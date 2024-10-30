Карта шансов Германии / Opportunity Card Germany (Chancenkarte) — это новая программа, введённая с 1 июня 2024 года, которая облегчает поиск работы для иностранцев из стран, не входящих в ЕС. Цель этой визы — привлечь квалифицированных специалистов и решить проблему нехватки кадров в стране. В отличие от других виз, Карта шансов Германии позволяет въехать в страну без заранее заключённого трудового контракта, что делает её привлекательным вариантом для тех, кто хочет найти работу на месте. Это самая подробная и актуальная статья про Opportunity Card Germany (Chancenkarte), здесь вы точно найдете все ответы на свои вопросы. Статья длинная, но кто имеет серьезные намерения, обязательно ее изучит.

Карта шансов в Германии — новый способ получить ВНЖ Германии в 2024 году

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Что такое Карта шансов Германии и как она работает?

Карта шансов Германии — это особый вид визы на срок до 12 месяцев, который даёт иностранцам право находиться в Германии для поиска работы. В течение этого периода можно работать до 20 часов в неделю, что позволяет поддерживать себя финансово во время поиска постоянного места. Программа разработана для тех, у кого есть квалификация, но нет гарантированного рабочего оффера перед въездом в страну.

Чтобы получить Карту шансов Германии, заявитель должен набрать не менее 6 баллов по системе, которая оценивает образование, опыт работы, владение языками и возраст.

Карта шансов Германии может быть получена на основании бальной системы

При рассмотрении заявки на получение «Карты шансов» учитывается ряд факторов, которые оцениваются в баллах. Например, возраст, образование, знание немецкого языка, наличие опыта работы и другие критерии. На основе общей суммы баллов принимается решение о выдаче визы.

Баллы начисляются следующим образом:

Образование:

Высшее или профессиональное образование — 4 балла.

Частичное признание диплома в Германии — 2 балла.

Опыт работы:

5 лет опыта за последние 7 лет — 3 балла.

2 года работы за последние 5 лет — 2 балла.

Языковые навыки:

Знание немецкого на уровне B2 — 3 балла.

Уровень B1 или хороший английский (B2) — 2 балла.

Базовый уровень немецкого (A2) — 1 балл.

Возраст:

Младше 35 лет — 2 балла.

35–40 лет — 1 балл.

Заявителю также нужно продемонстрировать, что он сможет содержать себя в течение пребывания, предоставив подтверждение дохода или финансовых сбережений на уровне минимум 1027 евро в месяц.

Процесс подачи заявки

Для получения Карты шансов Германии необходимо подготовить пакет документов, включающий:

Действующий загранпаспорт. Подтвержденный остаток на банковском счете, достаточный для обеспечения проживания в стране на первое время. Медицинская страховка. Одобрение от Федерального агентства по трудоустройству Германии. Подтверждение владением немецким языком на уровне А1 или английским на уровне В2 и выше. Документы, подтверждающие образование или опыт работы в сфере, соответствующей профессиональным навыкам заявителя.

Заявление подаётся в консульстве Германии или визовом центре. Ожидание решения занимает от 4 до 8 недель, в зависимости от загруженности консульства.

Карта шансов Германии имеет следующие преимущества:

Гибкость в поиске работы — позволяет искать работу непосредственно в Германии.

Возможность трудоустройства на неполный рабочий день до 20 часов в неделю.

Шанс на получение долгосрочного ВНЖ после заключения трудового контракта.

Ограничения:

Карта шансов выдаётся только на один год с возможностью продления только если вы получите предложение от немецкого работодателя, просто так продлить Карту шансов нельзя.

Если за время действия визы найти работу не удалось, необходимо покинуть страну.

Нельзя работать на полной занятости без официального трудового договора.

Что делать, после получения Карты шансов Германии?

После прибытия в страну у заявителя есть 12 месяцев для поиска подходящей работы. Если за этот период удастся найти работодателя, готового заключить трудовой договор, можно будет подать заявление на оформление вида на жительство. При этом, если вы не успеете заключить трудовой договор с компанией, но получите оффер, визу можно продлить еще на 2 года.

