятные деньги на год = одобрение довольно вероятно. С этими составляющими Нидерланды приветствуют стартаперов охотно. Ну и помощь компании, которая разбирается в оформлении ВНЖ стартап будет не лишней.

Франция: ВНЖ стартап (French Tech Visa – Passeport Talent)

Франция активно поддерживает технологических предпринимателей через программу French Tech Visa for Founders, которая оформляется как вид на жительство категории Passeport Talent – “création d’entreprise innovante”. Эта программа – часть инициативы French Tech, позиционирующей Францию как один из ведущих стартап-хабов Европы. Для стартаперов она привлекательна длительностью статуса (до 4 лет) и высоким престижем. Ниже подробности условий и преимуществ французского ВНЖ стартап.

Условия получения ВНЖ стартап во Франции

Чтобы получить французский Talent Passport: Entrepreneur/Innovative Business Project (формальное название статуса для стартаперов), необходимо соответствовать следующим условиям:

Нужно иметь инновационный стартап-проект, который вы намерены развивать во Франции. Проект должен предлагать новый продукт или услугу, использовать передовые технологии или новые бизнес-модели и иметь потенциал для экономического роста (создание рабочих мест, инвестиции и т.п.).

Критически важно получить официальное признание вашего проекта как инновационного от французских властей. Это достигается путем прохождения процедуры через French Tech: либо ваш стартап должен быть принят в один из партнерских инкубаторов/акселераторов French Tech, либо вы получаете письма поддержки от 2 авторитетных членов экосистемы French Tech, после чего подается заявление в министерство экономики (DRIEETS), которое выдает "Attestation de reconnaissance du caractère innovant du projet" – письмо о том, что проект инновационный.

Вы должны подтвердить наличие средств как минимум на уровне ежегодного французского минимального заработка (SMIC). С 2024 года SMIC ~€21 620 брутто в год. То есть, либо показать личные средства на счету в размере ~€20-22k, либо подтверждение финансирования вашего стартапа (например, инвестиций или гранта на сумму не ниже). Это прямо указано как требование.

В рамках French Tech Visa for Founders обычно требуется, чтобы стартап был принят в партнерский инкубатор или акселератор French Tech. Список партнеров можно найти на сайте French Tech. Либо, как альтернатива, собрать 2 письма поддержки от организаций/экспертов французской стартап-экосистемы (инвесторы, ученые, предприниматели), которые подтвердят ценность вашего проекта.

В перспективе вы должны или уже учредить французскую компанию для реализации проекта. На момент подачи заявления компания может еще не быть создана, но в плане проекта важно расписать, где и как вы ее создадите, сколько инвестируете, какой будет бизнес-модель.

В перспективе вы должны или уже учредить французскую компанию для реализации проекта. На момент подачи заявления компания может еще не быть создана, но в важно расписать, где и как вы ее создадите, сколько инвестируете, какой будет бизнес-модель. Общее соответствие Passeport Talent. То есть не иметь опасных заболеваний (требуют мед. сертификат по туберкулезу при въезде), отсутствие судимости серьезной, возраст старше 18.

То есть не иметь опасных заболеваний (требуют мед. сертификат по туберкулезу при въезде), отсутствие судимости серьезной, возраст старше 18. Цель – создание нового бизнеса во Франции. Категория “innovative business project” отличается от обычной “new business” тем, что предполагает инновационность и обычно подтверждается через French Tech. Простое намерение открыть фирму для общепита, например, сюда не подходит.

Итак, ключевым является получение “letter of acknowledgement” от Министерства экономики о том, что проект инновационный. Без него префектура не одобрит визу/ВНЖ.

Срок действия первоначального ВНЖ Франции по стартап визе

Французский Talent Passport для стартаперов выдаётся на срок до 4 лет. Обычно сразу дают максимальный срок – четырехлетний вид на жительство (carte de séjour pluriannuelle), что очень удобно и выгодно выделяет Францию (не надо ежегодно продлевать краткосрочные визы).

Детали:

Если ваш бизнес-план предполагает меньший срок, могут выдать на период проекта (например, 2 или 3 года), но практика – чаще сразу 4 года на первых.

Перед получением 4-летней карты обычно сначала вы получаете въездную долгосрочную визу VLS-TS “Passeport Talent” на 1 год, которую по приезду валидируете онлайн, а затем ближе к году меняете на саму карту на оставшиеся 3 года. Но сейчас возможно сразу дадут карту на 4 года, если все оформлено через консульство – упоминается, что если план > 1 года, можно запросить 4-year Talent permit без доп.шагов.

на 1 год, которую по приезду валидируете онлайн, а затем ближе к году меняете на саму карту на оставшиеся 3 года. Но сейчас возможно сразу дадут карту на 4 года, если все оформлено через консульство – упоминается, что если план > 1 года, можно запросить 4-year Talent permit без доп.шагов. Если планируете менее года остаться, можно взять 12-месячный VLS-TS, но стартаперам это нелогично.

С такой длительностью статуса у вас есть комфортное время развивать бизнес без постоянных продлений.

При этом:

Быстрота оформления: Процесс получения Talent Passport через French Tech Visa может занять 2-3 месяца (из-за процедуры признания проекта). Само решение о визе/ВНЖ после подачи в консульство – около 3-6 недель.

Процесс получения Talent Passport через French Tech Visa может занять 2-3 месяца (из-за процедуры признания проекта). Само решение о визе/ВНЖ после подачи в консульство – около 3-6 недель. Fast-track : France annonce Fast-track для French Tech Visa: обещают быстрое рассмотрение, личный менеджер. На практике важно, что вы попадаете под Passeport Talent – привилегированную категорию, обычно с меньшим количеством документов и более простым продлением.

: France annonce Fast-track для French Tech Visa: обещают быстрое рассмотрение, личный менеджер. На практике важно, что вы попадаете под Passeport Talent – привилегированную категорию, обычно с меньшим количеством документов и более простым продлением. Право на работу: С этим ВНЖ вы вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, заявленную в проекте. Также, будучи Talent Passport, вы можете параллельно наниматься сотрудником (как правило, TP “création d’entreprise” подразумевает самозанятость, но в законе указано, что карта “Talent” дает общее право работать по найму тоже).

Процедура подачи и сроки рассмотрения заявления на ВНЖ стартап Франции

ВНЖ стартап Франции оформляется за 5 шагов. На каждом этапе мы оказываем полное сопровождение и поддержку вплоть до получения карточки вина на жительство.

Шаг 1. Принятие в инкубатор или сбор поддержки

Начинать процесс стоит с Франции: изучите перечень French Tech Visa partner incubators. Подайте заявку в один или несколько из них. Это конкурентно: нужно убедить, что ваш стартап перспективен, иногда провести питч. Если вас приняли – замечательно, у вас будет письмо о приеме (или контракт инкубации).

Альтернативно, если путь через письма: идентифицируйте 2 влиятельных представителя французской экосистемы, готовых написать для вас letters of support. Например, руководитель исследовательской лаборатории, где ваша технология разрабатывалась, и директор VC-фонда, заинтересованного инвестировать. В письме они укажут, что проект инновационный, перспективный, и почему он принесет пользу Франции.

