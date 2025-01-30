Гражданство Армении для россиян получить за 8-12 месяцев

Да, дети получают паспорт в течение 2–6 месяцев после получения гражданства основным заявителем, а супруги, состоящие в официальном браке, могут воссоединиться с основным заявителем и получить гражданство через 3 года в случае совместного проживания в Армении с супругом. Заявитель может впоследствии самостоятельно воссоединить детей, подав заявление в ОВИР в Ереване или через Консульский отдел Армении в стране резидентства

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