Если во время пребывания по Карте шансов Германии удаётся найти постоянное место работы, можно подать заявку на рабочий вид на жительство. В зависимости от трудового контракта и условий работы, через 3-5 лет появляется возможность оформить постоянный ВНЖ Германии и подать документы на гражданство Германии.

Оценить свои возможности на прохождение по программе «Карта шансов Германии» можно на консультации с нашими специалистами. Это поможет определить, насколько вы соответствуете требованиям для получения визы и какие шаги необходимо предпринять для успешного оформления документов.

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Также, в Германии продолжает действовать программа получения ВНЖ по Голубой карте. Если вам не подходит Карта шансов Германии, можно рассмотреть программу Blue Card EU.

Переезд в Германию – Что такое голубая карта

Голубая карта Германии (Blue Card EU) — это особый вид вида на жительство для высококвалифицированных специалистов из стран, не входящих в Европейский Союз. Программа разработана для привлечения профессионалов в дефицитных отраслях, таких как IT, медицина, инженерия и наука, и упрощает процесс их легального трудоустройства в Германии.

Голубая карта Германии предоставляет право на работу и проживание в стране на срок до 4 лет с возможностью продления. Основные цели программы — поддержка экономики и решение проблемы нехватки квалифицированных специалистов.

О требованиях и условиях программы читайте на этой странице: ВНЖ Германии для россиян через Blauekarte (Blue Card)

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Если вам необходима помощь в получении ВНЖ, ПМЖ или гражданства Германии, то обращайтесь в FIRST IMMIGRATION CENTER. Мы работаем 10+ лет и предоставляем гарантии в письменном виде по договору. Для получения консультации вы можете позвонить по телефону: +7 (915) 430-70-70

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FAQs Opportunity Card Germany (Chancenkarte)

Далее мы ответим на распространённые вопросы по Карте шансов Германии. Если у вас появятся другие вопросы, вы можете задать из в комментариях или получить консультацию специалиста.

Что такое Карта шансов Германии?

Карта шансов предоставляет иностранным гражданам из стран, не входящих в ЕС, право на легальное проживание в Германии для поиска работы, без необходимости заключать трудовой договор заранее. Владелец карты может работать на частичной занятости до 20 часов в неделю, а также пройти пробный двухнедельный период на потенциальной работе. Кроме того, с помощью Карты шансов можно ретроспективно подтвердить свою профессиональную квалификацию.

Пребывание по данной визе ограничено одним годом. Если за это время подходящая работа не найдена, продлить пребывание по Карте шансов невозможно. Если же трудоустройство удалось, дальнейшее пребывание и вид на жительство уже не зависят от этой карты. Для получения более подробной информации о продлении или смене статуса следует обратиться в местное ведомство по делам иностранцев.

Какие преимущества предоставляет Карта шансов Германии?

Карта шансов упрощает гражданам стран, не входящих в ЕС, въезд в Германию и ускоряет процесс поиска работы. Кроме того, обладатели этой карты могут впоследствии подать заявление на получение постоянного вида на жительство в Германии.

Карта шансов приносит выгоду не только соискателям, но и работодателям, расширяя круг кандидатов для компаний. Благодаря этой программе Германия стремится решить проблему нехватки кадров. По прогнозам Министерства экономики и защиты климата, без иммиграции к 2060 году стране будет не хватать около 16 миллионов работников. Уже сегодня многие компании зависят от привлечения иностранной рабочей силы.

Таким образом, Карта шансов создаёт положительные перспективы как для соискателей, так и для немецких работодателей, обеспечивая долгосрочное развитие на рынке труда.

Как подать заявление на Карту шансов?

Вы можете подать заявление на Карту шансов в соответствующем немецком дипломатическом представительстве в вашей стране (например, в Посольстве или Консульстве Германии). Если вы уже находитесь в Германии, заявку необходимо подать в местное ведомство по делам иностранцев.

Важное условие: на момент подачи заявления вы должны иметь действующий вид на жительство или визу. Для получения Карты шансов необходимо выполнить все установленные требования и, при необходимости, предоставить подтверждающие документы, такие как:

Профессиональный опыт (прохождение профессионального обучения и стаж работы).