Шаг 2. Запрос признания инновационности

Далее необходимо пройти процедуру на специальном портале:

На сайте démarches-simplifiées (специальная страница French Tech Visa for Founders ) вы создаете аккаунт и подаете dossier : Заявление с описанием проекта, ваших данных. Прикрепляете: доказательства инкубации (или письма поддержки), бизнес-план. Возможно, CV и любые доп. материалы (pitch deck).

) вы создаете аккаунт и подаете : Рассмотрение ведет региональный орган DRIEETS Île-de-France (министерство экономики). Они смотрят на инновационность, наличие поддержки. Если все ок, через несколько недель вы получаете lettre d’attestation de reconnaissance du caractère innovant от Ministère de l’Économie.

от Ministère de l’Économie. Иногда могут позвать на звонок для уточнений. Но часто достаточно документов.

Шаг 3. Подача на визу (если вне Франции) или на вид на жительство (если уже во Франции)

Если вы за пределами Франции, идете в консульство с пакетом на Visa Long Séjour valant Titre de Séjour (VLS-TS) “Passeport Talent (création d’entreprise innovante)” : Анкета на долгосрочную национальную визу. Паспорт. 2 фото. Письмо Министерства о признании проекта инновационным (оригинал). Поддерживающие документы : копия контракта с инкубатором или письма поддержки, бизнес-план, CV. Доказательство средств : выписка из банка с ~€21k, или подтверждение финансирования (например, письмо инвестора на сумму >= SMIC). Адрес во Франции : если есть аренда жилья или письменно проживание (нужно для оформл. VLS-TS). Страховка здоровья (на первое время). Оплата визового сбора €99.

: Если вы уже во Франции (например, по студенческой визе или работе) и хотите сменить статус, подаете в префектуру на месте за 2-3 месяца до истечения текущего статуса: Похожий набор: lettre ministère, preuves de ressources, etc, plus proof of current legal stay.



Шаг 4. Получение визы и въезд

Консульство после проверки (это больше формальность, ключевое решение – уже у министерства экономики) выдает вам VLS-TS Talent Passport наклейку в паспорт на 1 год. С ней вы едете во Францию.

Шаг 5. Валидация визы и оформление резиденции

После приезда у вас 3 месяца, чтобы:

Онлайн на сайте ANEF или OFII валидировать VLS-TS, заплатить налог OFII (€200).

Записаться в префектуру (или предварительно онлайн) для обмена на 4-летнюю карту . В Париже много дел делают по почте.

. В Париже много дел делают по почте. На встречу взять: паспорт с визой, подтверждение онлайн-валидации, адрес (justificatif de domicile), опять письмо Министерства, доказательства продолжения проекта (договор инкубации, etc.), и марка fiscale €225 (госпошлина).

Вам через 1-2 месяца изготовят карту Passeport Talent 4 ans.

Процедура признания инновационности ~3-4 недели, виза ~2-4 недели. Итого от начала до въезда 2 месяца при хорошем раскладе.

Fr. Tech Visa позиционируется как быстрый трек – действительно, он избавляет от проверки трудового рынка и прочего.

Финансовые и юридические требования к стартапу и заявителю

Минимум SMIC годовой – €21 620 (на 2024). Способы подтвердить:

Выписка из вашего счета.

Письмо от инвестора или банка об открытой кредитной линии.

Если у вас уже есть французская компания, на ее счету лежит >= этой суммы, и вы можете платить себе зарплату >= SMIC.

Партнер-инкубатор иногда предоставляет стипендию – можно включить договор с суммой.

Для продления (после 4 лет) обычно надо иметь устойчивый доход (например, уже получать > SMIC как зарплату от своего стартапа).

Юридические требования:

Тип ВНЖ. Carte de séjour Passeport Talent – “projet économique innovant”. Это подкатегория Passeport Talent, дающая широкие права.

Carte de séjour Passeport Talent – "projet économique innovant". Это подкатегория Passeport Talent, дающая широкие права.

Через 4 года, при продлении, вам нужно показать, что проект реализуется: "justifier la réalité et le sérieux de son projet". Т.е. представить отчет о прогрессе, достигнутых целях, планах. Если ничего не сделано, продление могут не дать.

Обязательно в ходе действия ВНЖ вы должны зарегистрировать фирму (статус auto-entrepreneur тут не подойдет, нужно создать предприятие). Чаще это SAS или SASU (аналог корпорации) или SARL (LLC). При продлении попросят KBis (регистрацию) и preuve d’activité (что компания ведет деятельность: счета, налоговые декларации). Инвестиции. Сам талант-паспорт не требует вложить фиксированную сумму (в отличие от обычного “business creation” паспорта, где минимум €30k). Но ваш проект может предполагать определенные инвестиции от вас. Если вы обещали в плане вложить €X собственных средств – нужно это выполнить.

Сам талант-паспорт не требует вложить фиксированную сумму (в отличие от обычного “business creation” паспорта, где минимум €30k). Но ваш проект может предполагать определенные инвестиции от вас. Если вы обещали в плане вложить €X собственных средств – нужно это выполнить. Социальные взносы. Как предприниматель, вы обязаны встать на учет Urssaf et al, платить соцстрах. Убедитесь, что все легально: платить налоги, подавать декларации. При продлении спросят, не было ли нарушений (хотя 4 года – большой срок, можно исправить).

Как предприниматель, вы обязаны встать на учет Urssaf et al, платить соцстрах. Убедитесь, что все легально: платить налоги, подавать декларации. При продлении спросят, не было ли нарушений (хотя 4 года – большой срок, можно исправить). Family regrouping. Семья может получить Passeport Talent – Famille параллельно (рассмотрим).

Семья может получить Passeport Talent – Famille параллельно (рассмотрим). Changement de statut. Если вы во Франции на другой визе (студент/рабочий), переход на Passeport Talent Innovant возможен, но нужно пройти ту же процедуру (инкубатор, письмо, etc).

Если вы во Франции на другой визе (студент/рабочий), переход на Passeport Talent Innovant возможен, но нужно пройти ту же процедуру (инкубатор, письмо, etc). Cause de refus. Чаще всего – не получили письмо инновационности или не хватает денег. Но если есть lettre + €22k, маловероятно отказ.

Документы на ВНЖ стартап Франции

Сводный перечень документов для French Tech Visa (основного заявителя):

Досье для признания проекта : Заполненная онлайн-форма на démarches-simplifiées (с описанием проекта). Deux lettres de recommandation ou attestation d’admission incubateur (2 письма поддержки или письмо о приеме в инкубатор). Business plan détaillé (in French or English) – лучше на англ. 15-30 стр: описание инновации, marché visé, stratégie, plan financier. CV du porteur de projet . (Optionnel) Tout doc. prouvant caractère innovant: brevets, publications, etc.

: Для визы в консульство : Formulaire de demande de visa long séjour (tick Passeport Talent – création d’entreprise innovante). Photo, passeport. Lettre d’attestation du Ministère de l’Économie (original). Preuve de ressources : relevés bancaires, attestation de fonds (>=21 621 € sur 12 mois). Diplômes (не обязательно, но можно приложить высший полученный диплом – иногда просят). Justificatif d’état civil : extrait d’acte de naissance + traduction. Casier judiciaire du pays d’origine (справка о несудимости) + перевод. Justificatif de domicile en France : договор аренды, приглашение или hôtel booking. Assurance maladie : приватная страховка минимум на первые месяцы (до вступления в французскую Assurance Maladie). Frais de dossier 99€ (оплата в консульстве).

