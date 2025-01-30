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Гражданство Армении

Иммиграционные Услуги:

Гражданство Армении

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Гражданство Армении для россиян получить за 8-12 месяцев

Гражданство Армении для россиян. Поучить паспорт Армении с гарантией за 8-12 мес.

Получение гражданства Армении представляет интерес для россиян, так как открывает хорошие перспективы для релокации бизнеса и обеспечивает относительно невысокие расходы на коммерческие услуги и проживание. Мы оформляем гражданство Армении для россиян по следующим категориям граждан:

  1. Высококвалифицированные специалисты;
  2. Бизнесмены.

Мы поможем вам получить гражданство Армении высококвалифицированным специалистам через трудоустройство или бизнесмена через открытие или релокацию бизнеса. Гарантии получения паспорта Армении предоставляются по договору.

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Как получить гражданство Армении для россиян?

Получить гражданство Армении можно в несколько этапов, которые не представляют сложности для наших специалистов. Мы знаем, как правильно подготовить документы и сформировать ваш кейс для подачи заявки. Чтобы вы понимали, как будет происходить процедура, мы опишем каждый этап в отдельности.

Получить гражданство Армении этап №1: предварительная проверка документов и анализ кейса

Для подтверждения возможности оказания услуги необходимо предоставить следующие документы:

  1. Лицевой разворот заграничного паспорта (с личными данными).
  2. Свидетельство о рождении заявителя.
  3. Диплом о высшем образовании (или об окончании колледжа).

Срок проверки: 1–2 рабочих дня. После успешной проверки заключается договор и вносится предоплата.

Обратите внимание, мы не требуем предоплату ДО анализа ваших документов. Сначала мы оцениваем шансы на оформление гражданства Армении, если мы уверены в вашем кейсе, то берем его работу. В этом случае вы можете быть уверены, что 100% получите гражданство Армении.

Этап №2: оформление постоянной регистрации и социальной карты

  1. Заявитель прилетает в Ереван для оформления:
    • Постоянной регистрации.
    • Социального номера (аналог социальной карты).
  2. На основании полученных данных оформляется трудовой договор, который заявитель подписывает.
  3. После завершения процедуры заявитель может покинуть страну.

Сроки оформления: до 5 дней.

Важно:

  • Юрист может подать документы без участия клиента. В этом случае клиенту необходимо прилететь в Ереван на несколько часов для получения штампа о въезде.
  • Если заявитель планирует пройти процесс самостоятельно, рекомендуется не брать обратный билет заранее.

Этап №3: подача документов на ВНЖ Армении

  1. Присутствие клиента не требуется. Юрист подает документы на получение ВНЖ Армении.
  2. Срок одобрения: до 40 рабочих дней.
  3. После подачи документов заявитель оплачивает будущую заработную плату (1 000 $), которая впоследствии возвращается на его счет.

Этап №4: получение ВНЖ Армении

  1. Через 3–3,5 месяца готова карточка ВНЖ.
  2. Заявитель может прилететь для получения лично или доверить это юристу (карточка будет отправлена курьером).
  3. Юрист помогает оформить медицинские справки и подает документы на гражданство Армении.
  4. После получения ВНЖ клиент может открыть счет в банке.

Этап №5: подача документов на гражданство Армении, получение паспорта и ID-карты

  1. Через 6–6,5 месяцев выходит Указ Президента о присуждении гражданства Армении.
  2. Заявитель получает письмо с датой и временем выдачи документов.
  3. Клиент прилетает в Ереван на 5–8 дней для:
    • Сдачи дактилоскопии.
    • Подачи заявления на заграничный паспорт.
    • Оформления постоянной прописки.
  4. Срок получения паспорта: 4 дня.
  5. Оформление ID-карты (для проживающих в Армении и получающих социальные выплаты).
    • Срок оформления ID-карты: 16 дней.
    • Юрист может получить карту и отправить ее клиенту курьером.
  6. Дополнительно: постановка на воинский учет и оформление водительского удостоверения (по желанию).

Преимущества гражданства Армении:

  • Упрощенная процедура получения.
  • Свобода перемещения по странам СНГ и другим государствам.
  • Возможности для ведения бизнеса и инвестиций.
  • Комфортная жизнь в стране с богатой культурой и гостеприимством.

Оставьте заявку, и мы поможем вам получить гражданство Армении быстро и без лишних сложностей!

Выбирайте правильную компанию, чтобы оформить гражданство Армении. Ответственный подход на каждом этапе– гарантия положительного результата. Каждый кейс сопровождается договором, где прописаны ваши гарантии, а также условия возврата средств.
- FIRST CENTER IMMIGRATION

Что дает гражданство Армении?

Гражданство Армении для россиян получить за 8-12 месяцев
Безвизовый режим в 70+ стран мира

Граждане Армении могут посещать без визы или с визой, проставляемой по прибытии, более 70 стран, включая те государства, куда ограничен въезд для граждан западных стран. Кроме того, Армения ведет переговоры с ЕС по вопросу либерализации визового режима для граждан республики. В случае успеха армянские граждане смогут посещать страны ЕС без визы на срок до 90 дней каждые 180 дней.

Сохранение первого гражданства

 Армения признаёт второе гражданство, что позволяет сохранить паспорт другой страны при получении армянского.