(прохождение профессионального обучения и стаж работы). Знание языков (немецкий на уровне A1 или английский на уровне B2).

(немецкий на уровне A1 или английский на уровне B2). Финансовая независимость: вы должны продемонстрировать, что у вас достаточно средств для проживания. В качестве доказательства может использоваться трудовой договор на частичную занятость (до 20 часов в неделю).

Как подать заявление на Карту шансов?

Вы можете подать заявление на Карту шансов в соответствующем немецком дипломатическом представительстве за границей, в вашей стране проживания. Для этого необходимо заполнить заявку и предоставить следующие документы:

Действующий загранпаспорт .

. Подтверждение образования (дипломы, сертификаты).

(дипломы, сертификаты). Документы, подтверждающие знание языка , например, немецкий (A1) или английский (B2).

, например, немецкий (A1) или английский (B2). Доказательства финансовой состоятельности, например, трудовой договор на частичную занятость (до 20 часов в неделю).

Ответственные органы проверяют соответствие заявителя критериям на основе балльной системы. Рекомендуется предоставить все подтверждающие документы, включая рекомендательные письма, сертификаты и документы о предыдущем трудоустройстве.

Если вы уже жили в Германии, вам может понадобиться подтвердить этот факт, предоставив договор аренды, трудовой договор или квитанции об оплате коммунальных услуг.

Для получения актуальной информации и предложений о частичной занятости можно подписаться на новостную рассылку программы.

Когда можно подать заявление на Карту шансов?

Подать заявление на Карту шансов можно начиная с 1 июня 2024 года. Заявка оформляется либо через местное ведомство по делам иностранцев в Германии, либо через соответствующее дипломатическое представительство Германии в стране вашего проживания (например, посольство или консульство).

Эта карта расширяет возможности, предоставляемые Законом об иммиграции квалифицированных специалистов, который действует с 1 марта 2020 года. Если указанный закон ориентирован на тех, кто уже имеет трудовой договор в Германии, то Карта шансов Германии специально разработана для людей, которые хотят приехать и искать работу на месте, не имея на момент подачи постоянного контракта.

Как можно заранее подготовиться к получению Карты шансов Германии?

Для получения Карты шансов необходимо подать заявление в соответствующее немецкое дипломатическое представительство за границей (например, в посольство или консульство Германии). Вам нужно заранее подготовить важные документы, такие как паспорт, а также подтверждения уровня владения языком и профессионального образования. Эти документы также понадобятся на следующих этапах в ведомстве по делам иностранцев.

Основные требования для Карты шансов включают знание немецкого (A1) или английского (B2) языка и наличие как минимум двух лет профессионального обучения или высшего образования. Также необходимо продемонстрировать финансовую состоятельность. Это можно сделать, предоставив, например, трудовой договор на работу с частичной занятостью (до 20 часов в неделю).

Если вы не можете подтвердить уровень владения языком или профессиональную квалификацию в соответствии с правилами вашей страны, вам нужно выполнить эти требования перед подачей заявления на Карту шансов.

Сравнима ли Карта шансов с Грин-картой?

Грин-карта — это вид на жительство в США, получение которого связано со строгими условиями. Для оформления Грин-карты на основе трудоустройства требуется предложение работы, а семейные Грин-карты могут быть выданы родственникам граждан или резидентов США. Также существует лотерея, в которой участники могут выиграть Грин-карту. После получения Грин-карты можно подать на гражданство США через 3-5 лет.

Карта шансов в Германии отличается от Грин-карты. Она позволяет находиться в стране в течение одного года, не требуя предварительного предложения работы, трудового договора или родственных связей. Однако для её получения нужно набрать минимум шесть баллов по балльной системе.

Нужен ли постоянный трудовой договор для подачи на Карту шансов?

Для подачи на Карту шансов трудовой договор в Германии не требуется. Однако необходимо соответствовать ряду условий:

Знание языка : немецкий (уровень A1) или английский (уровень B2).

: немецкий (уровень A1) или английский (уровень B2). Профессиональное образование : как минимум два года обучения или высшее образование, признанное в вашей стране.