: Для префектуры (après arrivée) : Passport + visa, Confirmation OFII validation, Formulaire demande de carte de séjour , Attestation de non polygamie (if applicable), Attestation sur l’honneur de n’avoir pas d’autres titres de séjour en UE , Justificatif de domicile en France (récente) , Timbr fiscal 225€ (либо оплачивается онлайн). Bonus: Иногда префектуры просят business plan копию, но по идее письмо минэкономики уже у них.

:

Условия продления ВНЖ Франции по стартап визе

ВНЖ стартап Франции оформляется на 4 года, чтобы продлить Passeport Talent еще на 4 года, нужно подать:

Декларацию о продолжении проекта: изложить, что сделано (état d’avancement), что осталось сделать и почему нужно продление.

изложить, что сделано (état d’avancement), что осталось сделать и почему нужно продление. Preuves de moyens : по-прежнему доход >= SMIC. Желательно, чтобы уже компания платила вам salaire >= SMIC, или были дивиденды/больничные запасы.

: по-прежнему доход >= SMIC. Желательно, чтобы уже компания платила вам salaire >= SMIC, или были дивиденды/больничные запасы. Preuves d’activité réelle: Kbis (регистрация предприятия), comptes annuels (фин. отчеты, даже если petit bilan).

Kbis (регистрация предприятия), comptes annuels (фин. отчеты, даже если petit bilan). Attestation d’impôts et URSSAF : что вы платили налоги и соцвзносы (не обязательно, но могут спросить если были задержки).

: что вы платили налоги и соцвзносы (не обязательно, но могут спросить если были задержки). Отсутствие серьезных изменений: Если проект кардинально сменил суть, возможно, придется снова подтверждать инновационность. Обычно продлевают если вы продолжаете в том же направлении.

Если проект кардинально сменил суть, возможно, придется снова подтверждать инновационность. Обычно продлевают если вы продолжаете в том же направлении. Если за 4 года вы достигли успеха (проект воплощен) – можно продлить один раз, а потом переходить на résident (или гражданство).

Путь к ПМЖ и гражданству Франции

Постоянное проживание (Carte de résident) во Франции можно запросить после 5 лет регулярного пребывания. Passeport Talent – хорошая основа: он continuous permit.

Требования:

5 лет без длительных перерывов (выезд >6 мес подряд или >10 мес суммарно за 5 лет может сбросить счетчик).

Стабильные средства (обычно спросит 3 последние avis d’imposition – налоговые уведомления).

Минимальная интеграция (нет формального экзамена, но префект может провести интервью на французском, ожидая уровень A2).

Отсутствие нарушений закона.

Таким образом, через 5 лет на статусе стартапера + (возможно) +1 год продления вы можете получить Carte de résident de 10 ans.

Гражданство Франции можно просить после 5 лет проживания (включая на временных статусах). Впрочем, стандартно:

5 лет законного проживания,

Уровень французского B1 ,

, Знать культуру/историю (экзамен или интервью),

Быть экономически интегрированным (иметь доход или перспективы).

Процесс ~2 года рассмотрения.

Если примут 8 лет, придется ждать 8. В любом случае, двойное гражданство Франция разрешает, так что можно сохранить свой паспорт.

Дополнительные преимущества программы

Французский ВНЖ стартап несет массу плюсов:

Длительность статуса. Сразу до 4 лет проживания – рекорд среди стартап-виз. Это обеспечивает стабильность и фокус на бизнесе, а не на бюрократии продлений.

Сразу до 4 лет проживания – рекорд среди стартап-виз. Это обеспечивает стабильность и фокус на бизнесе, а не на бюрократии продлений. French Tech Ecosystem. Получая French Tech Visa, вы становитесь частью La French Tech – сети стартапов Франции. Это доступ к ресурсам: French Tech Central (в Station F – крупнейшем кампусе стартапов), мероприятия French Tech, менторы. Государство выделяет финансирование стартапам: Bpifrance (банк развития) дает гранты (Concours d’innovation, AI challenge), кредиты. Есть налоговые кредиты CIR (возврат 30% расходов R&D).

Получая French Tech Visa, вы становитесь частью – сети стартапов Франции. Это доступ к ресурсам: (в Station F – крупнейшем кампусе стартапов), мероприятия French Tech, менторы. Государство выделяет финансирование стартапам: Bpifrance (банк развития) дает гранты (Concours d’innovation, AI challenge), кредиты. Есть налоговые кредиты (возврат 30% расходов R&D). Престиж и visibilty. Франция – 2-я экономика ЕС, Paris – крупнейший стартап-хаб континентальной Европы (Station F, lots of VCs). Быть «French Tech» стартапом – это марка качества, легче привлекать инвестиции. К тому же, French Tech Visa часто освещается – PR бонус.

Франция – 2-я экономика ЕС, Paris – крупнейший стартап-хаб континентальной Европы (Station F, lots of VCs). Быть «French Tech» стартапом – это марка качества, легче привлекать инвестиции. К тому же, French Tech Visa часто освещается – PR бонус. Без инвестиций сразу. В отличие от иных маршрутов (виза инвестора), тут не требуют определенную сумму капиталовложения – ориентир только SMIC для жизни. Это делает вход доступным талантливым, но не богатым фаундерам.

В отличие от иных маршрутов (виза инвестора), тут не требуют определенную сумму капиталовложения – ориентир только SMIC для жизни. Это делает вход доступным талантливым, но не богатым фаундерам. Семейные бенефиты. Семья получит carte de séjour «Talent – Famille» тоже до 4 лет, с правом на работу. Дети – бесплатное образование, вся соцзащита. О семье – следующий пункт подробно.

Семья получит carte de séjour «Talent – Famille» тоже до 4 лет, с правом на работу. Дети – бесплатное образование, вся соцзащита. О семье – следующий пункт подробно. Социальная система Франции. Одна из наиболее щедрых. Через 3 месяца проживания вы обычно получаете droits на госмедицину (CPAM). Медицина очень доступная. Для детей есть пособия CAF. Если стартап не сразу генерирует доход, можно найти подработку – Passeport Talent разрешает (в отличие от некоторых виз с ограничением).

Одна из наиболее щедрых. Через 3 месяца проживания вы обычно получаете droits на госмедицину (CPAM). Медицина очень доступная. Для детей есть пособия CAF. Если стартап не сразу генерирует доход, можно найти подработку – Passeport Talent разрешает (в отличие от некоторых виз с ограничением). Рынок и локация. Франция = 67 млн население, высокоплатежеспособное. Отсюда легко расширяться по Европе. Географически – центр ЕС, транспорт (CDG – 2-й аэропорт Европы).

Франция = 67 млн население, высокоплатежеспособное. Отсюда легко расширяться по Европе. Географически – центр ЕС, транспорт (CDG – 2-й аэропорт Европы). Приоритетное обслуживание. Passeport Talent заявки рассматривают быстрее обычных: префектуры и консульства имеют инструкции ускорять. Нет требования делать трудовой контракт, получать разрешение Direccte – все streamlined.

Passeport Talent заявки рассматривают быстрее обычных: префектуры и консульства имеют инструкции ускорять. Нет требования делать трудовой контракт, получать разрешение Direccte – все streamlined. Tax breaks pour startups. Для юрлица-стартапа – налоговые кредиты на R&D (CIR 30%), на инновации (CII). Для сотрудников стартапов – облегчен режим на Stock Options (BSPCE). Налог на прибыль обычно 25%, но небольшие прибыли облагают 15% до 42k€, etc.

