Гражданство Армении для россиян получить за 8-12 месяцев

Иммиграционные Услуги:
Гражданство Армении
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Гражданство Армении для россиян. Поучить паспорт Армении с гарантией за 8-12 мес.
Получение гражданства Армении представляет интерес для россиян, так как открывает хорошие перспективы для релокации бизнеса и обеспечивает относительно невысокие расходы на коммерческие услуги и проживание. Мы оформляем гражданство Армении для россиян по следующим категориям граждан:
- Высококвалифицированные специалисты;
- Бизнесмены.
Мы поможем вам получить гражданство Армении высококвалифицированным специалистам через трудоустройство или бизнесмена через открытие или релокацию бизнеса. Гарантии получения паспорта Армении предоставляются по договору.- FIRST CENTER IMMIGRATION
Как получить гражданство Армении для россиян?
Получить гражданство Армении можно в несколько этапов, которые не представляют сложности для наших специалистов. Мы знаем, как правильно подготовить документы и сформировать ваш кейс для подачи заявки. Чтобы вы понимали, как будет происходить процедура, мы опишем каждый этап в отдельности.
Получить гражданство Армении этап №1: предварительная проверка документов и анализ кейса
Для подтверждения возможности оказания услуги необходимо предоставить следующие документы:
- Лицевой разворот заграничного паспорта (с личными данными).
- Свидетельство о рождении заявителя.
- Диплом о высшем образовании (или об окончании колледжа).
Срок проверки: 1–2 рабочих дня. После успешной проверки заключается договор и вносится предоплата.
Обратите внимание, мы не требуем предоплату ДО анализа ваших документов. Сначала мы оцениваем шансы на оформление гражданства Армении, если мы уверены в вашем кейсе, то берем его работу. В этом случае вы можете быть уверены, что 100% получите гражданство Армении.
Этап №2: оформление постоянной регистрации и социальной карты
- Заявитель прилетает в Ереван для оформления:
- Постоянной регистрации.
- Социального номера (аналог социальной карты).
- На основании полученных данных оформляется трудовой договор, который заявитель подписывает.
- После завершения процедуры заявитель может покинуть страну.
Сроки оформления: до 5 дней.
Важно:
- Юрист может подать документы без участия клиента. В этом случае клиенту необходимо прилететь в Ереван на несколько часов для получения штампа о въезде.
- Если заявитель планирует пройти процесс самостоятельно, рекомендуется не брать обратный билет заранее.
Этап №3: подача документов на ВНЖ Армении
- Присутствие клиента не требуется. Юрист подает документы на получение ВНЖ Армении.
- Срок одобрения: до 40 рабочих дней.
- После подачи документов заявитель оплачивает будущую заработную плату (1 000 $), которая впоследствии возвращается на его счет.
Этап №4: получение ВНЖ Армении
- Через 3–3,5 месяца готова карточка ВНЖ.
- Заявитель может прилететь для получения лично или доверить это юристу (карточка будет отправлена курьером).
- Юрист помогает оформить медицинские справки и подает документы на гражданство Армении.
- После получения ВНЖ клиент может открыть счет в банке.
Этап №5: подача документов на гражданство Армении, получение паспорта и ID-карты
- Через 6–6,5 месяцев выходит Указ Президента о присуждении гражданства Армении.
- Заявитель получает письмо с датой и временем выдачи документов.
- Клиент прилетает в Ереван на 5–8 дней для:
- Сдачи дактилоскопии.
- Подачи заявления на заграничный паспорт.
- Оформления постоянной прописки.
- Срок получения паспорта: 4 дня.
- Оформление ID-карты (для проживающих в Армении и получающих социальные выплаты).
- Срок оформления ID-карты: 16 дней.
- Юрист может получить карту и отправить ее клиенту курьером.
- Дополнительно: постановка на воинский учет и оформление водительского удостоверения (по желанию).
Преимущества гражданства Армении:
- Упрощенная процедура получения.
- Свобода перемещения по странам СНГ и другим государствам.
- Возможности для ведения бизнеса и инвестиций.
- Комфортная жизнь в стране с богатой культурой и гостеприимством.
Оставьте заявку, и мы поможем вам получить гражданство Армении быстро и без лишних сложностей!
Выбирайте правильную компанию, чтобы оформить гражданство Армении. Ответственный подход на каждом этапе– гарантия положительного результата. Каждый кейс сопровождается договором, где прописаны ваши гарантии, а также условия возврата средств.- FIRST CENTER IMMIGRATION
Что дает гражданство Армении?