: как минимум два года обучения или высшее образование, признанное в вашей стране. Финансовая состоятельность: Доказать её можно, например, предоставив трудовой договор на работу с частичной занятостью (до 20 часов в неделю). Если вас интересует такая занятость, вы можете подписаться на нашу рассылку.

После получения Карты шансов вы получите разрешение на пребывание на срок 12 месяцев. В этот период вы можете искать подходящую работу или пройти процедуру признания своей квалификации. Разрешается двухнедельный пробный период работы (многократно), а также частичная занятость до 20 часов в неделю с гибким графиком.

Каковы критерии для получения Карты шансов Германии?

Если вы подаёте заявление как признанный квалифицированный специалист, вам достаточно подтвердить финансовую состоятельность для обеспечения своего проживания. В случае подачи по балльной системе необходимо набрать не менее шести баллов, чтобы получить Карту шансов. Основные критерии включают:

Знание языков .

. Опыт работы .

. Возраст .

. Связь с Германией (например, предыдущие поездки или пребывание в стране).

Какие у меня есть варианты трудоустройства?

После получения Карты шансов вы получите разрешение на пребывание в Германии на 12 месяцев. В течение этого периода вам разрешено искать подходящую работу. Возможные варианты трудовой деятельности включают:

Пробные работы на срок до двух недель , которые должны быть связаны с квалифицированной деятельностью или направлены на последующее обучение.

, которые должны быть связаны с квалифицированной деятельностью или направлены на последующее обучение. Работа с частичной занятостью до 20 часов в неделю.

Если вы найдёте работу на полной или частичной занятости, необходимо подать заявление в местное ведомство по делам иностранцев для оформления нового, более длительного вида на жительство. Предполагается, что процесс смены вида на жительство будет проходить быстро и без бюрократических задержек.

Как я могу подтвердить предыдущие шесть месяцев пребывания в Германии?

Вы можете подтвердить своё пребывание в Германии с помощью договора аренды. Также подойдут квитанции за коммунальные услуги, полученные в ходе аренды. В качестве доказательств можно предоставить трудовые договоры, договоры оказания услуг и платёжные документы о заработной плате. Важно отметить, что туристические поездки не принимаются в качестве подтверждения.

Что такое партнёрство по признанию?

Партнёрство по признанию — это соглашение, при котором процедура признания квалификации заявителя начинается уже после его прибытия в Германию. В рамках этой процедуры квалификация подтверждается ретроспективно. При этом заявителю разрешается сразу приступить к квалифицированной работе.

Партнёрство предполагает так называемую дополнительную квалификацию (post-qualification), которая реализуется через соответствующий договор между работодателем и заявителем. В этом письменном соглашении обе стороны обязуются провести процедуру признания в кратчайшие сроки. Работодатель, в свою очередь, должен иметь возможность обеспечить обучение или предоставить возможности для дополнительной квалификации.

Кто такой квалифицированный специалист?

В Германии квалифицированный специалист — это человек, который имеет профессиональное образование, признанное в Германии, или диплом о высшем образовании. Если ваша квалификация уже признана, вы можете получить Карту шансов без использования балльной системы и в будущем работать по своей специальности.

Существует также возможность ретроспективного признания квалификации через партнёрство по признанию, что позволяет приступить к работе сразу после приезда. В рамках такого партнёрства работодатель и сотрудник заключают соглашение о проведении процедуры признания в ближайшее время, что даёт возможность начать работать с первого дня в Германии.

Что такое квалифицированная работа?

Квалифицированная работа в Германии — это трудовая деятельность, для выполнения которой требуется профессиональное образование. После подачи заявления на соответствующий вид на жительство можно пройти процедуру ретроспективного признания квалификации через партнёрство по признанию.

Если ваша профессия относится к регулируемым (например, в сфере здравоохранения), вам необходимо заранее получить разрешение на профессиональную деятельность. Этот документ должен быть оформлен до получения вида на жительство.

Если у вас есть диплом иностранного университета, вы можете подать заявку на получение «Голубой карты ЕС», которая даёт право на квалифицированную работу в Германии.