Для юрлица-стартапа – налоговые кредиты на R&D (CIR 30%), на инновации (CII). Для сотрудников стартапов – облегчен режим на Stock Options (BSPCE). Налог на прибыль обычно 25%, но небольшие прибыли облагают 15% до 42k€, etc. Возможность missions publique. French Tech Ticket (раньше программа), French Tech Tremplin (для underrepresented founders) – вы как visa holder eligible.

French Tech Ticket (раньше программа), French Tech Tremplin (для underrepresented founders) – вы как visa holder eligible. Quality of life. Франция – это также великолепная культура, кухня, медицина, 5 недель отпуска в году (когда наймете команду – им положено). Для стартапера, возможно, это не на первом плане, но для семьи – важно.

Франция – это также великолепная культура, кухня, медицина, 5 недель отпуска в году (когда наймете команду – им положено). Для стартапера, возможно, это не на первом плане, но для семьи – важно. Permanent status facilement. Отработав 5 лет, можно взять 10-летнюю карту, больше никаких хлопот, а через 5-8 лет – гражданство ЕС.

Можно ли перевезти семью во Францию по стартап визе?

Accompagnement familial – неотъемлемая часть Talent Passport. Ваш супруг/супруга и дети получают Passeport Talent (Famille) на тот же срок, что и ваша карта.

Особенности:

Одновременная подача. Можно включить семью прямо в заявление на визу. Консульства даже рекомендуют это: у каждого свой пакет, но подаются вместе, решение идет комплектом.

Можно включить семью прямо в заявление на визу. Консульства даже рекомендуют это: у каждого свой пакет, но подаются вместе, решение идет комплектом. Документы для семьи: Свидетельство о браке (extrait d’acte de mariage) с апостилем, перевод на фр. Свидетельства о рождении детей (actes de naissance) с апостилями+переводами. Справки о несудимости для супруга. Паспорта, фото. Финансы: основное требование уже учтено в главном заявителе (21k covers family, часто не требуют доп. сумм). Но на практике лучше показать чуть больше, если много детей. Брак не должен быть фиктивным: могут быть особенно скрупулезны, если недавно заключен.

Carte de séjour «Passeport Talent — Famille» (член семьи). Разрешает любой вид работы. То есть супруг может наниматься на работу без procédure d'autorisation (свободный доступ к рынку). Может и бизнес начать, хоть сам Talent Passport. Также имеет полный доступ к соцстраху, CAF etc.

Carte de séjour «Passeport Talent — Famille» (член семьи). . То есть супруг может наниматься на работу без procédure d’autorisation (свободный доступ к рынку). Может и бизнес начать, хоть сам Talent Passport. Также имеет полный доступ к соцстраху, CAF etc. Образование детей. Дети резидентов учатся в государственных школах бесплатно. До 16 лет – обязательно. Есть школы с программами на английском (section internationale) в крупных городах, но основной язык обучения – французский. В начальной школе предусмотрены программы интеграции иностранцев (CLIN/CLIN classes pour non francophones). Через год-два дети обычно свободно говорят по-французски.

Дети резидентов учатся в государственных школах бесплатно. До 16 лет – обязательно. Есть школы с программами на английском (section internationale) в крупных городах, но основной язык обучения – французский. В начальной школе предусмотрены программы интеграции иностранцев (CLIN/CLIN classes pour non francophones). Через год-два дети обычно свободно говорят по-французски. Дошкольники. Maternelle (детский сад) с 3 лет – бесплатный (часть системы образования). До 3 – ясельки (crèche) – трудно попасть, но есть частные (недешевые).

Maternelle (детский сад) с 3 лет – бесплатный (часть системы образования). До 3 – ясельки (crèche) – трудно попасть, но есть частные (недешевые). Медицина. Семья включается в вашу Assurance Maladie, либо супруг может получать через свою работу. Дети – бесплатно страхуются. Качество отличное, хотя знать язык желательно для общения с врачами.

Семья включается в вашу Assurance Maladie, либо супруг может получать через свою работу. Дети – бесплатно страхуются. Качество отличное, хотя знать язык желательно для общения с врачами. Integraion. Для супруги и детей есть бесплатные курсы французского (по программе OFII integration). С детьми легко – школа научит. Супругам – выучить хотя бы A2-B1 желательно, иначе сложновато с соц. жизнью, но в больших городах люди по-английски часто говорят.

Для супруги и детей есть бесплатные курсы французского (по программе OFII integration). С детьми легко – школа научит. Супругам – выучить хотя бы A2-B1 желательно, иначе сложновато с соц. жизнью, но в больших городах люди по-английски часто говорят. Жизнь во Франции. Семья наслаждается высоким уровнем жизни: культура (музеи, парки), социальная поддержка (декреты, childcare subsidy, allocations familiales – после 2 детей), и 35-часовая рабочая неделя (если супруг работает, у него довольно много свободного времени для семьи).

Семья наслаждается высоким уровнем жизни: культура (музеи, парки), социальная поддержка (декреты, childcare subsidy, allocations familiales – после 2 детей), и 35-часовая рабочая неделя (если супруг работает, у него довольно много свободного времени для семьи). ПМЖ/гражданство для семьи. Они получат тоже ПМЖ после 5 лет и могут натурализоваться вместе с вами (дети даже быстрее могут стать гражданами: рождённые во Франции – по рождению, приехавшие – через 5 лет обучения во французской школе).

Они получат тоже ПМЖ после 5 лет и могут натурализоваться вместе с вами (дети даже быстрее могут стать гражданами: рождённые во Франции – по рождению, приехавшие – через 5 лет обучения во французской школе). Important. Семья должна сдать с вами exam de français (для гражданства, ПМЖ нет обяз.), и быть в стране.

Семья должна сдать с вами exam de français (для гражданства, ПМЖ нет обяз.), и быть в стране. На что обратить внимание. Франция – бюрократия: оформлять, например, carte vitale (мед.карточка) на семью – долго. Нужно терпение. Но French Tech в регионах иногда помогают менторы по административным вопросам.

Частые причины отказов и ошибки заявителей

Французская программа достаточно строгая отбором, но если получено письмо о инновационности – отказов почти не бывает. Тем не менее:

Не получено письмо Минэкономики. Основной «фильтр» – на этапе DRIEETS. Если вы не убедили incubator или не предоставили сильных письм поддержки – можно не получить attestation. Без него консульство или префектура просто не рассматривают. Ошибка – подать недоработанный бизнес-план или не соответствовать French Tech требованиям. Решение: тщательно готовить заявку на French Tech, задействовать connections, возможно пройти программу типа French Tech Tremplin.

Основной «фильтр» – на этапе DRIEETS. Если вы не убедили incubator или не предоставили сильных письм поддержки – можно не получить attestation. Без него консульство или префектура просто не рассматривают. Ошибка – подать недоработанный бизнес-план или не соответствовать French Tech требованиям. Решение: тщательно готовить заявку на French Tech, задействовать connections, возможно пройти программу типа French Tech Tremplin. Недостаточно финансов. Если вы показали, скажем, только €10k на счету на семью – могут запросить доп. гарантии или отказать. Решение – собрать нужную сумму или получить письмо инвестора.