Наши специалисты сопровождают вас на всех этапах до тех пор, пока не будет получено гражданство Армении, паспорт гражданина и ID-карта. Даже после этого вы можете обратиться к нам с вопросами, и мы поможем их решить.- FIRST CENTER IMMIGRATION
Какие документы потребуются, чтобы оформить гражданство Армении?
Для успешного оформления гражданства Армении необходимо подготовить следующий пакет документов:
Основные документы:
- Скан внутреннего паспорта РФ. Все страницы, включая пустые.
- Скан заграничного паспорта. Все страницы, включая пустые.
- Скан свидетельства о рождении заявителя. Оригинал и копия.
- Скан свидетельств, подтверждающих смену имени (если applicable). Документы о смене ФИО (например, свидетельство о браке или решение суда).
- Скан свидетельства о заключении брака. Оригинал и копия (если заявитель состоит в браке).
- Скан диплома об образовании. Все страницы диплома (высшее образование или колледж).
- Фото в электронном виде:
- Размер 4,5×3 см (цветное, на белом фоне).
- Размер 4×3 см (цветное, на белом фоне).
Дополнительные рекомендации:
- Все документы должны быть четкими и читаемыми.
- При необходимости документы должны быть переведены на армянский язык и заверены апостилем.
- Наши специалисты помогут вам правильно подготовить и оформить все документы, чтобы получить гражданство Армении без проблем.
Мы поможем получить гражданство Армении:
- Проведем процедуру оформления за вас
- Предоставим гарантии получения гражданства Армении
- Поможем в оформлении сопутствующих документов после получения паспорта Армении
- Окажем поддержку в адаптации
Узнайте, сможете ли вы получить гражданство Армении, пройдите небольшой опрос, получите консультацию миграционного адвоката и актуальный список документов бесплатно:
FAQ для заявителей
Могут ли члены семьи получить гражданство Армении?
Да, дети получают паспорт в течение 2–6 месяцев после получения гражданства основным заявителем, а супруги, состоящие в официальном браке, могут воссоединиться с основным заявителем и получить гражданство через 3 года в случае совместного проживания в Армении с супругом. Заявитель может впоследствии самостоятельно воссоединить детей, подав заявление в ОВИР в Ереване или через Консульский отдел Армении в стране резидентства
Для уточнения деталей рекомендуется записаться на консультацию с нашим менеджером по телефону +7 (915) 440-70-70
На гражданство Армении могут подать заявление только люди с высшим образованием?
Заявитель предоставляет диплом о наличии высшего образования, либо об окончании колледжа.
Для уточнения деталей рекомендуется записаться на консультацию с нашим менеджером по телефону +7 (915) 440-70-70
Есть ли какие-то ограничения по программе?
Не пройдут заявители, в чьих свидетельствах о рождении будут фигурировать Азербайджанская и Турецкая Республики.
Для получения дополнительной информации рекомендуется записаться на консультацию с нашим менеджером по телефону +7 (915) 440-70-70
Какая должна быть зарплата у высококвалифицированного специалиста в Армении, и обязан ли он платить налоги?
Заработная плата высококвалифицированного специалиста в Армении составляет 1 000 долларов. Трудовой договор заключается на год и не продлевается после получения гражданства. С этой суммы заявитель уплачивает годовой налог в размере 100 долларов.
Для уточнения деталей рекомендуется записаться на консультацию с нашим менеджером по телефону +7 (915) 440-70-70
Какие дополнительные расходы несёт заявитель, помимо уплаты разового налога?
Госпошлина за изготовление ID-карты составляет 50 000 драм (около 150 $), а за изготовление заграничного паспорта — 105 000 драм (около 300 $). Если заявитель подлежит призыву, в стране предусмотрена официальная такса: 20 000 $ для полного освобождения от службы или 6 000 $ за прохождение службы в течение трёх месяцев.
Для уточнения деталей рекомендуется записаться на консультацию с нашим менеджером по телефону +7 (915) 440-70-70
Становлюсь ли я военнообязанным при получении гражданства Армении?
В Армении призывной возраст составляет до 27 лет. Как правило, новоиспечённые граждане, получившие гражданство по программе репатриации, подлежат призыву. Однако между Россией и Арменией действует двустороннее соглашение, согласно которому граждане РФ, проходившие службу в России, освобождаются от военной службы в Армении. Если вы не служили на территории России, вопрос о службе в Армении можно будет решить в индивидуальном порядке.
Для уточнения деталей рекомендуется записаться на консультацию с нашим менеджером по телефону +7 (915) 440-70-70
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