Условия для получения Голубой карты ЕС:

Минимальная зарплата : 55 200 евро в год (брутто) согласно данным Федерального министерства внутренних дел и общин.

: 55 200 евро в год (брутто) согласно данным Федерального министерства внутренних дел и общин. Для определённых профессий (врачи, инженеры, специалисты в IT, математике и естественных науках) минимальный порог снижен до 43 056 евро в год.

IT-специалисты имеют особые условия: они могут работать в Германии без подтверждения диплома. Им требуется только конкретное предложение работы с годовой зарплатой не менее 52 560 евро.

Федеральное агентство по труду (BA) проверяет соответствие вашей квалификации требованиям будущей работы.

Как подтвердить своё двухлетнее профессиональное обучение?

Вы можете подтвердить своё профессиональное обучение с помощью итоговых сертификатов или справки от работодателя. Это может быть копия контракта на обучение или официальное подтверждение от компании, где проходило обучение. Кроме того, необходимо, чтобы определённый орган, который ещё предстоит назначить правительству Германии, подтвердил «государственное признание» вашей квалификации.

Если у вас заключено партнёрство по признанию, вы сможете ретроспективно подтвердить свою профессиональную квалификацию.

Что означает, что моё профессиональное обучение должно быть государственно признанным?

Для заключения партнёрства по признанию или получения Карты шансов необходимо подтвердить, что ваша профессиональная квалификация имеет государственное признание. Это признание не обязательно должно быть получено в вашей стране происхождения — оно должно быть оформлено в той стране, где вы проходили обучение.

Государственное признание означает, что ваша квалификация основана на государственном законодательстве и была выдана уполномоченным органом или лицом. Сертификаты могут подтверждать как прохождение профессионального обучения (длительностью не менее двух лет), так и получение высшего образования.

Какие языковые тесты я могу использовать?

Для получения Карты шансов Германии через балльную систему необходимо подтвердить базовые знания немецкого языка на уровне A1 или английского на уровне B2. Другие языковые навыки также влияют на количество набранных баллов:

Немецкий A2 — 1 балл.

Немецкий B1 — 2 балла.

Немецкий B2 — 3 балла.

Английский C1 — 1 балл (может начисляться дополнительно к баллам за знание немецкого).

Что общего имеют Карта Шансов Германии и Голубая карта ЕС?

С помощью Голубой карты ЕС лица с высшим образованием могут въехать в Германию для выполнения квалифицированной работы. Для этого необходимо соблюдать минимальный порог заработной платы — 58 400 евро в год (брутто). Если квалифицированный специалист уже имел Голубую карту в другой стране ЕС не менее 18 месяцев, он может въехать в Германию без визы. Работодатели в Германии могут подать заявление на получение Голубой карты для будущего сотрудника через соответствующее ведомство по делам иностранцев.

Карта шансов, в отличие от Голубой карты, даёт возможность иностранным специалистам без высшего образования находиться в Германии в течение одного года для поиска работы. Основные требования для Карты шансов включают профессиональное обучение длительностью не менее двух лет и базовые языковые знания: немецкий на уровне A1 или английский на уровне B2. В будущем квалифицированные работники с Картой шансов могут занять любую соответствующую их квалификации должность.

Какие особые правила применяются к IT-специалистам?

Для иностранных IT-специалистов получение Голубой карты ЕС не требует наличия высшего образования или формального профессионального обучения. Достаточно подтвердить так называемые неформальные квалификации, то есть наличие двухлетнего профессионального опыта на академическом уровне. Например, это можно сделать с помощью справки от работодателя.

Обязательным условием является фиксированный трудовой договор, в котором указана годовая брутто-зарплата более 40 000 евро. В случае, если применяются коллективные трудовые соглашения, допустим более низкий уровень дохода в качестве подтверждения.

Какие правила действуют для работы с частичной занятостью на 20 часов?

По Карте шансов Германии вам разрешено работать на частичной занятости до 20 часов в неделю. График работы может быть гибким, что позволяет вам совмещать работу с другими видами деятельности, такими как изучение языка или обучение в Германии. Таким образом, участники языковых курсов могут использовать эту возможность для дополнения своих средств на проживание. Однако пребывание по программам студенческого обмена не подпадает под это правило.