Если вы показали, скажем, только €10k на счету на семью – могут запросить доп. гарантии или отказать. Решение – собрать нужную сумму или получить письмо инвестора. Документы неправильно оформлены. Франция бюрократична: отсутствие апостиля, не тот формат перевода – повод задержки или отказа. Проверьте, чтобы акты были свежими (<3 мес) и переведены присяжным переводчиком.

Франция бюрократична: отсутствие апостиля, не тот формат перевода – повод задержки или отказа. Проверьте, чтобы акты были свежими (<3 мес) и переведены присяжным переводчиком. Несоответствие заявленному плану. На продление могут отказать, если вы абсолютно ничего не сделали (например, проект забросили). Или если деньги исчезли: например, вы обещали инвестировать €50k, а не вложили. Префектура может отказать в продлении по недостатку серьёзности.

На продление могут отказать, если вы абсолютно ничего не сделали (например, проект забросили). Или если деньги исчезли: например, вы обещали инвестировать €50k, а не вложили. Префектура может отказать в продлении по недостатку серьёзности. Языковой фактор. Для визы не требуют знать французский, но на продлении/ПМЖ будет нужно как-то общаться. Не ошибка, но лучше учить язык параллельно.

Для визы не требуют знать французский, но на продлении/ПМЖ будет нужно как-то общаться. Не ошибка, но лучше учить язык параллельно. Семейные нюансы. Если брак свежий и супруг практически не знает французского и нет общего языка общения – может заподозрить фиктивность. Бывает редко, но possible, тогда потребуют дополнительные доказательства (фото, совместные счета).

Если брак свежий и супруг практически не знает французского и нет общего языка общения – может заподозрить фиктивность. Бывает редко, но possible, тогда потребуют дополнительные доказательства (фото, совместные счета). Слишком долгая процедура -> потеря интереса. Если вы затянули с подачей, инкубатор может потерять слот или проект перестанет быть актуальным. Важно действовать поэтапно, но не слишком растягивать. French Tech письмо действительно ~до 1 года, лучше использовать быстро.

Если вы затянули с подачей, инкубатор может потерять слот или проект перестанет быть актуальным. Важно действовать поэтапно, но не слишком растягивать. French Tech письмо действительно ~до 1 года, лучше использовать быстро. Visa vs titre de séjour confusion. Многие путают: после визы надо ещё оформить карту. Если забыть валидировать онлайн VLS-TS в 3 мес – будете вне статуса. Следите за этими этапами.

Если консульство отказало, можно подать recours gracieux (апелляция в посольство) или recours contentieux (судебный). С Visa Talent редко отказывают без причины – скорее вернут на доработку, если чего-то не хватает.

В итоге, французский ВНЖ стартап – один из самых привлекательных, но и требует больше всего подготовки и достижений ещё до переезда (вы должны понравиться экосистеме). Успех программы заметен: тысячи стартаперов приезжают по French Tech Visa, и Франция сейчас лидер ЕС по привлечению иностранных фаундеров.

Сравнительная таблица программ ВНЖ стартап в Европе

Параметр Финляндия (Startup Permit) Испания (Visado Emprendedor) Латвия (Startup Visa) Нидерланды (Startup Visa) Франция (French Tech Visa) Срок первичного ВНЖ стартап До 2 лет (обычно 2), продление на 2-4 года 3 года (сразу) (через консульство виза 1 год + резиденция 2 года) До 3 лет, но карта ежегодно обновляется (1+1+1) 1 год (не продлевается) До 4 лет (виза 1 год + карта на 3 года) Команда / сооснователи Мин. 2 основателя; соло не допускается Можно 1; команда приветствуется (каждый заявляет проект) До 5 основателей на один стартап (можно командой) До 3 основателей (каждому свой фасилитатор; официально нет лимита, но фактически <3) Можно несколько, но каждый через свой прием в инкубатор (или писем); неформально – 1 главный заявитель Инновационность проекта Требуется значимая инновация, глобальный потенциал (не локальный бизнес) Требуется инновационный или экономически интересный проект (в ENISA отчете) Требуется технологическая, легко масштабируемая идея; комиссия LIAA оценивает Требуется новый для NL продукт/технология (RVO оценивает) Требуется инновационный стартап-проект, признанный Ministère (через French Tech) Предварительная оценка проекта Обязательное одобрение Business Finland (Eligibility) перед подачей Обязательный отчёт ENISA (оценка инновации) перед визой Оценка LIAA опциональна (рекомендуют отправить описание на проверку); решение принимает OCMA Обязателен фасилитатор (акселератор), он же проверяет проект; RVO затем оценивает план Обязательное письмо Минэкономики (через инкубатор или 2 письма поддержки) Финансовые требования личные ~€14 000/год (мин €1 210/мес); надо показать на счету (для 2 лет – €28k) 100% IPREM = ~€7 200/год (+50% IPREM на каждого члена семьи) €5 160/год (€430/мес); на счете (за семью больше) Суфф. средства ~€15 000/год (не фиксировано; подтверждает банк или фасилитатор) SMIC годовой ~€21 600; показать сбережения или финансирование Юр. оформление компании Можно до въезда не создавать; после получения ВНЖ – в 3 мес зарегистрировать Oy (≥60% у команды) Можно до или после въезда; рекомендуется в 1-й год зарегистрировать S.L. (нет формального срока) В 3 мес после ВНЖ стать членом правления новой SIA (компания <1 года) Не требуется до въезда; после – зарегистрировать BV (желательно в течение года) Не требуется до; после – зарегистрировать société française (SAS, SARL etc.) до продления (проект должен реализовываться) Особые требования/условия Мин. 2 фаундера, ≥60% долей у команды, фулл-тайм в стартапе; нельзя ресторан/консалтинг простой; поддержка BusinessFinland но нет инвестиций гос Отчет ENISA обязателен; вложения не требуются; через 3+2 года → long-term рез. Через 6 мес – €30k инвестиций VC, через 18 мес – €60k; иначе – комиссионный пересмотр (прогресс-репорт); 0% НДФЛ 3 года (льгота) Наличие фасилитатора (наставника) – обяз. контракт; макс 1 год, не продляется; после – перейти на self-employed; нельзя продлить напрямую Прием в аккредит. инкубатор или 2 реком. письма; обяз. письмо Минэкон о инновации; длительный (4 года) статус Passeport Talent; нужно поддерживать проект реальным ПМЖ и гражданство ПМЖ после 4 лет проживания (тип A); гражданство после 8 лет (с 2024) + финский B1 ПМЖ после 5 лет; гражданство обычно 10 лет (для non-ибероамери) + исп. A2/CCSE ПМЖ после 5 лет (A2 латышский); гражданство 10 лет (5 лет ПМЖ) + латышский B2/C1 ПМЖ после 5 лет; гражданство после 5 лет (натурализ., B1 нидерл., отказаться от др. гр-ва) ПМЖ (10-лет. резидент) после 5 лет; гражданство обычно после 5 лет (B1 фр., интеграция)

Примечания:

Все программы допускают привоз семьи (супруг получает право работы, дети – школу). Отличия: Нидерланды и Франция дают супругам полное право на работу; Испания/Латвия/Финляндия также позволяют, но отдельные процедуры (в Испании сразу разрешение на работу семье).