Экономические преимущества

В стране развиваются экономика и бизнес-среда, создаются новые рабочие места, действуют льготные налоговые режимы для предпринимателей. Армения состоит в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), что позволяет гражданам свободно вести дела на международном рынке.

Упрощенное получение виз в другие страны

Паспорт Армении дает возможность оформления визы Е-2 в США, облегчает процесс легализации в ЕС и Канаде, а также позволяет получить долгосрочную шенгенскую визу.

Географическое расположение

Армения расположена на перекрёстке важных торговых путей, соединяющих Европу и Азию, что открывает дополнительные перспективы для бизнеса и путешествий.

Наши специалисты сопровождают вас на всех этапах до тех пор, пока не будет получено гражданство Армении, паспорт гражданина и ID-карта. Даже после этого вы можете обратиться к нам с вопросами, и мы поможем их решить.

- FIRST CENTER IMMIGRATION

Какие документы потребуются, чтобы оформить гражданство Армении?

Для успешного оформления гражданства Армении необходимо подготовить следующий пакет документов:

Основные документы:

  1. Скан внутреннего паспорта РФ. Все страницы, включая пустые.
  2. Скан заграничного паспорта. Все страницы, включая пустые.
  3. Скан свидетельства о рождении заявителя. Оригинал и копия.
  4. Скан свидетельств, подтверждающих смену имени (если applicable). Документы о смене ФИО (например, свидетельство о браке или решение суда).
  5. Скан свидетельства о заключении брака. Оригинал и копия (если заявитель состоит в браке).
  6. Скан диплома об образовании. Все страницы диплома (высшее образование или колледж).
  7. Фото в электронном виде:
    • Размер 4,5×3 см (цветное, на белом фоне).
    • Размер 4×3 см (цветное, на белом фоне).

Дополнительные рекомендации:

  • Все документы должны быть четкими и читаемыми.
  • При необходимости документы должны быть переведены на армянский язык и заверены апостилем.
  • Наши специалисты помогут вам правильно подготовить и оформить все документы, чтобы получить гражданство Армении без проблем.
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Мы поможем получить гражданство Армении:
  • Проведем процедуру оформления за вас
  • Предоставим гарантии получения гражданства Армении
  • Поможем в оформлении сопутствующих документов после получения паспорта Армении
  • Окажем поддержку в адаптации

Узнайте, сможете ли вы получить гражданство Армении, пройдите небольшой опрос, получите консультацию миграционного адвоката и актуальный список документов бесплатно:

Получить оценку шансов
Гражданство Армении для россиян. Поучить паспорт Армении с гарантией за 8-12 мес.
FAQ для заявителей
Могут ли члены семьи получить гражданство Армении?

Да, дети получают паспорт в течение 2–6 месяцев после получения гражданства основным заявителем, а супруги, состоящие в официальном браке, могут воссоединиться с основным заявителем и получить гражданство через 3 года в случае совместного проживания в Армении с супругом. Заявитель может впоследствии самостоятельно воссоединить детей, подав заявление в ОВИР в Ереване или через Консульский отдел Армении в стране резидентства

Для уточнения деталей рекомендуется записаться на консультацию с нашим менеджером по телефону +7 (915) 440-70-70

Заявитель предоставляет диплом о наличии высшего образования, либо об окончании колледжа.

Для уточнения деталей рекомендуется записаться на консультацию с нашим менеджером по телефону +7 (915) 440-70-70

Не пройдут заявители, в чьих свидетельствах о рождении будут фигурировать Азербайджанская и Турецкая Республики.

Для получения дополнительной информации рекомендуется записаться на консультацию с нашим менеджером по телефону +7 (915) 440-70-70

    Заработная плата высококвалифицированного специалиста в Армении составляет 1 000 долларов. Трудовой договор заключается на год и не продлевается после получения гражданства. С этой суммы заявитель уплачивает годовой налог в размере 100 долларов.

    Для уточнения деталей рекомендуется записаться на консультацию с нашим менеджером по телефону +7 (915) 440-70-70

    Госпошлина за изготовление ID-карты составляет 50 000 драм (около 150 $), а за изготовление заграничного паспорта — 105 000 драм (около 300 $). Если заявитель подлежит призыву, в стране предусмотрена официальная такса: 20 000 $ для полного освобождения от службы или 6 000 $ за прохождение службы в течение трёх месяцев.

    Для уточнения деталей рекомендуется записаться на консультацию с нашим менеджером по телефону +7 (915) 440-70-70

    В Армении призывной возраст составляет до 27 лет. Как правило, новоиспечённые граждане, получившие гражданство по программе репатриации, подлежат призыву. Однако между Россией и Арменией действует двустороннее соглашение, согласно которому граждане РФ, проходившие службу в России, освобождаются от военной службы в Армении. Если вы не служили на территории России, вопрос о службе в Армении можно будет решить в индивидуальном порядке.

    Для уточнения деталей рекомендуется записаться на консультацию с нашим менеджером по телефону +7 (915) 440-70-70

    Если вам необходима помощь в получении ВНЖ, ПМЖ или гражданства за рубежом, то обращайтесь в FIRST IMMIGRATION CENTER. Мы работаем 10+ лет и предоставляем гарантии в письменном виде по договору. Для получения консультации вы можете позвонить по телефону: +7 (915) 430-70-70

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