Для получения Карты шансов необходимо подтвердить финансовую состоятельность. Одним из вариантов является предварительное заключение трудового договора на частичную занятость (до 20 часов в неделю) и предоставление этого договора в качестве подтверждения.

Можно ли заниматься самозанятостью по Карте шансов Германии?

Самозанятость в рамках Карты шансов возможна, если вы подадите заявление на смену вида на жительство в местном ведомстве по делам иностранцев. В рамках Карты шансов разрешены работа с частичной занятостью до 20 часов в неделю и пробные работы (до двух недель) без ограничений по количеству попыток.

Какие правила действуют для пробной работы?

Карта шансов Германии позволяет проходить неограниченное количество пробных работ, каждая из которых может длиться до двух недель. Пробная работа должна относиться к квалифицированной деятельности или быть направлена на получение последующего обучения, чтобы вы могли в будущем претендовать на другие виды на жительство. В целом, вы можете без проблем переходить между разными пробными работами.

Засчитываются ли туристические поездки как предыдущие пребывания?

В балльной системе для Карты шансов одним из критериев является «Связь с Германией». Этот критерий не касается знаний языка, а относится к прежним пребываниям в Германии, которые должны составлять не менее шести месяцев. Туристические поездки (например, краткосрочные визиты в рамках Шенгенского соглашения — 90 дней в течение 180 дней) не засчитываются.

При этом кратковременные поездки в другие страны ЕС во время вашего предыдущего пребывания в Германии не создают проблем, если основная цель и фокус пребывания оставались на территории Германии.

Как подтвердить, что я являюсь квалифицированным специалистом?

Для статуса квалифицированного специалиста необходимо иметь профессиональную квалификацию или диплом о высшем образовании. При подаче на Карту шансов не обязательно быть официально признанным специалистом. Достаточно подтвердить, что вы завершили (как минимум) двухлетнее профессиональное обучение или получили высшее образование в соответствии с правилами вашей страны.

В качестве подтверждения подойдут:

Сертификаты о завершении обучения.

Письменное подтверждение от работодателя или учебного заведения.

Для IT-специалистов требования отличаются: им не нужно предоставлять диплом или сертификат об обучении. Вместо этого они должны продемонстрировать два года профессионального опыта и предоставить трудовой договор.

Также доступен вариант ретроспективного признания квалификации в Германии через партнёрство по признанию. Если у вас нет всех необходимых документов, может быть проведён анализ квалификаций в качестве альтернативы.

Как я могу признать своё профессиональное обучение?

Через партнёрство по признанию вы можете одновременно работать и проходить процедуру признания вашей квалификации в Германии. Признание начинается уже после прибытия в страну, что позволяет вам искать работу с первого дня. Дополнительная квалификация (post-qualification) проводится при поддержке работодателя и требует подачи заявления в местное ведомство по делам иностранцев или в немецкое дипломатическое представительство в вашей стране.

Для процедуры признания необходимо предоставить документы, подтверждающие ваше обучение и профессиональный опыт, такие как письменные справки от вашего работодателя. Если таких документов не хватает, можно пройти анализ квалификаций, чтобы продемонстрировать свои знания и навыки на практике.

Установлено ли ограничение на количество Карточек шансов Германии в год?

Власти Германии могут выдавать неограниченное количество Карточек шансов. Однако, если спрос на них окажется слишком высоким, власти могут ввести квоту на выдачу. Поэтому, если вы рассматриваете возможность получить Карту шансов Германии, то лучше не оттягивать, а запустить процесс в ближайшее время.

Из каких стран можно подать заявление на Карту шансов? Могу ли я подать заявление из России?

Заявление на Карту шансов могут подать лица из стран, не входящих в ЕС (так называемые «третьи страны»). Для этого необходимо подать заявку через немецкое дипломатическое представительство (например, посольство или консульство) в вашей стране. В рамках подачи вам нужно предоставить документы, подтверждающие языковые навыки и профессиональный опыт.

Получение Карты шансов осуществляется через балльную систему. Никаких ограничений для россиян не предусмотрено.