(супруг получает право работы, дети – школу). Отличия: Нидерланды и Франция дают супругам полное право на работу; Испания/Латвия/Финляндия также позволяют, но отдельные процедуры (в Испании сразу разрешение на работу семье). Причины отказов обычно связаны с недостаточной инновационностью или финансами: Финляндия – отсутствие BusinessFinland одобрения; Испания – непройденный отчет ENISA или банальный бизнес; Латвия – не привлечены инвестиции в срок; Нидерланды – нет фасилитатора или слабый план; Франция – не получено письмо French Tech.

обычно связаны с недостаточной инновационностью или финансами: Финляндия – отсутствие BusinessFinland одобрения; Испания – непройденный отчет ENISA или банальный бизнес; Латвия – не привлечены инвестиции в срок; Нидерланды – нет фасилитатора или слабый план; Франция – не получено письмо French Tech. Налоговые льготы: особые в Латвии (0% НДФЛ), Франция – кредиты R&D, Испания – сниженный 15% налог на прибыль, Финляндия/Нидерланды прямых «стартап-налогов» нет, но NL дает скидки по R&D payroll (WBSO).

FAQ – Популярные вопросы о получении ВНЖ стартап в Европе

Вопрос 1. Что такое «ВНЖ стартап» и чем он отличается от обычного вида на жительство предпринимателя?



Ответ: ВНЖ стартап – это специальный вид на жительство, предназначенный для учредителей инновационных стартап-проектов. В отличие от обычного ВНЖ для бизнеса, который часто требует крупные инвестиции или создание определенного числа рабочих мест, стартап-виза ориентируется на инновационность и потенциал роста проекта. Например, по стартап-визе обычно не нужно сразу вкладывать большие суммы (как в «золотой визе» инвестора) – важнее показать уникальную идею и план развития. Многие страны (Франция, Нидерланды, Финляндия и др.) облегчают условия получения ВНЖ стартап: предлагают длительный срок пребывания, менторскую поддержку, налоговые льготы и пропускают бюрократические этапы вроде доказательства отсутствия местных кандидатов на работу. Таким образом, ВНЖ стартап – это более быстрый и «дружелюбный» путь релокации для талантливых предпринимателей, сфокусированный на технологических инновациях.

Вопрос 2. Нужно ли уже иметь зарегистрированную компанию, чтобы податься на ВНЖ стартап?



Ответ: Нет, на этапе подачи это не всегда обязательно – достаточно бизнес-плана и подтверждения поддержки (например, от инкубатора или инвесторов). Однако после переезда почти во всех странах потребуется зарегистрировать новую компанию. Например, в Латвии компанию нужно создать в течение 3 месяцев после получения ВНЖ, в Финляндии – тоже за первые месяцы работы стартапа. В Нидерландах и Испании можно зарегистрировать фирму уже находясь в стране по визе (до подачи не требуется), но к моменту продления/отчета компания должна работать. Во Франции при подаче достаточно проекта и письма от French Tech – юрлицо можно оформить по приезду (но в бизнес-плане должно быть расписано, какую фирму вы создадите). Таким образом, иметь готовую компанию на старте не обязательно, но нужно быть готовым оперативно зарегистрировать предприятие в стране назначения и стать его директором, как только вы получили вид на жительство.

Вопрос 3. Обязательно ли привлекать инвестора для стартап-визы? Что, если у меня пока нет инвестиций?



Ответ: Не везде обязательно. В некоторых странах инвестор не нужен на начальном этапе – достаточно собственных средств для проживания и убедительного проекта. Например, Финляндия, Нидерланды, Франция не требуют наличия инвестора при подаче, а ориентируются на идею и план. Испания также не обязывает иметь инвестиции – важен «отчет о проекте» от ENISA. Латвия – особый случай: там в течение года после въезда стартап должен привлечь €30k инвестиций от фонда или ангела, либо показать значительный прогресс (иначе продление под вопросом). В большинстве случаев государства понимают, что стартап может быть на ранней стадии и не ставят обязательным условием привлеченный капитал при въезде. Однако приветствуется, если на момент подачи у вас есть хотя бы договоренности с инвесторами или участие в акселераторе (это повышает шансы). В итоге: инвестиции не обязательны для получения ВНЖ стартап, но в процессе развития проекта вам всё равно придется искать финансирование – и некоторые программы (Латвия) устанавливают конкретные цели по инвесторам на первый год.

Вопрос 4. Могу ли я использовать стартап-визу, если мой бизнес не IT/технологический, а, скажем, креативная индустрия или инновация в сельском хозяйстве?



Ответ: Да, стартап-визы не ограничены только IT. Главное – инновационный характер. Это может быть и креативный стартап (например, платформа для искусства с новой моделью), и агротех (новый способ вертикального земледелия), и биотехнологии, и финтех – любая отрасль, где есть новизна. В каждой стране критерий инновации трактуется широко: например, во Франции рассматривают даже социальные инновации, если проект масштабируем и технологичен. Во Финляндии прямо исключают только традиционные бизнесы без конкурентного преимущества (рестораны, консалтинг), но любые инновации – приветствуются. Испания признает проект «особого интереса», что может включать и инновации в сельхоз или образовании, если обоснована ценность. Так что если ваш проект – не классический IT, но вы внедряете новую технологию или метод, стартап-виза вполне применима. Важно подчеркнуть в заявке инновационные аспекты и потенциал быстрого роста, чтобы комиссия поняла, что это именно стартап, а не традиционный бизнес.

Вопрос 5. Нужно ли знать местный язык для получения ВНЖ стартап?



Ответ: Для получения – нет, языковых экзаменов при выдаче стартап-визы не требуют. Все программы допускают подачу документов на английском (а зачастую и весь процесс коммуникации – на английском). Например, Финляндия проводит оценку Business Finland на англ., Нидерланды – все документы на англ. RVO принимает, Франция даже допускает бизнес-план на английском (хотя интервью могут быть частично на французском, если вы его знаете). Однако знание языка облегчит жизнь после переезда. При продлении или получении ПМЖ в некоторых странах требуется базовый язык: напр., латышский A2 для латвийского ПМЖ, французский A2 для карты résident, голландский A2 для ПМЖ. Но до этого несколько лет – есть время выучить. В бизнес-деятельности многие экосистемы международны: в Амстердаме, Берлине, Париже широко говорят по-английски в стартап-среде. В повседневной жизни для интеграции стоит изучать язык страны, но для самой визы стартап знание языка не является обязательным условием.

Вопрос 6. Можно ли одновременно подать заявки на ВНЖ стартап в нескольких странах и выбрать лучшую?



Ответ: Технически никто не запрещает попытать счастья параллельно, но практически это сложно и не рекомендуется. Каждая заявка требует серьезной подготовки и обычно уникальных обязательств. Например, вам нужно быть принятым в инкубатор во Франции и одновременно найти фасилитатора в Нидерландах – это уже конфликт по времени и усилиям. Также, при подаче вы обычно декларируете намерение именно в этой стране реализовать проект. Если вдруг два государства одобрят, придется отказаться от одной визы – двойного ВНЖ в разных странах ЕС иметь нельзя. К тому же, сам проект – как вы разделите его между странами? Лучше провести свой ресерч заранее: оценить, где для вашего стартапа лучшие условия (рынок, инвесторы, экосистема) и сосредоточиться на одной цели. Исключение – если первая страна отказала, можете пробовать в другой. Но параллельно – нежелательно, это может вызвать вопросы о вашей серьезности на интервью. Куда более продуктивно – выбрать оптимальную юрисдикцию и вложить силы в одну сильную заявку, чем распыляться. Поэтому ответ: теоретически возможно, но практически стоит выбрать одну страну для иммиграции со стартапом.