Какие существуют три столпа иммиграции в Германию?

Столп квалифицированной рабочей силы. Позволяет въехать в Германию для выполнения квалифицированной работы при наличии высшего образования или признанного профессионального обучения. Столп опыта. Упрощает въезд в Германию для иностранцев, не имеющих высшего образования. Требуется два года профессионального опыта, чтобы претендовать на трудоустройство. Столп потенциала. Основан на балльной системе для получения Карты шансов. Лица из третьих стран могут доказать свои навыки и знания, чтобы соответствовать требованиям.

Базовые требования:

Как минимум два года профессионального обучения в соответствии с правилами страны происхождения.

Достаточные языковые навыки (немецкий на уровне A1 или английский на уровне B2).

Чтобы Карта шансов Германии была получена, также необходимо подтвердить финансовую состоятельность. Это возможно, например, через трудовой договор на частичную занятость (до 20 часов в неделю), который можно заключить до подачи заявки.

В чём разница между столпом потенциала и столпом опыта?

В рамках столпа опыта вы можете въехать в Германию, если у вас есть диплом о высшем образовании или двухлетняя профессиональная квалификация в соответствии с правилами вашей страны. Помимо этого, требуется постоянный трудовой договор. Как иностранный квалифицированный специалист, вы можете работать в Германии по любой квалифицированной профессии, если она не относится к регулируемым (например, медицина).

Столп потенциала основан на балльной системе для получения Карты шансов Германии. Здесь наличие постоянного трудового договора не требуется.

Основные требования для участия в балльной системе (столп потенциала):

Базовые знания языка : немецкий (A1) или английский (B2).

: немецкий (A1) или английский (B2). Профессиональное обучение : минимум два года в соответствии с правилами страны происхождения.

: минимум два года в соответствии с правилами страны происхождения. Финансовая состоятельность: подтвердить её можно, например, через трудовой договор на работу с частичной занятостью (до 20 часов в неделю), заключённый до подачи заявки.

Есть ли возможность последующего въезда членов семьи в рамках Карты шансов?

Обладатели Карта шансов Германии не дает автоматического права на присоединение членов семьи. Это становится возможным только в том случае, если вы смените Карту шансов на другой вид на жительство.

Если вы подаёте заявление на Карту шансов вместе с супругом(ой), ваши дети могут переехать в Германию одновременно с вами. Но супруга или супруг в этом случае должны также соответствовать требованиям на получение Карты шансов.

Сколько времени занимает процесс получения Карты шансов?

От момента подачи заявления в местное ведомство по делам иностранцев или немецкое дипломатическое представительство в вашей стране до получения вида на жительство с Картой шансов может пройти несколько недель или месяцев.

Германские власти стремятся как можно быстрее обработать заявление и проверить все представленные документы, чтобы ускорить процесс.

Трансформируется ли Карта шансов Германии в постоянный вид на жительство?

Для перехода с Карты шансов на другой вид на жительство или постоянный вид на жительство в Германии необходимо подать заявление в местное ведомство по делам иностранцев.

Вы можете сменить Карту шансов на долгосрочный вид на жительство, если соответствуете критериям для других типов разрешений. Это могут быть, например, языковые навыки или специальные знания в вашей профессии. Если вы нашли работу на частичной или полной занятости в Германии через Карту шансов, это также будет засчитано как одно из условий для продления пребывания.

Переход на вид на жительство для регулярного трудоустройства происходит без сложностей, если вы соответствуете всем требованиям.

Карта шансов Германии может быть продлена?

Срок пребывания в Германии по Карте шансов составляет ровно один год. При определённых обстоятельствах возможна продление на срок до двух лет (наличие оффера от работодателя). Если вы уже обладали Картой шансов, но затем покинули Германию, вы можете подать повторное заявление после перерыва не менее одного года.

Что такое заявление на получение вида на жительство для прохождения квалификационного анализа?