Вопрос 7. Что происходит, если стартап провалился? Можно ли сохранить ВНЖ или перейти на другой статус?



Ответ: Если, несмотря на усилия, стартап не взлетел (не получил финансирование, не вышел на рынок), у вас есть несколько вариантов:

Продление при прогрессе: В некоторых странах (Латвия, Финляндия) возможно продление, если вы покажете, что работали, но нужно больше времени – может быть еще шанс. Но часто стартап-виза не продлевается (Нидерланды) или продлевается один раз (Финляндия, Франция) при явном прогрессе.

В некоторых странах (Латвия, Финляндия) возможно продление, если вы покажете, что работали, но нужно больше времени – может быть еще шанс. Но часто стартап-виза не продлевается (Нидерланды) или продлевается один раз (Финляндия, Франция) при явном прогрессе. Смена статуса: Вы можете попытаться изменить цель пребывания. Например, найти работу по найму – тогда переходите на рабочий ВНЖ . Многие стартаперы так делают: за время работы над проектом они знакомятся с индустрией и получают предложение от местной компании. Государства обычно не против: в той же Франции или Нидерландах смена статуса на salarié (наемный) вполне стандартна (конечно, нужно соответствовать условиям зарплаты и т.д.).

Вы можете попытаться изменить цель пребывания. Например, найти работу по найму – тогда переходите на . Многие стартаперы так делают: за время работы над проектом они знакомятся с индустрией и получают предложение от местной компании. Государства обычно не против: в той же Франции или Нидерландах смена статуса на salarié (наемный) вполне стандартна (конечно, нужно соответствовать условиям зарплаты и т.д.). Учеба или другое предпринимательство: Можно поступить в местный университет (ВНЖ студента) – если видите смысл. Или, если проект провалился, но у вас появилась новая идея – можно попробовать снова податься на стартап-визу, но уже с новой концепцией (некоторые страны позволяют повторно, хотя оценивать будут тщательнее).

Можно поступить в местный университет (ВНЖ студента) – если видите смысл. Или, если проект провалился, но у вас появилась новая идея – можно попробовать снова податься на стартап-визу, но уже с новой концепцией (некоторые страны позволяют повторно, хотя оценивать будут тщательнее). Возврат домой: Крайний вариант – если не удалось зацепиться, по окончании срока ВНЖ вы должны покинуть страну. Но обычно стартаперы к тому времени обзаводятся полезными связями и находят пути остаться, пусть и не с первоначальным проектом.

Крайний вариант – если не удалось зацепиться, по окончании срока ВНЖ вы должны покинуть страну. Но обычно стартаперы к тому времени обзаводятся полезными связями и находят пути остаться, пусть и не с первоначальным проектом. Иммиграция через семью: Если вы успели, например, вступить в брак с гражданином страны или иным образом – можно получить ВНЖ по семье, не зависимый от стартапа.

В целом, страны хотят, чтобы вы стали частью их экономики, поэтому не стремятся вас выгнать при первом провале. Важно не нарушать закон и пытаться найти альтернативы. Например, Нидерланды: год прошел, стартап не выгорел – но вы нашли работу devops-инженером, получаете Highly Skilled Migrant визу и остаетесь легально. Или Финляндия: стартап не привлечет инвестиции – но если у вас есть другие проекты или работа, можно сменить статус на предпринимателя без льготной программы.

Вывод: провал стартапа не означает автоматической депортации. Главное – сразу пообщаться с миграционными властями, какие есть опции, и не оставаться в стране нелегально. Многие программы гибкие: ваша цель – либо перезапустить новый стартап, либо перейти на другой вид деятельности в стране.

Вопрос 8. Как быстро можно получить ПМЖ/гражданство, имея ВНЖ стартап?



Ответ: Сроки получения ПМЖ (постоянного вида на жительство) и гражданства зависят от законодательства конкретной страны, но стартап-виза обычно учитывается как легальное проживание.

ПМЖ: В большинстве стран ЕС стандарт – 5 лет непрерывного проживания . Например, Испания, Латвия, Нидерланды, Франция – 5 лет, Финляндия – 4 года сейчас (но может стать 6). То есть, обладая стартап-визой и ее продлениями, вы через 4-6 лет можете подать на ПМЖ. Важно выполнить условия (минимум 6 месяцев в году проживать, иметь средства и базовое знание языка).

В большинстве стран ЕС стандарт – . Например, – 5 лет, – 4 года сейчас (но может стать 6). То есть, обладая стартап-визой и ее продлениями, вы через 4-6 лет можете подать на ПМЖ. Важно выполнить условия (минимум 6 месяцев в году проживать, иметь средства и базовое знание языка). Гражданство: Обычно дольше – Испания 10 лет, Финляндия с 2024 требует 8 лет, Нидерланды 5 лет, Франция 5 лет (с языком B1). Плюс нужно быть интегрированным: сдать языковой экзамен, знать культуру, не иметь проблем с налогами/законом.

Стартап-виза дает преимущество, что вы сразу получаете долгий ВНЖ (например, Франция – 4 года), что облегчает достижение этих сроков.

Пример: Вы переехали во Францию по French Tech Visa, через 5 лет запросили 10-летний вид на жительство, а при желании – гражданство (с экзаменом TCF B1 и интервью) – еще год-два и вы француз. В Нидерландах – 5 лет и вы можете натурализоваться (при отказе от предыдущего паспорта).

Важно понимать: наличие стартап-визы не ускоряет напрямую натурализацию (нет льготного периода), но само по себе обеспечивает стабильное легальное пребывание, считаясь в срок. Единственное исключение – если страна делает исключения за «выдающиеся заслуги», но стартаперов это редко касается.

Таким образом, ориентируйтесь примерно на 5 лет до ПМЖ и 5-10 лет до гражданства, при условии что выполнили все интеграционные требования. Используйте это время эффективно: учите язык, участвуйте в местном сообществе – тогда процесс пройдет гладко.

Вопрос 9. Каковы частые причины отказа в ВНЖ стартап и как повысить шансы одобрения?



Ответ: Основные причины отказа, как правило, следующие:

Неубедительная инновационность: Проект сочли недостаточно новым или перспективным. Комиссия, оценивающая заявку (Business Finland, ENISA, RVO, French Tech), может решить, что бизнес не отличается от существующих. Чтобы повысить шансы, сделайте акцент на уникальном преимуществе вашего продукта, подкрепите исследованиями (например, нет аналогов на рынке).

Проект сочли недостаточно новым или перспективным. Комиссия, оценивающая заявку (Business Finland, ENISA, RVO, French Tech), может решить, что бизнес не отличается от существующих. Чтобы повысить шансы, сделайте акцент на вашего продукта, подкрепите исследованиями (например, нет аналогов на рынке). Неполный или слабый бизнес-план: Если план кажется сырым, без конкретики или реализма – вероятность отказа высока. Следует составить четкий поэтапный план , с понятной монетизацией, оценкой рынка, финансовыми прогнозами. Лучше, чтобы бизнес-план просмотрели эксперты/наставники перед подачей.