Если вы не можете подтвердить своё образование или профессиональный опыт необходимыми документами, в Германии можно пройти квалификационный анализ для проверки ваших навыков и знаний. Для этого нужно подать заявление на соответствующий вид на жительство в местном ведомстве по делам иностранцев. В заявлении необходимо указать, что ваше профессиональное обучение даёт вам право на квалифицированное трудоустройство в Германии.

Вы должны владеть немецким языком на уровне A1, так как проверка навыков будет проводиться на немецком языке.

В рамках квалификационного анализа ваше обучение может быть признано государством в Германии. Навыки и знания оцениваются на практике, например, через техническое собеседование, практическую пробную работу или образцы работы в компании. Это не экзамен, а форма практического подтверждения вашей квалификации.

После успешного завершения анализа вам может быть предоставлено полное или частичное признание вашей профессиональной квалификации.

Какие финансовые средства необходимо подтвердить, чтобы получить Карту шансов Германии?

Для получения Карты шансов вам нужно предоставить доказательства достаточных финансовых средств. Обычно это включает:

Банковский баланс с достаточной суммой.

с достаточной суммой. Регулярные доходы, которые подтверждают, что вы сможете содержать себя и, при необходимости, свою семью без обращения за государственной помощью в Германии.

Размер требуемых средств

Сумма, которую нужно подтвердить, может варьироваться. С 1 января 2024 года годовой стандартный размер средств для блокированного счёта составляет 12 324 евро на человека. Такой счёт ограничивает ежемесячное снятие средств, чтобы обеспечить регулярное использование.

Однако подтвердить финансовую состоятельность можно и другими способами. Например:

Трудовой договор на работу с частичной занятостью (20 часов в неделю) с работодателем в Германии.

на работу с частичной занятостью (20 часов в неделю) с работодателем в Германии. Можно устроиться в ресторан, пекарню или другую сферу, так как требования к типу работы достаточно гибкие. Благодаря минимальной заработной плате, такой трудовой договор обычно считается достаточным для подтверждения финансовых средств при подаче заявления в посольство.

Позволяет ли Карта шансов Германии работать в других странах ЕС?

Нет, Карта шансов ограничивает ваше право на трудовую деятельность только Германией и не даёт автоматического права на работу в других странах ЕС. Если вы хотите работать в другой стране ЕС, вам необходимо подать заявление на отдельное разрешение на работу и вид на жительство в этой стране.

Однако в ЕС существуют различные регламенты, которые могут упростить получение разрешения на работу в другой стране, особенно если вы уже работали или проживали в одной из стран ЕС.

Как выучить немецкий язык с Картой шансов в Германии?

Для владельцев Карты шансов в Германии доступны интеграционные курсы и языковые курсы, которые помогают приобрести базовые языковые навыки и познакомиться с культурой страны. Такие курсы проводятся практически в каждом крупном городе и предлагаются на регулярной основе.

Если вы планируете долгое пребывание в Германии, рекомендуется воспользоваться этой возможностью для изучения языка и адаптации в стране.

Можно ли учиться в Германии с Картой шансов?

Карта шансов даёт право на работу в Германии, но не предоставляет возможность поступления в учебные заведения.

Если вы хотите учиться в Германии, необходимо подать заявку и быть зачисленным на образовательную программу. Для этого существуют специальные требования и процедуры, которые могут отличаться в зависимости от университета.

Также может потребоваться доказать знание немецкого языка или пройти языковой тест. Если вы уже имеете профессиональное обучение или высшее образование в своей стране, некоторые части вашего обучения могут быть зачтены в рамках образовательной программы в Германии.

Что такое заявление на определение эквивалентности для нерегулируемых профессий?

Заявление на определение эквивалентности — это процедура, которая позволяет мигрантам получить признание их профессиональной квалификации, полученной за границей, в Германии. Эта процедура применяется к профессиям, не регулируемым специальными законами или профессиональными нормативами. Примеры таких профессий включают журналиста, IT-специалиста или консультанта по управлению.

Процедуру определения эквивалентности проводят компетентные органы в соответствующих федеральных землях Германии. Основное внимание уделяется профессиональной компетенции и уровню подготовки заявителя.

Если эквивалентность признана, это позволяет использовать квалификацию для трудоустройства в Германии и, при необходимости, получить разрешение на работу.