Если план кажется сырым, без конкретики или реализма – вероятность отказа высока. Следует составить четкий , с понятной монетизацией, оценкой рынка, финансовыми прогнозами. Лучше, чтобы бизнес-план просмотрели эксперты/наставники перед подачей. Отсутствие подтверждений поддержки: Во многих случаях требуется показать, что не только вы сами верите в проект. Если у вас нет письма от инкубатора, акселератора или инвестора, шансы ниже. Постарайтесь заручиться каким-либо письмом поддержки : от будущих клиентов, отраслевых экспертов, научных руководителей – это придает доверия.

Во многих случаях требуется показать, что не только вы сами верите в проект. Если у вас нет письма от инкубатора, акселератора или инвестора, шансы ниже. Постарайтесь заручиться каким-либо : от будущих клиентов, отраслевых экспертов, научных руководителей – это придает доверия. Недостаточное финансирование личное: Как уже упоминалось, нужно доказать способность себя содержать. Часто заявки «срезаются», если заявитель не показал требуемую сумму средств. Логично перед подачей иметь сумму как минимум на 1 год жизни (лучше больше) на банковском счете и предоставить официальную выписку.

Как уже упоминалось, нужно доказать способность себя содержать. Часто заявки «срезаются», если заявитель не показал требуемую сумму средств. Логично перед подачей иметь сумму (лучше больше) на банковском счете и предоставить официальную выписку. Документы и формальности: Отказы бывают из-за неправильно оформленных документов: нет апостиля на справке, просроченные справки, отсутствие перевода. Внимательно соберите пакет по списку, уточните требования консульства/миграционной службы – несоблюдение может привести к отклонению заявки по формальным основаниям.

Отказы бывают из-за неправильно оформленных документов: нет апостиля на справке, просроченные справки, отсутствие перевода. Внимательно соберите пакет по списку, уточните требования консульства/миграционной службы – несоблюдение может привести к отклонению заявки по формальным основаниям. Коммуникация: Иногда вызывают на интервью или просят доп. информацию. Неявка или несвоевременный ответ – частая причина отказа. Всегда проверяйте почту и будьте готовы объяснить детали проекта на собеседовании (вживую или по телефону).

Чтобы повысить шансы: Подготовьтесь заранее : изучите критерии программы, примеры успешных заявок. Используйте программы поддержки: Многие страны имеют бесплатные консультации (например, латвийское LIAA, French Tech mission) – обратитесь туда, они подскажут слабые места заявки. Покажите свою квалификацию: Хорошо приложить резюме, сертификаты, ссылки на прежние проекты – чтобы был виден ваш потенциал как исполнителя идеи. Тщательно соблюдайте инструкции: Каждая мелочь (количество копий, формат фото) может быть важна.

В итоге, залог успеха – убедить принимающую сторону, что ваш стартап принесет пользу их экономике и вы способны его реализовать . Если это очевидно из документов – отказ маловероятен.

Иногда вызывают на интервью или просят доп. информацию. Неявка или несвоевременный ответ – частая причина отказа. Всегда проверяйте почту и будьте готовы объяснить детали проекта на собеседовании (вживую или по телефону). Чтобы повысить шансы:

Вопрос 10. Как найти акселератор или менторов за рубежом для участия в ВНЖ стартап?



Ответ: Поиск зарубежного акселератора/фасилитатора – один из самых важных шагов. Вот рекомендации:

Официальные списки: Многие программы публикуют список партнерских организаций. Например, French Tech на своем сайте перечисляет инкубаторы-партнеры, Dutch Startup Visa – список признанных фасилитаторов. Начните с этих списков: изучите профиль каждой организации (какие индустрии, какие стадии стартапов).

Многие программы публикуют список партнерских организаций. Например, на своем сайте перечисляет инкубаторы-партнеры, – список признанных фасилитаторов. Начните с этих списков: изучите профиль каждой организации (какие индустрии, какие стадии стартапов). Нетворкинг: Посещайте международные стартап-мероприятия, хакатоны, конференции (Web Summit, TechCrunch Disrupt, Slush). Там часто присутствуют представители акселераторов – лично познакомившись, легче договориться о менторстве. Онлайн участвуйте в тематических форумах и группах (например, FB-группа Expats in Dutch startups или в LinkedIn-сообществах French Tech).

Посещайте международные стартап-мероприятия, хакатоны, конференции (Web Summit, TechCrunch Disrupt, Slush). Там часто присутствуют представители акселераторов – лично познакомившись, легче договориться о менторстве. Онлайн участвуйте в тематических форумах и группах (например, FB-группа Expats in Dutch startups или в LinkedIn-сообществах French Tech). Онлайн-заявки: Большинство акселераторов имеют веб-сайты с формой Application . Подготовьте краткий питч (deck) и заполните заявки в те программы, которые подходят по профилю. Пишите персонализированные письма : объясните, почему хотите именно к ним и чем ваш проект интересен.

Большинство акселераторов имеют веб-сайты с формой . Подготовьте краткий питч (deck) и заполните заявки в те программы, которые подходят по профилю. Пишите : объясните, почему хотите именно к ним и чем ваш проект интересен. Через государственные агентства: Обратитесь в национальные инвестиционные агентства страны. Например, Business France , Netherlands Enterprise Agency , Startup Latvia – у них бывают программы soft-landing, они могут направить вас к соответствующим менторским организациям.

Обратитесь в национальные инвестиционные агентства страны. Например, , , – у них бывают программы soft-landing, они могут направить вас к соответствующим менторским организациям. Программы для иностранных стартапов: Некоторые страны имеют спец.программы: French Tech Ticket (уже завершилась, но были потоки для иностранцев), Estonia Startup Visa (не в нашем списке стран, но пример). Узнайте, нет ли конкурсов, где приз – инкубация за рубежом.

Некоторые страны имеют спец.программы: French Tech Ticket (уже завершилась, но были потоки для иностранцев), Estonia Startup Visa (не в нашем списке стран, но пример). Узнайте, нет ли конкурсов, где приз – инкубация за рубежом. Посредники и консультанты: Существуют фирмы, помогающие оформить стартап-визу, у них есть контакты с фасилитаторами, но стоит внимательно выбирать и учитывать стоимость их услуг. Лучше пробовать напрямую.

Существуют фирмы, помогающие оформить стартап-визу, у них есть контакты с фасилитаторами, но стоит внимательно выбирать и учитывать стоимость их услуг. Лучше пробовать напрямую. Локальные представительства: Проверьте, есть ли в вашем городе французский Tech Hub или голландский торговый офис – иногда они могут свести с нужными людьми.

Важно: предлагайте ценность акселератору – они тоже заинтересованы в успешных стартапах. Покажите трекшн (прототип, пользовательская база, если есть), свою экспертизу.

Найдя потенциального фасилитатора, ведите с ним открытый диалог о целях: какой менторинг вам нужен, на каких условиях (доля в компании, плата?).

После соглашения – получите от них письм о готовности сотрудничать (это и будет частью документов).

Таким образом, поиск – это активная продажа своего проекта: чем лучше ваш питч, тем выше шанс привлечь иностранных менторов и через них – получить стартап-визу.

Вопрос 11. Сколько времени занимает переезд по ВНЖ стартап от момента подачи заявки до получения статуса?



Ответ: В среднем, процесс занимает от 2 до 6 месяцев, в зависимости от страны и вашей готовности. Приведем примерные сроки: